Hết hoa súng Đồng Tháp, Khánh Vân lại mang ruộng bậc thang Mù Cang Chải qua Mỹ, nàng hậu quyết ‘sống mái’ trận này

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Khánh Vân lại làm nức lòng người hâm mộ khi cô đăng tải bộ trang phục tuyệt đẹp được lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang ở các tỉnh phía Bắc.

Hàng chục ngàn người hâm mộ đã vô cùng yêu thích bộ trang phục mà hoa hậu Khánh Vân vừa chia sẻ. Theo đó, bộ váy tua rua có màu vàng pha đen óng ánh, khoe trọn thân hình sexy và bờ ngực căng tràn của nàng hậu. Khánh Vân hào hứng cho biết, bộ váy được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ các cánh đồng ruộng bậc thang bạt ngàn của vùng cao Tây Bắc: "Những cánh đồng ruộng bậc thang bạc ngàn với từng bậc từng bậc màu sắc rực rỡ từ xanh vàng đến nâu đậm chuyển sắc theo từng đợt lúa chín".

Đi cùng với váy là khẩu trang cũng có họa tiết tua rua màu vàng như những bông lúa chín trĩu nặng bên lưng chừng đồi. Khánh Vân khoa chân dài miên man cùng body chuẩn sắc nét trong bộ váy lấy cảm hứng từ các cánh đồng ruộng bậc thang Cận cảnh chiếc váy với các họa tiết tạo nên những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp Trước đó, Khánh Vân cũng làm người hâm mộ xỉu up xỉu down khi khoe bộ trang phục dạ hội màu hồng, cắt xẻ vô cùng táo bạo được lấy cảm hứng từ hoa súng của Đồng Tháp Mười.

Hoa súng - loài hoa thân thuộc gắn liền với cuộc sống của người miền Tây Nam Bộ được Khánh Vân đưa lên trang phục để đọ sức cùng dàn hậu các nước Ngoài các bộ trang phục được lấy cảm hứng từ những loài hoa, địa danh du lịch đặc trưng của Việt Nam, Khánh Vân còn làm cho khán giả mãn nhãn với loạt 4 trang phục dạ hội vô cùng xinh đẹp khác mà người đẹp chuẩn bị cho đêm thi bán kết. Bộ váy dạ hội màu vàng cắt xẻ táo bạo khoe được hết các lợi thế hình thể của người đẹp Các màu sắc nổi bật luôn được nàng hậu ưu ái. Với bộ dạ hội màu xanh này thì đôi chân thon dài và xương quai xanh sexy lại được phô ra Thân hình đồng hồ cát cùng vòng 1 căng tràn được dịp trưng hết trong chiếc vày này Vừa sexy vừa bí ẩn pha chút quyền lực là thông điệp bộ váy đen này mang lại Có thể thấy, từ đầu cuộc thi đến bây giờ, Khánh Vân đã rất chỉnh chu trong khâu chọn trang phục. Mỗi ngày nàng hậu đều cho thấy mình luôn mới mẻ, căng tràn sức sống, biến hóa một cách linh hoạt, không bị gò bó theo một khuôn mẫu nào. Hiện Khánh Vân đang trong giai đoạn nước rút của cuộc thi. Người hâm mộ có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại vào ngày 15/5. Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-hoa-sung-dong-thap-khanh-van-lai-mang-ruong-bac-thang-mu-cang-chai-qua-my-nang-hau-quyet-song-mai-tran-nay-404846.html