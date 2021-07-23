TOP 11 bộ phim kiếm hiệp Kim Dung hay nhất được chuyển thể!

Tên tuổi của nhà văn Kim Dung hẳn đã không còn xa lạ. Kim Dung được mệnh danh là đại hiệp của các đại hiệp. Những tác phẩm của ông thành công với việc xây dựng nên hàng loạt hình tượng anh hùng giang hồ quân tử, nghĩa hiệp. Ông là một trong số ít tác giả châu Á sở hữu nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim.

Với những ai yêu thích dòng phim kiếm hiệp, những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung hẳn sẽ rất quen thuộc. Dưới đây là các tác phẩm của Kim Dung được đưa lên màn ảnh nhiều lần.

Đạo diễn: Trương Kỷ Trung.

Diễn viên: Lý Á Bằng, Châu Tấn, Chu Kiệt, Tưởng Cần Cần

Bài hát nổi bật: Đất trời trong tim ta.

Anh hùng xạ điêu - The Return of the Condor Heroes (2003)

Anh hùng xạ điêu là một trong những bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim nhiều lần nhất của Kim Dung.

Tác phẩm được công bố năm 1957, có bối cảnh đời Nam Tống, Trung Quốc. Nhân vật trung tâm là Quách Tĩnh - chàng trai có tài bắn chim điêu. Quách Tĩnh khù khờ, chậm hiểu nhưng trung hậu và giàu nghĩa hiệp. Nhờ "cần cù bù thông minh", chàng nắm được nhiều bí quyết võ thuật và ngày càng mạnh mẽ.

Nhân vật chính của bộ phim này là Quách Tĩnh - chàng trai có tài bắn chim điêu. Vốn là chàng trai có bản tính khù khờ, chậm hiểu nhưng trung hậu và giàu nghĩa hiệp và rất "cần cù bù thông minh". Quách Tĩnh nắm được nhiều bí quyết võ thuật và mỗi lúc một mạnh mẽ hơn.

Trên đường phiêu bạt giang hồ, Quách Tĩnh gặp và yêu Hoàng Dung, cô gái tài trí hơn người, ứng biến nhanh nhạy. Cặp uyên ương quyết định vào sinh ra tử dù bị nhiều người phản đối và phải tranh đấu với nhiều âm mưu, thế lực.

Mặc dù đã trải qua ít nhất 9 lần được dựng thành phim nhưng phiên bản Anh hùng xạ điêu năm 2003 do Lý Á Bằng và Châu Tấn thủ vai chính vẫn tạo nên sức cuốn hút hơn cả đối với thế hệ 9x.

2. Thần điêu đại hiệp - The Condor Heroes (1995)

Năm phát sóng: 31/7/1995 - 9/9/1995.

Thời lượng: 32 tập.

Đạo diễn: Viên Anh Minh, Lưu Thuận An, Tiển Yến Phương, Lưu Quốc Hào, Quảng Cẩm Hoành

Diễn viên: Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng.

Bài hát nổi bật: Thiên hạ hữu tình nhân.

Thần điêu đại hiệp là tiểu thuyết của Kim Dung được xuất bản năm 1959. Bộ phim Thần điêu đại hiệp lấy bối cảnh là vào cuối thời Nam Tống, đây là thời điểm mà quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu. Sự an nguy của Nam Tống đang trực tiếp bị uy hiếp.

Nội dung chính của tác phẩm kể về tình yêu sư đồ của Tiểu Long Nữ và Dương Quá cùng các cuộc chiến tận diệt nhau giữa các bang phái trong giang hồ. Tác phẩm quan trọng này của Kim Dung được chuyển thể thành phim không dưới 10 lần.

Cho đến nay đã có khá nhiều phiên bản của bộ phim này được sản xuất tuy nhiên phiên bản được xem là giống với nguyên tác và có nhiều cảnh quay đẹp nhất vẫn là phiên bản được sản xuất năm 2006 với sự tham gia của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi, còn nói về độ thành công thì không có một phiên bản nào có thể vượt qua được phiên bản năm 1995 của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng.

Cũng theo đánh giá của nhà văn Kim Dung, so với tiểu thuyết của ông, đây là phiên bản gần như hoàn hảo nhất. Đặc biệt là vai Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng.

