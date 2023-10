Tổng hợp những bộ phim của "Nữ thần thanh xuân" Kim So Hyun, fan đừng bỏ lỡ nhé!

Học vị : Đại học Hanyang

Nghề nghiệp : Diễn viên, người dẫn chương trình, người mẫu

Năm hoạt động : 2006 - nay

Giải thưởng đạt được : Trong suốt sự nghiệp 12 năm diễn xuất của mình, Kim So Hyun đã nhiều lần giành được nhiều giải thưởng danh giá về diễn xuất cũng như giải thưởng về độ ăn ý với bạn diễn : Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất, Giải thưởng yêu thích, Giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Ngôi sao của năm, Giải thưởng cặp đôi đẹp nhất,...

1. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012)

Tên Quốc tế: The Moon Embracing The Sun

Diễn viên: Kim Soo Hyun, Han Ga In, Yeo Jin Goo, Kim So Hyun, Kim Yoo Jung

Thể loại: Cổ trang

Số tập: 20

Dàn diễn viên nhí nổi đình đám trong "Mặt trăng ôm mặt trời"

Siêu phẩm cổ trang đình đám Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã đưa một loạt tên tuổi lên sao hạng A. Trong đó bộ ba sao nhí Yeo Jin Goo – Kim So Hyun – Kim Yoo Jung với diễn xuất tốt cùng ngoại hình dễ thương đã tạo nên sức hút cho bộ phim này. Phim kể về mối tình sâu đậm giữa vị quốc vương chung tình (Kim Soo Hyun) và thái tử phi của mình. Hai người cùng nhau vượt qua bao sóng gió hậu cung và những âm mưu quyền lực đen tối để có thể ở bên nhau.

Vai phản diện Yoon Bo Kyung lúc nhỏ do Kim So Hyun đảm nhận với những mưu mô, toan tính dù tuổi còn nhỏ. Khi đó diễn viên nhí đã thể hiện xuất sắc tạo hình cũng như nội tâm của nhân vật ngang ngược và phách lối này. Mặc dù phần lớn thời lượng bộ phim nói về khoảng thời gian khi các nhân vật đã trưởng thành, thế nhưng những tập phim đầu tiên của các nhân vật nhí vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Chính vì thế, thông qua Mặt trăng ôm mặt trời, tên tuổi của diễn viên nhí Kim So Hyun càng được chú ý hơn.

2. Nhớ Em (2013)

Tên Quốc tế: I Miss You

Diễn viên: Park Yoo Chun, Yoon Eun Hye, Yoo Seung Ho, Kim So Hyun, Yeo Jin Goo

Thể loại: Tình cảm, Tội phạm

Số tập: 21

Nhớ Em (2013)

Nhớ em là một siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc được sản xuất và trình chiếu vào năm 2012 bởi đài MBC với rating khủng. Nội dung phim xoay quanh tình yêu và dằn vặt giữa Han Jung Woo (Park Yoo Chun) – cảnh sát hình sự và mối tình đầu với Lee Soo Yeon (Yoon Eun Hye) - con gái của một kẻ sát nhân. Mối duyên từ bé của họ bị chia cắt bởi hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi trưởng thành, Jung Woo giờ đây đã là một cảnh sát và đang ráo riết theo đuổi một vụ án mạng mà Soo Yeon có liên quan.

Trong phim này, Kim So Hyun trong vai Soo Yeon là một cô nàng tốt bụng, hiểu chuyện, một cú "quay ngoắt" từ hình ảnh phản diện xuất sắc trước đây. Mặc dù chỉ đảm nhận vai diễn Soo Yeon lúc nhỏ, nhưng với kỹ năng nhập vai vô cùng tốt, cô đã khiến người xem phải ám ảnh và đau thương cùng với những cung bậc cảm xúc của mình. Thậm chí không ít người còn cho rằng, so với đàn chị Yoon Eun Hye, diễn xuất của nữ diễn viên trẻ tài năng này còn có phần vượt trội hơn.

