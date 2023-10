Tổng hợp 15+ phim của Lee Jong Suk hay nhất, mới nhất 2022, fan đừng bỏ lỡ!

Quốc tịch: Hàn Quốc

Nhóm máu: A

Chiều cao: 1,86 m

Vai diễn nổi tiếng: Kang Chul (Hai Thế Giới), Park Soo Ha (Đôi tai ngoại cảm)

Giải thưởng: MBC Drama Awards - Grand prize (Daesang), SBS Drama Awards - Top Excellent Actor, 8th Korea Drama Awards - Top Excellence Award, Actor, 51st Baeksang Art Awards - Most Popular Actor (Phim truyền hình).

Sau đây là danh sách 16 phim ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Jong-suk mà các mọt phim không thể bỏ qua:

1. The Witch 2: The Other One (2022)

Thể loại: Hành động, Kinh dị

Dự kiến phát hành năm 2022

Đạo diễn: Park Hoon Jung

Diễn viên chính: Lee Jong Suk, Park Eun Bin và Jin Goo

The Witch 2: The Other One thuộc thể loại hành động giật gân, được ra mắt phần đầu tiên vào năm 2018 và nhanh chóng đón nhận sự chú ý đông đảo từ phía khán giả bởi nội dung mới mẻ, độc đáo về siêu năng lực hiếm có trong nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

The Witch 2: The Other One

Hiện tại, ngoài việc xác nhận 2 diễn viên mới sẽ tham gia phần 2 là Lee Jong Suk và Jin Goo, thì vẫn chưa có thông tin gì thêm về nội dung câu chuyện của phần 2 này.

Tuy nhiên, với thành tích xuất sắc của Phần 1, các khán giả đều mong chờ vào siêu phẩm phần 2 này sẽ tiếp tục "càn quét" mọi phòng vé !!!

2. Bác Sĩ Xứ Lạ - Doctor Stranger (2014)

Thể loại: Y học, Chính trị, Tình cảm

Năm công chiếu: 2014

Số tập: 20 tập, 65 phút/tập

Đạo diễn: Hong Jong-chan, Jin Hyuk

Diễn viên chính: Lee Jong-suk, Jin Se-yeon, Park Hae Jin, Kang Sora

Điểm IMDb: 7.5/10

Nội dung phim Bác Sĩ Xứ Lạ xoay quanh chàng bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực Park Hoon thiên tài nhưng lại không được trọng dụng vì anh là một người nhập cư và đã sống ở Bắc Triều Tiên. Song song đó, phim còn kể về mối tình của Park Hoon và Han Jae Joon với Han Seung Hee (người sở hữu diện mạo giống người yêu trước đây của Park Hoon).

Xuyên suốt bộ phim là vòng quay “rối não” của chính trị – tình yêu – tham vọng. Đồng thời, người xem sẽ còn được thưởng thức những thước phim chuyên khoa hết sức tỉ mỉ.

Lee Jong-suk thể hiện tài năng diễn xuất rất thành công khi hóa thân vào vai một bác sĩ có tâm, có tài. Các mọt phim đều hết lòng khen ngợi với những cảnh phẫu thuật trong phim.

3. Hai Thế Giới - Two Worlds (2016)

Thể loại: Lãng mạn, Xuyên không

Năm công chiếu: 2016

Số tập: 16 tập, 60 phút/tập

Đạo diễn: Jung Dae Yoon

Diễn viên chính: Lee Jong-suk, Han Hyo-joo

Điểm IMDb: 8.1/10

So với các bộ phim xuyên không cùng thể loại, Hai Thế Giới là bộ phim có sự chuyển dịch giữa quá khứ - hiện tại - tương lai.

Bộ phim với những tình tiết lãng mạn và éo le bên câu chuyện tình yêu của hai nhân vật phải đối mặt với nhiều biến cố để có thể bên nhau bất chấp sự ngăn cách về không gian . Oh Yeon Joo do Han Hyo Joo vào vai là con gái của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng vốn đang tác giả cho bộ truyện W nổi đình đám bấy giờ. Nhân vật chính là Kang Chul (Lee Jong Suk).

Với bộ phim này, Lee Jong Suk lại một lần nữa tỏa sáng tài năng diễn xuất. Những mặt khác nhau của nội tâm nhân vật được anh khắc họa chân thực. Đây cũng là bộ phim đánh mấu một cột mốc về thành công mới trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Jong Suk, đưa tên tuổi của bộ phim vươn ra các nước trong khu vực và couple của 2 diễn viên chính cũng thu hút về một lượng lớn khán giả nhờ vào sự đáng yêu và ăn ý của cả hai diễn viên tài năng.