Thần điêu đại hiệp - The Condor Heroes (1995)

3. Ỷ thiên đồ long ký - The Heavenly Sword and Dragon Saber (2000)

Năm phát sóng: 9/4/2000 - 26/5/2000

Thời lượng: 45 phút/tập (42 tập).

Đạo diễn: Lục Thiên Hoa, Trần Tương Quyên

Diễn viên: Ngô Khải Hoa, Lê Tư, Xa Thi Mạn, Mễ Tuyết, Lưu Tùng Nhân, Trương Triệu Huy

Bài hát nổi bật: Phong khởi vân dũng - Ngô Khải Hoa.

Ỷ thiên đồ long ký - The Heavenly Sword and Dragon Saber (2000)

Ỷ Thiên Đồ Long ký là phim kiếm hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung. Đây là câu chuyện về kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long mà tác giả sáng tác vào năm 1961.

Truyện lấy bối cảnh thời nhà Nguyên, thời kỳ suy yếu vì sự xa hoa, lãng phí của triều đình và các cuộc chiến tranh, xung đột. Ỷ Thiên Đồ Long ký kể về Trương Vô Kỵ, một chàng trai vướng vào mối tình với 4 cô gái cùng những cuộc đấu đá lẫn nhau của các bang phái để xưng bá thiên hạ.

Tác phẩm đã có ít nhất 10 lần chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình. Nhân vật Trương Vô Kỵ trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Kí cũng là vai diễn được gắn với tên của nhiều ngôi sao nhất: Trịnh Thiếu Thu, Lương Triều Vỹ, Ngô Khải Hoa, Mã Cảnh Đào, Tô Hữu Bằng...

Bản năm 2000 được Ngô Khải Hoa và Lê Tư tham gia diễn xuất được đánh giá là phiên bản hay nhất trong tất cả các phiên bản. Quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng của TVB cùng tham gia. Với phiên bản này, Lê Tư được đánh giá là nàng Triệu Mẫn đẹp nhất trên màn ảnh.

Tuy nhiên, theo cảm nhận của đa số khán giả thì phiên bản năm 2009 vẫn được xem là chân thực nhất với hình ảnh đẹp và các kỹ xảo ở trình độ chuyên nghiệp hơn.

4. Tiếu ngạo giang hồ - State of Divinity (2001)

Năm phát sóng: 2001.

Thời lượng: 45 phút/tập (40 tập).

Đạo diễn: Hoàng Kiện Trung, Nguyên Bân

Diễn viên: Lý Á Bằng, Hứa Tình

Bài hát nổi bật: Tiếu ngạo giang hồ - do Lưu Hoan và Vương Phi trình bày

Tiếu ngạo giang hồ - State of Divinity (2001)

Đây chính là bá vương của tác phẩm được chuyển thể nhiều nhất với con số là 13 lần, và thể hiện được đậm chất giang hồ nhất. Tác phẩm được bắt đầu viết năm 1967 và hoàn thành năm 1969. Bốn chữ Tiếu ngạo giang hồ được lấy từ câu trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân. Đây cũng là tên bản nhạc cầm tiêu hợp tấu được nhắc đến trong tác phẩm.

Nội dung phim xoay quanh chủ đề tình yêu, tình bạn, cùng những ham muốn tranh quyền đoạt lợi và những âm mưu đen tối, để tranh giành bí kíp võ công vô địch thiên hạ.

Xuyên suốt phim là cuộc chiến giữa các phe phái trong võ lâm Trung nguyên để giành được bí kíp “Tịch tà kiếm phổ” huyền diệu của nhà họ Lâm. Nhân vật chính của bộ phim là chàng trai lãng tử Lệnh Hồ Xung – đại đệ tử phái Hoa Sơn, một chàng trai nghĩa hiệp có tính cách lanh lợi, tư chất thông minh khác thường.

Đau khổ vì bị tiểu sư muội Nhạc Linh San phụ bạc, bị đồng môn hiểu lầm và bị trục xuất khỏi sư môn, Lệnh Hồ Xung đã lang thang, phiêu bạt khắp nơi và trải qua biết bao sóng gió. Nhưng may mắn anh lại được rất nhiều cao thủ võ lâm truyền thụ võ công thành và trở thành một trong những đệ nhất cao thủ võ lâm trung nguyên.

