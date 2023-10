Top 15+ phim bộ Mỹ hay nhất mọi thời đại, cập nhất 2022!

Diễn viên : Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron Paul, Dean Norris, Betsy Brandt,...

Số season: 5 mùa (62 tập)

Điểm IMDb: 9.5/10

Năm 2013, Breaking Bad được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là bộ phim được đánh giá cao nhất mọi thời đại và chiếm giữ vị trí Top 1 trên Netflix trong một thời gian dài. Bộ phim này đã xuất sắc nhận được 16 giải Emmy danh giá bậc nhất trên thế giới cùng 2 Quả cầu Vàng. Đặc biệt, serie phim được viện phim Mỹ ghi tên vào danh sách “Top 10 phim truyền hình của năm”.

Nội dung phim mang đến nhiều màu sắc mới mẻ, đặc biệt là truyền lý tưởng sống mạnh mẽ cho những người đang cảm thấy chán nản về cuộc sống. Những điều tồi tệ trong cuộc sống của các nhân vật đều được tác giả miêu tả thành những điều tuyệt vời mà không ai ngờ tới. Breaking Bad thậm chí còn được ca ngợi là ‘bất tử’ trong lòng những người yêu thích thể loại ‘phim tội phạm thời đại mới’ (new-age criminal)

Bộ phim bắt đầu từ quá trình biến đổi một cách chậm rãi. Walter White từ là nhà hoá học tầm thường đã biến thành một tên tội phạm khét tiếng, đến mức khiến cả những tên trùm ma tuý khét tiếng cũng phải kiêng dè.

Với những khung hình mang tính tự sự cao, đây là một bộ phim đậm chất điện ảnh. Đồng thời bộ phim khán giả luôn thấy hấp dẫn về mặt thị giác bởi khả năng tự kể chuyện trong phim.

2. Arrested Development - Phá sản (2003)

Năm sản xuất: 2003

Thể loại: hài hước

Đạo diễn: Grazer , David Nevins , Mitchell Hurwitz

Diễn viên : Jason Bateman, Portia de Rossi, Will Arnett, Michael Cera

Số season: 5 mùa (84 tập)

Điểm IMDb: 8.7/10

Arrested Development giúp người xem khám phá được sức mạnh thực sự của bản thân khi bị đặt vào thế khó

Nội dung phim giúp người xem khám phá được sức mạnh thực sự của bản thân khi bị đặt vào thế khó. Các nhân vật chính của phim là gia đình Bluth, vốn nổi tiếng bởi sự giàu có, đông người và mỗi người có một tính cách khác nhau.

Mặc dù vậy, trong gia đình Bluth chỉ có duy nhất ông bố là người biết kiếm tiền nhờ vào công ty khổng lồ, thế nhưng đến một ngày niềm hy vọng này cũng phá sản. Toàn bộ các thành viên trong Bluth đã phải đứng lên bầu chọn một người làm lãnh đạo với mục đích phục hồi kinh tế, nhưng rồi thì ai làm vẫn làm còn ai phá thì vẫn phá.

3. Salvation - Sự cứu rỗi (2017)

Năm sản xuất: 2017

Thể loại: kịch tính, khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Shapiro , Alex Kurtzman

Diễn viên : Santiago Cabrera, Jennifer Finnigan, Charlie Rowe, Jacqueline Byers

Số season: 2 mùa (26 tập)

Điểm IMDb: 6.9/10

Đây tiếp tục là một series phim khoa học viễn tưởng được sản xuất bởi Netflix. Nội dung phim nói về việc trái đất xanh của chúng ta đang bị đe dọa bởi một thiên thạch và loài người chỉ có 60 ngày để tìm ra giải pháp.

Trong lúc này, cả nước Mỹ chỉ trông chờ vào người vận hành công ty công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới Darius Tanz. Tuy nhiên, các bất đồng về chính trị, sự không thống nhất chung giữa các quốc gia đã làm cho cuộc giải cứu ngày càng trở nên phức tạp.

