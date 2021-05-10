‘Ác nữ bị ghét nhất màn ảnh Việt’ Ngô Phương Anh lần đầu chia sẻ độ 'giàu có' sau 8 năm gia nhập Vbiz

Sau khi tốt nghiệp, Ngô Phương Anh được biết đến nhiều qua những vai diễn lớn, nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Năm 2019, cô đăng quang Én vàng nghệ sĩ. Sau đăng quang, nữ diễn viên không ngừng làm mới mình và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Song song với vai trò người mẫu, MC, Ngô Phương Anh cũng đắt show phim ảnh hơn. Cô xuất hiện nhiều hơn trên sóng truyền hình qua hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Ngô Phương Anh được biết đến trong vai trò diễn viên, MC. Trước đó, khi còn là sinh viên tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh, Ngô Phương Anh đã tích cực tham gia các hoạt động ở lĩnh vực người mẫu để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1991 còn “bỏ túi” nhiều vai diễn ấn tượng như: Mai Hoa trong Kén mẹ chồng; Hạnh Nga trong Con gái chị Hằng, Huầy trong Những sắc màu hôn nhân, Vân Quỳnh trong Cuộc chiến vô nghĩa, vai Hồng Xuân trong Người tình bố già… Sắp tới đây cô sẽ tham gia vào bộ phim “Bánh mì ông Màu” phần 2; phim Em trai bố dượng.

Cũng trong năm 2019, Ngô Phương Anh bất ngờ khi nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ khán giả khi tham gia vai diễn Bích Ngọc trong bộ phim Bánh mì ông Màu. Với vai diễn này, nhiều khán giả không ngần ngại gọi cô là “ác nữ bị ghét nhất màn ảnh Việt”.

Ngô Phương Anh - Ảnh: NVCC

Phụ nữ và Gia đình đã có một cuộc trò chuyện với Ngô Phương Anh về sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của cô.

-Chào Ngô Phương Anh! Trên trang cá nhân, Phương Anh thường xuyên đăng tải các dự án, ít khi thấy Phương Anh chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Phương Anh hẳn rất “nghiện” công việc? Vậy, có khoảng thời gian nào Phương Anh từng muốn dừng lại để nghỉ ngơi chưa?

Phương Anh là người mê công việc lắm! Có lúc Phương Anh làm việc với cường độ cao nhận một lúc 2 phim và chạy thêm show MC, tối về lại diễn sân khấu nhưng mỗi lần vào việc Phương Anh luôn đầy năng lượng. Nếu có dừng lại nghỉ ngơi thì nhiều nhất Phương Anh cũng chỉ cho mình thời gian 10 bữa hay nửa tháng để chăm sóc lại bản thân cũng như tinh thần để tiếp tục vào dự án mới. Thú thật, Phương Anh sợ cảm giác rảnh rỗi lắm! Cứ ở nhà vài ngày là Phương Anh lại nhớ cơm đoàn, nhớ không khí của đoàn làm phim.

-Được biết người bạn diễn Hồ Bích Trâm, đồng thời cũng là người chị em thân thiết của Phương Anh vừa kết hôn, cảm xúc của Phương Anh thế nào?

Đầu tiên, Phương Anh phải gửi lời chúc phúc đến chị Trâm. Mừng vì sau bao sóng gió Trâm đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Phương Anh tin vào chữ “duyên số” lắm. Bây giờ, Phương Anh có nôn nóng đi chăng nữa mà “duyên” chưa đến cũng chẳng làm được gì. Và trong chuyện tình cảm cảm mình cũng không quá vội vàng.

Ngô Phương Anh thừa nhận không quá vội vàng trong chuyện tình cảm - Ảnh: NVCC

-Vậy chuyện tình cảm của Phương Anh ở thời điểm hiện tại thế nào?

Hiện tại, người yêu của Phương Anh là “Công việc” vì thời gian của Phương Anh hầu như dành trọn cho công việc hết rồi. Tuy vậy, Phương Anh cũng luôn có niềm tin ở tình yêu và hy vọng sẽ gặp được một nửa đích thực của mình vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Ngô Phương Anh cho biết, để giữ nhan sắc trẻ đẹp, cô phải luôn giữ tinh thần lạc quan - Ảnh: NVCC

-Nhan sắc Ngô Phương Anh ngày càng thăng hạng, Phương Anh có thể chia sẻ cách để đẹp lên mỗi ngày?

Có lẽ, Phương Anh được trải nghiệm lâu hơn trong nghề, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Có thời gian thì Phương Anh dành cho bản thân, đọc sách và nghe nhạc để lắng lòng mình lại và hiểu bản thân mình hơn.

Phương Anh biết được cái nào phù hợp với mình và mình đã dần thay đổi về cách ăn mặc, quan trọng là luôn giữ tinh thần lạc quan tích cực thì nguồn năng lượng bên trong nó cũng bổ trợ cho vẻ bên ngoài rất nhiều. Thật vui vì gần đây Phương Anh thường nhận được những lời khen về ngoại hình từ các anh chị đồng nghiệp cũng như quý khán giả. Đó cũng là động lực để Phương Anh cố gắng tốt hơn từng ngày.

Ngô Phương Anh với nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh: NVCC

-Bạn từng chia sẻ, phải làm người mẫu để trang trải cuộc sống. Vậy hiện tại khi trở thành một nghệ sĩ khá đắt show, Phương Anh thấy mình "giàu" hơn chưa?

Nếu sau bao năm làm nghề, Phương Anh giàu hơn thì là giàu tình yêu thương nghề hơn, giàu kinh nghiệm hơn thời mới chập chững vào nghề, giàu sức mạnh hơn xưa để có thể đương đầu mọi thử thách, giàu tinh thần lạc quan, yêu đời để luôn truyền cho những người xung quanh năng lượng tích cực. Còn về vật chất, mình luôn tự nhắc nhở bản thân rằng nhìn lên thì cũng phải nhìn xuống, thước đo của sự thành công và sự giàu có là vô tận, có thể mình chẳng bằng ai nhưng mình đã may mắn hơn rất nhiều người vì được sống với đam mê và được làm điều mình thích là hạnh phúc lắm rồi!

Hậu trường Ngô Phương Anh cùng bạn diễn và ekip đang gấp rút quay bộ phim Bánh mì ông Màu - Ảnh: FBNV

-Trước tình hình dịch Covid – 19, công việc của Phương Anh có bị ảnh hưởng nhiều không?

Hiện tại, Phương Anh đang gấp rút quay cùng ekip đoàn phim Bánh mì ông Màu phần 2 để có thể kịp lên sóng vào tháng 6. Không biết là phần 2 này mình có lại bị "ném đá" nữa không (thở dài). Hiện, Phương Anh cũng đang nhận một vài kịch bản cho những tháng cuối năm 2021. Ngay bây giờ, Phương Anh thật sự hy vọng cho tất cả chúng ta được bình an và vững tin để vượt qua đại dịch Covid – 19. Và rất mong mọi người ủng hộ cho sự trở lại của Phương Anh trong Bánh mì ông Màu phần 2 nhé!

Cảm ơn Phương Anh về cuộc trò chuyện vừa rồi!