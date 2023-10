TOP những bộ phim cung đấu gay cấn nhất trên màn ảnh Trung Quốc!

Thể loại: cổ trang, cung đấu

Số tập: 30 tập

Diễn viên chính: Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di, Xa Thi Mạn, Lê Tư

Điểm IMDb: 8.4/10

Bối cảnh của phim Thâm Cung Nội Chiến là vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc trong những năm trị vì sau này của hoàng đế Gia Khánh. Đây được biết đến là bộ phim đầu tiên trên thế giới về cung đấu thời phong kiến Trung Quốc.

Nội dung phim tập trung vào cuộc tranh giành quyền lực giữa các phi tần. Họ không tiếc mọi âm mưu, thủ đoạn để giành lấy sự ân sủng của Hoàng đế và loại bỏ đối thủ.

Vũ khí mà những người phụ nữ sử dụng đó là sự tha hóa, âm mưu và lừa dối. Để có được những gì mình muốn, họ cũng sẵn sàng thao túng, phản bội và thậm chí tiêu diệt bất cứ ai.

Vì quyền lực, tất cả phi tần đều có thể dở ra những trò dơ bẩn nhất, đến nỗi khi đất nước lâm vào cảnh nguy nan vẫn coi đó là thời cơ lật đổ và giành giật quyền lực.

Bộ phim như đang phơi bày những tường đỏ Tử Cấm Thành năm ấy. Kịch bản phim hoàn toàn không pha ngôn tình hay nhân cách hóa nhân vật chính.

Thâm Cung Nội Chiến có nội dung đỉnh cao và diễn xuất tuyệt vời

Dù đã gần 2 thập kỷ trôi qua, nhưng khi nhắc về dòng phim cung đấu, người hâm mộ vẫn không thể quên được Thâm Cung Nội Chiến - một tác phẩm là tượng đài sừng sững và mở đường cho dòng phim cung đấu sau này.

Với nội dung đỉnh cao và cùng diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên, đây cũng là bộ phim duy nhất có đến 4 diễn viên đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của đài TVB tham gia là Xa Thi Mạn, Lê Tư, Đặng Tụy Vân, Trương Khả Di.

Với những ai đam mê những màn đấu đá chốn hậu cung, thì chắc chắn không thể bỏ qua tác phẩm mang danh xưng “ông tổ” của dòng phim cung đấu này rồi.

2. Cung Tâm Kế - Beyond The Realm Of Conscience (2009)

Năm công chiếu: 2009

Số tập: 33

Thể loại: Phim truyền hình, cung đấu

Đạo diễn: Mai Tiểu Thanh

Diễn viên chính: Xa Thi Mạn, Dương Di, Trần Hào, Trịnh Gia Dĩnh

Điểm IMDb: 7.2/10

Đây là bộ phim cung đấu xuất sắc của đài TVB, giữ kỷ lục lượt xem trong nhiều năm liền. Hiện Cung Tâm Kế vẫn nằm trong top 5 phim có lượt xem cao nhất tại Hồng Kông dù đã ra mắt cách đây hơn 10 năm.

Với kinh phí khổng lồ cùng sự xuất hiện của những cái tên “bảo chứng” cho tỷ suất người xem như” Xa Thi Mạn, Dương Di, Trần Hảo,... Cung Tâm Kế tạo nên cơn sốt ngay từ những tập đầu tiên được phát sóng.

Bộ phim khai thác đầy đủ những gì xảy ra trong cung cấm với những cuộc chiến khốc liệt từ các cung nữ đến những phi tần. Chốn hậu cung tàn khốc được khắc họa với tất cả sự giả dối, toan tính, tranh giành, nơi chỉ có chỗ cho sự lừa gạt và tráo trở không ngừng.

Vốn là bạn từ nhỏ, Lưu Tam Hảo và Diệu Kim Linh là hai cô gái xinh đẹp được tuyển vào cung. Một người bản tính hiền hậu, chân thành, được nhiều người yêu quý, một người lại nhạy bén, túc trí đa mưu luôn ấp ủ trở thành phi tần. Từ đây, những mâu thuẫn liên tục xảy ra khi Lưu Tam hảo chiếm được sự tin yêu của hoàng đế và khiến Kim Linh ngày càng uất hận mà nuôi dã tâm tiêu diệt người chị em lớn lên cùng mình từ thuở ấu thơ.