Kim So Hyun sở hữu ánh mắt diễn xuất thần

Kim So Hyun không chỉ đóng vai thuở nhỏ của bộ phim Nhớ Em và Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, mà còn rất nhiều bộ phim nổi tiếng khác mà cô tham gia với vai trò là "phiên bản nhí" của diễn viên chính như: Hoàng Tử Gác Mái, Vua Bánh Mì, Mật Danh Iris 2, Đôi Tai Ngoại Cảm, Cô Gái Nhìn Thấy Mùi Hương, …

3. School 2015: Em Là Ai? (2015)

Tên Quốc tế: Who Are You: School 2015

Diễn viên: Kim So Hyun, Nam Joo Hyuk, Yook Sung Jae

Thể loại: Học đường, Tình cảm

Số tập: 16

Sau siêu phẩm Nhớ Em, 2 năm sau đó, Kim So Hyun khi này mới 16 tuổi, đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim School 2015: Em Là Ai? Chính sau thành công của phần phim này, mà cô được mệnh danh là "nữ thần học đường.

Trong phim, Kim So Hyun đã thể hiện xuất sắc hình ảnh 2 chị em song sinh có tính cách đối lập. Trong khi Go Eun Byul cá tính, lạnh lùng thì Go Eun Bi lại là một người thân thiện, vui vẻ và có phần nhút nhát. Bộ phim đã khai thác sâu vấn đề bạo lực học đường, mà Eun Bi chính là nạn nhân của vấn nạn trên.

Câu chuyện cảm động và tình cảm gia đình, hành trình đối diện với "những kẻ bắt nạt" cùng tình tay ba đầy đáng yêu giữa lứa tuổi học sinh, đã làm sống lại những ký ức về một thời thanh xuân nơi mỗi người. Bộ phim đã thành công tạo được tiếng vang lớn trong khắp khu vực và là bước đệm cho dàn diễn viên chính ngày càng thành công trong sự nghiệp diễn xuất sau này.

Với diễn xuất ấn tượng khi thành công "1 mình đóng 2 vai" - nàng "em gái quốc dân" xinh đẹp này đã có màn bứt phá ngoạn mục về năng lực diễn xuất, đạt được nhiều giải thưởng và thu về một lượng Fan đông đảo ở cả trong và ngoài nước.

Với thành công của bộ phim School 2015: Em Là Ai? tên tuổi của nữ chính Kim So Hyun đã vụt sáng trong làng giải trí Hàn

4. Trang Mới Cuộc Đời (2016)

Tên Quốc tế: Page Turner

Diễn viên: Kim So Hyun, Ji Soo, Shin Jae Ha

Thể loại: Học đường

Số tập: 3

Kim So Hyun tiếp tục khẳng định mình là “Nữ Thần Học Đường” khi khoác lên bộ trang phục học sinh trong Trang Mới Cuộc Đời. Tạo hình cô nàng Yoon Yoo Seul cá tính, đanh đá và sang chảnh càng thể hiện tài biến hóa đa dạng của ngọc nữ tài hơn tuổi này.

Mặc dù chỉ có 3 tập phim, nhưng cũng đủ để nhân vật Yoon Yoo Seul đưa đến người xem tiến vào những cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ một thiên tài Piano luôn cao ngạo, khiến nhiều bạn học đố kị, Yoon Yoo Seul đã bị bạn học nguyền rủa và trở thành một người mù.

Từ đây, nhân vật này đã được nhìn nhận cuộc đời qua một cách khác, cùng với những người bạn sẵn sàng giúp đỡ cô như Jin Mok và Cha Sik. Một bộ phim ngắn nhưng lại tràn đầy cảm xúc và phô được nét diễn chân thật và tự nhiên của nữ diễn viên trẻ tài năng này!

5. Chủ Nhiệm Hắc Ám (2016)

Tên Quốc tế: Nightmare High

Diễn viên: Uhm Ki Joon, Kim So Hyun, Lee Min Hyuk

Thể loại: Bí ẩn, Học đường

Số tập: 12

Chủ Nhiệm Hắc Ám (2016)

Lớp 3-2 là lớp học bí ẩn bởi người thầy chủ nhiệm Han Bong Gu rất kỳ dị. Nội dung mỗi tập phim kể về mỗi học sinh khác nhau với những khát vọng bồng bột. Thầy chủ nhiệm Han Bong Gu nắm rõ tâm lý và sẵn sàng “bán” cho họ những ước vọng đó. Tuy nhiên, điều đáng nói đó là cái giá phải trả không hề nhỏ.

