Tổng hợp 10+ phim Ngô Kinh hay nhất mà các fan võ thuật không thể bỏ lỡ!

Ngày sinh: 03/04/1974

Nghề nghiệp: Diễn viên điện ảnh, Đạo diễn phim, Võ sĩ

Năm hoạt động: 1995 - nay

Những vai diễn ấn tượng: Học Văn (Thái cực quyền), Jack (Sát Phá Lang), Lưu Hi (Điệp vụ song sinh).

Ngô Kinh là một nam diễn viên gốc Hoa được yêu thích nhất tại phòng vé Trung Quốc. Ngôi sao võ thuật nổi danh này còn được giới phê bình phim Trung Quốc gọi là “hiện tượng điện ảnh” khi những bộ phim, những vai diễn của anh đều có tầm ảnh hưởng rất lớn đến khán giả.

Sau Chân Tử Đan,Triệu Văn Trác hay Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh được xem là ngôi sao võ thuật có đủ năng lực và phẩm chất để kế thừa những đàn anh kỳ cựu này.

Tên tuổi của Ngô Kinh trong suốt gần 20 năm sự nghiệp được tạo nên bởi nhiều màn trình diễn khó quên và mang đến người hâm mộ nhiều cảm xúc. Cùng điểm qua những bộ phim hay nhất và làm nên tên tuổi của anh trong sự nghiệp diễn xuất huy hoàng của anh nhé.

II. Top phim hay nhất của Ngô Kinh

Dưới đây là tổng hợp TOP những bộ phim võ thuật ấn tượng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Nam diễn viên hành động nổi tiếng - Ngô Kinh, mà các fan không thể bỏ lỡ :

1. Thái Cực Quyền - Tai Chi Boxer

Thể loại: Hành động, hài hước, lãng mạn

Năm công chiếu: 1996

Thời lượng: 96 phút

Đạo diễn: Viên Hòa Bình

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Chung Lệ Đề, Mark Cheng

Điểm IMDb: 6.8/10

Tai Chi Boxer (Thái Cực quyền) - 1996 thuộc thể loại hành động, võ thuật, tình cảm, hài hước, thành công với diễn xuất do 2 tài tử nổi tiếng là Ngô Kinh và Chung Lệ Đề.

Nội dung phim xoay quanh một nhóm thanh niên đã cùng nhau hợp tác để ngăn chặn âm mưu của những kẻ buôn thuốc phiện. Bộ phim lấy bối cảnh Trung Quốc thời kỳ loạn lạc. Mang đến người xem những cảnh phim vừa hài hước, lại vừa mãn nhãn với những màn đấu võ ác liệt dưới thời Nhà Thanh khi bị các cường quốc xâu xé.

Tai Chi Boxer (Thái Cực quyền) - 1996 thuộc thể loại hành động, võ thuật, tình cảm thành công với diễn xuất do 2 tài tử nổi tiếng là Ngô Kinh, Chung Lệ Đề

Trong phim, Ngô Kinh vào vai Học Văn - một chàng trai sinh ra trong một gia đình võ thuật. Trong một lần tình cờ, anh có duyên gặp Rose - cô gái xinh đẹp có tư tưởng tân tiến. Họ đã sát cánh để cùng nhau ngăn chặn một đường dây bán thuốc phiện và tình cảm cũng dần nảy sinh một cách tự nhiên. Tuy nhiên, Rose đã có hẹn ước với người yêu là Lâm Vinh, một quan chức nhà Thanh ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Sau bao nhiêu hiểu lầm và trận chiến xảy ra, cuối cùng họ cũng đến được bên nhau.

Đây là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Ngô Kinh. Anh vẫn chưa thể bộc lộ hết tính cách của nhân vật. Tuy nhiên, bù lại ở bộ phim này là những pha hành động được giới chuyên gia đánh giá rất cao.

