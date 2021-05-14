Ở tuổi 77, NSND Bạch Tuyết lần đầu diễn kịch một mình, xứng đáng với danh xưng 'Cải lương chi bảo'

Ở tuổi 77, NSND Bạch Tuyết vẫn giữ nguyên vẹn lòng nhiệt thành đối với loại hình nghệ thuật dân tộc. Đứng trên sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại, "cây đại thụ" của làng nghề cải lương đã thể hiện xuất sắc các phần trình diễn của mình, khiến khá giả bồi hồi và vô cùng xúc động.

Cách đây tròn 61 năm, ở cái tuổi 16 mộng mơ, bông hồng người An Giang - Bạch Tuyết chính thức bước chân vào con đường âm nhạc dân tộc. Với tài năng và sự cố gắng từng ngày, chỉ trong vòng 5 năm tham gia nghệ thuật, nữ nghệ sĩ đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, trở thành ngôi sao sáng trên nền trời sân khấu cải lương và được rất nhiều đoàn hát lớn nhỏ săn đón. Với tài năng và sự cố gắng, nữ nghệ sĩ đã gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, trở thành ngôi sao sáng trên nền trời sân khấu cải lương Với thành công vang dội, bà sở hữu nhiều giải thưởng danh giá và được xướng danh là "Cải lương chi bảo" của nước nhà. Đến năm 2012 bà trở thành Nghệ sĩ Nhân dân sau hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật.

Thành công là thế nhưng người nghệ sĩ gạo cội này vẫn muốn trau dồi nhiều kiến thức hơn về nghệ thuật dân gian. Với nỗi niềm đó, bà gói ghém hành trang lên đường sang Luân Đôn để học tập và sau nhiều năm theo đuổi, NSND Bạch Tuyết đã trở thành Tiến sĩ Nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam. Dù hiện tại ít hoạt động nghệ thuật do tuổi cao, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn còn chiếm trọn tình cảm của khán giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu Nữ NSND chia sẻ: "Đối với tôi, cải lương không đơn giản chỉ một loại hình nghệ thuật mà nó còn là bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nên việc truyền lửa cho giới trẻ là điều mà thế hệ đi trước cần phải làm để có thể giữ gìn, duy trì tinh hoa dân tộc, giúp nó tồn tại và sống mãi".

Dù hiện tại ít hoạt động nghệ thuật do tuổi cao, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn còn chiếm trọn tình cảm của khán giả mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Gần đây nhất là trên sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại, bà đã dành tặng cho khán giả vở kịch cải lương một người "Diễn Kịch Một Mình" lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Lần xuất hiện này, bà khiến khán giả vô cùng yêu mến và càng thêm khâm phục tài năng khi một mình đảm nhận nhiều vai khác nhau, vừa là vua, vừa là trung thần, vừa là nịnh thần Ở sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại lần này, nữ nghệ sĩ như được sống lại những ngày tháng tuổi trẻ, được hát, được cười, được khóc cùng khán giả Lần xuất hiện này, bà khiến khán giả vô cùng yêu mến và càng thêm khâm phục tài năng khi một mình đảm nhận nhiều vai khác nhau, vừa là vua, vừa là trung thần, vừa là nịnh thần. Nét độc đáo của tiết mục cũng chính là sự biến hoá đa dạng trong vai diễn của NSND Bạch Tuyết, khiến người hâm mộ phải vỗ tay không ngớt. Có lẽ với NSND Bạch Tuyết, việc được khán giả yêu mến, chào đón là tất cả những gì bà cần và cảm thấy hạnh phúc nhất. Hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm khó quên ở tuổi 77 của bà và sau này khi nhìn lại chặng đường cống hiến của mình, bà sẽ mỉm cười tự hào vì đã từng được hết mình với nghệ thuật. Ảnh: DQ M&E

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