Kim So Hyun thủ vai Cô bạn Kang Ye Rim, là lớp trưởng xinh đẹp, thông minh của lớp 3-2. Cô đã rủ cậu bạn Seo Sang Woo cùng khám phá bí ẩn đằng sau của người thầy kỳ dị này. Liệu rằng bức màn bí ẩn có được Ye Rim vén được, hay cô cũng không thể thoát khỏi cái bẫy đã chuẩn bị sẵn mình?

Kim So Hyun thủ vai Cô bạn Kang Ye Rim là lớp trưởng xinh đẹp, thông minh

6. Tình Đầu Thơ Ngây (2016)

Tên Quốc tế: Pure Love

Diễn viên: Kim So Hyun, Do Kyung Soo

Thể loại: Tình cảm

Thời lượng: 113 phút

Với sự tham gia của Kim So Hyun và Do Kyung Soo (EXO D.O.), Tình Đầu Thơ Ngây là bộ phim điện ảnh buồn để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Nội dung phim kể về câu chuyện tình buồn của Bum Shil và Soo Ok. Vì bị tật ở chân nên Soo Ok (Kim So Hyun) không đi lại được, nên Bum Shil (D.O.) đã luôn cõng cô. Họ luôn đồng hành cùng nhau trong suốt quá trình trưởng thành. Mặc dù vậy, vốn với tính cách lầm lì ít nói nên Bum Shil chưa có đến một lời tỏ tình với Soo Ok. Anh không thể nói ra và tình cảm ấy chôn sâu trong lòng cho đến lúc trưởng thành.

7. Chiến Nào Ma Kia (2016)

Tên Quốc tế: Bring It On, Ghost

Diễn viên: Kim So Hyun, Taecyeon

Thể loại: Tình cảm, Hành động

Số tập: 16

Chiến nào ma kia là bộ phim của Kim So Hyun có sự góp mặt của Ok Taecyeon trong vai chính và được chiếu trên kênh tvN vào năm 2016. Dù cách biệt nhau tới 12 tuổi, nhưng phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính lại vô cùng tốt và giúp cho thành công của phim càng được lan rộng.

Nội dung phim kể về Park Bong Pal (Ok Taecyeon) , một anh chàng có khả năng tâm linh khá đặc biệt, đó là nhìn thấy, trò chuyện và… chạm vào hồn ma.

Để có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống, Park Bong Pal đã vận dụng chính khả năng đặc biệt của mình để làm pháp sư trừ ma. Trong một lần làm việc, anh đã gặp Hyun Ji (Kim So Hyun), một cô nàng ma mất trí nhớ, vì bị sát hại nên cứ lẩn quẩn trong ngôi trường mà cô đã học. Hyun Ji đã trở thành người bạn đồng hành trên con đường trừ ma của Bong Pal. Kể từ đó, rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười cùng cả những giây phút cảm động và ngọt ngào giữa mối tình của người và ma đã diễn ra.

Bộ phim với sự pha trộn của thể loại kinh dị và lãng mạn. Tuy vậy, hình ảnh cô nàng ma của Kim So Hyun Chiến nào, ma kia tinh nghịch và đáng yêu khiến bộ phim trở nên nhẹ nhàng, ấn tượng, thu hút khán giả ngay từ những tập đầu tiên.

Vai chính của bộ phim Chiến Nào Ma Kia do So Hyun và Taecyeon đảm nhiệm

8. Mặt Nạ Quân Chủ (2017)

Tên Quốc tế: Ruler: Master of the Mask

Diễn viên: Yoo Seung Ho, Kim So Hyun, Kim Myung Soo

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm

Số tập: 40

Mặt nạ quân chủ là một trong những siêu phẩm cổ trang của Kim So Hyun trong sự nghiệp diễn xuất. Phim lấy bối cảnh vào thời Joseon, khi cả nước đang loạn lạc vì tranh giành triều chính. Để bảo vệ thái tử, hoàng đế đã cho con trai đeo mặt nạ nhằm che giấu danh tính ngay từ nhỏ.

