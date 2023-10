Top 15+ phim đồng tính nữ Âu Mỹ hay nhất mọi thời đại, fan bách hợp đừng bỏ lỡ!

Diễn viên chính: Suranne Jones, Sophie Rundle, Rosie Cavaliero

Ngày công chiếu đầu tiên: 22/4/2019 tại Mỹ

Điểm IMDb : 8.2/10

Nội dung phim dựa trên một câu chuyện có thật từ cuốn nhật ký của Anne Lister. Anne Lister (Suranne Jones đóng) là một nữ doanh nhân thành đạt, giàu có ở thế kỷ 19 tại Yorkshire tại Anh. Cô có sở thích ăn mặc giống như đàn ông và yêu thích phụ nữ, điều này đã được công khai với gia đình và hàng xóm xung quanh.

Đến một ngày, sư xuất hiện của một nữ quý tộc xinh đẹp, giàu có tên Ann Walker (Sophie Rundle đóng) chuyển đến sống gần nhà Anne đã khiến cô đã bị sự dịu dàng ngây thơ đó hớp hồn ngay lập tức. Anne liền thuyết phục Ann chuyển đến sống cùng với mình như một cặp vợ chồng thực thụ.

Gentleman Jack (2019)

2. Portrait of a Lady on Fire - Bức chân dung bị thiêu cháy (2019)

Thể loại phim: Phim tình cảm, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 121 phút

Đạo diễn: Céline Sciamma

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami

Ngày công chiếu đầu tiên: 19/5/2019 (Liên hoan phim Cannes)

Tổng doanh thu của phim: 10 triệu USD

Điểm IMDb : 8.1/10

Phim đã giành được Giải thưởng cho kịch bản xuất sắc nhất và Queer Palm tại Liên hoan phim Cannes 2019, Giải thưởng César cho phim có hình ảnh tốt nhất tại Lễ trao giải César lần thứ 45 năm 2020, và nhiều giải thưởng khác.

Portrait of a Lady on Fire (2019)

Hơn cả một câu chuyện tình yêu, tác phẩm điện ảnh xuất sắc của nữ đạo diễn người Pháp Céline Sciamma là một khám phá đầy lý thú về sáng tạo nghệ thuật và khát vọng tự do của phụ nữ thế kỷ 18.

Dịu dàng mà mãnh liệt, bộ phim xoay quanh hồi ức về mối tình đã qua giữa nữ họa sĩ tài năng Marianne (Noémie Merlant) với “nàng thơ” một thời Héloïse (Adèle Haenel). Đó là người con gái mặc chiếc váy bắt lửa, hiện thân của niềm đam mê thầm kín trong suốt tuổi trẻ phiêu bồng của cô.

Marianne là người được thuê vẽ một bức tranh chân dung của Héloïse để giúp nữ quý tộc tìm chồng. Mặc dù vậy, Marianne lại vô tình biết được Héloïse không hề có ý định kết hôn và cô đã từ chối rất nhiều lời cầu hôn. Vì thế, Marianne đã tò mò và giả dạng thành hầu gái để tiếp cận nữ quý tộc. Sau thời gian dài tiếp xúc, Marianne ngày càng cảm mến người con gái mạnh mẽ, cá tính, xinh đẹp này.

Và mối tình giữa hai thiếu nữ đã nảy nở trong sự cấm cản của nhiều người. Cuối cùng Marianne đã châm lửa đốt bức tranh chân dung của Héloïse để giúp người yêu thoát khỏi cảnh bị gia đình bắt ép kết hôn.

3. Fingersmith - Kẻ móc túi (2004)

Thể loại phim: Phim trinh thám, phim tình cảm

Thời lượng của phim: 181 phút

Đạo diễn: Aisling Walsh

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Elaine Cassidy, Sally Hawkins

Ngày công chiếu đầu tiên: 27/3/2005

Điểm IMDb : 7.8/10

Đây được xem là phiên bản gốc của Người Hầu Gái.

