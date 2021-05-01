Top 5 Vietnam Idol đăng bức ảnh trong 1 resort sang trọng. Trong khoảnh khắc mới chia sẻ, cô lộ body rõ mồn một để "tắm tiên" và để dòng trạng thái ngắn gọn: "Thanh xuân".

Dù được biết đến là một nữ ca sĩ theo đuổi phong cách táo bạo, quyến rũ, thế nhưng, khoảnh khắc này của Thảo Trang đều khiến nhiều người hâm mộ, sao Vbiz ngỡ ngàng: "Chấn động", "Coi chừng bị bắt trả về đại dương", "Báo công an", "Sao anh Facbook vẫn để xả láng nhờ", "Chị còn gắt hơn nắng hè luôn đó chị mình ơi" ...