Bộ phim này được khá đông đảo quần chúng xem và đón nhận về ý nghĩa cao đẹp và ly kỳ của bộ phim này. Phiên bản năm 2001 vẫn được xem là phiên bản hay nhất và chiếm được vị trí nhất đinh trong lòng người xem. Trong số các phiên bản chuyển thể, được giới phê bình đánh giá cao nhất ở mảng truyền hình chính là Lệnh Hồ Xung do Lữ Tụng Hiền thể hiện, vai diễn này được xếp vào hàng kinh điển.

5. Hiệp khách hành - Ode to Gallantry (1988)

Năm phát sóng: 1988.

Thời lượng: 20 tập.

Đạo diễn: Lục Thiên Hoa.

Diễn viên: Diêu Chính Thanh, Đặng Tụy Văn, Lương Triều Vỹ,...

Bài hát nổi bật: Hiệp Khách Hành - Tạ Vũ Hân

Nội dung phim Hiệp khách hành xoay quanh hai anh em sinh đôi họ Thạch.

Bộ phim xoay quanh chàng trai Thạch Phá Thiên có một tâm hồn vô cùng trong sáng, bản tính lương thiện, và hào hiệp. Thạch Phá Thiên có hình dáng bên ngoài giống hệt với người anh của mình là Thạch Trung Ngọc nên vô tình bị vướng vào hàng loạt rắc rối, ân oán giang hồ,..

Tuy nội dung ly kỳ, hấp dẫn với cuộc hành trình của 2 anh em song sinh thất lạ, nhưng các nhà làm phim lại ngại "đụng" đến tiểu thuyết Hiệp khách hành của Kim Dung.

Có lẽ, việc tìm diễn viên đủ hấp dẫn, diễn tốt để cùng lúc cả 2 vai không phải là chuyện dễ dàng. Chính vì vậy, bản dựng năm 1988 (dài 20 tập) do Lương Triều Vỹ đảm nhận vai chính trở thành tác phẩm truyền hình chuyển thể tiêu biểu của Hiệp khách hành.

Hiệp khách hành - Ode to Gallantry (1988) xoay quanh hai anh em sinh đôi họ Thạch và cuộc tình của họ với các cô gái xinh đẹp cùng nhiều tình tiết ly kỳ

6. Tuyết Sơn Phi Hồ - The Flying Fox On The Snowy Mountain (2007)

Năm phát sóng: 2007.

Thời lượng: 40 tập.

Đạo diễn: Vương Tinh.

Diễn viên: An Dĩ Hiên, Phương Trung Tín.

Tác phẩm kể về ân oán kéo dài từ đời này sang đời khác của bốn dòng họ lớn là Hồ, Miêu, Phạm và Điền. Trong bộ tiểu thuyết này, Hồ Phỉ chính là nhân vật chính, anh còn có biệt danh khác là Tuyết sơn phi hồ và giữ trong mình trọng trách quan trọng, cũng chính anh là người đã hóa giải được mối ân oán kéo dài nhiều đời này.

Mặc dù khá thành công khi được chuyển thể ít nhất là 7 lần, tuy nhiên đây cũng là tác phẩm gây nhiều tranh cãi nhất cho người xem, vì cách dẫn dắt câu chuyện lẫn cái kết bị bỏ ngỏ.

Tuyết Sơn Phi Hồ - The Flying Fox On The Snowy Mountain (2007)

7. Thiên long bát bộ - Demi-Gods and Semi-Devils (2003)

Năm phát sóng: 2003.

Thời lượng: 40 tập.

Đạo diễn: Châu Hiểu văn

Diễn viên: Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Đào, Lưu Diệc Phi.

Bài hát nổi bật: Ngưỡng vọng - Tạ Vũ Hân

Thiên long bát bộ xoay quanh 3 nhân vật chính Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc.

Thiên long bát bộ là một trong những bộ phim kiếm hiệp của tác giả Kim Dung được mọi người yêu mến nhất. Vào năm 2008, Thiên long bát bộ được bình chọn là 1 trong 30 bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng nhất trong 30 năm lịch sử phim truyền hình Trung Quốc.

Câu chuyện xoay quanh ứng biến, lựa chọn của Kiều Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc trong thời thế loạn lạc. Với tác phẩm này, Kim Dung muốn nói đến quan hệ nhân quả giữa nhân vật với gia đình, dân tộc, đất nước.