Susan “Sue” Trinder là một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp, còn được gọi với biệt danh “nghệ nhân ngón tay”, sống trong khu ổ chuột Luân Đôn. Đến một ngày, người đàn ông giàu có tên Rivers đã gợi ý với Sue một “cú lừa thế kỷ” 40.000 bảng Anh với điều kiện cô sẽ giả làm hầu gái của nữ thừa kế giàu có Maud Lilly, đồng thời giúp Rivers tiếp cận, tán tỉnh Maud Lilly và kết hôn với cô ta. Sau đó, cả hai sẽ đóng kịch để đưa Maud Lilly vào nhà thương điên và chiếm đoạt gia tài đồ sộ.

Nhưng khi vào làm hầu gái tại nhà Maud Lilly và tiếp xúc lâu ngày với cô chủ, Sue đã nhận ra mình yêu nữ chủ nhân xinh đẹp từ lúc nào không hay.

Fingersmith (2004)

4. Season of Love - Bốn mùa yêu thương (2019)

Thể loại phim: Phim tình cảm, hài hước, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 105 phút

Đạo diễn: Christine Baker

Diễn viên chính: Dominique Provost-Chalkley, Jessica Clark, Sandra Mae Frank, Carlin James, Emily Goss, Janelle Marie, Laur Allen, Lily Richards

Ngày công chiếu đầu tiên: 30/11/2019 tại Mỹ

Điểm IMDb : 6.9/10

Season of Love (2019)

Season Of Love là bộ phim nhận được nhiều sự so sánh là phiên bản đồng tính nữ của bộ phim kinh điển Love Actually. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của ba cặp đôi đồng tính nữ với những rắc rối luôn hiện diện trong cuộc sống và tình yêu của họ. Ba câu chuyện tưởng chừng không hề có sự liên quan đến nhau, trừ một điều là mọi rắc rối đều xảy ra vào trước dịp Giáng Sinh.

Ra mắt công chúng năm 2019, Season of Love đã chiếm trọn spotlight phòng vé về độ hot của bộ phim trên toàn quốc. Đây cũng là bộ phim được nhiều người đánh giá là tình yêu dành riêng cho những người phụ nữ kỳ quặc.

5. Carol – Chuyện Tình Carol (2015)

Thể loại phim: Phim tình cảm, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 118 phút

Đạo diễn: Todd Haynes

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Cate Blanchett, Rooney Mara

Tổng doanh thu của phim: 42,8 triệu USD

Điểm IMDb : 7.2/10

Carol – Chuyện Tình Carol (2015)

Bộ phim này dựa trên tiểu thuyết Price Of Salt của nữ nhà văn Patricia Highsmith thuộc thể loại lãng mạn kể về tình cảm nảy nở giữa hai người phụ nữ, một nhiếp ảnh gia tài năng và ôm tham vọng lớn, một người phụ nữ đã lỡ một lần đò.

Carol lấy bối cảnh năm 1950 trong thành phố New York phồn hoa. Therese và Carol đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên tại cửa hàng tạp hóa, nơi Therese - một cô nữ sinh 20 tuổi ngây thơ đang làm nhân viên bán thời gian và họ đã quyến luyến nhau từ những cái chạm mắt đầu tiên.

Về phía Carol, với hoàn cảnh gia đình rạn nứt cùng người chồng cô không yêu và mối quan hệ đang trên bờ vực ly hôn, liệu rằng cô có dám đánh đổi quyền nuôi dưỡng con gái để có thể đến với Therese không?

Carol là bộ phim khai thác chủ đề phim bách hợp có chiều sâu và được giới chuyên môn đánh giá cao. Sau khi ra mắt, bộ phim này đã nhận được “cơn mưa lời khen” và nhận được tổng cộng 77 giải thưởng, 240 đề cử tại các liên hoan phim.

