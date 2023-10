Đạo diễn: Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom

Diễn viên: Ananda Everingham, Natthaweeranuch Thongmee, Achita Sikamana

Điểm IMDb: 7.1/10

Giới hạn độ tuổi 17+

Đây được xem là bộ phim rất xuất sắc của điện ảnh Chùa Vàng, xứng đáng là cái tên đầu tiên được nhắc đến trong top 15 phim ma Thái Lan hay nhất mọi thời đại.

Nội dung phim mở đầu bằng phân cảnh xe của Tun và cô bạn gái là Jane trên đường về sau một đám cưới đã đụng phải một cô gái. Không biết phải làm sao, Tun đã giục Jane lái xe bỏ đi mặc kệ nạn nhân nằm đó. Sau vụ tai nạn, Jane luôn gặp ác mộng, mỗi ngày cô phải sống trong sự lo lắng, thấp thỏm và hối hận.

Còn Tun vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi anh vô tình nhìn thấy những đốm sáng kỳ lạ trong các bức ảnh của mình chụp và những người bạn của anh lần lượt chết một cách khó hiểu. Tìm theo dấu vết của những đốm sáng đó, Jane phát hiện ra tất cả chúng hợp thành khuôn mặt của một cô gái. Đây chính là bạn gái cũ của Tun, và những bí mật đen tối nhất trong quá khứ cũng dần bị phơi bày. 97 phút trôi qua, khán giả được đắm chìm vào cốt truyện lôi cuốn với các tình huống cao trào logic khiến người xem bị thu hút đến tận phút cuối cùng.

Năm 2008, Hollywood đã mua bản quyền Shutter và làm lại, tuy nhiên không thể vượt qua được bản gốc của Thái Lan về độ tâm linh và "dọa" khán giả.

2. Giao Ước Chết - The Promise

Ngày phát hành: Ngày 24 tháng 11 năm 2017

Thời lượng: 1 giờ 54 phút

Thể loại: Chính kịch, kinh dị, giết người

Đạo diễn: Sophon Sakdaphisit

Diễn viên: Namthip Jongrachatawiboon, Apichaya Thongkam, Thunyaphat, Pattarateerachaicharoen

Bài hát nổi bật: Diao Dai Klang Sai Lom

Điểm IMDb: 6.0/10

Giới hạn độ tuổi 18+

Giao Ước Chết được xem là bộ phim ma Thái Lan hay nhất của năm 2017. Không chỉ có kịch bản ấn tượng mà bộ phim ma Thái Lan này còn truyền tải đầy đủ tâm lý nhân vật đến khán giả một cách hoàn hảo. Bộ phim điện ảnh kinh dị Thái Lan này được quay ở tòa nhà Sathorn Unique, địa điểm được nhiều người chọn để tự tử và cũng là nơi ở cho nhiều người vô gia cư. Nơi đây gắn với hàng loạt nhiều sự kiện chết chóc đáng sợ và kỳ lạ.

Nội dung phim kể về đôi bạn thân từ nhỏ là Ib và Boum, bố của cả hai vốn là bạn làm ăn cùng đầu tư xây dựng một dự án căn hộ cao cấp. Vào năm 1997, khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra, hai cô học sinh từ những tiểu thư giàu có bỗng chốc không còn gì và phải gánh món nợ khổng lồ thay cha mình. Trong cơn tuyệt vọng, Ib và Boum quyết định cùng nhau tự sát, nhưng Boum đã không đủ can đảm để nhảy xuống lầu mà bỏ chạy và ôm nỗi day dứt đó tiếp tục sống suốt 20 năm.

Thời gian trôi qua, giờ đây Boum đã trở thành một doanh nhân thành đạt và có một cô con gái xinh đẹp tên là Bell. Sau khi hai mẹ con trở về Thái Lan, có một thế lực kì bí nào đó đã dẫn đường Bell tìm đến địa điểm xảy ra vụ tự tử cách đây 20 năm. Và từ đây, mỗi đêm của Bell mà một cơn ác mộng, liệu hai mẹ con có thể thoát qua được kiếp nạn này?

