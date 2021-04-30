Hiền Thục gây 'sốt' vì loạt hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40

Ở tuổi U40 nhưng Hiền Thục vẫn sở hữu thân hình thon gọn, chuẩn chỉnh đến khó tin. Mới đây, cô nàng xuất hiện trong bộ bikini nóng bỏng khiến dân mạng "phát sốt".

Nữ ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981, đến nay cô nàng đã vào tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc lại trẻ trung đến ngỡ ngàng. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhan khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì body "không chút mỡ thừa", 3 vòng siêu đẹp.

Được biết, đây là lần hiếm hoi Hiền Thục tung hình bikini trên trang cá nhân. Ở tuổi gần 40, nữ ca sĩ vẫn giữ được thần thái trẻ trung, tự tin như thiếu nữ đôi mươi khiến nhiều người ghen tị

Đính kèm bộ ảnh, nữ ca sĩ còn không quên thả thính: "Mùa hè bâng khuâng hoài. Để tim xốn xang hoài...".

Biểu cảm trẻ trung như gái đôi mươi của giọng ca Nhật ký của mẹ

Trong loạt ảnh, mẹ một con diện bộ bikini nhỏ xíu họa tiết hoa cỏ trẻ trung

Cư dân mạng được dịp 'bỏng mắt' với nhan sắc 'không đối thủ' của Hiền Thục

Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng trên trang cá nhân. Theo cô, sống vui vẻ, lạc quan, kết hợp với tập thể dục và ăn uống điều độ là những gì mà cô luôn tâm đắc để sở hữu vẻ ngoài "không tuổi" như hiện tại.

Ảnh: FBNV

Cách dạy con gây 'sốc' của mẹ đơn thân Hiền Thục: Con đi học trễ, sa sút, thi lại, mẹ... 'hỏi han lấy lệ' rồi thôi Một mình nuôi dạy bé Tí Nị khôn lớn suốt 19 năm qua, Hiền Thục khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những gì mà cô dạy cho con gái. Không nghiêm khắc, không áp lực, nữ ca sĩ xem việc nuôi dạy con đơn giản là một “cuộc dạo chơi”.

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