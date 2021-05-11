Đan Trường khiến công chúng lo lắng với ngoại hình đầu trọc, phát ngôn sau đó khiến fan bất ngờ

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ thần tượng 8x Đan Trường bất ngờ đăng tải hình ảnh lạ với "quả đầu trọc lóc" khiến nhiều khán giả lo lắng.

Vài ngày trước, anh Bo Đan Trường bất ngờ chia sẻ hình ảnh "quả đầu trọc" khiến cộng đồng không khỏi bất ngờ. Ngay dưới hình ảnh, khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho mái tóc "2 luống" huyền thoại một thời được thế hệ 8x, 9x yêu mến. Một số khác vẫn bày tỏ ý khen ngợi ngoại hình trẻ đẹp không tuổi của nam ca sĩ.

Bài đăng mới đây của anh Bo Đan Trường - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, giọng ca "Kiếp ve sầu" lập tức trấn an các fan hâm mộ. Anh cho biết kiểu đầu cạo trọc mới này được anh ngẫu hứng tạo ra từ một phần mềm đang thịnh hành mà thôi. Thần tượng "Làn sóng xanh" một thời còn hài hước đăng tải icon với "quả đầu huyền thoại 2 luống" và cho biết: "Một ngày nào đó mình sẽ để kiếu này".

Nam thần 'tóc bổ luống' để lại bình luận trấn an fan hâm mộ

Các bình luận của cư dân mạng bên dưới bài đăng: Một số có phần ngạc nhiên, một số tiếc nuối mái tóc huyền thoại, số khác 'không tin vào sự thật' - Ảnh chụp màn hình

Đan Trường sinh năm 1976 tại TP.HCM. Anh được khán giả 8x, 9x yêu mến qua các nhạc phẩm Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu, Chim trắng mồ côi, Hôn môi xa, Tình quay gót...

Thần tượng một thời của bao thế hệ 8x, 9x - Ảnh: Internet

Gia đình viên mãn của Đan Trường - Ảnh: Internet

Năm 2013, Đan Trường chính thức từ bỏ cuộc sống độc thân khi kết hôn với nữ doanh nhân Thủy Tiên. Năm 2017, cặp đôi đón con trai đầu lòng tên Thiên Từ. Từng vấp phải sự nghi kỵ lớn từ cộng đồng khi lấy nữ đại gia, thế nhưng, ở tuổi tứ tuần, Đan Trường và gia đình nhỏ đang có cuộc sống hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-truong-khien-cong-chung-lo-lang-voi-ngoai-hinh-dau-troc-phat-ngon-sau-do-khien-fan-bat-ngo-404853.html