Học Văn

2. Túy mã lưu - Drunken monkey

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, hài hước

Năm công chiếu: 2003

Thời lượng: 97 phút

Đạo diễn: Lưu Gia Lương

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Wing-Kin Lau, Diêu Dao

Điểm IMDb: 5.9/10

Nội dung phim Túy Mã Lưu kể về câu chuyện người đàn ông cùng ba học trò của mình trong hành trình trả thù những kẻ đã hại ông lâm vào bước đường cùng.

Ngô Kinh vào vai Tuấn - một thanh niên có thân hình cường tráng, võ thuật cao cường, đam mê luyện võ thuật. Anh là cậu của Cao Thủ (Wing-Kin Lau) - thiếu gia nhà họ Trần, ở chốn kinh thành, luôn khát khao xuất bản cuốn sách vẽ thế võ hầu quyền lưu danh trong thiên hạ.

Hai người đã bị đuổi ra khỏi trường học bởi những trò quậy phá tinh nghịch của mình. Thế là từ đây họ bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Lưu Gia Lương - một cao thủ võ thuật và bái ông làm sư phụ.

Nội dung phim Túy Mã Lưu kể về câu chuyện người đàn ông cùng ba học trò của mình trong hành trình trả thù những kẻ đã hại ông lâm vào bước đường cùng

Bộ phim này có sức hút cực mới bởi các pha hành động kết hợp giữa hầu quyền và túy quyền được Ngô Kinh thể hiện đặc sắc và sáng tạo.

3. Sát phá lang - Kill Zone

Thể loại: Hành động, tội phạm

Năm công chiếu: 2005

Thời lượng: 93 phút

Đạo diễn: Diệp Vĩ Tín

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Châu Tử Đan, Hồng Kim Bảo

Điểm IMDb: 7/10

Nội dung phim Sát Phá Lang xoay quanh cuộc đối đầu giữa cảnh sát điều tra Mã Quân (Châu Tử Đan) với tên trùm xã hội đen Vương Phàm (Hồng Kim Bảo) cùng trợ thủ đắc lực của mình.

Trong phim, Ngô Kinh vào vai Jack - một tên sát thủ máu lạnh và cũng là một cánh tay đắc lực của Vương Phàm.

Bộ phim này được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Ngô Kinh khi đây là vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Với tạo hình sát thủ tàn bạo, máu lạnh và nụ cười dị tà thường trực trên môi, Ngô Kinh đã nhập vai xuất sắc vào tên sát thủ tàn bạo và khiến người xem lạnh gáy.

Người xem sẽ được mãn nhãn với những tình tiết gay cấn, những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt,… Lối diễn xuất của anh cũng có sự thay đổi từ hoa mỹ đến gai góc, chân thực. Đây là bộ phim đã kéo khán giả trở lại với thể loại phim hành động đặc trưng của Hong Kong.

Sát phá lang - Kill Zone

4. Hắc quyền - Fatal Contact

Thể loại: Hành động, Tội phạm

Năm công chiếu: 2006

Thời lượng: 110 phút

Đạo diễn: Denis Law

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Ronald Cheng, Miki Yeung

Điểm IMDb: 6.5/10

Sau thành công vang dội của Sát phá lang, Hắc quyền là bộ phim giúp Ngô Kinh khẳng định vị thế trong làng điện ảnh.

Nội dung phim xoay quanh chàng trai trẻ Cao Cương với tính tình chính trực và là quán quân võ thuật, từng đoạt quán quân giải wushu toàn quốc. Trong một lần đến Hong Kong thi đấu, anh đã vô tình bị dẫn dắt vào một hội thi đấu võ đài bất hợp pháp, và rồi cũng chính từ đây, anh lún sâu vào một thế giới đen tối, máu me và tội ác của các băng nhóm nơi thế giới ngầm.

Bộ phim sẽ mang đến cho người xem những cảnh quay võ thuật gay cấn và công phu siêu mãn nhãn, đảm bảo sẽ không khiến các fan cứng của dòng phim này thất vọng đâu nhé!

