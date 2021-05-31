‘Gia sản’ khủng của Chi Bảo sau 25 làm nghề: Hàng chục bộ phim ‘để đời’ và nhiều giải thưởng danh giá

Trong suốt 25 năm làm nghệ thuật, Chi Bảo đã cống hiến cho khán giả hơn 30 bộ phim. Trong đó, có nhiều vai diễn ghi được dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ, góp phần làm nên tên tuổi của anh.

Nam diễn viên Chi Bảo là gương mặt không còn quá xa lạ với các "tín đồ" phim Việt. Nhìn lại hành trình 25 năm gắn bó với nghề, từ những vai diễn đầu tiên, nam diễn viên đã may mắn lọt vào "mắt xanh" của khán giả và để lại khá nhiều ấn tượng. Xuất thân từ một diễn viên kịch, bất ngờ anh được mời tham gia diễn xuất trên phim truyền hình. Năm 1996, anh được mời tham gia diễn xuất với vai nam chính đầu tiên trong bộ phim Hương đời. Tiếp sau thành công của bộ phim này, Chi Bảo liên tiếp tham gia trong một số phim khác như Người đẹp Tây Đô, Giao thời,...

Tên tuổi của Chi Bảo gây được tiếng vang và phủ sóng nhất trên màn ảnh là từ vai Toàn trong bộ phim "Đồng tiền xương máu". Vai diễn Toàn có tính cách khá phức tạp, là một trí thức trẻ mới ra trường, mang hoài bão và có khát vọng làm giàu nhưng liên tiếp vấp phải những sai lầm trong kinh doanh, bị dằn vặt bởi những mâu thuẫn trong gia đình. Với khả năng diễn xuất tốt, xử lý đa dạng vai và cả ngoại hình cuốn hút giúp Chi Bảo nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả miền Nam. Chi Bảo đánh dấu được tên tuổi trong lòng khán giả từ vai Toàn trong phim 'Đồng tiền xương máu' - Ảnh: Internet Nhân vật Toàn được Chi Bảo thể hiện tốt và vai diễn này mang đến danh tiếng cho Chi Bảo - Ảnh: Internet Vào những năm 1999-2000, anh là một trong những diễn viên trẻ tài năng, được dự đoán toả sáng nhiều hơn trong tương lai. Từ đó, nam diễn viên trong "Đồng tiền xương máu" tiếp tục lên như "diều gặp gió" khi nhận được hàng loạt vai chính trong các bộ phim truyền hình như: Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, Bến sông trăng,… Trong đó, vai "Phẩm" trong "Bến sông trăng" còn mang về cho Chi Bảo Giải Mai Vàng năm 2001 hạng mục "Nam diễn viên được yêu thích nhất".

Chi Bảo đoạt Giải Mai Vàng năm 2001 hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất qua vai Phẩm phim 'Bến sông trăng' - Ảnh: Internet Vai diễn của Chi Bảo trong 'Những đứa con thành phố' - Ảnh: Internet Không dừng lại ở đó, Chi Bảo tạo được ấn tượng với vai Lục Vân Tiên trong phim cùng tên. Vai diễn đòi hỏi anh phải học võ, tập cưỡi ngựa suốt ba tháng. Ngoài ra, Chi Bảo còn có thêm vai diễn thu hút khán giả trong phim "Cô gái xấu xí" đóng cùng Ngọc Hiệp. Anh vào vai tổng giám đốc An Đông trong phim. Chi Bảo và Hồng Ánh sánh đôi trong Lục Vân Tiên - Ảnh: Internet Năm 2008, anh vào vai chính tổng giám đốc An Đông, đóng cùng diễn viên Ngọc Hiệp trong bộ phim 'Cô gái xấu xí' - Ảnh: Internet Vào năm 2001, Chi Bảo bắt đầu lấn sân sang phim điện ảnh trong "Vũ khúc con cò" do hai đạo diễn Jonathan Foo (Singapore) và Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Trong phim, nam diễn viên gây ấn tượng với vai Lâm – người hoạt động cách mạng trong lòng địch. Sau khi phim công chiếu đã lấy về giải thưởng "Phim truyện nhựa hay nhất" tại Liên hoan phim Milano – Ý. Trong sự nghiệp phim điện ảnh của anh, loạt phim cũng "cháy vé" không kém như: "Đẻ mướn", "Khi đàn ông có bầu", "Võ lâm truyền kỳ",... Thành công nhất, có thể kể đến Chi Bảo hóa thân thành bác sĩ thẩm mỹ Quân - trong phim điện ảnh "Scandal: Hào quang trở lại" của đạo diễn Victor Vũ. Với kinh nghiệm diễn xuất của mình, Chi Bảo không gặp khó khi hóa thân thành nhân vật phản diện bác sĩ Quân và sau đó là vai khác biệt hẳn trong phim "Hương ga". Chi Bảo gây ấn tượng với vai diễn trong phim điện ảnh 'Đẻ mướn', nội dung phim mới lạ, thu hút được nhiều khán giả xem phim tại rạp - Ảnh: Internet Chi Bảo đóng vai phản diện bác sĩ Quân trong phim điện ảnh 'Scandal: Hào quang trở lại' của đạo diễn Victor Vũ - Ảnh: Internet Sau phim "Hương ga", Chi Bảo tham gia nhiều phim truyền hình khác: "Váy hồng tầng 24", "Những ngọn nến trong đêm 2", "Nhân tình lạc lối", "Thủy cơ",… Và vai diễn cuối cùng của anh tính đến nay là vai Hùng giai đoạn trưởng thành trong "Tình khúc bạch dương". Chi Bảo trong 'Tình khúc bạch dương' - Ảnh: Internet Với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất đa dạng, ấn tượng, gây được nhiều tiếng vang, trong chặng đường 25 năm gắn bó, diễn viên Chi Bảo đã gom tài sản cho mình với hơn 30 phim truyền hình, điện ảnh và nhiều giải thưởng gắn liền với các vai diễn, bộ phim. Quả thật, trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật 25 năm, với tài năng và sự chuyên nghiệp Chi Bảo đã để lại kí ức khó quên trong lòng người hâm mộ.

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