Cung Tâm Kế - Beyond The Realm Of Conscience (2009)

3. Mỹ Nhân Tâm Kế - Beauty's Rival in Palace (2010)

Năm công chiếu: 2010

Số tập: 40 tập

Đạo diễn: Ngô Cẩm Nguyên, Lương Tín Quân, Trần Quốc Hoa

Diễn viên chính: Lâm Tâm Như, Trần Kiện Phong, Vương Lệ Khôn, Dương Mịch

Link xem phim: Mỹ Nhân Tâm Kế trên YouTube

Điểm IMDb: 7.2/10

Mỹ Nhân Tâm Kế là một trong những dự án phim truyền hình đáng chú ý nhất của làng giải trí châu Á 2010. Đây là một bộ phim truyền hình thuộc thể loại dã sử Trung Quốc dài 40 tập do Vu Chính làm biên kịch. Nội dung phim được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Vô tận chìm nổi của Tiêu Kỳ Anh. Kinh phí đầu tư phim lên tới 50 triệu tệ.

Bộ phim quy tụ được những ngôi sao lớn hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ hiện nay. Bao gồm Lâm Tâm Như, Hồ Hạnh Nhi, Vương Lệ Khôn, Tôn Phi Phi, Dương Mịch, Huỳnh Hải Băng và ngôi sao nhí Lâm Diệu Khả…

Mỹ Nhân Tâm Kế

Dù được xếp vào hạng mục cung đấu nhưng Mỹ nhân tâm kế lại thiên về yếu tố dã sử. Phim lấy bối cảnh đời Tây Hán, xoay quanh nàng Đậu Y Phòng, vốn là con gái của một cung nữ bị truy sát. Sau bao phen gian nan, nàng đã trở thành hoàng hậu của Hán Văn Đế, mở ra thời kì hưng thịnh của đất nước.

Phim không có quá nhiều màn đấu đá nữ nhi thường thấy, nhưng lại không thiếu các màn tranh giành quyền lực đẫm máu từ hậu cung đến tiền triều, giúp khán giả “đỡ ngán” sau khi đã xem quá nhiều màn “chặt chém” chát chúa của các mỹ nữ thâm cung.

4. Bộ Bộ Kinh Tâm - Scarlet Heart (2011)

Năm công chiếu: 2011

Số tập: 40 tập

Thể loại : cổ trang, xuyên không, cung đấu

Đạo diễn: Lý Quốc Lập, Ngô Cẩm Nguyên, Lâm Ngọc Phân

Diễn viên chính: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân, Viên Hoằng

Link xem phim: Bộ Bộ Kinh Tâm trên YouTube

Điểm IMDb: 7.9/10

Bộ Bộ Kinh tâm là một tựa sách được nhiều người biết đến của tác giả Đồng Hoa, đặc biệt là với những ai yêu thích dòng tiểu thuyết lãng mạn của Trung Quốc. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên này, đây là bộ phim truyền hình cổ trang của Trung Quốc với chủ đề xuyên không, tình yêu đã thật sự lay động tâm can của người xem.

Nội dung phim Bộ Bộ Kinh Tâm kể về câu chuyện của một nữ nhân viên văn phòng thời hiện đại tên Trương Hiểu. Sau một lần tai nạn, cô đã bị sóng điện não nhảy khỏi cơ thể và xuyên không trở về thế kỷ 18 nhập vào xác của một bé gái mười ba tuổi Mã Nhĩ Thái Nhược Hy.

Tuy biết rằng không nên tham gia vào âm mưu tranh ngôi báu trong cung đình nhưng cô không thoát được.Với lối sống và phong cách rất đặc biệt, Nhược Hy bị cuốn vào cuộc chiến của các vị Hoàng tử khi ấy. Cô đã vô tình trở thành một con rối trong cuộc đấu tranh hỗn loạn này.

Bộ Bộ Kinh tâm

Lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh những năm cuối thời Khang Hy, trong những năm tháng sóng gió khi các vị Hoàng tử đang tranh giành ngôi báu. Thành công của bộ phim được tạo nên sự đan xen giữa lịch sử và tình yêu mà nhân vật chính trong vòng xoáy này.

Người xem sẽ có thể cảm nhận được rằng dường như thể tất cả nhân vật ấy đang từ trong trang truyện bước ra, bằng da bằng thịt sống động đứng ngay trước mặt. Mỗi tình tiết của bộ phim đều thể hiện đúng cái hồn từ nguyên tác.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên đồng đều và tài năng Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Viên Hoằng, Lâm Canh Tân,... Bộ phim đã lấy đi không ít nước mắt của người xem bởi cốt truyện cực kỳ lôi cuốn người xem cùng cách diễn xuất cực kỳ nhập tâm của các diễn viên thủ vai chính. Duyên "phim giả tình thật" của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi cũng bén từ bộ phim này.

