Biến hóa phong cách đa dạng, khi thì sexy quyến rũ lúc lại mạnh mẽ như nữ chiến binh, hoa hậu Khánh Vân đang làm nức lòng người hâm mộ quê nhà trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

Hình ảnh mới nhất được hoa hậu Khánh Vân cập nhật trên trang cá nhân cách đây hơn 1 giờ là khoảnh khắc cô nàng diện bộ trang phục theo phong cách hard rock, trang điểm đậm theo hơi hướng chiến binh. Với phong cách này, trông cô nàng vô cùng lôi cuốn và tràn đầy năng lượng.

Style chiến binh có phần 'hầm hố' nhưng thể hiện được hết vẻ trẻ trung, sexy của nàng hậu Khánh Vân - Ảnh: FBNV

Khánh Vân cho biết cô đang rất hào hứng và tràn đầy năng lượng, sẵn sàng nhập cuộc và bước vào ngôi nhà chung Miss Universe năm nay - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, trong buổi livestream khi được fan khen ngợi lối makeup cùng bộ trang phục kiểu "chiến binh" có phần hầm hố này, Khánh Vân lại than trời. Nàng hậu cho biết mình diện style hard rock cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi... cây đàn để set đồ hoàn hảo hơn. Cô còn nhờ fan ship 1 cây đàn qua Mỹ cho mình nữa để trông "thật ngầu".

Khánh Vân cho biết đã bắt nhịp với cuộc thi, được đi nhiều nơi, chụp hình và giao lưu với nhiều thí sinh - Ảnh: FBNV

Không chọn trang phục dạ hội thướt tha như các người đẹp trong những năm trước, ở lần thi năm nay đại diện Việt Nam thể hiện một hình ảnh cá tính, mạnh mẽ hơn, luôn sexy và tràn đầy năng lượng.

Khánh Vân chuộng những bộ trang phục có màu sắc nổi bật, tươi sáng - Ảnh: FBNV

Năm nay, Miss Universe áp dụng hình thức bình chọn, thí sinh có lượng bầu chọn cao nhất sẽ giành được suất vào thẳng Top 21. Mọi người có thể bầu chọn cho Khánh Vân để cô ấy có thể tiến gần hơn đến chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm nay.

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