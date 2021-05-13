Thanh Thúy 10 tuổi đã là một ‘tiểu mĩ nhân’, sau 30 năm nhan sắc không mảy may thay đổi nhờ ‘đẹp từ trong trứng nước’

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy đã đăng tải ảnh chụp cùng mẹ khi còn bé thơ, theo đó, dân mạng lại được phen bất ngờ với nhan sắc “đẹp từ trong trứng” của bà xã Đức Thịnh. Bức ảnh thu hút rất nhiều sự chú ý của dân mạng, có thể thấy Thanh Thúy xinh từ nhỏ và khuôn mặt thì không khác gì so với bây giờ. Từ nhỏ đã lộ rõ nhan sắc của một “tiểu mĩ nhân”, Thanh Thúy khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

Gương mặt ngày bé của Thanh Thúy và bà xã Đức Thịnh bây giờ hầu như không có gì đổi khác

Thanh Thúy từ bé đã lộ nhan sắc của một 'tiểu mĩ nhân'

Sinh năm 1982, bước vào làng giải trí khi 20 tuổi, Thanh Thúy tạo ấn tượng với nhan sắc sáng trong, thuần khiết cùng gương mặt bầu bĩnh xinh tươi và đôi mắt to tròn. Nữ diễn viên nổi tiếng với lối diễn xuất vô cùng tự nhiên và đa dạng ở các bộ phim: "Blouse trắng", "Mùa sen", "Vòng xoáy tình yêu", "Niềm đau chôn giấu"…