Trong phim, Han Ga Eun (Kim So Hyun) chính là người thương của thế tử Lee Seon. Cô là mắt xích quan trọng giúp thế tử trưởng thành hơn và là người trợ giúp đắc lực trong hành trình lấy lại vị thế, giúp đất nước thoát khỏi bọn quan tham từ Biên Thủy hội.

Đây là bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ 2 giữa nữ diễn viên trẻ Kim So Hyun và nam diễn viên tài năng Yoo Seung Ho. Với sự ăn ý cùng diễn xuất chắc tay, cả hai đã vẽ nên một chuyện tình cổ vừa đẹp vừa nhiều trắc trở giữa 2 tầng lớp khác biệt trong thời buổi loạn lạc.

Bên cạnh đó, đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Kim So Hyun ở mảng cổ trang, với tạo hình xinh đẹp trong trang phục truyền thống cùng với tài năng diễn xuất, Kim So Hyun lại một lần nữa khẳng định khả năng "cân" mọi loại vai của mình, từ cổ trang đến hiện đại, từ phản diện tới chính diễn, ngọc nữ tài năng này đều có thể đảm nhận một cách xuất sắc.

Mặt Nạ Quân Chủ

Bộ phim có rating lên đến 20,3% và thu hút nhiều sự chú ý. Được đài truyền hình VTV mua bản quyền phát sóng tại Việt Nam.

9. Đài Phát Tình Yêu (2018)

Tên Quốc tế: Radio Romance

Diễn viên: Kim So Hyun, Yoon Doo Joon

Thể loại: Tình cảm

Số tập: 16

Đài phát tình yêu là bộ phim của Kim So Hyun và nam thần tượng Yoon Doo Joon được lên sóng trên kênh KBS2 vào năm 2018. Bộ phim là câu chuyện tình yêu giữa Song Geu Rim (Kim So Hyun) và Ji Soo Ho (Yoon Do Joon).

Trong phim Đài phát thanh tình yêu, Kim So Hyun biến hóa thành cô nàng biên tập viên chương trình radio Song Geu Rim với mái tóc xoăn xù mì vô cùng đáng yêu. Từ nhỏ, Geu Rim đã nghe radio cùng mẹ và nuôi dưỡng ước mơ trở thành biên tập viên chương trình. Tuy nhiên, đài phát thanh của cô đang trên bờ vực đóng cửa.

Để có thể duy trì hoạt động cho đài, cô đã tìm đến Ji Soo-Ho, một ngôi sao đang nổi với tính cách lạnh lùng. Vì cảm động trước sự kiên trì, hết mình vì nghệ thuật của Geu Rim mà Soo Ho đồng ý giúp cô. Từ đó, chuyện tình đẹp của họ đã bắt đầu.

Đài Phát Tình Yêu

10. Tiểu Sử Chàng Nokdu (2019)

Tên Quốc tế: The Tale of Nokdu

Diễn viên: Kim So Hyun, Jang Dong Yoon

Thể loại: Cổ trang, Hài hước

Số tập: 32

Bộ phim cổ trang hài hước và lôi cuốn này là một trong những bộ phim không được quảng bá rầm rộ nhưng vẫn tạo được tiếng vang lớn ở cả trong và ngoài nước nhờ vào kịch bản mới lạ và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên.

Tiểu Sử Chàng Nokdu xoay quanh câu chuyện về Nokdu, một thanh niên vì muốn tìm ra bí mật gia đình bị ám sát và thân phận của mình đã giả làm nữ đến sống ở một làng góa phụ. Tại đây anh gặp cô gái đang tập làm kỹ nữ Dong Joo (Kim So Hyun) và trở thành một cặp mẹ – con với cô gái này. Từ đây, vô vàn tình huống hài hước dở khóc dở cười của cặp đôi "mẹ con hờ" này đã diễn ra và khiến khán giả "cười bò".

Vào vai kỹ nữ Dong Joo, Kim So Hyun khiến khán giả bất ngờ với kiểu tóc ngắn độc đáo và mới lạ so với các nhân vật cổ trang khác. Bên cạnh đó, lối diễn chủ động, cá tính mạnh mẽ của Kim So Hyun cũng giúp cô không bị đóng khung trong một hình tượng nhất định nào.