Hắc quyền là bộ phim giúp Ngô Kinh khẳng định vị thế trong làng phim ảnh

5. Bản sắc anh hùng - Invisible Target

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, tội phạm

Năm công chiếu: 2007

Thời lượng: 129 phút

Đạo diễn: Benny Chan

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Phòng Tổ Danh

Điểm IMDb: 6.7/10

Nội dung bộ phim Bản sắc anh hùng xoay quanh câu chuyện về ba anh chàng cảnh sát trẻ cùng nhau hợp tác trong cuộc đua đuổi bắt để đưa tên trùm xã hội đen nguy hiểm về chịu tội trước pháp luật.

Trong phim, Ngô Kinh trở lại thử sức với tuyến phản diện khi vào vai ông trùm của băng đảng tội phạm khét tiếng xứ Hương Cảng. Hắn đã ra tay sát hại người yêu cảnh sát Trần (Tạ Đình Phong) và cũng khiến cảnh sát Phương (Dư Văn Lạc) phải ăn ba viên đạn đồng.

Với vai diễn phản diện thứ 2 trong sự nghiệp, Ngô Kinh đã xây dựng thành công hình tượng cho một tên trùm với những pha võ thuật cao cường và ra đòn hiểm ác, mãn nhãn cho người xem.

Đây là bộ phim mà Ngô Kinh một lần nữa vào vai phản diện - tên trùm xã hội đen Hà Vĩnh Cường

6. Đoạt soái - Fatal Move

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, tội phạm

Năm công chiếu: 2008

Thời lượng: 116 phút

Đạo diễn: Denis Law

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Hồng Kim Bảo

Điểm IMDb: 5.8/10

Đoạt soái - Fatal Move

Đoạt Soái đánh dấu cuộc tái ngộ của Ngô Kinh với Nhậm Đạt Hoa và Hồng Kim Bảo kể từ sau khi tham gia Sát Phá Lang. Phim kể về cuộc chiến đẫm máu trong việc tranh giành quyền lực của các băng đảng xã hội đen Hồng Kông.

Trong phim Ngô Kinh hóa thân thành một sát thủ máu lạnh tên Tin Hung, là tay sai đắc lực của đại ca hội Tam Hoàng (Hồng Kim Bảo đảm nhận).

Mạch phim là những pha đấu trí, hành động nghẹt thở giữa các cuộc chiến đấu đá nội bộ trong hội Tam Hoàng quyền lực. Đồng thời lúc này thanh tra Liu đang thu thập bằng chứng phạm pháp của tổ chức nhằm ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu của hội Tam Hoàng và đưa người cầm đầu chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Lạc Thiên Hồng do Ngô Kinh vào vai là cánh tay đắc lực của đại ca Lung (Hồng Kim Bảo)

7. Lang nha - Legendary Assassin

Thể loại: Hành động, tội phạm

Năm công chiếu: 2008

Thời lượng: 89 phút

Đạo diễn: Ngô Kinh

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Celina Jade, Kara Wai

Điểm IMDb: 6.1/10

Lang nha - Legendary Assassin

Lang Nha đánh dấu sự mạo hiểm đầu tiên trong sự nghiệp của Ngô Kinh khi anh cùng lúc đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính.

Nội dung phim Lang nha xoay quanh hành trình một tên sát thủ máu lạnh - Bối Đồng Lâm (Ngô Kinh vào vai) đã ra tay giúp đỡ một nữ cảnh sát thoát khỏi thoát khỏi sự đuổi bắt ráo riết của một băng nhóm xã hội đen.

Với Lang Nha, khán giả không chỉ được một lần nữa kinh ngạc trước khả năng diễn xuất và những pha hành động võ thuật ấn tượng của anh, mà còn được vui mừng chứng kiến sự “ra đời” của một đạo diễn năng lực - Ngô Kinh.

Bố Đồng Lâm

8. Tân Thiếu Lâm Tự - Shaolin

Thể loại: Hành động

Năm công chiếu: 2011

Thời lượng: 131 phút

Đạo diễn: Benny Chan

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa, Thành Long, Tạ Đình Phong

Điểm IMDb: 6.9/10





Nội dung phim Tân thiếu lâm tự xoay quanh cuộc tranh đoạt giành quyền hành với những trận chiến đẫm máu giữa các thủ lĩnh.