4. Khi Nàng Say Giấc - While You Were Sleeping (2017)

Thể loại: Lãng mạn, Kỳ ảo

Năm công chiếu: 2017

Số tập: 16 tập, 65 phút/tập

Đạo diễn: Oh Choong-hwan

Diễn viên chính: Lee Jong-suk, Bae Suzy

Điểm IMDb: 8.4/10

Giải thưởng nổi bật: Giải Phim truyền hình SBS cho Cặp đôi xuất sắc nhất, Drama xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất,...

“Khi nàng say giấc” là một bộ phim siêu phẩm với sự hợp tác của nam diễn viên Lee Jong Suk và nữ ca sĩ, diễn viên Bae Suzy. Trong phim, Jong Suk vào vai Jung Jae Chan là một công tố viên thuộc Đội hình sự số 3 Viện kiểm sát phân viện miền nam. Và Suzy vào vai Nam Hong Joon là một cô nàng vô công rỗi nghề, thích xây dựng cho mình một thế giới riêng tại nhà.

Bộ phim trở nên hấp dẫn khi Hong Joon có thể thấy trước tai nạn sẽ xảy ra trong tương lai trong mỗi giấc mơ khi đang ngủ của mình. Đồng thời, công tố viên Jung Jae Chan cũng bắt đầu có những giấc mơ kì lạ và sau khi biết đến những sự việc tương lai đó anh đã cùng Hong Jong tìm cách ngăn chặn những tai họa đó xảy ra.

Lee Jong Suk với vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, đã có sự phối hợp ăn ý cùng "tình đầu quốc dân" Suzy. Người xem được mãn nhãn với những thước phim lãng mạn, ngọt ngào nhưng cũng ẩn chứa nhiều điều bí hiểm.

5. Đôi Tai Ngoại Cảm - I Can Hear Your Voice (2013)

Thể loại: Tình cảm, Luật pháp

Năm công chiếu: 2013

Số tập: 18 tập, 65 phút/tập

Đạo diễn: Park Hye-ryun

Diễn viên chính: Lee Bo-young, Lee Jong-suk

Điểm IMDb: 8.3/10

Giải thưởng nổi bật: Giải thưởng lớn của năm, Đạo diễn xuất sắc nhất, Cặp đôi xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất,....

I Can Hear Your Voice xoay quanh nhân vật Park Soo Ha do Lee Jong Suk vào vai, là một cậu học sinh cuối cấp trung học 19 tuổi và có một khả năng vô cùng đặc biệt đó chính là có thể “nghe được suy nghĩ” của người khác. Và Lee Bo Young vào vai Jang Hye Sung là một nữ luật sư bào chữa xinh đẹp của một văn phòng luật địa phương.

Nhờ một nhân duyên éo le vào 10 năm trước mà hiện tại họ lại cùng chung một mục tiêu là bắt 1 tên tội phạm về quy án. Trong quá trình đầy nguy hiểm này, họ đã nảy sinh một tình cảm đặc biệt với nhau.

Đây cũng là bộ phim hot nhất vào mùa hè năm 2013. Với vai diễn này, Lee Jong Suk đã có thêm bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất và ngày càng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

Với những thước phim kịch tính cùng câu chuyện đầy những bất ngờ, kết hợp cùng diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính, đây chắc chắn là một tác phẩm ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Jong Suk mà bạn không thể bỏ qua nhé!

Đôi Tai Ngoại Cảm - I Can Hear Your Voice, bộ phim hot nhất mùa hè 2013

6. Gia đình là số 1 phần 3 - High Kick 3 (2013)

Thể loại: Gia đình, Hài hước

Năm phát hành: 2013

Thời lượng: 123 tập, 20 phút/tập

Đạo diễn: Kim Byung-wook

Diễn viên chính: Park Ha-sun, Krystal Jung, Lee Jong Suk, Kim Ji Won

Điểm IMDb: 8.4/10

Có thể nói, 2013 chính là năm đại thành công trong sự nghiệp của Lee Jong Suk, khi mà mọi tác phẩm anh tham gia trong năm này đều đạt được tiếng vang lớn.

Gia đình là số 1 phần 3 là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc về gia đình nối tiếp series đình đám cùng tên nhưng mỗi phần là một nội dung độc lập. Nội dung bộ phim xoay quanh về những câu chuyện cuộc sống thường ngày của gia đình ông Ahn Nae Sang đang trốn nợ phải sống tạm tại nhà hai cậu em vợ. Với mỗi tập phim là một câu chuyện hài hước về cuộc sống gia đình. Bộ phim cũng mang đến người xem những bài học đáng quý.

