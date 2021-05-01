Mới đây, nữ ca sĩ Thảo Trang khiến cộng động mạng chú ý khi khoe ảnh "cởi sạch đồ" tắm tiên trên mạng xã hội.
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Top 5 Vietnam Idol đăng bức ảnh trong 1 resort sang trọng. Trong khoảnh khắc mới chia sẻ, cô lộ body rõ mồn một để "tắm tiên" và để dòng trạng thái ngắn gọn: "Thanh xuân".
Dù được biết đến là một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách táo bạo, quyến rũ, thế nhưng, khoảnh khắc này của Thảo Trang đều khiến nhiều người hâm mộ, sao Vbiz ngỡ ngàng: "Chấn động", "Coi chừng bị bắt trả về đại dương", "Báo công an", "Sao anh Facbook vẫn để xả láng nhờ", "Chị còn gắt hơn nắng hè luôn đó chị mình ơi" ...
Thảo Trang là ca sĩ gây ấn tượng khi từng lọt vào Top 5 cuộc thi Vietnam Idol mùa 1. Các tác phẩm của Thảo Trang được nhiều người biết đến như Yêu lạ, Tìm lại, Giấc mơ thoáng bay, Sợ, Em sẽ bước đi, Giấc mơ thoáng bay, Con đường em mơ, Ước mơ xanh, Bay lên nhé, Năm cánh hoa, Nơi ấy bình yên....
Hàng ngày, cô cũng thường khoe body đầy đặn của gái 1 con cùng bikini hay những trang phục cắt xẻ táo bạo. Thế nhưng, lần "cởi sạch đồ" này không khỏi khiến dân tình phải "nóng ruột".