3. Người Vợ Ma - Ghost Wife

Ngày phát hành: Ngày 18 tháng 01 năm 2019

Thời lượng: 1 giờ 38 phút

Thể loại: Kinh dị

Đạo diễn: Mate Yimsomboon

Diễn viên: Supawadee Kitisopaku, Chitipat Wattanasiripong

Điểm IMDb: 5.5/10

Cái tên tiếp theo trong danh sách top 15 phim ma Thái Lan hay nhất là Người vợ ma. Nội dung phim xoay quanh hai bạn học sinh tên Nard và Mac. Vì bất cất, Nard đã mang thai và từ đây, chuyện tình cảm của cặp đôi bắt đầu gặp nhiều biến cố. Mẹ của Mac buộc cả hai phải chấm dứt mối quan hệ này và tìm cách đưa Mac ra nước ngoài du học.

Trong khi đó, mẹ của Nard bắt con gái mình bỏ đứa bé trong bụng. Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Nard và con cô đều mất mạng trên bàn phẫu thuật. Vì quá phẫn uất nên hồn ma của Nard không thể siêu thoát mà luẩn quẩn ở dương thế với hy vọng một ngày Mac trở về và tìm mẹ con cô.

4. Ngôi Nhà Ma Ám - Ghost House

Ngày phát hành: Ngày 25 tháng 08 năm 2017

Thời lượng: 1 giờ 29 phút

Thể loại: Kinh dị, giết người

Đạo diễn: Rich Ragsdale

Diễn viên: Scout Taylor - Compton, James Landry Hébert, Mark Boone Junior, Russell Geoffrey Banks, Rich Lee Gray

Điểm IMDb: 4.7/10

Bộ phim này do Mỹ sản xuất với ý tưởng từ trải nghiệm thật của chính đạo diễn tài năng Rich Ragsdale. Phim được sản xuất bằng cách kết hợp thủ pháp làm phim kinh dị của Châu Á và phong cách kể chuyện đậm chất Mỹ đã mang đến cho khán giả những khung cảnh đầy kinh dị suốt thời gian phim diễn ra.

Nội dung của Ngôi nhà ma ám kể về chuyến du lịch đến Thái Lan của Jim và Julie. trong một lần, Julie tình cờ nhặt được một món đồ kỳ lạ trong khu nghĩa trang. Từ đó, một hồn ma độc ác bắt đã đầu ám lấy họ. Hai người chỉ có 3 ngày để hóa giải lời nguyền của hồn ma ấy. Trong lúc tuyệt vọng khi sự sống của Julie chỉ còn tính bằng ngày, hai người càng lấn sâu vào một thế giới siêu nhiên dẫn họ đến một cuộc đối đầu khủng khiếp và đầy rẫy nguy hiểm.

5. Quảng Trường Ma - Siam Square

Ngày phát hành: Ngày 25 tháng 3 năm 2017

Thời lượng: 1 giờ 53 phút

Thể loại: Kinh dị

Đạo diễn: Pairach Khumwan

Diễn viên: Eisaya Hosuwan, Thanabordee Jaiyen, Morakot Liu, Nutthasit Kotimanuswanich

Điểm IMDb: 5.6/10

Giải thưởng: Giải của Hiệp hội Phim Quốc gia Thái Lan cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Nội dung phim bắt đầu khi May và Jublek phải ở lại làm bài tập khuya trong lớp học tư tại trung tâm Siam. Và cả hai đã vô tình chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ trong lớp học. Nơi này có một truyền thuyết về một bóng ma nữ học sinh bị mất tích cách đây 30 năm tại một phòng học ở quảng trường Siam ở Bangkok, Thái Lan.

Bằng chứng thuyết phục cho những lời đồn thổi về bóng ma này là một chiếc ghế mà nữ sinh kia từng ngồi lại. Chiếc ghế ấy được phủ đầy những sợi chỉ đỏ, các học sinh ở đây muốn qua kỳ thi sẽ phải đến nơi này vào ban đêm và nhắm mắt lại, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nếu thấy sợi chỉ quấn quanh cổ tay mình thì họ sẽ thuận lợi vượt qua kỳ thi.

Xung quanh những phân cảnh kinh dị thót tim, “Quảng trường ma” pha lẫn chút hài hước, gây cười cho khán giả.