6. Blue Is the Warmest Color - Màu xanh nồng ấm (2013)

Thể loại phim: Phim tình cảm, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 180 phút

Đạo diễn: Abdellatif Kechiche

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche

Ngày công chiếu đầu tiên: 19/10/2013 tại Pháp

Điểm IMDb : 7.7/10

Bộ phim dựa vào tiểu thuyết tiếng Pháp tên là Blue Angel ("Le Bleu est une couleur chaude"), là một cuốn truyện tranh được sáng tác năm 2010 bởi Julie Maroh, cuốn truyện đã thắng nhiều giải thưởng và được ấn hành tại Bắc Mỹ vào tháng 10 năm 2013.

Blue Is the Warmest Color (2013)

Nhân vật chính của phim là Adele (Adele Exarchopoulos đóng) - một nữ sinh 15 tuổi. Sau khi bị ép buộc lên giường với cậu bạn trai hotboy của trường, Adele nhận ra mình không hề có bất kỳ cảm xúc gì với đàn ông, mà thay vào đó cô lại rất ấn tượng với mái tóc xanh của Emma.

Trong một dịp tình cờ, Adele và Emma gặp gỡ và ngay lập tức họ đã bị những xúc cảm mãnh liệt lôi kéo, làm cho cả hai cùng cuốn vào một mối quan hệ đầy đam mê, những khao khát bất tận cả về thể xác lẫn tình cảm. Nhưng chính tình yêu này đã khiến Adele bị cả trường cô lập. Còn Emma, lớn hơn Adele vài tuổi, hiện là một sinh viên nghệ thuật đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho Adele cho đến ngày cô gái 15 tuổi năm nào trở thành giáo viên mầm non thì hai người dọn đến sống cùng nhau như một gia đình hạnh phúc.

Với thành công vang dội, bộ phim thu đã thắng giải Palme d'Or tại Liên hoan phim Cannes 2013.

7. Tell It To The Bees - Môi hôn ngọt ngào (2018)

Thể loại phim: Phim tình cảm, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 108 phút

Đạo diễn: Annabel Jankel

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Billy Boyd, Gregor Selkirk, Anna Paquin…

Ngày công chiếu đầu tiên: 3/5/2019 tại Mỹ

Điểm IMDb : 6.3/10

Tell It To The Bees (2018)

Tell it to the Bees được cho là bộ phim phá vỡ mọi quy tắc và định kiến về thế giới LGBT, thẳng thắn đề cập những vấn đề liên quan tới tình yêu của những người phụ nữ. Bộ phim kể về Lydia - một người phụ nữ có chồng trên danh nghĩa nhưng gần như không bao giờ được quan tâm. Cô một mình chăm sóc và lo toan cuộc sống cùng với cậu con trai Charlie.

Trong một lần đi học, Charlie bị bắt nạt và bị thương, Lydia đưa con tới bệnh viện khám và chữa trị. Tình cờ bác sĩ chữa trị cho Charlie là Jeans Markham (do diễn viên Lauren Lyle thủ vai). Hai người bắt đầu quen nhau từ đó.

Cuộc sống bắt đầu khó khăn, Lydia ly hôn chồng và ra thuê trọ sống cùng con trai. Nhưng vì không đủ tiền nên cô và con trai bị đuổi ra ngoài, Jean biết được và mời hai người tới nhà ở. Tình cảm của hai trái tim cô đơn bắt đầu có những ngọn lửa nhỏ trên mức bạn bè.

Trong lúc này, cha của Charlie lại quay trở về cùng với nhiều lời đồn đại về hai người phụ nữ xuất hiện nhiều hơn. Liệu rằng Lydia và Jean có thể vượt lên mọi định kiến để yêu nhau?

8. Gia – Quá Đẹp Để Chết (1998)

Thể loại phim: Phim tiểu sử, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 120 phút

Đạo diễn: Michael Cristofer

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Angelina Jolie, Faye Dunaway, Elizabeth Mitchell

Ngày công chiếu đầu tiên: 31/1/1998

Điểm IMDb : 6.9/10

Bộ phim thu về nhiều giải thưởng lớn tại các liên hoan phim như : 2 giải Quả cầu vàng cho Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất Phim điện ảnh và Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất Phim điện ảnh, Giải thưởng Grand Jury cho Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyện,...

