Trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Khánh Vân "đánh úp" người hâm mộ bằng bộ ảnh bikini không thể quyến rũ hơn. Trong ảnh, cô mặc bộ bikini 2 mảnh nhỏ xíu, tôn trọn 3 vòng "căng đét".

Người đẹp tạo dáng vô cùng thần thái, quyến rũ đến chết người, khiến cho CĐM không ngừng like và thả tim ủng hộ người đẹp.