6. Vụ Mất Tích Bí Ẩn - Friendsssss

Ngày phát hành: Ngày 26 tháng 01 năm 2018

Thời lượng: 1 giờ 40 phút

Thể loại: Kinh dị

Đạo diễn: Adirek Phothong

Diễn viên: Patchalin Chedsakulvichit, Prachavee Srikeaw, Mick Thonglaya

Điểm IMDb: 5.3/10

Đây là bộ phim ma đậm chất kinh dị Thái, chứa đầy rẫy những tình tiết giật gân, kích thích thị giác người xem. Tuy nhiên, ngoài những cảnh giết chóc, đạo diễn cũng muốn gửi gắm thông điệp mọi người nên suy ngẫm lại về những điểm tiêu cực trong lối sống của giới trẻ ngày nay.

Nhân vật chính của phim là Sense - nam sinh quyết định trở về một vùng nông thôn hẻo lánh trong kỳ nghỉ hè của mình để gặp Dear (bạn thời trung học của cậu và cũng là người cậu yêu thầm một thời gian dài). Khi đến nơi, cậu biết được biết rằng Bomb (bạn trai hiện tại của Dear) đã rời khỏi nơi ở từ 2 năm trước mà không ai biết anh ta đã đi đâu. Vì thế, Sense và Dear quyết định tìm kiếm Bomb, đồng thời hàng loạt hiện tượng kỳ quái đã xảy đến với họ.

7. Yêu Đến Chết - Ghost is All Around

Ngày phát hành: Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Thời lượng: 1 giờ 38 phút

Thể loại: Hài hước, kinh dị

Đạo diễn: Sarawut Wichiensarn

Diễn viên: Sukollawat Kanaros, Darancharas Sukheviriya, Mek Mekwattana

Điểm IMDb: 5.7/10

Link xem phim trên Netflix

Yêu Đến Chết - Ghost is All Around (2016)

Nội dung phim kể về 1 vụ tai nạn, 3 biến cố, 3 câu chuyện đáng sợ là sự khởi đầu của tình yêu cho đến khi chết. Câu chuyện thứ nhất kể về Tar (Weir) - một anh chàng playboy luôn bị người yêu là Som dọa sẽ tự tử nếu phản bội cô. Không thể chịu được khi bị người yêu đe dọa mãi, Tar quyết định cắt đứt quan hệ với Som và thách Som tự tử. Và cuối cùng, anh đã nhìn thấy cảnh Som chết trước mặt mình như mong muốn.

Câu chuyện thứ hai xoay quanh hội bạn thân ở trường đại học gồm Mod, Den, Ke và Ott. Và Mod không may gặp tai nạn trên đường cao tốc và trở về với hình dạng nửa người nửa ma. Sự ghê rợn xen lẫn những yếu tố gây cười và hành trình nỗ lực của Mod để đưa bạn mình tới chỗ mà họ muốn rất đáng để mong chờ.

Câu chuyện thứ ba nói về Kat, một người vốn sợ ma và ghét nước, đã bị Jane lừa đi chơi Songkran tại Chiangmai. Và rồi hai người đã gặp phải những sự kiện kỳ lạ, nhưng Jane luôn chăm sóc và bảo vệ cho Kat. Chỉ đến khi Kat nhận được cuộc gọi từ Boy, người yêu hiện tại của cô thì mới biết mình thực sự bị lừa.

Yêu Đến Chết - Ghost is All Around

8. Đại Học Ma - Midnight University

Ngày phát hành: Ngày 26 tháng 07 năm 2016

Thời lượng: 1 giờ 53 phút

Thể loại: Hài hước, kinh dị

Đạo diễn: Piyabutr Athisuk, Kritsada Kaniwichaphon, Kanin Kulsumitrawong

Diễn viên: Rasri Balenciaga, Maythinee Booranasiri, Bawriboon Chanreuang, Toni Rakkaen, Kreepolrerk Darvid

Điểm IMDb: 5.4/10

Midnight University là bộ phim ma Thái Lan xoay quanh cô sinh viên tên Star (hotgirl của một trường đại học) cùng 6 người bạn cùng trường của mình. Vì nhiều lý do, cả nhóm bạn buộc phải tham gia một lớp học đêm tại căn phòng Zero (vốn được sinh viên toàn trường xem là lãnh địa của những học sinh đã chết trước khi tốt nghiệp).

Và từ đây, 7 sinh viên bất đắc dĩ này phải tham gia vào lớp học ở thế giới bên kia vào lúc nửa đêm. Đồng thời, cả nhóm cũng quyết định sẽ tìm cách giúp các học sinh đã chết đó được thi tốt nghiệp như nguyện vọng của họ.

