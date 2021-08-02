Top 15+ bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử Hàn Quốc, cập nhật 2022!

Các bộ phim sau đây sẽ bật mí cho bạn lý do vì sao môn nghệ thuật thứ 7 của xứ sở Kim Chi có thể phát triển rực rỡ đến như thế.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến độc giả top 15+ bộ phim doanh thu cao nhất của Hàn Quốc mà bạn không nên bỏ lỡ. Sau khi cái tên Parasite – Ký sinh trùng giành được tượng vàng Oscar, nền điện ảnh Hàn Quốc dường như càng khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường quốc tế.

Diễn viên chính: Song Kang Ho , Lee Sun Kyun, Jo Yeo Jeong, Choi Woo Sik, Park So Dam

Thể loại: Hành động, kịch tính

Thời lượng phim: 132 phút

Điểm IMDb: 8,5/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 264 triệu USD

Ký sinh trùng (2019)

Bộ phim được coi là huyền là huyền thoại của làng điện ảnh Hàn Quốc khi Parasite đã xuất sắc giành đến 4 giải thưởng tại lễ trao giải Oscar 2020 và giải thưởng: Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 diễn ra ở Pháp cùng hơn 100 giải thưởng lớn nhỏ khác. Đây là bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung đã đạt được những giải thưởng danh giá này.

Nội dung của Parasite chạm đến những vấn đề cốt lõi của xã hội Hàn Quốc hiện đại, đó là sự chia rẽ, tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, những khoảng cách về giai cấp và quyền lực không thể xóa nhòa đã dần khiến con người bị tha hóa. Bộ phim tạo nên nhiều phân đoạn ám ảnh trong lòng người xem và ngay cả khi phim kết thúc rồi, khán giả vẫn còn cảm thấy thích thú khi phân tích từng chi tiết trong bộ phim.

Đây là bộ phim xứng đáng dẫn đầu top 15+ bộ phim doanh thu cao nhất Hàn Quốc tính đến thời điểm này.

Nội dung của Parasite chạm đến những vấn đề cốt lõi của xã hội Hàn Quốc hiện đại

2. Đại thủy chiến - The Admiral: Roaring Currents (2014)

Đạo diễn: Kim Han Min

Năm sản xuất: 2014

Diễn viên chính: Choi Min Sik, Ryu Seung Ryong, Cho Jin Woong, Kim Myung Gon

Thể loại: Hành động, kịch tính, chiến tranh

Thời lượng phim: 127 phút

Điểm IMDb: 7,1/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 139 triệu USD

Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật là trận hải chiến Myeongnyang vào ngày 26 tháng 10 năm 1597. Trận chiến này đã mang lại chiến thắng huyền thoại cho đô đốc Yi Sun-sin, khi ông chỉ còn lại 12 chiến thuyền và phải chống lại hạm đội khoảng 330 chiến thuyền của Nhật Bản.

Phim đã thu hút 682.882 người xem vào ngày đầu tiên ra rạp tại thời điểm tháng 7 năm 2014, mang về 4,77 triệu đô la Mỹ và là bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc đạt mức doanh thu vượt 100 triệu USD. Đây cũng là doanh thu phòng vé mở màn cao nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc cho cả phim nước ngoài và trong nước, đồng thời với doanh thu xấp xỉ 139 triệu USD, Đại thủy chiến đã giữ vững ngôi vương trên đường đua TOP phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc cho đến khi bộ phim Kí Sinh Trùng được ra mắt.

Đại thủy chiến (2014)

3. Phi vụ bá đạo - Extreme Job (2019)

Đạo diễn: Lee Byeong Hun

Năm sản xuất: 2019

Diễn viên chính: Lee Ha Nee, Heo Jun Seok, Jang Jin Hee, Yoon Yoo Je

Thể loại: Hành động, Hài hước, Tội phạm

Thời lượng phim: 111 phút

Điểm IMDb: 7/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 120 triệu USD

Phi vụ bá đạo (2019)

Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng danh giá này chính là Extreme Job. Bộ phim kể về câu chuyện của 5 thám tử chuyên điều tra về các vụ án ma túy. Do cần phải điều tra ngầm nên nhóm đã cải trang thành nhân viên làm việc tại 1 nhà hàng gà.