4. Chernobyl - Thảm họa hạt nhân (2019)

Năm sản xuất: 2019

Thể loại: lịch sử, bi kịch

Đạo diễn: Johan Renck

Diễn viên : Jared Harris, Stellan Skarsgård, Paul Ritter, Jessie Buckley

Số season: 1 mùa (5 tập)

Điểm IMDb: 9.4/10

Mới ra mắt vào tháng 5/2019 nhưng mini series (phim truyền hình loạt ngắn) Chernobyl đã nhận về vô số lời khen ngợi của các nhà phê bình cũng như được chấm điểm cao ngất ngưởng là 9.4/10 trên IMDB.

Đây là tác phẩm truyền hình Mỹ chuyển đổi sát nhất với sự kiện có thật về thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất xảy ra vào năm 1986. Tình tiết của phim cũng dựa vào hồi ức của những người dân địa phương ở thành phố Pripyat, được viết trong cuốn sách Lời Nguyện Cầu Từ Chernobyl của nhà văn đoạt giải Nobel Énéide Alexievitch.

Người xem sẽ được chứng kiến một cách sống động về những gì xảy ra ở Chernobyl trong quá khứ, câu chuyện của những người quên mình để giải quyết thảm họa và bảo vệ hàng triệu người phía sau. Bộ phim cũng làm nổi bật tinh thần khoa học thuần túy cũng như trách nhiệm của bộ máy chính quyền Liên Xô cồng kềnh thời bấy giờ.

5. Master of None - Diễn viên vật vờ (2015)

Năm sản xuất: 2015

Thể loại: hài hước

Đạo diễn: Igor Srubshchik

Diễn viên : Jared Harris, Stellan Skarsgård, Paul Ritter, Jessie Buckley

Số season: 3 mùa (25 tập)

Điểm IMDb: 8.3/10

Nếu công việc và cuộc sống của bạn đang quá căng thẳng và cần tìm một Series phim hài để giải trí thì chắc chắn Master of None sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Nội dung phim xoay quanh một nam diễn viên ngốc nghếch. Mặc dù vậy, anh chàng này lại rất thông minh trong việc soạn thảo kịch bản và phong cách diễn vô cùng hài hước.

Nội dung phim xoay quanh Dev - chàng diễn viên 32 có hơi ngốc nghếch trên hành trình mưu sinh, yêu là nhận thức tôn giáo giữa lòng đô thị New York cùng những mối quan hệ thú vị, gần gũi đời thường.

Không có những cảnh giật gân hay cốt truyện đầy plot twist, song Master of None 2 chiếm được cảm tình nhờ phong cách hài duyên dáng, các mẩu đối thoại thông minh cùng không khí phim ngọt ngào dễ khiến người ta lắng lòng, quên đi khó khăn và phiền toái bên ngoài để đắm chìm vào ma lực kể chuyện tuyệt vời này.

6. The Walking Dead - Xác sống (2010)

Năm sản xuất: 2010

Thể loại: Viễn tưởng, kinh dị

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên : Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne, Callies Laurie Holden,...

Số season: 11 (169 tập)

Điểm IMDb: 8.2/10

Đây là một trong những Series phim truyền hình dài nhất mọi thời đại của Mỹ khi chúng đã có đến 11 mùa phát sóng khác nhau (mỗi mùa kéo dài 1 năm).

Mô tuýp phim The Walking Dead thuộc thể loại kinh dị , xoay quanh cuộc sống hậu tận thế và bộ phim được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh đang phát hành cùng tên The Walking Dead của Robert Kirkman. Cốt phim nói về cuộc đời của nam diễn viên chính – phó cảnh sát trưởng Rick Grimes, anh đã tỉnh dậy sau một cơn mê man dài và nhận ra thế giới đang bước vào thời kì tận thế, xung quanh toàn thây ma, xác sống.