Gia – Quá Đẹp Để Chết (1998)

Đây là tác phẩm điện ảnh kể về tiểu sử của siêu mẫu người Mỹ đầu tiên – Gia Marie Carangi do Angelina Jolie thủ vai.

Lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, điều này đã hình thành nên tính cách nổi loạn và bất cần trong cô gái trẻ. Nhưng tình cờ một lần Gia lọt vào mắt xanh của nhà tạo mẫu và trở thành viên ngọc quý trong ngành công nghiệp thời trang. Cô bỗng trở nên nổi tiếng, một ngôi sao vụt sáng xuất hiện dày đặc trên các trang bìa tạp chí thời trang. Nhưng sự nổi tiếng luôn đi kèm với nhiều mối nguy hiểm khó lường.

Trong bộ phim này, mối quan hệ đồng tính nữ của Gia được miêu tả khá rõ nét. Tuy nhiên, cô lại dính vào ma túy, nghiện ngập và cuối cùng đã chết vì căn bệnh thế kỷ AIDS. Gia cũng là một trong những người phụ nữ nổi tiếng đầu tiên trên thế giới chết vì căn bệnh này.

9. The Sea Purple - Hoàn cảnh khắc nghiệt (2009)

Thể loại phim: Phim lịch sử, phim tình cảm

Thời lượng của phim: 105 phút

Đạo diễn: Donatella Maiorca

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Valeria Solarino, Isabella Ragonese, Ennio Fantastichini, Giselda Volodi…

Ngày công chiếu đầu tiên: 16/10/2009 tại Ý

Điểm IMDb : 6.6/10

The Sea Purple (2009)

Đây là bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật, kể về chuyện tình éo le giữa hai người bạn thân là Angela (Valeria Solarino) và Sara (Isabella Ragonese).

Hai người vốn là những người bạn thân thiết ngay từ nhỏ, nhưng càng về sau, Angela và Sara dần có cảm tình và mong muốn tình cảm nhiều hơn từ đối phương. Và rồi chuyện gì cũng tới, hai người trở thành một cặp, bất chấp những định kiến cản trở từ người thân và xã hội.

Nhưng định kiến về giới tính ở thế kỷ 19 vẫn còn vô cùng nặng nề, dù họ chịu đựng được một ngày, một năm cũng không thể chịu được cả đời,..Mối tình của hai người trở thành áp lực, trở thành đau khổ và cuối cùng đã rơi vào một kết thúc không thể trọn vẹn.

10. Colette - Tiểu thuyết gia (2018)

Thể loại phim: Phim tiểu sử, phim lịch sử

Thời lượng của phim: 111 phút

Đạo diễn: Wash Westmoreland

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Keira Knightley, Fiona Shaw, Dominic West

Ngày công chiếu đầu tiên: 20/12/2018

Tổng doanh thu của phim: 14,6 triệu USD

Điểm IMDb : 6.7/10

Colette (2018)

Bộ phim kể về một nhà văn nổi tiếng Gabrielle Colette nhưng phải sống dưới “cái bóng” ánh sáng của chồng.

Cô vốn là người có tài năng viết lách, và Willy - chồng cô đã nhận ra tài năng văn chương của vợ mình nên đã yêu cầu cô viết một tiểu thuyết dưới bút danh của ông. Tác phẩm thành công rực rỡ nhưng chồng cô lại là người đứng trước ánh hào quang đó.

Từ đây, Colette chính thức bước vào chặng đường gian nan đi tìm lại chính bản thân khẳng định tiếng nói của người phụ nữ và giải quyết mâu thuẫn trong giới tính của mình khi mà cô đã rơi vào một mối quan hệ tình ái đồng tính lãng mạn và tinh tế với nữ hầu tước Mathilde de Morny.

Colette là bộ phim tâm huyết của đạo diễn Wash Westmoreland. Nữ minh tinh Keira Knightley đã lột tả xuất sắc nhân vật Colette và giành được không ít lời có cánh từ người hâm mộ và bộ phim cũng dành được nhiều đề cử danh giá tại các liên hoan phim.