9. Con Tàu Ma - Ghost Ship

Ngày phát hành: Ngày 29 tháng 10 năm 2015

Thời lượng: 1 giờ 40 phút

Thể loại: Hài hước, kinh dị

Đạo diễn: Phontharis Chotkijsadarsopon

Diễn viên: Nutcha Jeka, Sean Jindachot, Timethai Plangsilp

Điểm IMDb: 5.8/10

Phim khởi đầu với chuyến phiêu lưu của những chàng thủy thủ với chiếc thuyền đánh cá trôi dạt trong đêm, bất ngờ phát hiện một xác chết được cho là vợ của tên mafia nắm giữ bến cảng. Kỳ lạ thay, người phụ nữ đó cũng chính là người yêu của Nick - con trai thuyền trưởng. Và từ đó hàng loạt những sự cố lạ lùng xuất hiện khiến các thủy thủ phải đặt ra câu hỏi: Liệu những gì đang xảy ra có đơn thuần là bị ma ám?

“Ghost Ship” mang đến những giây phút cười “chảy nước mắt” ngay cả những phân đoạn rùng rợn, thót tim. Sự diễn xuất tự nhiên của dàn sao tuổi teen trong vai các thủy thủ càng làm cho bộ phim gay cấn và hấp dẫn hơn cả.

10. Bạn Trai Mới Của Em Là Ma - Boy, Girl And Ghost

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Thời lượng: 2 giờ

Thể loại: Hài hước, kinh dị, lãng mạn

Đạo diễn: Tanwarin Sukkhapisit

Diễn viên: Steven Foorer, Witwisit Hiranyawongkul, Arpa Pawilai

Điểm IMDb: 5.9/10

Một chuyện tình tay ba hết sức “lạ đời” đã diễn ra giữa ba nhân vật chính: Som – một nữ nghệ sĩ trang điểm xinh đẹp, Rang – một nhà thiết kế mỹ thuật đào hoa và Ple – anh chàng đẹp trai đầy cuốn hút nhưng lại là một hồn ma. Mọi chuyện bắt đầu khi chuyện tình đẹp của Som – Rang đổ vỡ bởi sự quá vô tâm của Rang. Ngay trong khoảng thời gian đầy đau khổ này, Som đã gặp được Ple – người hàng xóm luôn quan tâm và dành tình yêu mãnh liệt dành cho cô.

Tuy nhiên, khi phát hiện Ple là một hồn ma, Som đã đứng trước lựa chọn khó khăn: tha thứ cho người cũ đã ra sức bảo vệ cô khỏi thế lực ma quái hay tiếp tục yêu một chàng trai ấm áp luôn ở bên cạnh cô, chỉ có điều anh ấy là ma. Dù mang mác là phim ma nhưng Bạn trai mới của em là ma hứa hẹn sẽ đem lại một câu chuyện tình đầy những cung bậc cảm xúc mới lạ từ ấm áp đến rùng rợn, từ kinh dị đến xúc động.

11. Ma Nữ Tìm Chồng 2 - Make Me Shudder 2: Mae Nak

Ngày phát hành: Ngày 06 tháng 05 năm 2014

Thời lượng: 1 giờ 54 phút

Thể loại: Hài hước

Đạo diễn: Poj Arnon

Diễn viên: Brian Richard, GartonKunatip Pinpradub, Pongpitch Preechaborisuthikul

Điểm IMDb: 5.4/10

Ma nữ tìm chồng 2

Phim là một câu chuyện đầy mới mẻ và hài hước của một nhóm nam sinh trung học dù rất sợ ma nhưng lại thích khám phá các chuyện ma. Nếu như ở phần 1, nhóm bạn trẻ này đã đụng độ với hồn ma của một nam sinh cùng trường và ba thầy cô giáo khác thì ở phần 2, họ vô tình bị cuốn về quá khứ và gặp nàng ma nữ xinh đẹp Nak, cô cũng chính là người vợ ma rất nổi tiếng trong văn hóa Thái Lan.

Ở nơi này, cả nhóm buộc phải nhận nhiệm vụ là giúp ma nữ Nak tìm ra người chồng Mak đã mất tích và báo cho anh biết về đứa con mới sinh của hai người – bé Dang, nếu không cảm nhóm sẽ phải chịu những hậu quả nặng nề. Cũng từ đây, cuộc hành trình phiêu lưu của họ bắt đầu.