Diễn xuất của Kim So Hyun được đánh giá là ngày càng trưởng thành

Sở hữu kịch bản lạ, đây là bộ phim vẫn rất nổi dù không quảng bá rầm rộ. Diễn xuất của Kim So Hyun được đánh giá là ngày càng trưởng thành. Cô cũng nhận được lời khen về việc lựa chọn kịch bản tốt.

11. Chuông Báo Tình Yêu (2019, 2021)

Tên Quốc tế: Love Alarm

Diễn viên: Kim So Hyun, Song Kang, Jung Ga Ram

Thể loại: Học đường, Tình cảm

Số tập: 8 (Season 1), 6 (Season 2)

Bộ phim được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng được nhiều bạn trẻ Hàn Quốc yêu thích của họa sĩ Chun Kye Young. Phim xoay quanh chuyện tình tay ba bắt nguồn từ ứng dụng dự báo tình yêu trên điện thoại. Ứng dụng này có thể thông báo cho người dùng biết trong bán kính 10m có ai đang có cảm tình với mình không, đồng thời có thể thể hiện tình yêu của mình với đối tượng thông qua ứng dụng này.

Bộ phim này khai thác nhiều hơn vào cảm xúc cá nhân. Ngay cả khi đã xác định được tình cảm của đối phương thì cái bạn cần đối diện vẫn chính là bản thân mình.

Nội dung phim Chuông Báo Tình Yêu xoay quanh cuộc đời của Kim JoJo

Ở bộ phim này, vẫn vào vai nữ sinh nhưng hình ảnh ngày càng xinh đẹp và diễn xuất "chín muồi" của cô lại ngày càng thu hút thêm các fan hâm mộ từ nhiều lứa tuổi.

12. Sông Đón Trăng Lên (2021)

Tên Quốc tế: River Where The Moon Rises

Diễn viên: Kim So Hyun, Ji Soo

Thể loại: Cổ trang, Hành động

Số tập: 20

Bộ phim cổ trang Sông Đón Trăng Lên đánh dấu sự tái xuất màn ảnh của Kim So Hyun sau 1 năm vắng bóng. Đây là bộ phim có nội dung dựa trên điển tích về công chúa Pyeong Gang và chàng khờ OnDal.

Với tác phẩm này, khán giả sẽ được thấy cô sau một thời gian dài trên màn ảnh. Đặc biệt, So Hyun đảm nhiệm tới 4 tạo hình nhân vật khác biệt trong bộ phim này: Vương hậu Yeon (mẹ công chúa Pyeong Gang), công chúa Pyeong Gang, sát thủ, chiến binh.

Sinh ra là thân phận nữ nhi, nhưng công chúa lại được nuôi dạy như một người lính. Cô có tham vọng muốn nắm ngôi vương, tái lập địa vị của đất nước mình. Bằng sự thông minh và chu đáo, Pyeong Gang đã lên kế hoạch tỉ mỉ để biến ước mơ của mình thành hiện thực, thậm chí lợi dụng tình cảm của On Dal để phục vụ cho mục đích của mình…

Sông Đón Trăng Lên là bước ngoặt lớn nhất của Kim So Hyun

Đây có thể xem là vai diễn đánh dấu một nét đặc sắc mới trong sự nghiệp diễn xuất tiến bộ không ngừng của diễn viên trẻ thực lực này. Với những pha hành động mãn nhãn cùng lối diễn xuất mang thương hiệu, chẳng lạ gì khi bộ phim lại nhận được nhiều tình yêu và ủng hộ từ khán giả đến vậy.

So Hyun đảm nhiệm tới 4 tạo hình nhân vật khác biệt trong bộ phim

Với sự nghiệp diễn xuất ngày càng đi lên cùng gia tài phim ảnh và giải thưởng đồ sộ, Em gái quốc dân Kim So Hyun hứa hẹn sẽ là một trong những diễn viên "trụ cột" của nền phim ảnh Hàn mới !

Trên đây là tổng hợp những bộ phim ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên Kim So Hyun. Nếu bạn là fan của nàng Ngọc nữ xinh đẹp và tài không đợi tuổi này thì nhất định đừng bỏ qua nhé !