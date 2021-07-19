Mọi vấn đề phức tạp xảy ra khi hai trái tim lỗi nhịp trên chặng đường mới. Đồng thời, những giá trị cơ bản như tình yêu, niềm tin, sự tôn trọng đang đứng trên bờ vực đổ vỡ. Đây là những thử thách, đòi hỏi sức chịu đựng của các cặp vợ chồng.

Cuộc sống sau hôn nhân là muôn hình vạn trạng. Những bộ phim ngoại tình Hàn Quốc đi sâu vào khai thác ngóc ngách cuộc sống gia đình, đặc biệt xoáy vào yếu tố ngoại tình với góc nhìn đa dạng.

Đạo Diễn: Mo Wan-il

Thể loại: Tâm lý, tình cảm, hôn nhân - gia đình, kịch tính

Số tập: 16 tập

Diễn viên chính: Kim Hee-ae, Han So-hee, Park Hae-joon

Điểm IMDb: 8.1/10

Giải thưởng nổi bật : Diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Tác phẩm sáng tạo nhất,...

Thế Giới Hôn Nhân là là Drama Hàn hot nhất năm 2020!

Thế Giới Hôn Nhân là bộ phim drama lập kỷ lục về lượng người theo dõi trên truyền hình cáp vào năm 2020, đồng thời cũng tạo nên cơn sốt và gây ra nhiều tranh luận trong suốt thời gian công chiếu.

Với những plot twist không thể ngờ, bộ phim này tạo nên sự lôi cuốn người xem từng giây từng phút. Kịch bản ấn tượng và diễn xuất chân thực của dàn viên chính khiến bộ phim trở thành Drama Hàn hot nhất năm 2020.

Nội dung phim xoay quanh sự sa ngã của người chồng Lê Tae Oh do Park Hae Joon đảm nhận khi vướng phải một mối quan hệ sai lệch với cô tình nhân trẻ tuổi. Từ đây, những sóng gió ập đến với gia đình của họ và màn xử lý của vợ cả Ji Sun-woo với “tiểu tam” đã tạo nên sức thu hút của bộ phim.

Bộ phim khai thác rất sâu về những góc khuất về vấn đề ngoại tình. Khi mà tưởng chừng như sự hòa thuận, hạnh phúc đang tràn ngập trong tổ ấm nhỏ, nhưng thật ra, ẩn sâu bên trong chính là những sự đổ vỡ thầm lặng.

2. Cuộc chiến thượng lưu (Penthouse)

Tên tiếng Hàn: 펜트하우스

Năm công chiếu: 26/10/2020

Đạo Diễn: Joo Dong-min, Park Po-ram

Thể loại: Drama, kịch tính

Số mùa: 3 mùa (48 tập)

Diễn viên chính: Lee Ji-ah, Kim So-yeon, Eugene, Park Eun-seok

Điểm IMDb: 8.0/10

Giải thưởng nổi bật : Phim truyền hình dài tập hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Diễn viên nhí xuất sắc nhất,...

Cuộc chiến thượng lưu là tác phẩm của đạo diễn Joo Dong – min được ra mắt nửa cuối năm 2020. Quy tụ dàn diễn viên kì cựu Lee Ji - ah, Kim So -yeon, Eugene,... Đây là bộ phim đã giành được tiếng vang lớn khi đạt rating cao thứ hai lịch sử đài JTBC và truyền hình cáp nói chung.

Nối tiếp thành của phần 1 với 5,3 triệu lượt xem của khán giả trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc và đứng ở vị trí số 9 trong danh sách 50 bộ phim hàng đầu theo mỗi lượt người xem trên toàn quốc. Bộ phim đã được gấp rút chuẩn bị để ra mắt mùa 2 và mùa 3, và cả 2 mùa này đều thu về lượng xem khủng và tốn không ít giấy mực từ các nhà phê bình cùng các khán giả trong nước và quốc tế bởi những cú plot twist chồng plot twist khiến người xem ngã ngửa.