11. Disobedience - Phạm điều cấm kỵ (2017)

Thể loại phim: Phim tình cảm, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 114 phút

Đạo diễn: Sebastián Lelio

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola

Ngày công chiếu đầu tiên: 27/4/2018 tại Mỹ

Tổng doanh thu của phim: 8 triệu USD

Điểm IMDb : 6.6/10

Disobedience (2017)

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 2006 của Naomi Alderman, bộ phim Phạm điều cấm kỵ khi công chiếu đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và đề cử cho các giải thưởng lớn.

Nội dung phim xoay quanh Ronit Krushka – một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng có sự nghiệp thành công ở New York. Đến một ngày, cô nhận được tin cha mình đã mất. Trong sự đau buồn, Ronit quay trở về nhà để dự tang cha mình là Rav Krushka - một thầy giảng đạo rất được nể trọng trong cộng đồng người Do thái tại Luân Đôn.

Mặc dù thành công nhưng tại quê nhà, Ronit lại bị ghẻ lạnh bởi gia đình, họ hàng và những người trong cộng đồng Do thái vì những lý do không hề khó hiểu. Tại đây, cô cũng gặp lại Esti – người bạn thân từ nhỏ và nay đã lấy chồng.

Những kỷ niệm xưa ùa về, những ánh nhìn lén lút mà Esti và Ronit trao cho nhau chứng tỏ hai người đã vượt qua mối quan hệ bạn bè bình thường. Đạo diễn người Anh Sebastián Lelio đã gói gọn tất cả những cảm xúc gửi tặng tới khán giả qua từng phân đoạn nhỏ khi hai nữ chính gặp nhau. Chắc chắn rằng, bạn sẽ có những phút giây thổn thức cùng với Disobedience cho mà xem.

12. My Summer of Love - Mối tình mùa hè (2004)

Thể loại phim: Phim tình cảm, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 86 phút

Đạo diễn: Pawel Pawlikowski

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Natalie Press, Emily Blunt, Paddy Considine

Ngày công chiếu đầu tiên: 1/7/2005 tại Mỹ

Tổng doanh thu của phim: 5 triệu USD

Điểm IMDb : 6.7/10

My Summer of Love (2004)

Đây là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nữ nhà văn Helen Cross, đã được trao tặng giải thưởng Betty Trask vào năm 2002 dành cho các tác phẩm nghệ thuật lãng mạn.

Bối cảnh của phim diễn ra ở vùng quê Yorkshire nước Anh êm đềm, nơi mà Mona – một cô nàng tomboy cá tính có người anh trai bị tù tội, đã gặp và yêu Tamsin – một cô gái thuộc tầng lớp trung lưu nhưng tinh thần lại bị tổn thương sâu sắc vì thiếu thốn tình cảm gia đình.

Bộ phim thành công nhờ những góc máy đẹp đầy chất thơ, trữ tình lãng mạn, kịch bản phim tốt cùng diễn xuất của diễn viên nội lực, giàu xúc cảm.

13. I Can’t Think Straight - Không thể nghĩ thông suốt(2008)

Thể loại phim: Phim lãng mạn, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 82 phút

Đạo diễn: Shamim Sarif

Diễn viên chính: Lisa Ray, Sheetal Sheth, Antonia Frering

Ngày công chiếu đầu tiên: 1/11/2008

Điểm IMDb : 6.4/10

I Can’t Think Straight (2008)

I Can’t Think Straight - Tôi không thể nghĩ thông suốt là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên đã dành được giải thưởng Phim hay nhất trong Liên hoan phim đồng tính nam và nữ Miami năm 2009, phim xuất sắc nhất do khán giả bình chọn tại giải Afterellen, liên hoan phim Queer Melbourne 2009,...

Nội dung phim kể về câu chuyện của cô gái Tala sống ở Luân Đôn đang chuẩn bị có một đám cưới ngọt ngào với vị hôn phu của mình. Tuy nhiên một biến cố đặc biệt khiến Tala đã rơi vào lưới tình với Leya - một phụ nữ người Anh da đỏ trẻ tuổi. Dù mới gặp nhau nhưng dường như cả hai đã có một sợi dây gắn kết bền chặt tới lạ thường.

