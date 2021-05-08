Giữa lúc dân tình đang "khẩu chiến" gay gắt vì Running Man mùa 2 thay đổi thành viên, Ngô Kiến Huy bất ngờ đăng status "đá xéo" căng đét khiến dân tình rần rần "chấm hóng".

Ắt hẳn với những ai từng theo dõi Running Man Việt mùa 1 sẽ biết được các thành viên từng tham gia. Tuy nhiên, sau mùa 2 thì 2 thành viên của mùa 1 là BB Trần, Trấn Thành đã được chương trình thay đổi.

Đội hình Running Man mùa 1 - Ảnh: Internet

Các thành viên mùa mới bao gồm Thuý Ngân, Karik, Trường Giang và Jack được công bố khiến cộng đồng mạng tranh cãi, nhiều người thậm chí còn đòi tẩy chay chương trình.

Ngô Kiến Huy tiếp tục là thành viên của Running Man mùa 2 - Ảnh: Internet

Giữa lúc netizen đang "khẩu chiến", tối muộn ngày 7/5, Ngô Kiến Huy - một thành viên của Running Man mùa 1 bất ngờ đăng tải dòng trạng thái trên story Facebook với lời lẽ bức xúc: "Nói xấu, ghen ghét, bè phái, hơn thua, đâm chọt,....Thấy nhiều bị cũng nhiều. Né được thì né, không thì cứ cười cho qua xem như bài học. Quan trọng luôn tự dặn mình ở vị trí nào cũng không bao giờ làm vậy với bất kì ai và bất kì lúc nào".

Bài đăng 'đá xéo' căng đét của Ngô Kiến Huy - Ảnh: FBNV

Hiện tại, dù chưa biết rõ nguyên nhân khiến "thỏ trắng" Ngô Kiến Huy đăng đàn phẫn nộ là gì, tuy nhiên việc nam ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái này trong lúc dàn sao Running Man Việt mùa 2 vừa chốt thành viên đã khiến nhiều người chú ý. Nhiều người đồn đoán, có thể liên quan tới chương trình, hoặc cũng có thể nam diễn viên đang nói đến một cá nhân nào đó mà thôi.

Dù vậy, với dòng trạng thái "căng đét" này của Ngô Kiến Huy cũng khiến cộng đồng mạng được phen bàn luận rôm rả hơn dịp cuối tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-kien-huy-dang-dan-da-xeo-ai-do-noi-xau-ghen-ghet-dam-chot-trong-luc-dang-quay-running-man-mua-2-404449.html