Penthouse” xoay quanh tầng lớp tinh hoa, những gia đình giàu có và quyền lực sống tại tòa Hera Palace 100 tầng. Tại đây, người xem chứng kiến tội ác của những kẻ lắm của nhiều tiền, những mối quan hệ bất chính, thói hư tật xấu của những đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích, sự mê hoặc của tiền bạc và danh vọng. Một bộ phim “gây ức chế” nhưng bao hàm tất cả những vấn nạn xã hội thời hiện đại này.

Cuộc chiến thượng lưu - serie drama gây nhiều cú shock nhất cho người xem!

3. V.I.P (Vị Khách V.I.P)

Năm công chiếu: 07/10/2019

Đạo Diễn: Lee Jung - rim

Thể loại: Drama, tình cảm, tâm lý

Số tập: 16 tập

Diễn viên chính: Jang Na - ra, Lee Sang - soon, Lee Chung - Ah, Shin Jae - Ha

Điểm IMDb: 7.6/10

Giải thưởng nổi bật : Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất ở mảng phim ngắn, Nữ diễn viên xuất sắc nhất,..

Vị Khách VIP là một trong số những bộ phim đề tài ngoại tình Hàn Quốc đình đám nhất năm 2019, với sự tham gia diễn xuất của ‘hoàng hậu’ Jang Na Ra. Phim xoay quanh nhân vật Na Jung Sung (Jang Na Ra) làm việc cho một nhóm giao dịch với khách V.I.P của một cửa hàng bách hóa sang trọng. Chồng của Na Jung Sung là Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) - đang làm việc cùng cô.

Trớ trêu thay, người mà chồng cô lén lút hẹn hò lại là một cô nàng đồng nghiệp chung đội. Điều khiến khán giả vô cùng hài lòng ở Vị Khách VIP chính là những màn bốc phốt chồng và xử lý ‘con giáp thứ 13’ vô cùng cao tay của chính thất Na Jung Sung.

Càng về cuối, những nút thắt càng được tháo gỡ. Mạch phim chậm nhưng hồi hộp cho đến hồi kết đã mang về rating cao nhất cho V.I.P ở tập cuối.

V.I.P

4. MISTY (Mơ Hồ)

Tên tiếng Hàn: 미스티

Năm công chiếu: 02/02/2018

Đạo Diễn: Mo Wan-il

Thể loại: Drama, tình cảm, lãng mạn, trinh thám

Số tập: 16 tập

Diễn viên chính: Kim Nam-joo, Ji Jin-hee

Điểm IMDb: 8/10

Giải thưởng nổi bật : Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất,..

Nội dung phim khắc họa chân thực cuộc sống áp lực đòi hỏi nhiều nỗ lực và cả chiêu trò của những người có vị trí cao trong xã hội Hàn Quốc.

Bộ phim đưa ra một góc nhìn khác về vấn đề ngoại tình khi phái đẹp cũng có khả năng chạy theo tình nhân của mình. Nữ chính là phát thanh viên nổi tiếng, Kim Hye Ran (Kim Nam Joo) vô tình trở thành nghi phạm đầu tiên trong một vụ án giết người. Ngạc nhiên thay, người bào chữa cho cô chính là người chồng từng bị mình phản bội.

Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 6 năm vắng bóng của nữ diễn viên thực lực Kim Nam Joo, cùng với bạn diễn phái thực lực Ji Jin Hee và kịch bản chặt chẽ, lồng ghép táo bạo cùng đạo diễn tâm huyết, bộ phim là một tác phẩm hội tụ đủ các yếu tố để làm nên thành công của một bộ phim hay.

Mơ Hồ là một bộ phim truyền hình với thể loại drama, tình cảm, lãng mạn

5. The Woman In Dignity (Quý Cô Ưu Tú)

Tên tiếng Hàn: 품위있는 그녀

Năm công chiếu: 16 tháng 06 năm 2017

Đạo Diễn: Kim Yoon-chul

Thể loại: Drama, tình cảm

Số tập: 20 tập

Diễn viên chính: Kim Hee-sun, Kim Sun-ah, Jung Sang-hoon, Lee Tae-im, Lee Ki-woo

Điểm IMDb: 7.6/10

Giải thưởng nổi bật : Giải thưởng lớn, Đạo diễn xuất sắc nhất, Diễn viên phụ xuất sắc nhất,...