Họ bắt đầu hẹn hò và có những giây phút ngọt ngào trong kỳ nghỉ cuối tuần tại một vùng quê yên bình. Nhưng lý trí và trách nhiệm đã khiến Tala một lần nữa do dự, cuối cùng cô quyết định rời bỏ Leyla và quay lại Jordan để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Kết cục của câu chuyện tình yêu này sẽ đi về đâu?

14. The World Unseen - Thế giới vô hình (2007)

Thể loại phim: Phim tâm lý tình cảm, phim đồng tính nữ

Thời lượng của phim: 93 phút

Đạo diễn: Shamim Sarif

Diễn viên chính: Lisa Ray, Sheetal Sheth

Ngày công chiếu đầu tiên: 3/4/2009

Điểm IMDb : 6.5/10

Giải thưởng nổi bật : Giải Audience Award cho Phim hay nhất, Giải thưởng bộ phim hay nhất do khán giả bình chọn

The World Unseen (2007)

Hai diễn viên Lisa Ray và Sheetal Sheth sẽ đưa người xem đến với vùng đất Nam Phi khắc nghiệt vào những năm 1950. Tại nơi này, Amina làm chủ một quán cafe, với tính cách mạnh mẽ và táo bạo, cô đã phá vỡ chế độ phân biệt chủng tộc khi quán của mình phục vụ cả khách Ấn và người Phi.

Chính điều này đã khiến cô hay bị cảnh sát điều tra, giám sát và gây cản trở. Cùng lúc ấy, Amina đã gặp Miriam tại quán cafe của cô. Miriam có tính cách khác Amina, hiền lành và có phần yếu đuối, nhưng chính sự trái ngược đó đã càng thu hút Amina nhiều hơn.

15. When Night Is Falling - Khi màn đêm buông xuống (1995)

Thể loại phim: Phim tâm lý tình cảm

Thời lượng của phim: 93 phút

Đạo diễn: Patricia Rozema

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Pascale Bussières, Rachael Crawford, Henry Czerny

Ngày công chiếu đầu tiên: 17/11/1995

Điểm IMDb : 6.5/10

When Night Is Falling (1995)

Đây là một trong các bộ phim LGBT được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, sản xuất vào năm 1995.Bộ phim đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn nhẹ nhàng nhưng đậm chất nhân văn về hai con người ở hai thế giới.

Một người phụ nữ da trắng tên Camille, là giảng viên tại một trường đại học lớn của Thiên Chúa Giáo. Trong khi đó, Petra là một cô gái da màu mạnh mẽ, năng động và có phần nghịch ngợm, công việc của cô diễn ra tại một gánh xiếc rong đi khắp đất nước.

Mọi chuyện bắt đầu khi Camille phát hiện ra tình yêu cô dành cho chú chó nhỏ đã chết còn lớn hơn tình cảm cô dành cho bạn trai của mình. Cùng lúc đó, Camille đã gặp gỡ Petra tại một cửa hàng giặt ủi và ngay lập tức bị thu hút bởi sự náo nhiệt của cô gái da màu này.

Dù Camille đã cố gắng né tránh, gạt bỏ những cảm xúc đó nhưng Petra lại luôn cố gắng gặp gỡ, quan tâm và dẫn cô đi khắp nơi. Cuối cùng, Camille cũng bị khuất phục và chấp nhận tình cảm Petra, cũng là chấp nhận chính bản thân mình.