Trong phim, Lee Jong Suk thủ vai cậu con trai Ahn Jong Suk - là một cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng, hay có những xung đột trong nhà với em gái Ahn Soo Jung (Krystal Jung) của mình. Cậu được Kim Ji Won (Kim Ji Won) giúp đỡ trong học tập và nảy sinh tình cảm.

Vai diễn thành công trong Gia đình là số 1 phần 3, tên tuổi của Lee Jong Suk ngày càng được khán giả trong nước biết đến và yêu thích nhiều hơn.

7. Khu vườn bí mật - Secret garden (2011)

Thể loại: Tình cảm, Hài hước

Năm phát hành: 2011

Thời lượng: 20 tập, 65 phút/tập

Đạo diễn: Shin Woo Chul

Diễn viên chính: Hyun Bin, Ha Ji Won

Điểm IMDb: 8.1/10

Khu vườn bí mật - Secret garden 2011

Nếu là mọt phim của Phim Hàn thì chắc chắn bạn không thể không biết đến bộ phim kinh điển này.

Sau một tai nạn bất ngờ, anh chàng CEO Kim Joo Won (Hyun Bin) và cô nàng diễn viên Gil Ra Im (Ha Ji Won) đã hoán đổi thân xác cho nhau. Cũng chính từ đây, họ buộc phải có cách thích nghi với việc sống trong thân thể của đối phương, đồng thời tìm cách hoán đổi lại.

Trong bộ phim này, Lee Jong Suk tuy không đảm nhận diễn viên chính, nhưng với vai phụ - anh chàng gay tóc đỏ, người say mê anh chàng Oska (Yoon Sang Hyun), vẫn giúp anh tạo được ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự duyên dáng trong diễn xuất.

8. Cô Bé Người Gỗ - Pinocchio (2014)

Thể loại: Tình cảm

Thời gian công chiếu: 12/11/2014

Thời lượng 20 tập, 60 phút/tập

Đạo diễn: Jo Soo-won

Diễn viên: Lee Jong-suk, Park Shin-hye, Kim Young-kwang, Lee Yu-bi

Điểm IMDb: 8.1/10

Cô Bé Người Gỗ - Pinocchio 2014

Nội dung phim Pinocchio xoay quanh hành trình gian nan để tìm kiếm công lý đầy tham vọng của những phóng viên tin tức trẻ tuổi.

Nội dung phim kể về câu chuyện Ha Myeong (Lee Jong Suk thủ vai) là một chàng trai thiên tài. Tuy nhiên, khi còn nhỏ gia đình anh đã bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn và Ha Myeong là thành viên cuối cùng sống sót được ông nội của In Ha (Park Shin Hye) nhận nuôi, đổi tên thành dal Po.

Lee Jong Suk trong phim mang hình tượng ga lăng, lịch lãm mang trong mình nội tâm bị tổn thương. Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự góp mặt của diễn viên gạo cội Jin Kyung. Bộ phim cũng giúp anh dành giải thưởng danh giá về diễn xuất và cùng với Park Shin Hye nhận giải “ Cặp đôi đẹp nhất” của đài SBS 2014.

9. Thánh ca tử thần - Hymn Of Death (2018)

Thể loại: Tình cảm, Tâm lý

Năm phát hành: 2018

Thời lượng: 6 tập, 35 phút/tập

Đạo diễn: Park Soo-jin

Diễn viên chính: Lee Jong-suk và Shin Hye-sun

Điểm IMDb: 7.4/10

Bộ phim “ Thánh ca tử thần” là một dự án phim ngắn của nhà đài SBS ra mắt vào năm 2018 với thời lượng gồm 6 tập. Xuyên suốt bộ phim Thánh ca tử thần là mối tình vừa lãng mạn vừa đầy bi ai của nữ ca sĩ Yoon Shim Deok (Shin Hye-sun) cùng chàng nhạc sĩ tài ba Kim Woo Jin (vai của Lee Jong Suk). Mặc dù thời lượng phim ngắn chỉ vỏn vẹn trong vài tập nhưng bộ phim đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bởi khả năng diễn xuất của dàn diễn viên và kịch bản cảm động.

Tại Tokyo năm 1921, trái tim anh bắt đầu rung động khi gặp gỡ người phụ nữ Yun Sim Deok (Shin Hye Sun) – cô gái sở hữu giọng soprano mê hoặc lòng người. Họ yêu nhau bằng thứ tình cảm nồng nhiệt và thuần khiết nhất, dẫu biết mối nhân duyên giữa bối cảnh loạn lạc đã được định trước một cái kết không mấy tốt đẹp.