Mặc dù có đề tài kinh dị, thế nhưng bộ phim này lại không có ý định khiến người xem sợ hãi, mà sẽ làm họ cười ngặt nghẽo từ đầu cho đến cuối phim.

12. Vợ Quỷ - She Devil (2014)

Ngày phát hành: Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Thời lượng: 1 giờ 39 phút

Thể loại: Hài hước, kinh dị, lãng mạn

Đạo diễn: Pisut Praesangeam

Diễn viên: Fandee Chanyathanakorn, Zozeen Panyanut Jirarottanakasem, Harin Suthamjarus

Điểm IMDb: 5.5/10

Phim mở đầu bằng hình ảnh hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi đó đã nhanh chóng đứt đoạn khi người chồng phát hiện ra những điểm dị thường ở cô vợ của mình. Lúc đầu, vợ anh hoàn toàn bình thường, nhưng khi đêm xuống cô lại biến thành một người khác, rất kỳ dị và khủng khiếp.

Có lẽ vợ anh đang bị quỷ ám, liệu rằng tình yêu và lòng kiên trì của người chồng có khiến cô vợ trẻ quay lại như ngày xưa?

13. Ngôi Làng Bí Ẩn - Ladda Land

Ngày phát hành: Ngày 28 tháng 4 năm 2011

Thời lượng: 2 giờ 5 phút

Thể loại: Chính kịch, kinh dị, bí ẩn

Đạo diễn: Sophon Sakdaphisit

Diễn viên: Sutatta Udomsilp, Saharat Sangkapreecha, Piyathida Mitrteeraroj, Athipich Chutiwatkajornchai

Điểm IMDb: 6.3/10

Giải thưởng: Giải của Hiệp hội Phim Quốc gia Thái Lan cho: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Hiệu ứng hóa trang xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, Biên tập phim hay nhất.

Phim bắt đầu bằng việc Thi quyết định mua một ngôi nhà mới cho vợ (Pan) cùng hai đứa con tại khu Ladda, cuộc sống của họ đường như rất vui vẻ cho đến một ngày người ta phát hiện xác chết của một cô hầu gái bị giết dã man trong ngôi nhà bên cạnh. Và từ đây, những người trong khu Ladda bắt đầu gặp phải những điều kỳ lạ liên quan đến cô gái xấu số và họ cho rằng cô đã bị ám.

Đến một ngày, Pan và con mình bắt đầu nghe những âm thanh lạ trong ngôi nhà của họ, thì cô bắt đầu lo sợ và muốn dọn đi nơi khác. Lúc này, Thi buộc phải quyết định lựa chọn ở lại hay phải bỏ đi vì sự an toàn của gia đình mình.

14. Tình Người Duyên Ma - Pee Mak Phrakanong

Ngày phát hành: Ngày 21 tháng 6 năm 2013

Thời lượng: 1 giờ 55 phút

Thể loại: Hài hước, kinh dị, lãng mạn

Đạo diễn: Banjong Pisanthanakun

Diễn viên: Mario Maurer, Davika Hoorne, Pongsatorn Jongwilak, Nattapong Chartpong, Kantapat Permpoonpatcharasuk

Bài hát nổi bật: Yark Yood Wela

Điểm IMDb: 7.3/10

Giải thưởng: Giải của Hiệp hội Phim Quốc gia Thái Lan cho Đạo diễn Nghệ thuật xuất sắc nhất

Nội dung phim dựa theo câu chuyện dân gian của Thái, kể về hồn ma huyền thoại Mae Nak Phra Khanong. Phim được công chiếu vào tháng 3 năm 2013 và trở thành hiện tượng phòng vé không chỉ ở Thái Lan mà còn nhiều nước khác.

Người chồng tên Mak phải ra trận trong cuộc chiến tranh tại Vương Quốc Xiêm. Khi chiến đấu, anh may mắn được 4 chàng trai gồm: Ter, Puak, Shin, Aey cứu sống và kết bạn với họ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mak đã mời những người bạn về nhà để thăm vợ Nak và cậu con trai mới sinh của anh. Lúc này, người dân trong làng không ngừng đồn đại rằng vợ của Mak đã qua đời khi sinh con, còn người hiện tại đang ở trong nhà anh là một hồn ma. Do đó, những người bạn của Mak đã quyết định bắt tay điều tra rõ ràng mọi việc.