Hầu Kiệt (Lưu Đức Hoa) phải nương nhờ vào thiếu lâm tự do bị Tào Man (Tạ Đình Phong) truy đuổi và đang chờ thời cơ phản công.

Mặc dù vậy, trong thời gian sống tại đây, ông đã giác ngộ ra và chọn vào quy y cửa Phật. Cùng những người khác tại Thiếu lâm tự, ông đã cùng góp sức để chống lại sự tấn công của Tào Man.

Nội dung phim Tân thiếu lâm tự xoay quanh cuộc tranh đoạt giành quyền hành với những trận chiến đẫm máu giữa các thủ lĩnh

Tịnh Năng do Ngô Kinh thủ vai là sư huynh của Hầu Kiệt và là người hỗ trợ ông đánh lại Tào Man để bảo vệ Thiếu Lâm Tự.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng, Thành Long, Ngô Kinh... chắc chắn sẽ mang đến bạn những thước phim tuyệt vời.

9. Chiến lang - Wolf Warrior

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Năm công chiếu: 2015

Thời lượng: 90 phút

Đạo diễn: Ngô Kinh

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Dư Nam, Scott Adkins

Điểm IMDb: 5.4/10

Chiến lang

Chiến lang là một bom tấn phim hành động của Ngô Kinh khi anh đảm nhận đồng thời hai vai trò là diễn viên chính và đạo diễn.

Nội dung phim Chiến lang xoay quanh câu chuyện kể về một trinh sát xuất sắc nhưng kiêu ngạo - Lãnh Phong. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ anh đã làm trái lệnh cấp trên, đánh chết phần tử khủng bố nên đã bị khai trừ ra khỏi đội và gia nhập tổ chức bộ đội đặc biệt mang tên Chiến Lang.

Tất cả chưa kết thúc tại đây, Lãnh Phong còn phát hiện có một nhóm lính đánh thuê đang tìm mọi cách để sát hại anh cùng những người đồng đội. Những tình huống nào sẽ xảy ra với Lãnh Phong và đồng đội?

Với bộ phim này, Ngô Kinh được bình chọn là nghệ sĩ được yêu thích nhất Trung Quốc cùng năm đó.

Ngô Kinh thủ vai Vương Lãnh Phong - là người lính có tài và kiêu ngạo!

10. Nguy Thành Tiêm Bá: Huyết Chiến - Call of Heroes: The Deadly Reclaim

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Năm công chiếu: 2016

Thời lượng: 119 phút

Đạo diễn: Benny Chan

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Cổ Thiên Lạc, Lưu Thanh Vân

Điểm IMDb: 6.4/10

Nội dung phim Nguy Thành Tiêm Bá: Huyết Chiến, xoay quanh những trận giao chiến giữa các tướng lĩnh trong thời kỳ loạn lạc.

Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) là một thiếu tướng hung tàn đã cùng lúc ra tay giết hại ba mạng người nên đã bị Phổ thành, Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) vây bắt để đòi lại công bằng.

Trương Diệc do Ngô Kinh thủ vai là một thượng tá của nhà họ Tào. Khi biết tin này, anh đã tìm cách để đến Phổ thành nhằm chi viện cho Tào Thiếu Lân. Cũng chính từ đây, đã bùng nổ lên cuộc giao chiến ác liệt giữa hai bên.

Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất của Ngô Kinh. Không chỉ ở các pha võ thuật đẹp mắt, ác liệt mà còn ở nội tâm và thần thái nhân vật được phản ánh qua ánh mắt.

11. Lưu lạc địa cầu - The Wandering Earth

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Năm công chiếu: 2019

Thời lượng: 125 phút

Đạo diễn: Frank Gwo

Diễn viên chính: Ngô Kinh, Ngô Mạnh Đạt

Điểm IMDb: 6/10

Lưu lạc địa cầu - The Wandering Earth là bộ phim khoa học viễn tưởng của Trung Quốc được ra mắt vào năm 2019 do đạo diễn Quách Phàm chịu trách nhiệm chỉ đạo, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Lưu Từ Hân.