Gây sốt màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2017, bộ phim Quý Cô Ưu Tú đã lột trần những sự thật xấu xa phía sau một cuộc hôn nhân hào nhoáng của những cặp vợ chồng giàu có ở Gangnam.

Nội dung phim xoay quanh hai cô gái có xuất thân và hoàn cảnh trái ngược nhưng đều có tính cách ngoan cường. Tuy rằng mỗi người có một hoàn cảnh sống không giống nhau nhưng họ đều mang trong mình những nỗi khổ riêng trước cuộc sống khắc nghiệt.

Woo Ah -jin (Kim Hee - sun) là một quý cô thanh lịch, xinh đẹp. Cô sống trong nhung lụa và có đời sống hôn nhân viên mãn khi kết hôn cùng một người chồng giàu có.Nhưng cô lại phát hiện ra chồng ngoại tình, không những thế,cô không được nhà chồng yêu quý nhà chồng mà còn bị hắt hủi và đuổi cô ra khỏi nhà.

Nhân vật nữ chính thứ 2 là Park Bok Ja, một cô gái tuy sống trong gia đình nghèo khổ với mong muốn được bước chân vào cuộc thượng lưu nên cô đã quyết tâm và không ngừng cố gắng và nỗ lực

Sự góp mặt tham gia diễn xuất của 2 nữ minh tinh Kim Hee - sun, Kim Sun - ah,... đã tạo nên sức thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả và giúp bộ phim đạt rating cao nhất.

Đồng thời, bộ phim truyền tải câu chuyện ngoại tình của nhiều gia đình với các nguyên nhân đa dạng, với bộ phim này, người xem sẽ được mãn nhãn với những pha xử lý “tình địch” đầy thỏa mãn.

Điều này còn cho thấy sự giằng xé khi lựa chọn 1 trong 2 phương châm sống: Một là hài lòng với chính mình. Hai là đạt được hình mẫu lý tưởng mới mang lại niềm vui đích thực?

Quý cô ưu tú

6. On The Way To Airport (Đường Đến Sân Bay)

Tên tiếng Hàn: 공항가는 길

Năm công chiếu: 21 tháng 09 năm 2016

Đạo Diễn: Kim Cheol-kyu

Thể loại: Drama, tình cảm

Số tập: 16 tập

Diễn viên chính: Kim Ha-neul, Lee Sang-yoon, Shin Sung-rok, Choi Yeo-jin, Jang Hee-jin

Điểm IMDb: 7.3/10

Giải thưởng nổi bật : Top nữ diễn viên xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất mảng phim ngắn, Cặp đôi xuất sắc nhất,...

Đường đến sân bay là câu chuyện ra mắt năm 2016 có nội dung kể về sự rạn nứt của đôi vợ chồng tiếp viên Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) và phi công Park Jin Seok (Shin Sung Rok). Người xem sẽ cảm nhận được một nét buồn man mác, đầy ngang trái.

Choi Soo Ah đã 12 năm liền đảm nhiệm vai trò một người mẹ và nữ tiếp viên hàng không. Đời sống hôn nhân của cô bị ràng buộc bởi một người chồng tệ bạc đã tìm mọi cách kiểm soát cô và con gái.

Rồi cuộc đời của cô đã rẽ sang một hướng khác khi cô vô tình phải lòng chàng giảng viên đã có vợ Seo Do Woo (Lee Sang Yoon). Liệu mối tình ngang trái của họ sẽ đi đến đâu ?

Đường đến sân bay

7. My Wife’s Having An Affair This Week (Cô Vợ Ngoại Tình)

Tên tiếng Hàn: 이번 주, 아내가 바람을 핍니다

Năm công chiếu: 28/10/2016

Đạo Diễn: Kim Seok-yoon

Thể loại: Drama, tình cảm

Số tập: 12 tập

Diễn viên chính: Lee Sun-kyun, Song Ji-hyo, BoA, Lee Sang-yeob, Kim Hee-won, Ye Ji-won

Điểm IMDb: 7.4/10

My Wife’s Having An Affair This Week (Cô Vợ Ngoại Tình)

Bộ phim ra mắt năm 2016 với sự xuất hiện của nhiều diễn viên nổi tiếng như Lee Sun-kyun, Song Ji-hyo, Kim Hee-won đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn khi mang đến một câu chuyện ngoại tình đầy chua xót đến từ một người phụ nữ, thay vì cánh đàn ông.