Tuy nhiên, những rắc rối liên tiếp ập tới khi nơi đây bỗng dưng nổi tiếng nhờ công thức thơm ngon đặc biệt. Vì thế, căn cứ mật của nhóm bất ngờ hỗn loạn và gặp vô vàn tình huống dở khóc dở cười.

Tác phẩm điện ảnh quy tụ dàn diễn viên tài năng đã đưa khán giả trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những tràng cười sảng khoái đến những pha hành động gay cấn, mãn nhãn. Tính riêng tại Hàn Quốc, phim thậm chí còn ăn khách hơn cả bom tấn Avengers: Endgame và Parasite trong cùng năm 2019.

4. Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới - Along With the Gods: The Two Worlds (2017)

Đạo diễn: Kim Yong Hwa

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên chính: Ha Jung Woo, Cha Tae Hyun, Ju Ji Hoon, Kim Hyang Gi

Thể loại: Hành động, kịch tính, viễn tưởng

Thời lượng phim: 140 phút

Điểm IMDb: 7,2/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 110 triệu USD

Nội dung phim kể về anh lính cứu hỏa Kim Ja-hong (Cha Tae-hyun) không may hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Với tư cách là linh hồn thuần khiết, anh được ba vệ thần là Gang-lim (Ha Jung-woo), Haewon Mak (Ju Ji-hoon) và Lee Deok-choon (Kim Hyang-gi) dẫn dắt vượt qua các cửa ải của địa ngục và có thể đầu thai chuyển kiếp sau 49 ngày.

Tác phẩm điện ảnh này đã chiến thắng 5/12 đề cử trong Liên hoan phim Rồng xanh lần thứ 39 và đạt được doanh thu cao ngất ngưởng nhờ vào nội dung ý nghĩa, kỹ xảo đẹp cùng diễn xuất chắc tay của dàn diễn viên thực lực.

Nội dung phim kể về hành trình vượt qua 7 thử thách để có thể đầu thai của Linh hồn thuần Khiết - Kim Ja Hong

5. Lời hứa với cha - Ode To My Father (2014)

Đạo diễn: Youn Ik

Năm sản xuất: 2014

Diễn viên chính: Hwang Jung Min, Kim Yun Jin, Oh Dal Su, Jung Jin Young

Thể loại: Hành động, chiến tranh, tình cảm

Thời lượng phim: 130 phút

Điểm IMDb: 7,8/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 99 triệu USD

Lời hứa với cha (2014)

Một bộ phim của đạo diễn Yoon Je-Kyoon, kể về lịch sử Hàn Quốc hiện đại từ những năm 1950 đến ngày nay qua với tình phụ tử cảm động xuyên suốt bộ phim.

Bộ phim này được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhưng cũng tạo ra nhiều tranh cãi do những vấn đề chính trị phản ánh trong phim. Nội dung phim kể về cuộc đời đầy biến cố, gian truân của nhân vật chính Duk Soo từ khi còn là cậu bé 10 tuổi theo gia đình đi sơ tán trong Chiến tranh Triều Tiên cho tới lúc trở thành một ông lão.

Bằng việc mở đầu và kết thúc bằng những cuộc chiến tranh kéo dài cho đến ngày hòa bình được lặp lại, nhiều người có cơ hội đoàn tụ với người thân, nhưng có những người thì không. Cùng với cái kết không hoàn hảo, tác phẩm của đạo diễn Yoon Je Kyoon đã phản ánh nỗi đau không thể lành của một gia đình, một dân tộc, và sự chia cắt giữa hai miền Triều Tiên. Với nội dung sâu sắc khi mượn số phận của một cá nhân để nói lên số mệnh của đất nước, Ode to My Father đã khiến cả đất nước Hàn Quốc phải dõi theo câu chuyện bi thương và đầy nước mắt này.