16. My Days of Mercy - Trái ngang của Mercy (2017)

Thể loại phim: Phim tình cảm lãng mạn

Thời lượng của phim: 108 phút

Đạo diễn: Tali Shalom-Ezer

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Ellen Page, Kate Mara, Amy Seimetz

Ngày công chiếu đầu tiên: 4/7/2019 tại Đức

Điểm IMDb : 6.5/10

My Days of Mercy (2017)

My Days of Mercy là bộ phim tình cảm lãng mạn của đạo diễn Tali Shalom-Ezer và được chiếu tại liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2017. Nội dung phim xoay quanh hai nhân vật Lucy và Mercy. Một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết và nữ luật sư sành sỏi sự đời. Lucy và người chị của mình là Martha cố gắng đấu tranh giành lại công lý cho người cha đáng thương bị kết án tử hình của mình.

Trong lúc đi biểu tình tại nhà tù bang Illinois, Lucy đã tình cờ gặp được Mercy Bromage. Cả hai hoàn toàn trái ngược nhau vì Mercy có cha là cảnh sát và chính cô lại là luật sư đại diện cho công ty. Nhưng chẳng gì có thể ngăn cấm được tình yêu và sức hút mãnh liệt của đối phương. Họ dần liên lạc với nhau và có những cuộc hẹn ngọt ngào tới tận tim.

17. The Hours - Thời khắc (2002)

Thể loại phim: Phim tình cảm, lãng mạn

Thời lượng của phim: 114 phút

Đạo diễn: Stephen Daldry

Diễn viên chính: Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris

Ngày công chiếu đầu tiên: 25/12/2002 tại Mỹ

Tổng doanh thu : 108,8 triệu USD

Điểm IMDb : 7.5/10

The Hours (2002)

Bộ phim Thời khắc được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Michael Cunningham - Tác phẩm từng đoạt giải văn chương Pulitzer, phim chuyển thể đoạt giải Quả cầu vàng.

Các chủ đề trầm cảm đã tràn vào ba cảnh đời khác nhau trong một bộ phim bất hủ của Stephen Daldry. Mỗi một câu chuyện đơn lẻ kể về hoàn cảnh của ba người phụ nữ, với sự góp mặt của những ngôi sao Hollywood nổi tiếng như Nicole Kidman (Virginia Woolf), Julianne Moore (vai Laura Brown), Meryl Streep (vai Clarissa Vaughan).

Ẩn sâu trong ba cảnh đời đầy đau khổ và khó khăn ấy là sợi dây kết nối của sự đồng cảm sâu sắc, họ khao khát tìm kiếm và sống với bản năng giới tính thật của chính mình. Vai diễn Virginia với nội tâm tinh tế và giàu cảm xúc đã mang đến cho Kidman giải Oscar danh giá.

18. The kids are allright - Lũ trẻ đều ổn (2010)

Thể loại phim: Phim tình cảm, gia đình

Thời lượng của phim: 107 phút

Đạo diễn: Lisa Cholodenko

Diễn viên chính: Annette Bening, Julianne Moore,Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson

Ngày công chiếu đầu tiên: 25/01/2010

Tổng doanh thu : 34,7 triệu USD

Điểm IMDb : 7/10

The kids are allright (2010)

Năm 2010, bộ phim về đề tài đồng tính Lũ trẻ đều ổn (cách dịch khác Bọn trẻ thật sáng suốt) gây chấn động nước Mỹ. Phim thắng Quả cầu vàng Phim hài/âm nhạc hay nhất. Diễn viên Annette Bening cũng chiến thắng Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Cặp đồng tính nữ Nic (Annette Bening) và Jules (Julianne Moore) chung sống hạnh phúc cùng con trai Laser và con gái Joni dưới một mái nhà. Khi bọn trẻ đến tuổi trưởng thành đã phát hiện ra người cha cho tinh trùng Paul (Mark Ruffalo). Paul đến và phá vỡ cuộc sống êm đềm của cặp đồng tính mà họ dày công vun đắp.

Tờ The New York Times đánh giá Lũ trẻ đều ổn là “phim hài hay nhất về gia đình Mỹ”. Khán giả nhận xét bộ phim bách hợp hay này rất đời thường, dung dị nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa.

Trên đây là top 15+ phim đồng tính nữ Âu Mỹ hay và đáng xem nhất. Đừng quên thêm chúng vào list yêu thích nhé các fan cứng của thể loại bách hợp.