Truyện thể hiện hiểu biết và chiêm nghiệm của nhà văn với Phật giáo, được xếp vào hàng tác phẩm xuất sắc trong sự nghiệp văn chương của ông. Tác phẩm từng được dựng thành phim ít nhất tám lần và gắn liền với các tên tuổi Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi, Huỳnh Nhật Hoa, Hồ Quân, Lưu Đào..

Vai Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh của bản phim năm 2003 được nhiều người đánh giá là xuất sắc nhất trong các trong các phiên bản chuyển thể

Phim đề cao mối quan hệ giữa con người với con người và thấm đượm tinh thần Phật giáo và mang ý nghĩa nhân văn rất đẹp.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ít nhất 8 lần, nhưng hai phiên bản được nhiều người yêu thích nhất chính là phiên bản năm 1997 và năm 2003. Trong đó, vai Đoàn Dự do Lâm Chí Dĩnh đóng trong bản phim năm 2003 được nhiều người đánh giá cao bởi khí chất rất giống tác phẩm gốc.



Thiên long bát bộ - Demi-Gods and Semi-Devils (2003)

8. Thư kiếm ân cừu lục - The Legend of The Book and The Sword (2002)

Năm phát sóng: 2002.

Thời lượng: 45 tập.

Đạo diễn: Lý Thần Phong.

Diễn viên: Chen Chao-jung, Trần Hiếu Huyên, Trịnh Phối Phối.

Bài hát nổi bật: Từ bỏ - Trình bày: Dương Dương

Thư kiếm ân cừu lục là truyện võ hiệp đầu tay, đăng trên Hương Cảng tân báo vào năm 1955 và bút danh Kim Dung cũng xuất hiện từ đây.

Truyện kể về tình yêu thủy chung giữa Trần Gia Lạc – Tổng đà chủ của Hồng Hoa hội và Kha Tư Lệ (Hương Hương công chúa). Tư Lệ là cô gái toát ra mùi hương đặc biệt khiến ai nấy đều say đắm. Vua Càn Long cũng vì thế mà dùng quyền lực để ép nàng làm phi.

Thư kiếm ân cừu lục là bộ tiểu thuyết trên 10 lần được chuyển thể thành phim và lọt top phim cổ trang Trung Quốc hay nhất mọi thời đại. Đây là một trong những bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung bạn không nên bỏ qua.

Thư kiếm ân cừu lục - The Legend of The Book and The Sword (2002)

9. Liên Thành Quyết - A Deadly Secret (2003)

Năm phát sóng: 2003.

Thời lượng: 33 tập.

Đạo diễn: Vương Tân Dân.

Diễn viên: Ngô Việt, Hà Mỹ Điền, Thư Sướng,...

Liên Thành Quyết xoay quanh cuộc đời chàng Địch Vân phải phiêu lưu giữa sóng gió giang hồ. Bí kíp võ công cùng kho báu vật trị giá liên thành được các phe phái ra sức tranh giành nhau.

Địch Vân vốn mồ côi từ nhỏ và được Thích Trường Phát truyền thụ võ công cao cường cùng với con gái là Thích Phương. Địch Vân và Thích Phương nảy sinh tình cảm nam nữ sâu nặng và ấp ủ khao khát một ngày không xa cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ mà hạnh phúc.

Để rồi đến một ngày nọ, chuyện không ngờ đã ập đến, Vạn Chấn Sơn – sư huynh của Thích Trường Phát đã mời sư đệ lên thành nhằm truy cho ra bí kíp võ công “Liên thành quyết kiếm”. Từ đây mọi sóng gió giữa các phe phái ngày càng được đẩy lên cao trào.

Tác phẩm có 2 lần được chuyển thể thành phim, lần đầu vào năm 1989 và lần thứ hai vào năm 2003.

Liên Thành Quyết - A Deadly Secret (2003)

Trên đây là tổng hợp những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung hay nhất đã làm khán giả mất ăn, mất ngủ. Những Thần Điêu Đại Hiệp (1983), Anh Hùng Xạ Điêu (1983), Lộc Đỉnh Ký (1984), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1986), Hiệp Khách Hành (1988) đã những bộ phim kinh điển và là những "mối tình đầu" của khán giả Việt Nam.

10. Lộc Đỉnh ký - The Duke of Mount Deer (1984)

Năm phát sóng: 1984.

Thời lượng: 40 tập.

Đạo diễn: Lý Thiêm Thắng,

Diễn viên: Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Ngô Quân Như,...