6. Chuyến tàu sinh tử - Train to Busan (2016)

Đạo diễn: Yeon Sang Ho

Năm sản xuất: 2016

Diễn viên chính: Gong Yoo, Jung Yu Mi, Ma Dong Seok, Kim Soo Ahn

Thể loại: Kinh dị, Hành động, Giật gân

Thời lượng phim: 118 phút

Điểm IMDb: 7.6/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 99 triệu USD

Chuyến tàu sinh tử (2016)

Train to Busan ngay từ khi công chiếu đã có độ nhận diện rất cao trong giới trẻ và trở thành 1 hiện tượng ở rạp chiếu phim. Đây cũng là bộ phim được chọn chiếu ở Liên hoan phim Cannes 2016.

Bộ phim kể về sự việc đột ngột xảy ra với nhóm người trên chuyến tàu tới Busan. Họ đã phải đấu tranh và chạy trốn để thoát khỏi đại dịch zombie đang bao trùm Hàn Quốc. Bộ phim đầy những tình huống kịch tính đan xen với sự nhân văn và tình người, và cũng đánh dấu một chiến thắng giòn giã của điện ảnh Hàn Quốc về đề tài zombie - đề tài vốn được biết đến là một đặc sản của văn hóa phương Tây.

7. Hoàng đế giả mạo - Masquerade (2012)

Đạo diễn: Choo Chang Min

Năm sản xuất: 2012

Diễn viên chính: Lee Byung Hun, Han Hye Joo, Ryu Seung Ryong, Kim Myung Gon

Thể loại: cổ trang, kịch tính

Thời lượng phim: 131 phút

Điểm IMDb: 7,8/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 95 triệu USD

Vua Gwang-hae (Lee Byung-hun) bị hoang tưởng rằng có kẻ muốn ám sát mình nên đã ra lệnh cho tể tướng tìm một kẻ hằng ngày đóng thế sau khi mặt trời lặn. Và từ đây, một gã lang thang chuyên mua vui cho thiên hạ đã được chọn và dần quen với vai diễn người trị vì quốc gia sau khi nhà vua thật bị đầu độc.

Bộ phim được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất Hàn Quốc trong nhiều năm qua và mang về 8.2 triệu lượt xem chỉ sau 25 ngày công chiếu.

Masquerade - Hoàng đế giả mạo

8. Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng - Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Đạo diễn: Kim Yong Hwa

Năm sản xuất: 2018

Diễn viên chính: Ha Jung Woo, Ju Ji Hoon, Kim Hyang Gi, Kim Dong Wook, Ma Dong Seok

Thể loại: hành động, kịch tính, viễn tưởng

Thời lượng phim: 141 phút

Điểm IMDb: 7,1/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 93 triệu USD

Đây là một bộ phim hành động giả tưởng do Kim Yong-hwa làm đạo diễn, dựa trên bộ truyện tranh kỹ thuật số cùng tên của nhà văn Joo Ho-min.

Trước khi phát hành, Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng đã lập kỷ lục về số vé bán trước cao nhất trong lịch sử phòng vé Hàn Quốc, tỷ lệ đặt trước lên đến 60,5% - do đây là phần kế tiếp của bom tấm Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới sản xuất năm 2017.

Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 xoay cuộc hành trình vượt 7 tầng địa ngục của 2 vệ thần nhằm giúp Kim Su Hong (Kim Dong Wook) - linh hồn thuần khiết cuối cùng của 3 vệ thần được đầu thai. Trong hành trình này, họ còn bất ngờ phải làm thêm nhiệm vụ mới là tiêu diệt Gia Thần Sung Ju (Ma Dong Suk), cựu sứ giả âm ty chống đối Địa giới và khám phá ra những tiền kiếp và mối nhân duyên kéo dài qua nhiều kiếp giữa những vệ thần này.

Thử thách thần chết : 49 ngày cuối cùng

9. Chạy Đâu Cho Thoát - Veteran (2015)

Đạo diễn: Ryu Seung Wan

Năm sản xuất: 2015

Diễn viên chính: Hwang Jung Min, Yoo Ah In, Yoo Hae Jin, Oh Dal Su

Thể loại: Hành động, tội phạm, hài hước

Thời lượng phim: 123 phút

Điểm IMDb: 7/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 92 triệu USD

Đây là bộ phim điện ảnh hài hành động sản xuất năm 2015, do Ryoo Seung-wan làm biên kịch và đạo diễn và giành được giải thưởng Casa Asia tại Liên hoan phim Sitges.

