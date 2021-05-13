Thanh Thúy 10 tuổi đã là một ‘tiểu mĩ nhân’, sau 30 năm nhan sắc không mảy may thay đổi nhờ ‘đẹp từ trong trứng nước’

Sao Việt 13/05/2021 09:21

Thanh Thúy xinh đẹp từ bé, bảo sao lớn lên Đức Thịnh lại si mê đắm đuối. Từ đó, đôi nghệ sĩ trở thành một trong những gia đình hạnh phúc, viên mãn nhất nhì Vbiz.

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy đã đăng tải ảnh chụp cùng mẹ khi còn bé thơ, theo đó, dân mạng lại được phen bất ngờ với nhan sắc “đẹp từ trong trứng” của bà xã Đức Thịnh. Bức ảnh thu hút rất nhiều sự chú ý của dân mạng, có thể thấy Thanh Thúy xinh từ nhỏ và khuôn mặt thì không khác gì so với bây giờ. Từ nhỏ đã lộ rõ nhan sắc của một “tiểu mĩ nhân”, Thanh Thúy khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.

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Gương mặt ngày bé của Thanh Thúy và bà xã Đức Thịnh bây giờ hầu như không có gì đổi khác
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Thanh Thúy từ bé đã lộ nhan sắc của một 'tiểu mĩ nhân' 

Sinh năm 1982, bước vào làng giải trí khi 20 tuổi, Thanh Thúy tạo ấn tượng với nhan sắc sáng trong, thuần khiết cùng gương mặt bầu bĩnh xinh tươi và đôi mắt to tròn. Nữ diễn viên nổi tiếng với lối diễn xuất vô cùng tự nhiên và đa dạng ở các bộ phim: "Blouse trắng", "Mùa sen", "Vòng xoáy tình yêu", "Niềm đau chôn giấu"…

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Thanh Thúy thuở mới vào nghề, trong sáng, hiền lành, dễ thương
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Nếu không phải là màu phim cũ thì khó có ai biết được đây là Thanh Thúy của ngày xưa rất xưa
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'Cô thiếu nhi đứng kế bên anh ngoại quốc'

Từ vẻ hiền lành, trong sáng của tuổi đôi mươi, nữ diễn viên dần chuyển sang hình ảnh thanh lịch, gợi cảm. Đến nay, dù đã ở ngưỡng U40 và đã là mẹ hai con, Thanh Thúy vẫn bảo toàn nhan sắc và nét duyên bền vững của mình. Không những đẹp “từ trong trứng”, bà xã Đức Thịnh còn ngày càng thăng hạng nhan sắc, mặn mà đằm thắm hơn.

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Thanh Thúy bây giờ, tuổi 39 vẫn như 19
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Nhan sắc mặn mà, đằm thắm hơn, nhưng vẫn là một mĩ nhân trông trẻ hơn tuổi rất nhiều
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Gia đình hạnh phúc viên mãn, mái ấm của Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận được nhiều sự mến mộ từ công chúng

Năm 2008, Thanh Thúy kết hôn với diễn viên Đức Thịnh. Sau khi kết hôn, Thanh Thúy – Đức Thịnh là một cặp vợ chồng nhận được nhiều sự mến mộ của khán giả, cả về tài năng lẫn cuộc sống riêng tư. Hiện tại, cả hai vợ chồng diễn viên đều chuyển hướng làm nhà sản xuất phim. Cuộc sống viên mãn nhưng điều khiến Thanh Thúy hạnh phúc nhất là vợ chồng cô "vẫn nhìn cùng một hướng".

Ảnh: FBNV

Thanh Thúy – Đức Thịnh tung bộ ‘ảnh cưới’ ngọt như đường nhân kỉ niệm 13 năm ‘ám nhau’

Thanh Thúy – Đức Thịnh tung bộ ‘ảnh cưới’ ngọt như đường nhân kỉ niệm 13 năm ‘ám nhau’

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