Nội dung phim kể về nhân vật chính là Do Hyun Woo (Lee Sun Kyun) là người có cuộc sống hôn nhân viên mãn và là giám đốc sản xuất trong nghề đã được 10 năm. Tuy nhiên, đến một ngày nọ, anh phát hiện ra những chứng cứ nghi ngờ rằng người vợ mình hết mực yêu thương và tin tưởng lại đang ngoại tình với người đàn ông khác.

Bộ phim cho khán giả nhìn thấy dấu hiệu của một mối quan hệ vợ chồng bắt đầu trục trặc và niềm tin không còn nguyên vẹn cùng cách xử lý của người trong cuộc khi một cuộc hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ.

Cùng với nội dung chân thật, những phân cảnh sâu lắng, khắc họa nội tâm nhân vật cùng diễn xuất ấn tượng của 2 diễn viên chính, bộ phim đã mở ra một cách nhìn mới về vấn đề ngoại tình ở xã hội ngày nay.

8. One Warm Word (Lời Nói Ấm Áp)

Tên tiếng Hàn: 따뜻한 말 한마디

Năm công chiếu: 02/12/2013

Đạo Diễn: Choi Young-hoon

Thể loại: Drama, tình cảm, lãng mạn

Số tập: 20 tập

Diễn viên chính: Han Hye-jin, Ji Jin-hee, Kim Ji-soo, Lee Sang-woo

Điểm IMDb: 7/10

Giải thưởng nổi bật : Ngôi sao mới, Nữ diễn viên đặc biệt,...

Nội dung phim Lời nói ấm áp lột tả chân thực sự khắc nghiệt và rắc rối của cuộc sống hôn nhân. Bộ phim sở hữu dàn diễn viên chính là Han Hye - jin, Ji Jin - hee, Kim Ji - soo, Lee Sang – woo.

Cả Eun - jin và Jae - Hak đều là những người đã có gia đình nhưng họ lại bị cuốn vào mối tình ngang trái ngoài luồng. Cuộc hôn nhân của hai người đứng trên bờ vực tan vỡ là điều tất yếu và khiến cả cả bốn người đều đau khổ. Cùng đó là vô số những rắc rối từ gia đình và bạn bè. Người xem sẽ được đưa đến với những cung bậc của cảm xúc tội lỗi, hối hận, đau lòng, thương tiếc…

Những lý do nghiêm trọng khiến người ta có thể chia tay. Tuy nhiên người ta lại có khả năng hàn gắn với nhau chỉ với một lời nói ấm áp. Qua đó, đúc kết được bài học về cách san sẻ yêu thương và cảm nhận được tình cảm chân thành chỉ với những điều đơn giản.

Lời nói ấm áp

9. Secret love affair (Tình yêu bị cấm đoán)

Tựa đề tiếng Hàn : 밀회

Năm công chiếu: 17/03/2014

Đạo Diễn: Ahn Pan-seok

Thể loại: tình cảm, lãng mạn

Số tập: 16 tập

Diễn viên chính: Kim Hee-ae, Yoo Ah-in

Điểm IMDb: 7.9/10

Giải thưởng nổi bật : Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất mảng phim ngắn,..

Tình yêu bị cấm đoán

Bộ phim mang đến một góc nhìn rất khác và độc đáo về vấn đề ngoại tình. Nó không chỉ đơn thuần là thỏa mãn về sự thiếu thốn mà còn mang lại nhiều mặt trái của xã hội, khiến cho tình yêu bị tan vỡ từ bên trong.

