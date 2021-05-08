Tối ngày 7/5, khi đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới tại Mỹ, hoa hậu Khánh Vân "chơi lớn" khi tung trọn bộ ảnh cô mặc bikini khoe hình thể "vàng" như siêu mẫu.
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Trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Khánh Vân "đánh úp" người hâm mộ bằng bộ ảnh bikini không thể quyến rũ hơn. Trong ảnh, cô mặc bộ bikini 2 mảnh nhỏ xíu, tôn trọn 3 vòng "căng đét".
Người đẹp tạo dáng vô cùng thần thái, quyến rũ đến chết người, khiến cho CĐM không ngừng like và thả tim ủng hộ người đẹp.
Á Hậu Vũ Hoàng My cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của Khánh Vân mà thốt lên: "Nghẹt thở...Tắc thở". Riêng cư dân mạng thì thốt lên: "Đến chết mất", "Đẹp quá chị ơi", "Xuất sắc quá Vân ơi". Nàng hậu đã nhận được "cơn bão" lời khen cho shot hình rất ấn tượng này.
Miss Universe 2021 diễn ra tại Mỹ từ ngày 6 đến 16/5. Khán giả có thể bầu chọn cho Khánh Vân vào thẳng Top 21 bằng cách vote thông qua ứng dụng Miss Universe, cổng bình chọn đã mở và sẽ đóng lại vào ngày 15/5.