Theo bản năng sinh tồn, anh tìm cách thoát thân và truy tìm tung tích của vợ con bị thất lạc. Trên con đường này Rick đã tập hợp một nhóm người đang chạy trốn và anh đã trở thành thủ lĩnh dẫn dắt họ thoát khỏi nguy hiểm để tìm đến chỗ an toàn.

Bộ phim kịch tính và nghẹt thở với những màn đột kích, chạy trốn lũ xác sống. Chính bởi vậy, ngay từ tập đầu tiên, bộ phim đã gặt hái được những thành công đáng nể như đạt số người coi nhiều nhất trong lịch sử với 16,1 triệu người.

Ngoài ra, serie phim cũng xuất sắc đoạt giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất, và được đề cử Giải thưởng của Hội biên kịch Mỹ.

7. The Rain - Hậu tận thế (2018)

Năm sản xuất: 2018

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, kịch tính

Đạo diễn: Kenneth Kainz, Natasha Arthy

Diễn viên : Alba August, Lucas Lynggaard, Tønnesen

Số season: 3 (20 tập)

Điểm IMDb: 6.3/10

Nội dung của The Rain xoay quanh các thế lực muốn làm giàu bằng mọi cách, rất ích kỷ khi nghiên cứu ra loại Virus sinh sống trong hạt mưa và nước, có thể khiến cho con người chết nhanh chóng.

6 năm sau khi một con virus độc hại xóa sạch gần như toàn bộ nền văn minh loài người ở bán đảo Scandinavia, hai anh em người Đan Mạch cùng một nhóm người sống sót bước vào cuộc hành trình để tìm hiểu xem liệu ở đâu đó trên thế giới vẫn còn những người giống họ. Họ đều hy vọng rằng bố của hai anh em vẫn còn sống và nắm giữ lời giải đáp cho mọi thứ.

Thoát khỏi gọng kìm của xã hội, mỗi thành viên trong nhóm được tự do lựa chọn kiểu người mà họ muốn trở thành, nhưng tất thảy đều phải đối diện với những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc, cùng một thực tế oái ăm đó là kể cả trong thế giới hậu tận thế thì vẫn còn hiện diện đâu đó tình yêu, sự ganh ghét, tuổi dậy thì, và tất cả những vấn đề mà họ từng nghĩ là đã tan biến cùng thế giới xưa cũ.

8. Prison Break - Vượt ngục (2005)

Năm sản xuất: 2005-2017

Thể loại: Khám phá, hình sự

Đạo diễn: Paul Scheuring

Diễn viên : Dominic Purcell, Wentworth Miller, Robin Tunney, Peter Stormare

Số season: 5 mùa (90 tập)

Điểm IMDb: 8.3/10

Prison Break

Prison Break là 1 series phim truyền hình xuất sắc thuộc thể loại hình sự nên những ai yêu thích phim truy bắt tội phạm không nên bỏ qua. Bộ phim bắt đầu được phát sóng tại Mỹ từ năm 2005. Phim đoạt giải Quả Cầu Vàng năm 2005 và giải People’s Choice Award

Bộ phim xoay quanh số phận trớ trêu của hai anh em, một người phải nhận bản án tử hình vì tội ác kẻ khác gây ra, một người thì lao tâm lao lực tìm mọi cách giúp anh trai vượt ngục. Mô tuýp phim gây cấn đã mang lại những thành công vang dội trong năm ra mắt và đồng thời cũng trở thành cảm hứng sáng tác, mô phỏng của các loại hình game trên mạng.

Nội dung phim xoay quanh hành trình vượt ngục của những tù nhân cùng quá trình truy đuổi tội phạm, phá án của các cảnh sát Mỹ. Song song với đó, một loạt các mặt tối trong nhà tù cũng được tiết lộ đầy chân thật và chi tiết.

