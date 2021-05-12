Đăng Khôi khoe ảnh kỷ niệm 40 năm ngày cưới của cha mẹ, CĐM phát ngất ‘gen trội’ thế này bảo sao không soái ca

Sao Việt 12/05/2021 18:04

Chiều nay, trên trang cá nhân của mình ca sĩ Đăng Khôi khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi anh khoe trọn bộ ảnh kỷ niệm 40 năm ngày cưới của cha mẹ.

"Mừng kỷ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ", Đăng Khôi hạnh phúc viết trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết, bố mẹ anh đã ở bên nhau 40 năm. Nhìn bố mẹ gắn bó hạnh phúc sau hàng thập kỷ, anh cảm thấy thật xúc động.

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Gia đình nhỏ của Đăng Khôi chụp ảnh cùng bố mẹ trong bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới

Đăng Khôi còn tự hào cho biết thêm: "Bố mẹ yêu nhau giản dị, chẳng câu nệ lễ nghĩa hay phải bày vẽ làm gì hoành tráng vào những dịp kỷ niệm". Thế nhưng, có lẽ đây là một dấu mốc trọng đại trong hành trình chung sống của bố mẹ nên "Khôi đã phải thuyết phục mãi bố mẹ mới đồng ý làm bộ ảnh gia đình đặc biệt này".

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Bố mẹ Đăng Khôi vẫn hạnh phúc, ngọt ngào như thuở ban đầu khiến cư dân mạng vô cùng yêu thích

Sau khi bộ ảnh được đăng tải, bên cạnh việc ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc, viên mãn của ca sĩ Đăng Khôi, cư dân mạng còn "la ó" bởi độ "đẹp đều" của cả nhà. Nhiều người còn nói rằng, gen tốt thế bảo sao Đăng Khôi không trở thành soái ca trong lòng fan hâm mộ.

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Gia đình 'đẹp đều' từ cha, mẹ đến 2 con trai. Trong đó, dù đã lớn tuổi nhưng cha Đăng Khôi vẫn rất 'soái ca', bảo sao 2 con trai không đẹp cho được
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Mẹ Đăng Khôi rạng ngời hạnh phúc bên 2 nàng dâu 'xinh như hoa'

Được biết, bố Đăng Khôi tên Đăng Long, còn mẹ anh tên Minh Hằng. Anh cho biết: "Bố luôn giữ phong cách trẻ trung, chăm tập thể dục thể thao. Còn mẹ là tấm gương lớn cho con cháu về tinh thần sống nghị lực. Bà từng mắc bệnh ung thư máu nhưng luôn lạc quan khi điều trị". Suốt nhiều năm nhờ sự kiên trì, tận tâm chăm sóc của gia đình, cơ thể đáp ứng thuốc tốt nên sức khỏe mẹ nam ca sĩ đã tốt hơn.

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Đăng Khôi cùng em trai Đăng Nguyên rạng ngời hạnh phúc bên cha mẹ 

Khi thực hiện bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới cho cha mẹ, nam ca sĩ đã chia sẻ những câu từ tận đáy lòng mình: "Thấm thía đi qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời, dù ngoài kia có sóng gió thì ta vẫn có gia đình để tìm về. Chỉ mong cả nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười và bố mẹ sẽ còn nhiều dịp kỷ niệm ngày cưới bên các con bố mẹ nhé!".

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Đại gia đình sum vầy bên 'con đàn cháu đống' khiến ai nấy cũng hạnh phúc lây

Nam ca sĩ Đăng Khôi kết hôn với diễn viên Thủy Anh năm 2013. Sau cưới, vợ anh không tiếp tục sự nghiệp mà chuyển qua quản lý công việc cho chồng. Còn Đăng Khôi hiếm khi xuất hiện trên sân khấu, thỉnh thoảng ra vài MV ca nhạc. Hiện hai vợ chồng cùng 2 cậu con trai đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự trị giá 2 triệu đô tại TP.HCM.

Ảnh: FBNV

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