Thánh ca tử thần

10. Tuổi Trẻ Sục Sôi - Blood Boiling Youth 2014

Thể loại: Hài, Lãng mạn

Năm công chiếu: 22-01-2014

Thời lượng: 121 phút

Đạo diễn: Lee Yeon-woo

Diễn viên chính: Park Bo-young, Lee Jong-suk, Lee Se-young, Kim Young-kwang

Điểm IMDb: 6.7/10

Giải thưởng nổi bật: Giải thưởng Văn hóa và giải trí Hàn Quốc lần thứ 22 cho Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất và Nam diễn viên mới xuất sắc nhất

Nội dung phim Tuổi Trẻ Sục Sôi xoay quanh một nhóm bạn tại một trường trung học của Hàn Quốc. Họ có tình bạn và tình yêu đôi lứa lãng mạn, đầy sôi nổi đúng như tựa đề phim.

Hot boy Joong Gil do Lee Jong Suk vào vai là một anh chàng có tính cách lăng nhăng, đào hoa. Tuy anh có thừa sức "cưa" đổ tất cả các nữ sinh trong trường, nhưng vẫn ngoại trừ một người, là Young Sook - trùm trường do nữ diễn viên xinh đẹp Park Bo Young thủ vai.

Ngoài kịch bản hài hước, cảnh quanh mang nét thanh xuân, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là Lee Jong Suk và Park Bo Young càng được khán giả yêu thích. Một thước phim mang đậm hơi thở thanh xuân cùng những câu chuyện của những đứa trẻ mới lớn, chắc hẳn ai từng trải qua thời học sinh, đều phần nào thấy bóng dáng mình trong chính câu chuyện này.

Tuổi Trẻ Sục Sôi - Blood Boiling Youth 2014

11. Phụ Lục Tình Yêu - Romance Is A Bonus Book (2019)

Thể loại: Hài, Lãng mạn

Năm công chiếu: 2019

Số tập: 16 tập, 65 phút/tập

Đạo diễn: Jung Hyun-jung

Diễn viên chính: Lee Na-young, Lee Jong-suk

Điểm IMDb: 8.3/10

Phim xoay quanh hai nhân vật chính là Kang Dan Yi ( Lee Na Young) là một nữ tác giả nổi tiếng nhưng hết thời và nhà văn trẻ tuổi, thành công Cha Eun Ho (Lee Jong Suk thủ vai)

Từ lâu Eun Ho đã có sự hâm mộ với các tác phẩm của Kang Dan Yi nhưng anh vô cùng bất ngờ khi chính cô lại xin việc vào nơi anh công tác. Ngay lập tức, anh bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của Dan Yi và biết được cô đang phải chật vật xoay xở cuộc sống với đủ mọi nghề nghiệp. Và rồi chuyện tình yêu hài hước, lãng mạng của họ bắt đầu.

12. Người tình phỉ thúy - Jade lover (2016)

Thể loại: Tình cảm

Năm phát hành: chưa có lịch phát sóng

Thời lượng: 35 tập, 45 phút/tập

Đạo diễn: Go Yik Chun

Diễn viên chính: Lee Jong Suk, Trịnh Sảng

Người tình phỉ thúy là bộ phim lấy bối cảnh thời Dân Quốc tại Thượng Hải. Bộ phim có sự góp mặt của 2 sao trẻ có nhiều người hâm mộ là Lee Jong Suk và Trịnh Sảng. Phim là dự án hợp tác của 2 nước Trung – Hàn.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Bạch Lạc Hàn (Lee Jong Suk) và Thẩm Thần Hy (Trịnh Sảng). Bạch Lạc Hàn là con trai của gia đình kinh doanh đá quý, có thân thế bí ẩn đối địch với gia định của Thẩm Thần Hy cũng kinh doanh mặt hàng này. Cả hai đã trở thành cặp oan gia với nhiều tình huống phim dở khóc dở cười.

13. Yêu Nhân - V.I.P (2017)

Thể loại: Tội phạm, Hành động

Năm công chiếu: 2017

Thời lượng: 128 phút

Đạo diễn: Park Hoon-jung

Diễn viên chính: Jang Dong-gun, Kim Myung-min, Park Hee-soon, Lee Jong-suk

Điểm IMDb: 6.4/10

V.I.P - vai diễn phản diện đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Lee Jong Suk

V.I.P là bộ phim điện ảnh mới nhất của Lee Jong Suk và cũng là dự án đầu tiên nam diễn viên lột xác với vai trò phản diện. Nhân vật này của nam ngôi sao khiến người hâm mộ muốn “sang chấn tâm lý” vì quá ác độc, máu lạnh vô tình nhưng vì Lee Jong Suk vẫn quá đẹp trai nên yêu chẳng được mà ghét cũng chẳng xong.

