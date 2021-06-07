Top 15 phim bộ Thái Lan hay và đáng xem nhất

Đây là một trong những bộ phim Thái Lan nổi tiếng đã đạt rating cực cao của đài CH3 và xứng đáng lọt top 15 phim bộ Thái Lan hay nhất. Khi vừa lên sóng, phim đã tạo nên cơn sốt không nhỏ ở Thái Lan.

Phim bộ Thái Lan những năm gần đây đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí thế giới. Với dàn diễn viên xinh đẹp giàu kinh nghiệm, cùng những tình tiết đầy bất ngờ, kịch tính, những bộ phim Thái Lan dưới đây sẽ hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Kadesurarng yêu đơn phương người bạn thân của mình từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Trong một lần về nhà vô tình xảy ra tai nạn, linh hồn của Kadesurarng đã vô tình xuyên không trở về quá khứ, nhập vào thân xác của nàng tiểu thư đanh đá Karakade. Liệu điều này sẽ làm thay đổi cuộc sống của cả 2 cô gái này ra sao?

Ngược dòng thời gian để yêu anh kể về câu chuyện của nàng sinh viên khảo cổ Kadesurarng thông minh cùng vẻ ngoài hơi tròn trĩnh

2. Trò chơi tình ái

Đây là phim truyền hình Thái Lan do hãng Lakorn Thai sản xuất, được phát sóng trên đài Channel 3 (CH3). Phim có sự góp mặt của cặp đôi nổi tiếng Jirayu Tangsrisuk và Natapohn Tameeruks, gồm 14 tập và đã được nhà đài Việt Nam mua bản quyền phát sóng.

Nội dung phim kể về Luckkhanai (Nai) là cháu của Thawat và Wisaka, đem lòng yêu đơn phương con gái của bác mình là Munechanok (Nok), nhưng sợ thân phận thấp kém nên không dám bày tỏ.

Nok là một tiểu thư con nhà kinh doanh giàu có. Nếu được lựa chọn, Nai sẽ chọn một cách khác để đến bên Nok, anh sẽ yêu cô bằng một cách khác, bình yên và dịu dàng hơn như chính con người anh, bằng một tình yêu đẹp đẽ và nồng nàn. Nhưng anh đã không thể lựa chọn được…

Trò chơi tình ái kể về Luckkhanai (Nai) là cháu của Thawat và Wisaka, đem lòng yêu đơn phương con gái của bác mình là Munechanok (Nok)

3. Nữ Thần Rắn

Bộ phim này được phát sóng trên đài Channel 3 (CH3) Thái Lan vào năm 2016 và trở thành tác phẩm truyền hình đạt rating cao nhất của CH3 và của cả năm 2016. Phim còn đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước.

Nội dung phim kể về Kamkaew của 1000 năm trước, khi ấy là Nữ thần rắn đã đem lòng yêu con người là tướng quân Chaiya Sin. Chuyện tình ngang trái ấy đã đem đến sóng gió khi chàng bị hại chết, nàng bị phong ấn trong 1000 năm.

Và 1000 năm sau đó, nữ thần ngày ấy đã tái sinh dưới thân phận cô gái Kamkaew, còn Chaiya Sin trở thành chàng sinh viên Tossapol. Và trong một lần đi thám hiểm cùng bạn bè tại ngôi làng Baan Dorn Mai, Pol đã gặp được Kamkaew - người có gương mặt giống hệt nữ thần vẫn hàng đêm tìm mình trong giấc mơ.

Nữ Thần Rắn kể về Kamkaew của 1000 năm trước, khi ấy là Nữ thần rắn đã đem lòng yêu con người là tướng quân Chaiya Sin

4. Sóng gió cuộc đời

Bộ phim gồm 15 tập được phát sóng trên đài CH3 dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên và cũng là bản remake của phim truyền hình cùng tên năm 1995. Phim có sự tham gia của Prin Suparat, Urassaya Sperbund, Jarinporn Joonkiat, Masu Junyangdikul, Louis Scott và Nuttanicha Dungwattanawanich.