9. Narcos - Trùm ma túy (2015)

Năm sản xuất: 2005-2017

Thể loại: hình sự

Đạo diễn: Chris Brancato, Carlo Bernard, Doug Miro

Diễn viên : Wagner Moura, Boyd Holbrook, Pedro Pascal, Joanna Christie

Số season: 3 mùa (30 tập)

Điểm IMDb: 8.8/10

Narcos

Nội dung phim kể về hành trình buôn ma túy của ông trùm khét tiếng Pablo Escobar sống tại Colombia. Hằng năm, hắn ta đều làm cho nước Mỹ trở lên hỗn loạn bởi hàng tấn Cocain và khiến đất nước này rơi vào tình trạng mất kiểm soát chất kích thích. Đội ngũ an ninh và những người thuộc đặc vụ FBI liên tục phải triển khai các kế hoạch để vây bắt ông trùm Pablo Escobar.

10. Game Of Thrones - Trò chơi vương quyền (2011)

Năm sản xuất: 2011-2019

Thể loại: thần thoại, hành động

Đạo diễn: Daniel Minahan

Diễn viên : Sean Bean, Mark Addy, Nikolaj Coster-Waldau,...

Số Season: 8 (73 tập)

Điểm IMDb: 9.2/10

Trò chơi Vương quyền (Game of Thrones) là một bộ phim truyền hình được lấy cảm hứng từ loạt tiểu thuyết giả tưởng A Song of Ice and Fire của tác giả George R. R. Martin.

Game Of Thrones kể về câu chuyện xung đột giữa các vương quốc để tranh nhau kế vị Ngai Sắt của 7 vương quốc, bên cạnh đó là những sinh vật huyền thoại và cuộc đấu tranh mở rộng với Man tộc của miền Bắc.

Bộ phim này khá kén người xem bởi nội dung có phần hoài cổ và lấy bối cảnh khi đất nước khi còn những vị vua, quý tộc. Cùng đó là những vấn đề từng gây tranh cãi như: tình dục, cảnh bạo lực, loạn luân, đối xử phân biệt với các diễn viên,… Mặc dù vậy, Game Of Thrones lại mang đến nhiều ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống, đặc biệt là ý nghĩa nhân đạo và tình yêu thương.

Tuy vậy, serie phim thu về một lượng fan quốc tế khổng lồ cũng như nhiều đề cử cho phim bởi những tình tiết gay cấn và không thể đoán trước.

11. Stranger Things - Cậu bé mất tích (2016)

Năm sản xuất: 2016-Hiện tại

Thể loại: Bí ẩn, kinh dị, kỳ ảo

Đạo diễn: Matt Duffer, Ross Duffer

Diễn viên : Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown

Số Season: 4 mùa (32 tập)

Điểm IMDb: 8.7/10

Stranger Things đã trở thành một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng và được yêu thích nhất hiện nay. Series phim này được sản xuất bởi anh em tài ba nhà Duffer.

Series được lấy ý tưởng từ các tác phẩm của tác giả Stephen King. Nội dung phim xoay quanh vụ việc mất thích kinh dị và những bí ẩn liên tiếp sau khi một cậu bé bị mất tích. Các đứa trẻ là bạn từng chơi cùng cậu bé này liên tục gặp những chuyện kỳ lạ siêu nhiên không thể giải thích.

Bộ phim xuất sắc xây dựng nên bầu không khí âm u, rùng rợn với lối dẫn dắt câu chuyện khéo léo. Từng tập phim sẽ dần gỡ ra những nút thắt bí hiểm. Nếu bạn là fan của những bộ phim kinh dị, thích trải nghiệm những cảm xúc hồi hộp thì bộ phim là lựa chọn tuyệt vời.