Nội dung bộ phim Lưu lạc địa cầu xoay quanh hành trình tìm cách thoát khỏi nạn diệt vong khi Trái Đất ngừng quay của một nhóm người.

Khi mặt trời ngày càng nóng lên và có nguy cơ phát nổ dẫn tới thảm họa diệt vong cho loài người. Các nhà khoa học lẫn chính phủ các nước đã đưa ra dự án Lưu Lạc Địa Cầu, dùng loạt động cơ lắp đặt nhiều nơi trên thế giới để di chuyển trái đất tới một quỹ đạo khác. Người dân buộc phải xuống lòng đất để sinh sống.

Liu Peiqiang do Ngô Kinh vào vai, là một phi hành gia người Trung Quốc. Nhằm đưa Trái Đất đến với hành tinh hệ sao Alpha Centauri, anh đã đảm nhận nhiệm vụ phải bay đến trạm không gian.

Bộ phim về đề tài khoa học viễn tưởng có doanh thu cao ngất ngưởng tại Trung Quốc!

Bộ phim là bom tấn phòng vé mùa Tết Nguyên Đán năm 2019 với màn chốt sổ doanh thu cực khủng: 4,654 tỷ NDT, tương đương 16 nghìn tỷ VNĐ. Đồng thời tác phẩm cũng về vị trí thứ 2, sau Chiến Lang 2 trong top những bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất tại Trung Quốc. Theo Box Office Mojo thì bộ phim có doanh thu cao thứ 3 toàn cầu năm 2019 chỉ sau Endgame và Captain Marvel.

12. Chiến Lang 2 - Wolf Warrior 2 (2017)

Thể loại: Hành động, võ thuật, hình sự chiến tranh

Đạo diễn: Ngô Kinh

Diễn viên: Ngô Kinh, Trương Hàn, Ngô Cương, Frank Grillo, Celina Jade

Khởi chiếu: 2017

Thời lượng: 126 phút

Quốc gia: Trung Quốc

Điểm IMDb: 5,9/10

Chiến Lang 2 - bộ phim đứng đầu doanh thu phim điện ảnh của Trung Quốc

Đây là bộ phim đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh, khi lần này Ngô Kinh không chỉ đảm nhận 2 vai trò nữa, mà là tận 3 vai trò : Đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính.

Bộ phim tiếp diễn với câu chuyện Chiến Lang 1, khi Lãnh Phong trở về quê nhà, chứng kiến cảnh làng quê bị phá nát và cảnh tang thương của những người dân quê nghèo do một tên trùm gây ra. Không chịu nổi sự áp bức này, Lãnh Phong đã giết hắn nên bị trục xuất khỏi lực lượng đặc biệt của quân đội Trung Hoa và bị kết án tù giam 2 năm.

Sau khi mãn hạn tù, Lãnh Phong rời bỏ quê hương, sang một đất nước ở châu Phi và dự định sống bình dị hết cuộc đời của mình ở đó. Nhưng trớ trêu thay, đất nước này lại rơi vào cảnh nội chiến giữa các phe phái chính trị và rất nhiều dân thường của Trung Quốc bị bắt giam tại đây.

Bộ phim cũng xây dựng một hình ảnh của quân đội Trung Quốc hoàn toàn mới mẻ, đó là tham gia vào các vụ giải quyết khủng hoảng chính trị quốc tế, bác sĩ không biên giới, bảo vệ công dân, giải cứu con tin…

Bộ phim này cũng giúp Ngô Kinh đạt được danh hiệu “Vua phòng vé” khi Chiến Lang 2 thu về hơn 870 triệu USD (gần 5 tỷ nhân dân tệ) - một con số vô cùng lớn so với kinh phí chỉ khoảng 30 triệu USD. Đây cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc cho đến hiện tại - 2022.

Trên đây là TOP 10+ những bộ phim võ thuật kinh điển của Ngô Kinh mà các fan cứng của dòng phim hành động võ thuật này không thể bỏ lỡ. Chúc các độc giả sẽ có những phút giây giải trí thú vị nhé!