Nội dung phim kể về Jeerawat - một diễn viên người mẫu. Cô có một tuổi thơ bất hạnh khi mẹ mình bỏ đi theo một người đàn ông giàu có và cô được nuôi dưỡng bởi bà ngoại. Jee không thích bố dượng bởi vì ông ta luôn hăm dọa cưỡng bức cô khi có cơ hội.

Đó là lý do Jee thường xuyên tìm đến rượu để quên sầu. Sóng gió trong cuộc đời của Jee bắt đầu khi bị bố dượng tiêm thuốc hãm hại, trong mơ màng cô đã lái xe vô tình đâm chết Tiw - Hôn thê của Sathit. Sathit là luật sư trẻ có một tương lai xán lạn.

Sóng gió cuộc đời kể về Jeerawat - một diễn viên người mẫu có một tuổi thơ bất hạnh

5. Cứu tinh nàng thiên nga

Đây là bộ phim truyền hình được phát sóng trên đài Chanel 3 (CH3) Thái Lan, dài 12 tập với sự tham gia của các diễn viên Jirayu Tangsrisuk, Kimberly Ann Voltemas, Namthip Jongrachatawiboon.

Pimlapas là một tiểu thư con nhà giàu cùng một người bạn trai tuyệt vời. Nhưng chỉ trong một ngày, Pimlapas đã mất đi tất cả mọi thứ, bố qua đời, bạn trai bỏ rơi. Lúc đó, người mẹ kế Mathawee lại tranh thủ cơ hội lừa lấy đi tất cả tài sản vốn thuộc về cô.

Với mong muốn làm lại từ đầu, cô gái trẻ bắt tay vào một phi vụ đánh cắp tài liệu mật từ khách sạn cao cấp. Để có được thứ mình muốn, Pimlapas phải xin vào làm tiếp tân của khách sạn. Tại đây, cô phải tiếp cận được Ramet – CEO của khách sạn, một người đa nghi nhưng cũng dễ xiêu lòng bởi gái đẹp.

Cứu tinh nàng thiên nga

6. Oan gia vườn trường

Bộ phim được phát sóng vào năm 2015, với sự tham gia của Thanwa Suriyajak và Atsadaporn Siriwattanakul.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình của ba cặp đôi là sinh viên năm nhất một trường đại học ở Thái Lan. Cặp đôi chính của phim là Premai và Mawin- một cô bé con nhà nghèo nhưng tính cách luôn mạnh mẽ, giàu nghị lực và hết lòng hiếu thảo với mẹ và cậu chủ Mawin, con trai duy nhất của gia đình tài phiệt kinh doanh xe ô tô nức tiếng.

Cặp đôi thứ hai đầy hài hước Ratee- Inthon, một cô bạn thân đỏng đảnh của Prmai và người còn lại là con trai một chính trị gia đầy quyền lực. Cuối cùng là câu chuyện tình đầy cảm động của nàng tiểu thư Nara đáng yêu, xinh đẹp cùng với chàng bạn học lái xe tuk tuk thuê Pranon.

Oan gia vườn trường xoay quanh câu chuyện tình của ba cặp đôi là viên năm nhất một trường đại học ở Thái Lan

7. Ước hẹn vương triều

Đây là bộ phim Thái Lan phát sóng trên đài Channel 3, dài 11 tập có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng Prin Suparat, Patricia Tanchanok Good.

Nhờ vào nhà khảo cổ học đầy đam mê Athin mà thành phố cổ Chanthalapura chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nay đã được chứng sự tồn tại lâu đời trước đó nhờ những cổ vật anh tìm được.

Chứng tích lịch sử quan trọng là một tấm bia có khắc văn tự cho thấy một thành phố Chanthapura đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ. Nhưng không lâu sau đó, tấm bia quan trọng đã bị mất tích không dấu vết.

Ước hẹn vương triều

8. Một thời trong Tim

Trong top 15 phim bộ Thái Lan hay nhất là sự có mặt của Một thời trong tim, phát sóng vào năm 2016. Phim với sự góp mặt của Mick Tongraya và Pimprapa Tangprabhapor.