Dù đã là một phụ nữ thành công với cuộc sống hoàn hảo ở độ tuổi 40 nhưng Oh Hye Won lại rơi vào lưới tình với cậu sinh viên 20 tuổi Lee Sun Jae (Yoo Ah In). Sự đồng cảm trong nghệ thuật đã mang hai tâm hồn xích lại gần nhau mặc cho khoảng cách tuổi tác không hề nhỏ. Cả hai dằn vặt và đau khổ khi đứng giữa những lựa chọn không thể vẹn cả đôi đường giữa một bên là sự nghiệp và danh tiếng gia đình còn một bên là cảm xúc, tình yêu.

Thời điểm phát sóng, bộ phim nhận về không ít ý kiến trái chiều về mối tình thầy trò này. Tuy nhiên, diễn xuất nhập tâm của Yoo Ah In và Kim Hee Ae đã cuốn hút người xem vào câu chuyện tình yêu của họ.

10. I have a lover (Người tình của tôi)

Tựa đề tiếng Hàn : 애인 있어요

Năm công chiếu: 22/08/2015

Đạo Diễn: Choi Moon Seok

Thể loại: tình cảm, lãng mạn

Số tập: 50 tập

Diễn viên chính: Kim Hyun-joo, Ji Jin-hee, Park Han-byul

Điểm IMDb: 8/10

Giải thưởng nổi bật : Nữ diễn viên xuất sắc mảng truyền hình, TOP 10 ngôi sao, Cặp đôi xuất sắc nhất,...

Người tình của tôi

Đây được xem là đàn anh của “The World of the Married" được công chiếu từ năm 2005. Ngay khi vừa ra mắt, bộ phim đã nhanh chóng chiếm được nhiều sự yêu quý từ khán giả. Dù chỉ phát vỏn vẹn 1 mùa nhưng những ấn tượng mà phim để lại là vô cùng sâu sắc.

Bộ phim kể về một nữ luật sư Do Hae-gang thành đạt, đầy tham vọng nhưng cuộc sống hôn nhân không gặp suôn sẻ. Cô đã thờ ơ, lạnh nhạt với gia đình mình khi tập trung tất cả vào sự nghiệp. Để rồi mất đi đứa con, còn chồng cô là Choi Jin-eun thì ngoại tình với cô gái trẻ đẹp tên Seol-ri.

Sau đó, câu chuyện được rẽ qua 1 hướng mới khi Hae-gang gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ và sống với danh nghĩa khác. Nhưng một lần nữa, cô lại rung động trước chồng cũ của mình. Nhưng liệu mọi thứ có quay trở lại như xưa?

11. Sống lại tuổi 20 (Twenty Again)

Tựa đề tiếng Hàn : 두번째 스무살

Năm công chiếu: 28/08/2015

Đạo Diễn: Kim Hyung Shik

Thể loại: tình cảm, hài hước

Số tập: 16 tập

Diễn viên chính: Choi Ji Woo, Lee Sang Yoon, Choi Won Young,...

Điểm IMDb: 7.6/10

Sống lại tuổi 20

Bộ phim kể về một người vợ không phải ngoại tình toàn tâm, nhưng là ngoại tình một nửa…

Ha No Ra (Choi Ji Woo) là một bà nội trợ 38 tuổi bị chồng ruồng bỏ và đang trên bờ vực ly hôn. Tâm lý nhân vật một nửa muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, nửa lại vướng vào tình cảm với người bạn thời trung học cũ là Cha Hyun Suk (Lee Sang Yoon).

Twenty Again là bộ phim hiếm hoi lay động khán giả có cái nhìn “rộng góc” hơn với chủ đề ngoại tình. Cụ thể, khi xem xét đến vấn đề ngoài tình, bộ phim còn mở ra các yếu tố về bình đẳng giới, quyền mưu cầu hạnh phúc và các yêu cầu về sức khỏe.

Bộ phim cũng ngầm gửi đi thông điệp về quyền được đi tìm một tổ ấm mới nếu người vợ đã vun vén hết sức mình cho tổ ấm nhưng lại chẳng nhận lại được gì.

Trên đây là tổng hợp những bộ hấp dẫn nhất về chủ đề phim ngoại tình của Hàn Quốc. Nếu bạn là fan cứng của dòng phim đầy những cú plot twist này thì chắc chắn không thể bỏ lỡ nhé!!!