Sau lùm xùm với bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc, đưa kẻ mạo danh 'ra ánh sáng'

Đây không phải lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng bị kẻ khác mạo danh để lừa đảo.
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Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh các nghệ sĩ để lừa đảo khiến nhiều nghệ sĩ Việt rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười".
Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa thông báo với mọi người về việc một tài khoản mạo danh anh để bán hàng không rõ nguồn gốc. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hiện tại, anh đang thanh lý một kho hàng hiệu vì vậy kẻ xấu đã lợi dụng tình hình này để bán hàng kém chất lượng. Tài khoản này còn liều lĩnh bắt chước những câu cú giống y như "ông hoàng nhạc Việt" nói chuyện. Thậm chí, tài khoản mạo danh còn cắt ghép những đoạn clip nam ca sĩ ngồi trên xe livestream để nói chuyện với fans khiến nhiều người tin tưởng và rơi vào bẫy.
Sau khi đăng tải thông "Báo lần 3", Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết, hiện tại công ty của anh và e-kip sẽ làm việc với công an, ngân hàng và cả Zalo. Nam ca sĩ cho biết, anh nhất định phải đem kẻ lừa đảo này ra ánh sáng. Cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng còn nhấn mạnh thêm kẻ mạo danh này là một người ma mãnh. Anh viết: “Kẻ này rất là ma mãnh và chịu khó. Hắn tên Nguyễn Đắc Sơn”.
Vào năm 2018 , Đàm Vĩnh Hưng cũng từng gặp một chuyện tương tự khi bị một người ở Nghệ An mạo danh tài khoản khiến "ông hoàng nhạc Việt" phải nhờ tới công an hình sự để xử lý.
Trước ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Tóc Tiên, Hari Won, Thúy Diễm, Tóc Tiên,… cũng gặp phải trường hợp tương tự khi bị lợi dụng hình ảnh để trục lợi.