5. Hậu cung Chân Hoàn truyện - Empresses in the Palace (2012)

Năm công chiếu: 2012

Thể loại phim: cổ trang, kiếm hiệp, cung đấu

Số tập: 76 tập

Đạo diễn: Trịnh Hiểu Long, Cao Dực Tuấn

Diễn viên chính: Tôn Lệ, Thái Thiếu Phân, Lý Đông Học, Tưởng Hân

Link xem phim: Hậu Cung Chân Hoàn Truyện trên YouTube

Điểm IMDb: 8.4/10

Màn ảnh Đại lục năm 2012 ghi dấu thành công vang dội của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện và người đẹp Tôn Lệ. Đạt tỷ suất người xem cao chót vót, đồng thời gây sốt trên nhiều diễn đàn mạng, bộ phim cung đấu này cùng dàn diễn viên là chủ đề bàn tán liên tục trong thời gian dài.

Đặc biệt, phim đã từng được cắt gọn thành 10 tập để công chiếu ở Mỹ, được phản hồi tích cực khi công chiếu tại khung giờ chiều tại Nhật Bản và đặc biệt là từng “làm mưa làm gió” trên thị trường Đại lục và nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, bộ phim hoàng cung Trung Quốc này cũng thu hút lượng lớn người xem, tạo nên một “làn gió mạnh mẽ” như Hoàn Châu Cách Cách một thời.

Và cũng chính từ đây, danh tiếng Tôn Lệ trở nên nổi hơn bao giờ hết. Thậm chí, dù đã qua nhiều năm kết thúc phát sóng nhưng khi nhắc tới thể loại phim thâm cung nội chiến thì Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nói chung và Tôn Lệ nói riêng vẫn luôn là cái tên đầu tiên phải nhắc đến.

Hậu cung Chân Hoàn truyện

Xuyên suốt bộ phim là những cuộc tranh đấu quyền lực và tình yêu của những nữ nhân trong chốn thâm cung. Vào thời Hoàng đế Ung Chính Nhà Thanh, giữa các phi tần xảy ra cuộc tranh đấu quyền lực, âm mưu nhằm đạt được quyền lực cũng như sự sủng ái của Hoàng đế.

Vốn là một thiếu nữ có bản tính hiền lành, không màng lợi danh, không bận tâm thế sự, nhưng Chân Hoàn không tránh khỏi sự ganh ghét, hãm hại của những thế lực trong hậu cung.Để cứu lấy bản thân, cô không còn cách nào khác và trở nên thâm độc. Để rồi sau này cô trở thành phi tần quyền lực bậc nhất trong chốn hậu cung.

Sở dĩ Hậu cung Chân Hoàn truyện là bộ phim cung đấu thành công hàng đầu của phim ảnh Trung Quốc, bởi sự logic của những sự kiện trong phim, tự nhiên, không hề gò ép, miễn cưỡng. Đây chắc chắn là bộ phim đứng hàng Top trong dòng phim cung đấu mà bạn không thể bỏ lỡ!

6. Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress of China (2014)

Tên gọi khác: Võ Mỵ Nương truyền kỳ

Năm công chiếu: 2014

Số tập: 82

Đạo diễn: Cao Dực Tuấn

Diễn viên chính: Phạm Băng Băng, Trương Phong Nghị, Lý Trị Đình, Trương Hình Dư

Điểm IMDb: 6.5/10

Võ Tắc Thiên truyền kỳ - The Empress of China (2014)

Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ là bộ phim có rating cao nhất trong năm 2014 và được biết đến là bộ phim cung đình ăn khách nhất trong năm 2014.

The Empress of China xoay quanh cuộc đời của Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

14 tuổi, Võ Chiếu (Phạm Băng Băng) nhập cung làm cung nữ. Do xinh đẹp, thông minh, nàng được vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân sủng ái và ban tên là Võ Mỵ Nương. Cũng từ đây, nàng bị cuốn vào những trận tranh đấu thâm độc không hồi kết nơi chốn hậu cung. Và cách duy nhất để tồn tại và giữ mạng sống là trở nên mạnh mẽ hơn, quyền lực hơn và tất nhiên, thâm độc hơn.

Từ cuộc tranh giành địa vị, quyền lực cung đình ấy, Võ Như Ý dần tập trung thế và lực đã từng bước để lên ngôi Võ Hậu rồi trở thành người cai trị đất nước. Chua xót thay với chiêm nghiệm: “Người buộc phải trở thành kẻ xấu xa nhất chốn hoàng cung mới có thể bảo vệ được chính bản thân mình”.

7. Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace (2018)

Tên gọi khác: Như Ý Truyện

Năm công chiếu: 2018

Số tập: 87 tập

Đạo diễn : Uông Tuấn

Diễn viên chính: Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quân Ninh, Lý Thấm, Đổng Khiết

Link xem phim: Hậu Cung Như Ý Truyện trên FPT Play

Điểm IMDb: 7.6/10

Hậu Cung Như Ý Truyện - Ruyi's Royal Love in the Palace (2018)

Hậu Cung Như Ý Truyện là tác phẩm được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Lưu Liễm Tử. Đây được xem là phần tiếp theo của Hậu Cung Chân Hoàn Truyện – một siêu phẩm cung đấu đình đám một thời.

Bộ phim có sự tham gia của những diễn viên thực lực như: Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Ô Quân Mai, Lý Thấm,… Đặc biệt, phim được quay bởi đạo diễn Uông Tuấn với sự nghiên cứu kỹ về trang phục, lễ nghi, văn hóa cung đình,…mang đến những thước phim tinh tế trong từng chi tiết.

Nội dung bộ phim bắt đầu bằng mối tình giữa đôi thanh mai trúc mã Thanh Anh và Hoằng Lịch. Sau khi Hoằng Lịch lên ngôi hoàng đế, Thanh Anh trở thành Trắc Phúc tấn và bị rất nhiều bên hãm hại.

Trải qua bao thăng trầm, mưu mô, toan tính, để rồi Thanh Anh từ những tranh đấu hậu cung tiền triều khốc liệt bước lên ngôi vị hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nhưng đau thương thay, đến cuối cùng, nàng nhận ra người đầu ấp tay gối không còn là chàng thiếu niên Hoằng Lịch năm nào nữa.

Cuối cùng, nàng cũng ra đi trong sự thanh thản và để lại niềm đau thương cho người ở lại. Diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên và nội dung phim sâu sắc đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả và đạt nhiều thành tích lớn, góp phần đưa Hậu Cung Như Ý Truyện đã trở thành một trong những bộ phim cung đấu Trung Quốc hay nhất.

8. Diên Hy Công Lược - Story of Yanxi Palace (2018)

Năm công chiếu: 2018

Số tập: 80

Đạo diễn: Huệ Giai Đống, Ôn Đức Quang

Diễn viên chính: Ngô Cẩn Ngôn, Xa Thi Mạn, Tần Lam, Nhiếp Viễn, Hứa Khải

Link xem phim: Diên Hy Công Lược trên FPT Play

Điểm IMDb : 8.2/10

Diên Hy Công Lược - Story of Yanxi Palace (2018)

Mặc dù Google bị hạn chế ở Trung Quốc nhưng Diên Hy công lược lại là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới vào năm 2018, chưa kể nền tảng tìm kiếm chính là Baidu.

Bộ phim hậu cung Trung Quốc hay nhất này đã được 90 nước mua bản quyền, giúp Ngô Cẩn Ngôn, Hứa Khải, Tần Lam lọt top đầu các diễn viên được yêu thích nhất. Đặc biệt phim có sự tham gia của “nhất tỷ TVB” Xa Thi Mạn trong vai Nhàn phi vừa chính vừa tà khiến người xem không thể thoát khỏi từng ánh mắt, từng cái nhếch miệng của cô.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chu Mạt, bộ phim lấy bối cảnh những năm đầu triều đại Càn Long, thiếu nữ Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) nhập cung để đòi lại công lý sau cái chết của chị gái. Nhờ sự đa mưu túc trí, lạc quan và dứt khoát, Ngụy Anh Lạc đã có được tình yêu của cả Hoàng đế và đại thần Phú Sát Phó Hằng. Sau bao hiểm nguy được hóa giải nơi cuộc chiến hậu cung “tầng tầng lớp lớp” những mưu mô, Ngụy Anh Lạc đã trở thành Hoàng Quý Phi thống lĩnh lục cung.

Bộ phim không chỉ ghi dấu ấn bởi cá tính của nữ nhân vật chính, mà ở cách kể về câu chuyện riêng của mỗi phi tần trong chốn hậu cung. Họ tranh sủng vì gia tộc, vì tình yêu hay vì quyền lực,….nhưng rồi lại có kết cục rất bi thương.

9. Phù Dao Hoàng Hậu - Legend Of Fuyao (2018)

Năm công chiếu: 2018

Số tập: 66 tập

Đạo diễn: Dương Văn Quân

Diễn viên chính: Dương Mịch, Nguyễn Kinh Thiên, Lại Nghệ, Cao Vỹ Quang,...