Nhân vật chính của phim là Fah Say – một cô gái trẻ có ngoại hình xinh xắn hiền lành cùng tính cách thơ ngây trong sáng luôn giúp đỡ người khác, nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cô luôn bị tổn thương bởi mối tình cũ suốt 10 năm ấp ủ.

Ngay khi cô biết tin người yêu của mình là bác sĩ Ith đã sẽ chuẩn bị kết hôn cùng đồng nghiệp, đồng thời là người thừa kế duy nhất của giám đốc bệnh viện nơi anh ta đang làm. Fah Say quyết định nghỉ phép và đi đến Nhật Bản cùng cô chị đồng nghiệp Pui Fai để nhanh chóng quên đi sự đau đớn này.

Một thời trong Tim kể về nhân vật chính của phim là Fah Say – một cô gái trẻ có ngoại hình xinh xắn hiền lành cùng tính cách thơ ngây trong sáng luôn giúp đỡ người khác

9. Cô vợ mẫu mực

Đây là bộ phim truyền hình Thái Lan, phát sóng vào năm 2016 cùng hãng Good Feeling sản xuất. Phim phát sóng trên đài Channel 3 Thái Lan có sự tham gia của Ranee Campen, Jirayu Tangsrisuk.

Nội dung phim là câu chuyện cổ tích, nhằm tôn vinh phẩm chất cùng nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong sự đối lập với cuộc đời đầy sóng gió của cô. Praiwaratda trong tiếng thái dùng để chỉ những cô vợ mẫu mực, tiết hạnh, nhưng cô gái Paraiwatda đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ từ bé, được nhận nuôi trong gia đình quý tộc Bamlungprasakit.

Cô vợ mẫu mực là bộ phim truyền hình Thái Lan, phát sóng vào năm 2016 cùng hãng Good Feeling sản xuất

10. Sứ giả địa ngục

Đây là phim truyền hình Thái Lan được phát sóng trên đài Channel 7 (CH7), gồm 16 tập với sự tham gia của các diễn viên Weir Sukollawat, Mick Tongraya, Usamanee Vaithayanon.

Quạ địa ngục là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với nhiệm vụ xóa sổ sự sống những nhân tài, mang họ về huấn luyện để trở thành những sát thủ tài ba để làm việc cho chúng.

Trong đó có Chat - chàng trai tài giỏi tính tình chính nghĩa nhưng không rõ xuất thân của mình bị trở thành mục tiêu truy đuổi của Yot, một kẻ luôn tràn ngập tham vọng xấu xa. Cả hai người sau khi bị biến thành những kẻ đã chết đã được đưa về huấn luyện để trở thành những Sứ giả địa ngục thực thụ.

Sứ giả địa ngục

11. Cô dâu hoàng gia

Bộ phim này được phát sóng trên Channel 3 Thái Lan vào năm 2015, có sự tham gia diễn xuất của Tanawat Wattanaputi, Pichukkana Wongsarattanasin, Theeradej Methawarayuth, Nuttanicha Dungwattanawanich.

Nội dung phim là câu chuyện tình đầy éo le của hai cặp đôi là Ying Koi và Chai Rong cùng Srijittra và Chai Lek. Chai Rong bị sắp đặt hôn ước với Srijittra, con gái trưởng của dòng dõi Rachadamri. Anh luôn không thích sự sắp đặt này.

Srijittra là một thục nữ ngoan hiền nên đồng ý sự sắp xếp của gia đình để trở thành một nàng dâu hoàng gia. Đáng buồn thay Chai Rong lại không hề hứng thú trước sự có mặt của cô gái này trong gia đình anh nên cô bị anh ruồng bỏ, không thèm quan tâm.

Cô dâu hoàng gia là câu chuyện tình đầy éo le của hai cặp đôi là Ying Koi và Chai Rong cùng Srijittra và Chai Lek

12. Một nửa linh hồn vì em

Một nửa linh hồn vì em hay còn gọi là Tình yêu duy nhất là bộ phim truyền hình Thái Lan được phát sóng năm 2015. Phim với sự tham gia của các diễn viên Jin Klaokaew, Mario Maurer, Mint Chalida, Non Thonlok, Panjan Kawin, Pat Napapa.