Lộc Đỉnh ký là bộ tiểu thuyết võ hiệp cuối cùng của nhà văn Kim Dung và tác giả nhận xét rằng đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất của mình.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Vi Tiểu Bảo, một người hội tụ, pha trộn đủ mọi tính cách, phẩm chất: Tốt và xấu; thiện và ác; trọng tình trọng nghĩa, sẵn sàng xả thân vì nước nhưng cũng vô cùng gian manh xảo quyệt, mưu mô thủ đoạn, sẵn sàng hại bạn để đạt lợi ích cho riêng mình.

Thông qua hàng loạt cuộc phiêu lưu mạo hiểm, rủi ro, cậu thiếu niên họ Vi làm cuộc hành trình từ thành Dương Châu ở miền Nam đến tận Bắc Kinh, thủ đô của triều đình phong kiến Mãn Châu. Tại đó, cậu bị bắt cóc và đưa vào Tử Cấm Thành rồi đội lốt làm một thái giám sau khi giết chết tên thái giám Tiểu Quế Tử.

Với trí thông minh cùng những chiến lược tài giỏi, nhạy bén cùng những cơ duyên may mắn tuyệt vời. Cùng đó là tính thực dụng, đầu óc tiểu nhân, miệng lưỡi lanh lợi. Vi Tiểu Bảo đã học được nhiều võ công trên giang hồ và thăng tiến nhanh chóng.

Với sự tham gia diễn xuất của Lưu Đức Hoa, Bản phim đầu tiên được chuyển thể vào năm 1984 chính là bản được đánh giá là thành công nhất của tác phẩm này. Thế nhưng với sự bình chọn vai diễn xuất sắc nhất của phim lại rơi vào chàng thái giám “dỏm” có 7 người vợ Trần Tiểu Xuân, khi anh có tạo hình và khí chất hợp nhất với nhân vật Vi Tiểu Bảo.

Lộc Đỉnh ký - The Duke of Mount Deer (1984)

11. Bích Huyết Kiếm – The Sword Stained With Royal Blood (2007)

Năm phát sóng: 2007.

Thời lượng: 30 tập.

Đạo diễn: Lý Hàn Thao

Diễn viên: Đậu Trí Khổng, Huỳnh Thánh Y, Tiêu Ân Tuấn, Tôn Phi Phi,…

Bích huyết kiếm - The Sword Stained With Royal Blood (2007)

Bích huyết kiếm kể về hành trình lật đổ nhà Minh, bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của Mãn Châu của chàng trai trẻ Viên Thừa Chí. Sinh ra trong bối cảnh nhà Minh triều chính rối ren, cha là đại thần bị vu oan mà chết thảm, cậu bé Viên Thừa Chí mang trong mình mối thù gia tộc, thù triều đình mục nát.

May mắn sống sót qua nạn diệt gia, Viên Thừa Chí được đưa về và nuôi dạy nơi núi hoa sơn, tinh thông võ nghệ. Tình cờ cậu có được thanh kim xà kiếm cùng bí quyết võ công thượng thừa. Cũng từ đây, cậu trở thành kẻ thù của thế lực lớn nơi giang hồ, nhiều kẻ khác lăm le nhắm đến thanh kiếm và bí quyết võ công của Thừa Chí…

Là tác phẩm thứ 2 trong kho tàng tiểu thuyết của Kim Dung, Bích huyết kiếm không chỉ mang tính võ hiệp và còn mang đậm tính anh hùng ca thời chiến quốc. Tác phẩm có 4 lần được chuyển thể thành phim điện ảnh và 5 lần dựng phim truyền hình. Bản cuối năm 2007 với sự tham gia của các nhân vật chính: Đậu Trí Khổng, Huỳnh Thánh Y, Tôn Phi Phi được nhiều khán giả yêu thích.

Trên đây là tổng hợp những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung hay nhất đã làm khán giả mất ăn, mất ngủ. Những Thần Điêu Đại Hiệp (1983), Anh Hùng Xạ Điêu (1983), Lộc Đỉnh Kí (1984), Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1986), Hiệp Khách Hành (1988) đã những bộ phim kinh điển và là những "mối tình đầu" của khán giả Việt Nam.

Nếu bạn là fan cứng của dòng phim kiếm hiệp thì nhất định không thể bỏ qua được list phim hay nhất của tác giả nổi tiếng Kim Dung này nhé !!!