Nhân vật chính của bộ phim là Gwang Il, con trai của một quan chức Triều Tiên máu mặt. Anh là thủ phạm tình nghi của vụ án giết người hàng loạt xảy ra trên khắp thế giới. Cuộc truy bắt Gwang Il đặc biệt do các đặc vụ tới từ Hàn Quốc, Triều Tiên và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc Tế tham gia.

14. Mỹ nam đại chiến - No breathing (2013)

Thể loại: Hành động, Hài hước

Năm phát hành: 2013

Thời lượng: 118 phút

Đạo diễn: Jo Yong-sun

Diễn viên chính: Seo In-guk, Lee Jong-suk và Kwon Yuri

Điểm IMDb: 6.6/10

Bộ phim xoay quanh cuộc cạnh tranh trong thi đấu lẫn cuộc chiến tình trường của hai anh chàng vận động viên bơi lội trẻ tuổi tài năng: Won II (Seo In Guk đảm nhận) và Woo Sang (Lee Jong Suk thủ vai).

Won II từng là một vận động viên tìm nhưng nhưng anh đã dần rời xa trường đua sau cái chết thương tâm của mẹ. Và Woo Sang là một vận động viên bơi lội từng đạt được nhiều thành tích đáng kể nhưng hiện tại đang bị cấm túc do vướng vào một tranh cãi.

Trong phim Lee Jong Suk với tài năng diễn xuất của mình đã thành công hóa thân vào một nhân vật Woo Sang lạnh lùng, cứng nhắc, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp

Mỹ nam đại chiến - No breathing 2013

15. Thuật Xem Tướng - The Face Reader 2013

Thể loại: Lịch sử, Cổ trang

Năm công chiếu: 2013

Thời lượng: 142 phút

Đạo diễn: Han Jae-rim

Diễn viên chính: Song Kang-ho, Lee Jung-jae, Lee Jong-suk, Kim Hye-soo

Điểm IMDb: 6.8/10

Giải thưởng nổi bật: Giải Điện ảnh Rồng Xanh cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Bộ phim xoay quanh về môn khoa học tử vi, bói toán và xem tướng. Trong phim Lee Jong Suk vào vai Jin Huynh là con trai của một người có tài năng thiên bẩm về xem tướng. Cũng chính với tài năng đó mà ông đã nhìn được tướng mạo của người con trai và khuyên anh không nên làm quan bởi nếu anh làm quan sẽ gặp tai họa khó tránh vì anh mang tính cách loài hạc.

Tuy nhiên, Jin Huynh không hề tin vào tướng số và lời của người cha. Anh nỗ lực thi đỗ các khoa cử và quyết tâm làm quan để giúp ích cho dân. Với lối diễn xuất tài năng và nhập tâm của các nhân vật dựa theo diễn biến lịch sử Hàn Quốc đã giúp bộ phim lọt vào danh sách những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm 2013 tại Hàn Quốc.

16. Trường Học 2013 - School 2013 (2012)

Thể loại: Tình cảm, Học đường

Năm công chiếu: 2012

Số tập: 16 tập, 60 phút/tập

Đạo diễn: Lee Min-hong

Diễn viên chính: Jang Nara, Choi Daniel, Lee Jong-suk, Park Se-young

Điểm IMDb: 7.8/10

Giải thưởng nổi bật: Giải Phim truyền hình KBS cho Nam diễn viên triển vọng nhất

School 2013 là bộ phim đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Jong Suk. Xuyên suốt bộ phim là những câu chuyện về học đường: mối quan hệ bạn bè, các mối quan hệ của lứa tuổi học sinh trung học, cùng đó là tình thầy trò.

Vai cậu học sinh Go Nam Soon do Jong Suk đảm nhận là người đang tìm mọi cách để có thể hòa giải với người bạn thân sau những hiểu lầm không đáng. Jong Suk đã thể hiện tính cách một cậu học sinh tinh nghịch, không có ước mơ, hoài bão, luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ và sẵn sàng gây gổ với mọi người trong trường để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Với lỗi diễn xuất vô cùng ấn tượng trong School 2013, Lee Jong Suk đã giành cho mình giải thưởng Nam diễn viên Xuất Sắc tại KBS Drama Awards năm 2012.

Với top những bộ phim Lee Jong Suk hay nhất vừa được chia sẻ trên đây, hy vọng sẽ giúp cộng đồng khán giả yêu thích có thể cho vào bộ sưu tập phim của mình.