12. Black Mirror - Gương đen (2011)

Năm sản xuất: 2011-Hiện tại

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, kịch tính

Đạo diễn: Charlie Brooker

Số season: 5 mùa (22 tập)

Điểm IMDb: 8.8/10

Black Mirror

Black Mirror bộ phim xoay quanh chủ đề công nghệ khiến người xem rùng mình. Tên của phim được lấy ý tưởng từ màn hình màu đen của các thiết bị điện tử thông minh như máy tính, laptop, smartphone,… Theo đó khi con người lạm dụng chúng và không đề phòng, chúng vẫn âm thầm theo dõi các hành vi của bạn.

Bộ phim này được đánh giá cao nhờ vào nội dung độc đáo nhất mọi thời đại khi đã chọn chủ đề tình dục – thực tế ảo. Sau 5 phần phim được công chiếu, Black Mirror đã nhận được nhiều lời khen nhờ việc triển khai rất tốt ý tưởng từ kịch bản, nội dung, diễn viên xuất sắc.

Thông thường, mỗi tập phim của Black Mirror đều có không khí khá u ám, hơi đáng sợ cùng cái kết không mấy có hậu. Nhưng kèm theo đó là những thông điệp, những tình tiết khiến người xem phải suy ngẫm.

Bộ phim nhận được nhiều đánh giá từ giới phê bình và hai tập San Junipero (trong season 3) và USS Callister (season 4) thắng được 6 giải Emmy.

13. Sherlock - Thám tử Sherlock (2010)

Năm sản xuất: 2010-2017

Thể loại: Bí ẩn, trinh thám

Đạo diễn: Paul Mcguigan, Euros Lyn, Toby Haynes

Diễn viên: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Rupert Graves, Una Stubbs

Số season: 4 mùa (13 tập)

Điểm IMDb: 9.1/10

Series phim này luôn là niềm tự hào lớn nhất của Mỹ khi số lượng người xem không ngừng tăng và các phần phim cũng liên tục được sản xuất mới. Thám tử Sherlock được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Conan Doyle, dù đã được nhiều nhà làm phim săn đón và tạo ra nhiều hình thức phim không giống nhau nhưng khi đến với Sherlock khán giả vẫn bị hấp dẫn bởi diễn biến phim chặt chẽ, logic đầy lôi cuốn như chính trong cuốn tiểu thuyết. Nam diễn viên chính Benedict cũng là một điểm sáng trong phim khi thể hiện thành công nhân vật nổi tiếng này.

Phim xoay quanh những tình tiết gây cấn, hồi hộp và không kém phần thú vị trong quá trình giải án của Sherlock Holmes, cùng với bác sĩ Watson, cộng với sự nhạy bén trong công tác trinh thám của Arthur Conan Doyle, đã giúp thanh tra Scotland Yard Lestrade trong việc giải quyết các vụ án phức tạp.

Điểm cuốn hút của bộ phim này đó là những vụ án bí ẩn cần tìm được lời giải đáp thông minh, những tình tiết lồng ghép hack não. Đặc biệt, sự ngạc nhiên liên tục chẳng bao giờ bị thiếu theo xuyên suốt bộ phim.

14. House of Cards - Sóng gió chính trường (2013)

Năm sản xuất: 2013-2018

Thể loại: Chính trị

Đạo diễn : Beau Willimon

Diễn viên : Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly

Số season: 6 mùa (73 tập)

Điểm IMDb: 8.7/10

Dù lấy đề tài chính trị nhưng phim được chấm tới 8.7/10 điểm trên IMDB, một con số không nhỏ cho đề tài kén người xem này. Điều này cũng chứng tỏ sức hút đặc biệt từ bộ phim, nơi những nhân vật có cá tính và đầu óc bằng mọi cách để đạt được mục đích của mình.

Toàn bộ nội dung của phim kể về Francis Underwood, đây không đơn thuần là người đàn ông giàu có quyền lực, mà ông ta có biết nhiều bí mật trong chính trị và sẵn sàng phản bội tất cả để tiến tới chiếc ghế tổng thống.