Đây là bộ phim bắt đầu từ một tai nạn tình cờ, điều này đã khiến doanh nhân trẻ Thannathon, cũng là một người đa nhân cách có khả năng điều khiển đồ vật, gặp gỡ định mệnh với Kewalin - cô gái trẻ là tình nguyện viên cho một tổ chức cứu hộ.

Thannathon đã phát hiện ra Kewalin chính là cô gái xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của anh. Và bí ẩn hơn là cô chủ mà hằng đêm anh vẫn luôn biến thành một con người hoàn toàn khác để hầu hạ.

Một nửa linh hồn vì em

13. Chiếc lá cuốn bay

Đây là bộ phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thomyant, phim có tựa gốc là Bai Mai Tee Plid Plew, kể về cuộc đời đầy đau khổ, đẫm nước mắt của cô nàng chuyển giới Niranam.

Ngay từ nhỏ, Nira, tên thật là Wai, vốn là một cậu bé rất “khác biệt”. Wai thực sự thích thú với việc được mẹ trang điểm cho thật xinh đẹp. Điều này đã khiến cha cậu - ông Chom, một đại gia bất động sản, từ một người chồng thương yêu vợ con biến thành một người đàn ông trăng hoa và vũ phũ.

Hơi ấm duy nhất trong gia đình mà Wai cảm nhận được là từ mẹ và người dượng Chatchavee. Cuộc sống gia đình của Wai thực sự rơi vào địa ngục khiến mẹ cậu buộc phải ly hôn với cha và dắt theo Wai trốn chạy ra nước ngoài.

Chiếc lá cuốn bay

14. Chàng hoàng tử trong mơ

Đây là series phim nổi tiếng năm 2016 của xứ sở chùa Vàng, xoay quanh 12 chàng hoàng tử hào hoa tại trường đại học danh tiếng IUCA, vẻ ngoài cuốn hút cùng tài năng đặc biệt. Họ là những người đã làm cho bao nhiêu trái tim của các cô gái phải loạn nhịp vì vẻ ngoài cuốn hút, sự nổi tiếng cùng những tài năng nổi trội của từng người.

Và câu chuyện của 12 cô nàng may mắn này lấy được tình yêu của 12 chàng sẽ hấp dẫn ra sao? Hãy cùng đón xem những khoảnh khắc đầy ngọt ngào đáng yêu đó qua 12 câu chuyện của U Prince Series - Chàng Hoàng Tử Trong Mơ.

U Prince Series - Chàng Hoàng Tử Trong Mơ

15. Yêu Thầm Anh Xã

Đây là bộ phim truyền hình Thái Lan do hãng Thong Entertainment - nhà sản xuất Ann Thongprasom và đạo diễn Ampaiporn Jitmaingong với sự tham gia diễn xuất của Prin Suparat và Nittha Jirayungyurn. Bộ phim dài 15 tập được phát sóng trên đài Channel 3.

Nhân vật chính của phim là cô nàng Nateerin (Mei), người đem lòng yêu thầm anh chàng Tianrawat (Tian) đã lâu, tình cờ mẹ của Tian lại quý Mei và muốn anh chàng lấy cô. Trước sức ép của việc mẹ lấy tài sản ra thúc ép đồng thời cũng không muốn tiếp tục chuyện tình với cô nàng Yada đã có chồng, Tian buộc lòng phải đồng ý cưới Mei nhưng chỉ là trên giấy tờ. Cả hai người dọn về sống chung một nhà và Mei bắt đầu lên kế hoạch để “cưa đổ” anh chồng đẹp trai của mình bằng mọi cách.

Yêu Thầm Anh Xã

Hy vọng top 15 phim bộ Thái Lan sẽ giúp bạn và gia đình thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Đây sẽ là những gợi ý hấp dẫn cho những ai đang muốn tìm kiếm một bộ phim hay để nghỉ ngơi, giải trí.