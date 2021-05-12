Sau lùm xùm với bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc, đưa kẻ mạo danh 'ra ánh sáng'

Sao Việt 12/05/2021 07:02

Đây không phải lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng bị kẻ khác mạo danh để lừa đảo.

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh các nghệ sĩ để lừa đảo khiến nhiều nghệ sĩ Việt rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười".

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa thông báo với mọi người về việc một tài khoản mạo danh anh để bán hàng không rõ nguồn gốc. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hiện tại, anh đang thanh lý một kho hàng hiệu vì vậy kẻ xấu đã lợi dụng tình hình này để bán hàng kém chất lượng. Tài khoản này còn liều lĩnh bắt chước những câu cú giống y như "ông hoàng nhạc Việt" nói chuyện. Thậm chí, tài khoản mạo danh còn cắt ghép những đoạn clip nam ca sĩ ngồi trên xe livestream để nói chuyện với fans khiến nhiều người tin tưởng và rơi vào bẫy. 

dam vinh hung
 Thông báo của Đàm Vĩnh Hưng trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải thông "Báo lần 3", Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, hiện tại công ty của anh và e-kip sẽ làm việc với công an, ngân hàng và cả Zalo. Nam ca sĩ cho biết, anh nhất định phải đem kẻ lừa đảo này ra ánh sáng. Cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng còn nhấn mạnh thêm kẻ mạo danh này là một người ma mãnh. Anh viết: “Kẻ này rất là ma mãnh và chịu khó. Hắn tên Nguyễn Đắc Sơn”.

dam vinh hung
 Kẻ được cho là mạo danh Đàm Vĩnh Hưng để lừa đảo- Ảnh: FBNV
dam vinh hung
 Những thủ đoạn tinh vi của kẻ mạo danh - Ảnh: FBNV
dam vinh hung
 Tin nhắn của kẻ mạo danh tới fans - Ảnh: FBNV

Vào năm 2018 , Đàm Vĩnh Hưng cũng từng gặp một chuyện tương tự khi bị một người ở Nghệ An mạo danh tài khoản khiến "ông hoàng nhạc Việt" phải nhờ tới công an hình sự để xử lý. 

Trước ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Tóc Tiên, Hari Won, Thúy Diễm, Tóc Tiên,… cũng gặp phải trường hợp tương tự khi bị lợi dụng hình ảnh để trục lợi. 

‘Ác nữ bị ghét nhất màn ảnh Việt’ Ngô Phương Anh lần đầu chia sẻ độ 'giàu có' sau 8 năm gia nhập Vbiz

‘Ác nữ bị ghét nhất màn ảnh Việt’ Ngô Phương Anh lần đầu chia sẻ độ 'giàu có' sau 8 năm gia nhập Vbiz

Ngô Phương Anh chia sẻ cô rất mê công việc, sợ nhất là cảm giác rảnh rỗi. Nói về điều này, nữ diễn viên tiết lộ cô từng đóng 2 phim, nhận show MC, tối đi diễn sân khấu vẫn không thấy mệt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàm vĩnh hưng bà Phương Hằng lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"