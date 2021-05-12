Sau lùm xùm với bà Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc, đưa kẻ mạo danh 'ra ánh sáng'

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản mạo danh các nghệ sĩ để lừa đảo khiến nhiều nghệ sĩ Việt rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười".

Mới đây, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa thông báo với mọi người về việc một tài khoản mạo danh anh để bán hàng không rõ nguồn gốc. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hiện tại, anh đang thanh lý một kho hàng hiệu vì vậy kẻ xấu đã lợi dụng tình hình này để bán hàng kém chất lượng. Tài khoản này còn liều lĩnh bắt chước những câu cú giống y như "ông hoàng nhạc Việt" nói chuyện. Thậm chí, tài khoản mạo danh còn cắt ghép những đoạn clip nam ca sĩ ngồi trên xe livestream để nói chuyện với fans khiến nhiều người tin tưởng và rơi vào bẫy.