Câu chuyện về chủ nghĩa thực dụng, sự tàn nhẫn, quyền lực… thực sự khiến người xem phải thao thức và xem đến những thước phim cuối cùng.

15. Into the Night - Vào đêm đen (2020)

Năm sản xuất: 2020

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, kịch tính

Đạo diễn : Jason George

Diễn viên : Jan Bijvoet, Nabil Mallat, Pauline Etienne, Laurent Capelluto

Số season: 2 mùa (12 tập)

Điểm IMDb: 7.1/10

Đây là bộ phim rất ăn khách đang được phát hành bởi Netflix và trở thành series phim truyền hình khoa học viễn tưởng ăn khách nhất năm. Nội dung phim được đánh giá là rất đột phá khi tác giả chọn ánh nắng mặt trời là kẻ thù của con người.

Cuộc sống của nhân loại đang rất yên bình cho đến một ngày ánh sáng mặt trời chiếu đến đâu thì con người chết đến đó. Để sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt như thế, toàn bộ các thành viên trên một chuyến bay phải liên tục di chuyển trên máy bay để chạy trốn ánh mặt trời và phi công trường phải lái phi cơ vài ngày liên tục với điều kiện không tỉnh táo do thiếu ngủ.

16. American Horror Story – Truyện Kinh Dị Mỹ (2011)

Năm sản xuất: 2011

Thể loại: Kinh dị, kịch tính

Đạo diễn : Ryan Murphy, Brad Falchuk

Diễn viên : Connie Britton, Dylan McDermott, Evan Peters

Số season: 10 mùa (113 tập)

Điểm IMDb: 8/10

American Horror Story

American Horror Story là phim truyền hình kinh dị Mỹ đình đám được khán giả yêu thích. Theo đó mỗi phần phim sẽ có nội dung khác nhau. Mỗi mùa phim sẽ có bối cảnh, nhân vật được thay đổi hoàn toàn khác biệt. Đồng thời cốt truyện cũng hoàn toàn độc lập có cao trào và kết thúc riêng lẻ. Đặc biệt một số tình tiết trong phim cũng được lấy cảm hứng từ những sự kiện và câu chuyện có thật.

Tất cả các yếu tố trên đã dẫn đến sự thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim. Series phim Mỹ hay này đã gặt hái nhiều thành công khi xuất sắc thu về 3 giải Emmy và 2 giải Quả Cầu Vàng.

17. The X Files - Hồ sơ tuyệt mật

Năm sản xuất: Phát sóng gốc: 10 tháng 9, 1993 – 19 tháng 5, 2002. Phần làm tiếp: 24 tháng 1, 2016.

Thể loại: Kinh dị, kịch tính, bí ẩn, khoa học viễn tưởng

Đạo diễn : Chris Carter

Diễn viên : David Duchovny, Gillian Anderson, Robert Patrick, Annabeth Gish

Số season: 11 mùa (218 tập)

Điểm IMDb: 8.6/10

The X Files

Hồ sơ tuyệt mật là một bộ phim truyền hình với mô tuýp khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh vào những năm 90s, khi mà người dân mất niềm tin vào chính phủ và tin vào sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất.

Nhân vật chính trong phim là đặc vụ FBI Fox Mulder (David Duchovny). Anh rất yêu thương và muốn tìm lại cô em gái bị mất tích bí ẩn của mình. Từ đó anh dấn thân vào điều tra tại “X-files” với niềm tin rằng em gái anh bị bắt cóc bởi người ngoài Trái Đất. Theo đó cộng sự cùng tham gia điều tra với anh là đặc vụ Dana Scully. Họ cùng hỗ trợ nhau tìm ra sự thật đằng sau bức màn đen tối.

Series phim Mỹ này được giới chuyên môn đánh cao bởi tình tiết logic, lối dẫn dắt hấp dẫn.

Trên đây là top 15+ phim bộ Mỹ hay và đáng xem nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Hãy thêm chúng vào danh sách phim yêu thích để cày hết nhé!