Từ đây, mọi chuyện ly kì và bi hài bắt đầu xảy ra. Sau khi hù dọa khán giả bằng những cảnh ma quen thuộc, phim đã thành công khi mang lại sự hài hước ngay từ tạo hình của bốn nhân vật phụ với những kiểu tóc “độc nhất vô nhị”. Bên cạnh đó, những giây phút tình cảm giữa người và ma của cặp đôi Mak - Nak được khai thác triệt để sẽ khiến khán giả phải cảm động. Một bộ phim mang yếu tố kinh dị pha lẫn hài hước nhưng lại hết sức nhân văn như này sẽ thật đáng tiếc nếu bạn bỏ lỡ.

15. 4 Câu Chuyện Kinh Dị - 4BIA

Ngày phát hành: Ngày 25 tháng 04 năm 2008

Thời lượng: 4 giờ

Thể loại: Chính kịch, kinh dị, bí ẩn

Đạo diễn: Banjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom, Paween Purijitpanya, Yongyoot Thongkongtoon

Diễn viên: Nattapong Chartpong, Apinya Sakuljaroensuk, Kantapat Permpoonpatcharasuk, Chermarn Boonyasak, Witawat Singlampong

Điểm IMDb: 6.7/10

Giải thưởng: Giải thưởng Hiệp hội Điện ảnh Quốc gia Thái Lan cho Biên tập phim hay nhất

4 Câu Chuyện Kinh Dị - 4BIA

Bộ phim được ra mắt năm 2008 với 4 câu chuyện kinh dị bao gồm: Sự cô đơn, Bùa chết chóc, Người nằm giữa và Chuyến bay cuối cùng. Mỗi phần phim là một câu chuyện hấp dẫn, kịch tính, mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

"Sự cô đơn" có nội dung kể về một cô gái phải bó bột ở chân sau tai nạn giao thông. Cô đang cảm thấy rất chán vì phải mất 3 tháng ở trong phòng dưỡng thương. Bỗng một hôm, có một tin nhắn gửi đến, người đó cũng bảo rằng anh đang cô đơn và muốn làm quen với cô. Nhưng sau vài lần nhắn tin với nhau, hoá ra người bí ẩn ấy là một chàng trai đã chết được 100 ngày.

Trong khi đó, "Bùa chết chóc" kể về nghệ thuật bùa ngải ghê rợn mà cậu bạn có vẻ ngoài xấu xí dùng để trả thù lại đám bạn đã từng trêu ghẹo, bắt nạt cậu khi còn sống, từng người từng người đã phải trả giá cho chuyện này.

Câu chuyện thứ 3 mang tên "Người nằm giữa" là câu chuyện về một nhóm bạn 4 người cùng nhau đi cắm trại, chẳng may một người bạn chết đuối. Đêm đó, người bạn này hiện về báo với những người bạn còn lại của cậu một sự thật mà họ không thể chấp nhận…

Câu chuyện thứ 4 có tên "Chuyến bay cuối cùng", kể về một tiếp viên hàng không phải canh giữ xác chết của một nữ hoàng ngoại quốc trên chuyến bay. Nữ tiếp viên này chính là người tình của chồng nữ hoàng. Và rồi trên trên chuyến bay, tiếp viên nãy bỗng thấy cái xác động đậy. Quá trình trả thù của xác chết bắt đầu…

16. Tòa tháp địa ngục - Dreadout: Tower of Hell (2019)

Ngày phát hành: Ngày 03 tháng 01 năm 2019

Thời lượng: 1 giờ 37 phút

Thể loại: kinh dị, bí ẩn

Đạo diễn: Kimo Stamboel

Diễn viên: Caitlin Halderman, Jefri Nichol, Marsha Aruan, Ciccio Manassero, Susan Sameh, Irsyadillah, Miller Khan, Mike Lucock, Cathy Natafitria Fakandi, Hannah Al Rashid, Salvita Decorte, Rima Melati Adams

Điểm IMDb: 5/10

Tòa tháp địa ngục

Tòa Tháp Địa Ngục là một trong những bộ phim ma Thái Lan hay nhất năm 2019 mà bạn không nên bỏ lỡ. Bộ phim ma Thái Lan này cũng được đánh giá rất cao bởi tài năng diễn xuất của dàn diễn viên trẻ cũng như nội dung ám ảnh, hấp dẫn, dễ dàng khiến bạn giật bắn người. Tòa tháp địa ngục là một sản phẩm kết hợp khá đặc biệt giữa 3 quốc gia là Thái Lan, Indonesia và Singapore

Phim nói về nhóm bạn vì muốn tăng sự nổi tiếng mà đã quyết định thực hiện thử thách đến nơi gọi là nhà ma hoàng kim. Nhưng họ không biết rằng nơi đó chính là cánh cổng địa ngục. Cả nhóm phải đối mặt với những sinh vật ma quỷ bí ẩn. Vậy họ có vượt qua được thử thách hay phải trả giá cho sự bồng bột của tuổi trẻ?

