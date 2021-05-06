Hồ Quỳnh Hương ‘nghiêm túc’ nhắn gửi Nathan Lee: Quậy gì thì quậy nhưng tuyệt đối không được dùng một thứ khiến CĐM hoang mang

Cụ thể, đây là nhân vật mới được Nathan Lee nhắc tới trong lần livestream gần đây - Hồ Quỳnh Hương. Theo đó, nữ ca sĩ " Hoang mang " đã chủ động nhắn tin nhắc nhở dặn dò đàn em bằng những lời lẽ thân tình. Cô khuyên Nathan Lee phải giữ gìn sức khoẻ, đặc biệt còn nhắc nam ca sĩ quậy gì thì quậy nhưng không được dùng các chất kích thích.

Sau chuỗi ngày đầy drama, chiều ngày 6/5, Nathan Lee gây chú ý khi công khai đoạn chat với một nhân vật khác trong Vbiz. Nam ca sĩ còn than thở "Đến khổ". Ngay sau khi đăng tải, đoạn chat này đã được dân tình đổ dồn sự quan tâm.

"Nhất khoát không được dùng nha em, mấy cái chất kích thích nó huỷ hoại bản thân mình. Chị thật sự không muốn em dùng đâu nha chị nói thật đấy. Chị lo cho em lắm đó nha. Vui vẻ quậy sao thì quậy nhưng không được dùng mấy chất kích thích nha. Chị nghiêm túc rất nghiêm túc nhắc em đó nha. Yêu nghệ thuật thì tập trung làm sản phẩm em ha, nhớ nha em".

Đoạn chat với Hồ Quỳnh Hương được Nathan Lee đăng công khai lên MXH - Ảnh: FBNV

Được đàn chị dặn dò, Nathan Lee liền đáp lại: "Dạ, em không dùng gì đâu, rượu giờ em còn không uống".

Hồ Quỳnh Hương cũng nhắn thêm rằng: "Ừ vậy chị yên tâm rồi. Chị tin em. Chúc em luôn vui, hạnh phúc, thành công. Có dự án nghệ thuật gì thì cứ hú chị. Chị luôn ủng hộ em".

Qua đoạn chat có thể thấy mối qua hệ giữa nam ca sĩ và Hồ Quỳnh Hương khá thân thiết - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, qua đoạn chat của Hồ Quỳnh Hương và Nathan Lee, đủ biết cả hai khá thân thiết. Đặc biệt, lời nhắn nhủ của nữ ca sĩ Hoang Mang còn được dân tình ngợi khen bởi sự tử tế và văn minh.

Về phía Nathan Lee, nam ca sĩ cũng đã nhận rất nhiều lời đồn về việc có sử dụng chất kích thích khi liên tục có những hành động và lời nói quá khích trên MXH. Tuy nhiên, anh cũng nhiều lần tự khẳng định rằng mình không dùng chất kích thích, ngay cả trong cuộc trò chuyện điện thoại với bố mình, Nathan Lee cũng khẳng định lại điều này.