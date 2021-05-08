CĐM mất ngủ cả đêm vì lỡ xem Khánh Vân diện bikini, hình thể ‘vàng’ mướt mượt, quyến rũ đến chết người, kỳ này chắc rinh giải to thật rồi!

Sao Việt 08/05/2021 06:21

Tối ngày 7/5, khi đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới tại Mỹ, hoa hậu Khánh Vân "chơi lớn" khi tung trọn bộ ảnh cô mặc bikini khoe hình thể "vàng" như siêu mẫu.

Trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Khánh Vân "đánh úp" người hâm mộ bằng bộ ảnh bikini không thể quyến rũ hơn. Trong ảnh, cô mặc bộ bikini 2 mảnh nhỏ xíu, tôn trọn 3 vòng "căng đét".

Người đẹp tạo dáng vô cùng thần thái, quyến rũ đến chết người, khiến cho CĐM không ngừng like và thả tim ủng hộ người đẹp.

CĐM mất ngủ cả đêm vì lỡ xem Khánh Vân diện bikini, hình thể ‘vàng’ mướt mượt, quyến rũ đến chết người, kỳ này chắc rinh giải to thật rồi! - Ảnh 1
Body đẹp như 'tượng tạc' của Khánh Vân
CĐM mất ngủ cả đêm vì lỡ xem Khánh Vân diện bikini, hình thể ‘vàng’ mướt mượt, quyến rũ đến chết người, kỳ này chắc rinh giải to thật rồi! - Ảnh 2
Vòng eo thon gọn, bầu ngực căng tròn của nàng hậu đốt cháy mọi ánh nhìn

 

CĐM mất ngủ cả đêm vì lỡ xem Khánh Vân diện bikini, hình thể ‘vàng’ mướt mượt, quyến rũ đến chết người, kỳ này chắc rinh giải to thật rồi! - Ảnh 3
Nàng hậu tạo dáng thần thái như siêu mẫu

Á Hậu Vũ Hoàng My cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của Khánh Vân mà thốt lên: "Nghẹt thở...Tắc thở". Riêng cư dân mạng thì thốt lên: "Đến chết mất", "Đẹp quá chị ơi", "Xuất sắc quá Vân ơi". Nàng hậu đã nhận được "cơn bão" lời khen cho shot hình rất ấn tượng này.

CĐM mất ngủ cả đêm vì lỡ xem Khánh Vân diện bikini, hình thể ‘vàng’ mướt mượt, quyến rũ đến chết người, kỳ này chắc rinh giải to thật rồi! - Ảnh 4
Dù đứng hay ngồi thì Khánh Vân vẫn sexy đến 'chết người'
CĐM mất ngủ cả đêm vì lỡ xem Khánh Vân diện bikini, hình thể ‘vàng’ mướt mượt, quyến rũ đến chết người, kỳ này chắc rinh giải to thật rồi! - Ảnh 5

Với body xuất sắc, thần thái 'ngút trời' này chúng ta có quyền hi vọng về ngôi vị cao nhất mà nàng hậu sẽ có được trong cuộc thi năm nay

Miss Universe 2021 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16/5. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại vào ngày 15/5.

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