17. Nụ Hôn Ma Quái – Krasue: Inhuman Kiss (2019)

Ngày phát hành: Ngày 25 tháng 04 năm 2008

Thời lượng: 2 giờ 2 phút

Thể loại: kinh dị, bí ẩn, tình cảm

Đạo diễn: Sitisiri Mongkolsiri

Diễn viên: Phantira Pipityakorn, Oabnithi Wiwattanawarang, Sapol Assawamunkong, Surasak Wongthai

Điểm IMDb: 6.4/10

Nụ hôn ma quái

Nụ Hôn Ma Quái là một bộ phim ma Thái Lan chiếu rạp có thành tích khá cao trong năm 2019. Dù ma quái mụ mị là vậy nhưng phim đã khiến người xem phải ngậm ngùi bởi tình tiết chuyện tình lãng mạn và thấm đẫm nước mắt.

Bộ phim lấy bối cảnh tại một ngôi làng nhỏ ở Thái Lan vào giữa thế kỉ 20, nơi sinh sống của cô bé Sai - một người bị dính lời nguyền ma quỷ mang tên Krasue. Để tiếp tục sống thì mỗi khi đêm xuống, Sai phải tách đầu ra cơ thể và đi săn mồi. Dù biết Sai chính là Krasue nhưng cậu bạn thân thuở nhỏ Noi, vẫn yêu thương và che chở cô bé. Với nội dung ma mị nhưng vẫn giàu tính nhân văn thì có thể nói “Nụ hôn ma quái” đích thị là bộ phim ma Thái Lan đáng xem nhất trong những năm gần đây.

18. Ngôi Đền Kỳ Quái 3 - Pee Nak 3 (2022)

Ngày phát hành: Ngày 15 tháng 04 năm 2022

Thời lượng: 1 giờ 50 phút

Thể loại: kinh dị, hài hước

Đạo diễn: Phontharis Chotkijsadarsopon

Diễn viên: Phiravich Attachitsataporn, Sim Kyutae Pond, Khunnapat Pichetworawut,

Điểm IMDb: 6.4/10

Ngôi đền kỳ quái 3

Ngôi Đền Kỳ Quái 3 nằm trong series phim ma Thái Lan hài hước rất thành công của Xứ Sở Chùa Vàng trên màn ảnh rộng. Đây là phần phim nối tiếp của Ngôi Đền Kỳ Quái 2 với nội dung hấp dẫn, giúp giải quyết cái kết còn bỏ ngỏ của phần trước. Xuyên suốt bộ phim ma Thái Lan này là những kỹ xảo, cảnh quay ám ảnh đan xen cùng miếng hài vô cùng duyên dáng.

Bộ phim ma Thái Lan này vẫn trung thành với bối cảnh là không gian ngôi đền ma mị đặc trưng và câu chuyện về lời nguyền không hồi kết.

Ở Ngôi đền kỳ quái 3 truyền thuyết về chiếc vòng chân vàng bị nguyền sẽ ám ảnh khán giả về câu chuyện nhân sinh về tính sân si, lòng tham tự mãn của con người.

Đạo diễn đang nâng tầm ý nghĩa của bộ phim cùng trải nghiệm của nhân vật khi mang thêm dư vị sâu lắng, trầm buồn vào một số phân đoạn. Phần 3 gần như có đủ đầy cảm xúc mà người xem có thể dễ dàng thấm và ngấm sâu.

Trên đây là top 15+ phim ma Thái Lan hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Nội dung các bộ phim không chỉ rùng rợn, lôi cuốn mà sâu trong đó còn là những câu chuyện nhân văn đầy ý nghĩa cùng những phân cảnh mang nét hài rất riêng của điện ảnh Thái Lan. Nếu muốn trải nghiệm dòng phim thú vị này, thì hãy thêm chúng vào list yêu thích để thưởng thức vào những ngày rảnh rỗi nhé.