Nhân vật chính của phim là cảnh sát trưởng Seo Do-Cheol (Hwang Jung Min), anh đã liên tục rơi vào những tình huống nguy hiểm, khó khăn, nguy hiểm khi phải đối đầu với một Cho Tae-Oh (Yoo Ah In) - một triệu phú trẻ tuổi, luôn dùng tiền và chiêu trò để lấp liếm những tội ác đáng sợ của mình.

Tuy nhiên Seo Do-Cheol với phong cách “bá đạo” không giống ai khi tham gia truy đuổi tội phạm đã nhận được sự hỗ trợ hết mình từ sếp cũng như những người cấp dưới hết lòng tận tụy để đưa tên tội phạm “đáng gờm” này ra trước pháp luật.

Chạy Đâu Cho Thoát (2015)

10. Sứ Mệnh Truy Sát - Assassination (2015)

Đạo diễn: Choi Dong Hoon

Năm sản xuất: 2015

Diễn viên chính: Jun Ji Hyun, Lee Jung Jae, Ha Jung Woo

Thể loại: hành động, kịch tính

Thời lượng phim: 140 phút

Điểm IMDb: 7.2/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 91 triệu USD

Sứ mệnh truy sát (2015)

Bộ phim thuộc thể loại hành động gián điệp do Hàn Quốc sản xuất năm 2015 và được Choi Dong-hoon (cũng là đạo diễn của bom tấn Đội quân siêu trộm) đạo diễn kiêm biên kịch.

Bộ phim này thực ra không hề dễ xem bởi nó tái hiện lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt và đen tối của bán đảo Triều Tiên (khi chưa bị chia cắt) trước thềm Thế chiến II. Nhưng đây lại là điều làm bộ phim trở nên thu hút người dân Hàn Quốc vốn đã tò mò về “anh bạn hàng xóm” của mình.

Trong phim, để giải cứu đất nước, một nhóm người gồm xạ thủ Ahn Ok Yun (Jeon Ji Hyun), tay súng máy Sok Sapo (Cho Jin Woong) và chuyên gia đặt bom Hwang Deok Sam (Choi Duk Moon) đã cùng nhau hành động.

Bộ phim này đã thắng giải Phim hay nhất ở giải thưởng Blue Dragon 2015 và đạt Baeksang vào năm 2016. Ngoài ra, nữ diễn viên Jun Ji Hyun đã giành giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc nhất tại Tại Liên hoan phim Daejong lần thứ 52 nhờ diễn xuất chân thực khi lột tả nội tâm nhân vật qua ánh mắt sắc lạnh của một nữ xạ thủ, đến ánh mắt buồn vời vợi của người phụ nữ đã nếm trải nhiều đau thương.

11. Quái vật sông Hàn – The Host (2006)

Đạo diễn: Bong Joon Ho

Năm sản xuất: 2006

Diễn viên chính: Song Kang Ho, Byun Hee Bong, Bae Doona, Park Hae Il

Thể loại: chính trị, khoa học viễn tưởng

Thời lượng phim: 119 phút

Điểm IMDb: 7.1/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 90 triệu USD

Đây là bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Bong Joon Ho – người làm nên lịch sử tại Oscar 2020 với Parasite – Ký sinh trùng. Nội dung phim kể về cuộc chiến của gia đình Hee Bong cùng những người hàng xóm với một con quái vật ở bờ sông Hàn, khi nó bắt đi cô cháu gái Hyun Seo của Hee Bong.

Phim đã lồng ghép khéo léo sự chỉ trích những ảnh hưởng nặng nề của tàn quân Mỹ còn sót lại ở Hàn Quốc. Ngoài ra, nó còn châm biếm về hậu quả của vũ khí hủy diệt hàng loạt bởi Quái vật sông Hàn là kết quả của việc nhiễm chất độc hóa học mà trở nên điên cuồng.