Link xem phim: Phù Dao Hoàng Hậu trên FPT Play

Điểm IMDb: 7.6/10

Phù Dao Hoàng Hậu - Legend Of Fuyao (2018)

Phù Dao hoàng hậu có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên. Được biết, đây từng là bộ phim “hot” nhất hè 2018 với hơn 14 tỷ lượt xem tại Trung Quốc, 200 triệu lượt xem trên YouTube và hơn 100 triệu trên FPT Play.

Phim lấy đề tài nữ cường, được bình chọn là bộ phim cung đấu hay và đặc sắc nhất.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính là nàng Mạnh Phù Dao (Dương Mịch) - một cô gái kiên cường, túc trí đa mưu. Nàng không ngại phải trải qua muôn ngàn hiểm nguy để thu thập "mật lệnh" của Ngũ Châu, đồng thời hóa giải được phong ấn bên trong cơ thể.

Từ đây mọi hiểm nguy liên tiếp ập đến đe dọa đến tính mạng của cô gái nhỏ. Trên con đường bôn ba tìm “mật lệnh”, Phù Dao vô tình gặp gỡ và làm quen với Trưởng Tôn Vô Cực – Thái tử của Thiên Quyền hoàng tộc. Cả hai cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố, âm mưu thâm độc chốn hoàng cung, dần dần tình yêu nảy nở, họ nguyện hy sinh tính mạng để bảo vệ cho đối phương.

10. Phượng Dịch - Legend of the Phoenix (2019)

Tên gọi khác: Truyền Thuyết Phượng Hoàng

Năm công chiếu: 2019

Số tập: 41

Diễn viên chính: Từ Chính Khê, Hà Hoằng San, Tào Hi Văn,...

Link xem phim: Phượng Dịch trên YouTube

Điểm IMDb: 7,8/10

Phượng Dịch - Legend of the Phoenix (2019)

Phượng Dịch xoay quanh câu chuyện về vị nguyên soái kiêu hùng của Đại Lương Ngụy Quảng và người con gái thường dân sau này trở thành Quý phi Diệp Ngưng Chi.

Với trí tuệ và dũng khí trời cho, Diệp Ngưng Chi đã bền bỉ chiến đấu chống lại cường quyền, giành lại công lý cho tầng lớp nhân dân cùng khổ. Nàng khuấy động và tạo thành một phong trào trong hậu cung. Tấm chân tình của nàng đã khiến chính hoàng hậu cũng phải cảm động.

Diệp Ngưng Chi lâm vào hoàn cảnh khắp nơi đều là kẻ thù, mỗi bước đi đều tràn ngập nguy nan. Trưởng công chúa vẫn luôn mưu đồ ngôi báu nay rục rịch hành động. Diệp Ngưng Chi cứ thế bị cuốn vào trò chơi quyền lực.

11. Phù Thế Song Kiều Truyện - Legend Of Two Sisters In The Chaos (2020)

Năm phát sóng: 2020

Thể loại: Kiếm hiệp, tâm lý tình cảm

Diễn viên chính: Lý Trị Đình, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Nghệ Đồng, Uông Trác Thành…

Thời lượng: 40 tập

Điểm IMDb: 7.1/10

Phù Thế Song Kiều Truyện – Legend of Two Sisters in the Chaos (2020)

Phù Thế Song Kiều Truyện – Legend of Two Sisters in the Chaos là bộ phim cung đấu Trung Quốc hay năm 2020 xoay quanh hai chị em gái tiểu thư nhà họ Phù.

Vào thời kỳ Hậu Chu dân gian có truyền thuyết "Phù Nữ Đế Hậu", nữ nhi của trọng thần năm triều là Phù Ngạn Khanh sẽ trở thành hoàng hậu tương lai.

Có người phí hết tâm tư, cho rằng chỉ cần có được nữ nhi nhà họ Phù thì sẽ có được thiên hạ. Lại có người trăm phương ngàn kế, cho rằng chỉ cần giết nữ nhi nhà họ Phù thì liền có thể hủy được ngôi vị hoàng đế.

Câu chuyện càng được đẩy lên cao trào, khi 2 tỷ muội nhà họ Chu lại yêu 2 người đàn ông luôn có tâm đối địch nhau ? Liệu tình thân có đủ mạnh để hai cô gái yên ổn chốn hậu cung và bảo vệ được tình yêu của riêng mình ?!!!

Trên đây là top 10+ phim cung đấu kinh điển nhất của màn điện ảnh Trung Hoa. Nếu bạn là fan cứng của dòng phim đầy sóng gió này thì nhất định đừng bỏ lỡ những bộ kinh điển ở trên nhé. Chúc bạn có những phút giây xem phim thật thú vị!