Chi Bảo: Tái hôn lần 3 với vợ đại gia kém 16 tuổi, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc như yêu lần đầu

Chi Bảo – Lý Thùy Chang hiện là cặp vợ chồng son hot nhất nhì showbiz Việt.

Sau khi đăng kí kết hôn ngày 10/3, diễn viên Chi Bảo cùng vợ đẹp Thùy Chang hưởng thụ cuộc sống ngập tràn tình yêu. Chưa tổ chức hôn lễ chính thức nhưng cặp đôi lúc nào cũng ngọt ngào, lãng mạn như đang hưởng tuần trăng mật. Chi Bảo và Lý Thùy Chang khiến cả mạng xã hội đều phải ngưỡng mộ và “thèm thuồng” trước những hình ảnh quá đỗi tình cảm của cặp đôi. 'Bị bắt cóc lên xe, áp giải lên phường và sau đó con bé bị kết án chung thân là có thật' Sau khi kết hôn, hai vợ chồng thường xuyên có những chuyến du lịch đầy ngọt ngào, lãng mạn Từ khi về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch cùng nhau. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi luôn khiến dân tình xuýt xoa, dành lời khen không ngớt.

Lần kết hôn này với Thùy Chang là lần thứ 3 của Chi Bảo. Tuy đã nhiều lần kết hôn và đều dang dở, nhưng mọi người vẫn ủng hộ và tỏ ra vô cùng thích thú cho tình yêu của anh và vợ trẻ. Dù lớn hơn bà xã 16 tuổi nhưng Chi Bảo và Lý Thùy Chang trông vẫn vô cùng xứng đôi. Cặp đôi công khai yêu nhau vào khoảng năm 2019 sau khi xuất hiện tình tứ tại một sự kiện thời trang. Cách nhau nhiều tuổi nhưng Chi Bảo - Thùy Chang vẫn rất xứng đôi Chi Bảo nổi tiếng là một diễn viên kín tiếng trong chuyện đời tư. Nhưng kể từ ngày có Lý Thùy Chang sánh bước bên đời, anh dần cởi mở hơn với truyền thông, thường xuyên khoe những khoảnh khắc hạnh phúc của mình và bạn gái. Chi Bảo tâm sự, anh từng không nghĩ đến chuyện tái hôn hay sinh con, nhưng tình yêu với Lý Thùy Chang đã khiến nam diễn viên thay đổi.

Tình yêu với vợ trẻ như đưa Chi Bảo trở lại thời thanh xuân, lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc như khi mới biết yêu Cộng đồng mạng rất ủng hộ tình yêu của cặp đôi và mong rằng đây là tình cuối của Chi Bảo Chi Bảo từng chia sẻ về sự cách biệt tuổi tác với vợ trẻ: “Tuy kém tôi 16 tuổi nhưng Chang cũng là người từng trải. Cô ấy làm kinh doanh từ năm 19 tuổi. Chúng tôi cùng quan điểm muốn giữ mối quan hệ bền vững thì phải tôn trọng, bao dung với nhau. Vì hơn Chang nhiều tuổi nên tôi cảm thấy trong mối quan hệ này tôi không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, người anh sẵn sàng nhường nhịn, chở che cho cô ấy”. Vợ trẻ kém nhiều tuổi được Chi Bảo 'cưng như trứng' Ngọt ngào, lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc Vợ Chi Bảo sinh năm 1989, là doanh nhân thành đạt, CEO một chuỗi thẩm mỹ viện, giàu có nức tiếng ở Sài thành. Lý Thùy Chang sở hữu vẻ ngoài không kém cạnh mỹ nhân nào, body nóng bỏng, nhan sắc mặn mà gây nhiều chú ý. Ngoài ra, vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với những ngôi sao đình đám Vbiz. Không hoạt động nghệ thuật nhưng Lý thùy Chang vẫn sở hữu một body cực phẩm không kém bất kì mĩ nhân nào của Vbiz Xinh đẹp, giàu có, là người phụ nữ đầy bản lĩnh, Thùy Chang xứng đáng có một chân tình và cái kết viên mãn cho đời mình Đặc biệt hơn hết, Lý Thùy Chang và vợ cũ của Chi Bảo có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Bên cạnh tài kinh doanh, Lý Thùy Chang còn có sở thích đi du lịch nước ngoài và mua sắm hàng hiệu đắt tiền. Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh hưởng thụ cuộc sống thượng lưu khiến dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hẹn hò, Chi Bảo bị vợ trẻ kém 16 tuổi ‘tố’ chảnh Sau khi khoe giấy đăng kí kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 3/2021, Chi Bảo đang chuẩn bị các khâu cho một đám cưới hoành tráng cùng vợ Lý Thùy Chang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-bao-tai-hon-lan-3-voi-vo-dai-gia-kem-16-tuoi-cuoc-song-ngap-tran-hanh-phuc-nhu-yeu-lan-dau-404924.html