Quái vật sông Hàn (2006)

12. Tài xế taxi - A Taxi Driver (2017)

Đạo diễn: Jang Hoon

Năm sản xuất: 2017

Diễn viên chính: Song Kang Ho, Thomas Kretschmann, Yoo Hae Jin

Thể loại: chính trị, lịch sử

Thời lượng phim: 137 phút

Điểm IMDb: 7.9/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 89 triệu USD

Tài xế taxi (2017)

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về người lái taxi Man-seob (Song Kang-ho) ở Seoul trong bối cảnh năm 1980. Đây là khoảng thời gian mà ở Gwangju nổi dậy phong trào dân chủ do sinh viên cùng người dân lãnh đạo và bị quân đội đàn áp tàn bạo. Bộ phim là hành trình mở ra góc nhìn thật sự về đất nước Hàn Quốc vào thời bấy giờ và phản ánh hình ảnh những con người đang tìm kiếm tiếng nói dân chủ cho đất nước của mình.

Khi được phát hành vào năm 2017 tại Hàn Quốc, ngoài doanh thu phòng vé siêu khủng, phim còn được các nhà phê bình đánh giá rất cao nhờ nội dung đem đến một góc nhìn độc đáo về sự kiện lịch sử tại Gwangju và được đề cử ở hạng mục Phim Nước Ngoài Xuất Sắc Nhất của giải thưởng Oscar 2018.

13. Đội quân siêu trộm - The Thieves (2012)

Đạo diễn: Choi Dong Hoon

Năm sản xuất: 2012

Diễn viên chính: Kim Yoon Seok, Lee Jung Jae, Kim Hye Soo, Oh Dal Su, Kim Soo Hyun, Jun Ji Hyun

Thể loại: hành động, tội phạm, hài hước

Thời lượng phim: 136 phút

Điểm IMDb: 6,8/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 87 triệu USD

Nội dung phim xoay quanh một nhóm trộm gồm 4 người đã thành công trộm một lư hương cổ từ một phòng triển lãm nổi tiếng tại Seoul. Sau khi bị cảnh sát nghi ngờ và theo dõi, cả nhóm cùng 1 thành viên mới ra tù đã bay đến Hồng Kông, Trung Quốc để thực hiện các phi vụ khác. Tại đây, cả nhóm đã gặp và cộng tác với 5 tay trộm khác thành 1 đội gồm 10 người với nhiệm vụ mới là đánh cắp sợi dây chuyền có viên kim cương vàng nổi tiếng “Nước mắt Thái dương” tại một sòng bạc ở Macau.

Đội quân siêu trộm (2012)

14. Điều kì diệu ở phòng giam số 7 - Miracle in Cell No.7 (2013)

Đạo diễn: Lee Hwan Kyung

Năm sản xuất: 2013

Diễn viên chính: Ryu Seung Ryong, Kal So Won, Oh Dal Su, Park Shin Hye

Thể loại: gia đình, tình cảm, hài hước

Thời lượng phim: 127 phút

Điểm IMDb: 8,1/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 81 triệu USD

Điều kì diệu ở phòng giam số 7

Nội dung câu chuyện xoay một người cha bị thiểu năng trí tuệ - Yong Goo (Ryu Seung Ryong) cùng cô con gái 6 tuổi đáng yêu của mình là Ye Seung.

Bộ phim mở đầu bằng việc người cha thiểu năng bị kết án oan cho tội cưỡng hiếp và sát hại cô con gái nhỏ của thủ trưởng. Từ đây, tại nơi nhà giam ngục tối, chờ ngày xử tử, người cha thiểu năng nhưng đầy nhân ái và hết mực yêu thương con gái này chỉ mong được gặp lại con gái nhỏ của mình một lần.

Câu chuyện đã rẽ qua một ngã rẽ bất ngờ, khi những người bạn tù của anh lại cùng chung tay thực hiện 1 phi vụ không tưởng là lén lút đem cô con gái bé nhỏ của anh vào thăm cha, và thậm chí, họ còn chung tay giải oan và chăm sóc cho 2 cha con đáng thương này. Nhưng liệu người cha đáng thương này có được minh oan?

