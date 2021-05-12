Mới đây, cư dân mạng được phen trầm trồ trước những hình ảnh mới toanh về Á hậu Hoàng Thùy, không còn "cò hương" như khoảng thời gian trước, hiện tại người đẹp đã lột xác ngoạn mục với hình thể vô cùng lý tưởng.

Hoàng Thùy là một trong số những người mẫu đình đám của Việt Nam. Lần đầu xuất hiện trước công chúng ở chương trình Vietnam's Next Top Model 2011, cô nàng gây ấn tượng bởi chiều cao khủng và gương mặt góc cạnh. Ngôi vị quán quân của chương trình Next Top Model 2011 đã đưa Hoàng Thùy đến với nhiều cơ hội khác. Chân dài Thanh Hóa đã từng bước thay đổi bản thân, trau dồi kỹ năng catwalk, kỹ năng chụp ảnh... cô nàng tự mình tiến gần hơn tới những thành công như hiện tại.

Gần đây nhất, cô nàng gây chú ý khi diện chiếc váy ren trắng trễ vai xuyên thấu vô cùng gợi cảm - Ảnh: FBNV Hoàng Thùy của hiện tại sở hữu chiều cao lý tưởng cùng 3 vòng đầy đặn hút mắt - Ảnh: FBNV Thừa thắng xông lên Hoàng Thùy đã nỗ lực hết mình để khẳng định vị thế của mình trong các chương trình nhan sắc khác như The Face Vietnam 2017 và đặc biệt là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhiều khán giả gọi Hoàng Thùy là hành trình "vịt hóa thiên nga" quả thật không sai. Từ một cô gái thôn quê với thân hình đen nhẻm, "gầy trơ xương", người đẹp sinh năm 1992 dần trở thành người mẫu đắt show bậc nhất Việt Nam.

Trong bộ váy ren trắng trễ vai, Hoàng Thùy khiến nhiều người ngỡ ngàng chính bởi vòng một nóng bỏng cùng bờ vai thon của cô. Hoàng Thùy của hiện tại sở hữu 3 vòng đầy đặn hút mắt, khuôn mặt góc cạnh vẫn như xưa nhưng thần thái của nàng hậu đã được nâng tầm. Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng chính là vòng một nóng bỏng cùng bờ vai thon của cô - Ảnh: FBNV Mặc dù diện váy ren xuyên thấu, nhưng người đẹp Thanh Hóa đã khéo léo không những không lộ khuyết điểm kém duyên mà còn phô diễn được hình thể nóng bỏng, gợi cảm - Ảnh: FBNV Mặc dù diện váy ren xuyên thấu, nhưng người đẹp Thanh Hóa đã khéo léo không những không lộ khuyết điểm kém duyên mà còn phô diễn được hình thể nóng bỏng, gợi cảm. Ngay bên dưới bài đăng của Hoàng Thùy, nhiều cư dân mạng đã dành lời khen có cánh cho cô: "Nhìn chị cứ ngỡ công chúa".

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