Với nội dung cảm động, chân thật và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, Điều kì diệu ở phòng giam số 7 đã lấy đi không ít nước mắt của người xem và bộ phim cũng toàn thắng khi giành được đánh giá cao từ giới chuyên môn với giải biên kịch xuất sắc nhất tại Giải Đại Chung lần thứ 50, cùng sự ủng hộ hết mình của khán giả với giải thưởng Bộ phim được khán giả yêu thích nhất tại Giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 34.

15. Hoàng đế và anh hề - The King and the Clown (2005)

Đạo diễn: Choo Chang Min

Năm sản xuất: 2005

Diễn viên chính: Lee Jun Ki, Kam Woo-sung, Jung Jin-young

Thể loại: cổ trang, kịch tính, hài hước

Thời lượng phim: 119 phút

Điểm IMDb: 7,3/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 75 triệu USD

Hoàng đế và Anh hề (2005)

Lấy bối cảnh đỉnh cao của triều đại Chosun thuộc thế kỷ 16, nội dung của phim Nhà Vua Và Chàng Hề bắt đầu từ 2 chàng hề có xuất thân từ nông thôn, trong đó có một người thì vẻ ngoài nam tính tên là Jang-seng và một người thì có vẻ ngoài nữ tính, trầm lắng tên là Gong-gil cùng nhau đi đến Seoul và lập nhóm với một đoàn hành động đấu tranh.

Họ đã diễn một tiết mục với mục đích châm biếm nhà vua và sủng thiếp Nok Su, một thể loại hài tục tĩu có nhiều vấn đề liên quan đến giới tính, tuy nhiên nhà vua lại vô tình xem được. Mặc dù vậy, họ không những không bị trách phạt mà còn được nhà vua rất yếu thích, cho phép 2 người thường xuyên ra vào cung đình để biểu diễn.

Nhưng từ đây, họ đã vô tình bị cuốn vào những cuộc đấu đá nơi thâm cung, cho đến khi cả hai kinh hãi nhận ra thâm cung vốn dĩ không phải là nơi thuộc về mình thì mọi việc dường như đã đi quá xa.

Phim nhận được đề cử chính thức của Hàn Quốc ở Giải thưởng Oscar năm 2006 cho hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”. Với hơn 12,3 triệu vé được bán ra ở quốc nội, đây là bộ phim được xem nhiều nhất tại Hàn Quốc trong năm 2005.

16. Người luật sư - The Attorney (2013)

Đạo diễn: Yang Woo Seok

Năm sản xuất: 2013

Diễn viên chính: Song Kang Ho, Kim Young Ae, Oh Dal Su, Kwak Do Won

Thể loại: tâm lí, kịch tính

Thời lượng phim: 127 phút

Điểm IMDb: 7,7/10

Tổng doanh thu xấp xỉ: 74,1 triệu USD

Người luật sư (2013)

Người luật sư (The Attorney) là cái tên cuối cùng trong danh sách top 15+ bộ phim doanh thu cao nhất của Hàn Quốc, nói về quãng thời gian tuổi trẻ của nguyên Tổng thống Roo Moh Hyun. Đây là vị Tổng thống gây ra nhiều tranh cãi, từ lúc ông tham gia vào vụ án Burim năm 1981 cho đến khi trở thành người đứng đầu một quốc gia và tự sát năm 2008 vì những bê bối chính trị. Nhân vật đã được khắc họa một cách sinh động và rõ nét nhất qua sự thể hiện của nam diễn viên tài tử quốc dân - Song Kang Ho.

Bộ phim cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn kiêm biên kịch Yang Woo-suk và nó đã lọt vào top 10 phim nội có doanh thu cao nhất xứ sở Kim Chi và có doanh thu cao thứ 2 trong năm 2013, chỉ đứng sau “Điều kì diệu trong nhà giam số 7”.

Trên đây là top 15+ bộ phim doanh thu cao nhất Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại. Đừng quên thêm chúng vào danh sách yêu thích để thưởng thức vào những lúc rảnh rỗi nhé.