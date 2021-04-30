Hiền Thục gây 'sốt' vì loạt hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40

Sao Việt 30/04/2021 22:31

Ở tuổi U40 nhưng Hiền Thục vẫn sở hữu thân hình thon gọn, chuẩn chỉnh đến khó tin. Mới đây, cô nàng xuất hiện trong bộ bikini nóng bỏng khiến dân mạng "phát sốt".

Nữ ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981, đến nay cô nàng đã vào tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc lại trẻ trung đến ngỡ ngàng. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhan khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì body "không chút mỡ thừa", 3 vòng siêu đẹp. 

Hien Thuc 6
Được biết, đây là lần hiếm hoi Hiền Thục tung hình bikini trên trang cá nhân. Ở tuổi gần 40, nữ ca sĩ vẫn giữ được thần thái trẻ trung, tự tin như thiếu nữ đôi mươi khiến nhiều người ghen tị
Hien Thuc 4
Đính kèm bộ ảnh, nữ ca sĩ còn không quên thả thính: "Mùa hè bâng khuâng hoài. Để tim xốn xang hoài...".
Hien Thuc 3
Biểu cảm trẻ trung như gái đôi mươi của giọng ca Nhật ký của mẹ 
Hien Thuc 2
Trong loạt ảnh, mẹ một con diện bộ bikini nhỏ xíu họa tiết hoa cỏ trẻ trung
Hien Thuc 1
Cư dân mạng được dịp 'bỏng mắt' với nhan sắc 'không đối thủ' của Hiền Thục 

Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng trên trang cá nhân. Theo cô, sống vui vẻ, lạc quan, kết hợp với tập thể dục và ăn uống điều độ là những gì mà cô luôn tâm đắc để sở hữu vẻ ngoài "không tuổi" như hiện tại. 

Ảnh: FBNV

Cách dạy con gây 'sốc' của mẹ đơn thân Hiền Thục: Con đi học trễ, sa sút, thi lại, mẹ... 'hỏi han lấy lệ' rồi thôi

Cách dạy con gây 'sốc' của mẹ đơn thân Hiền Thục: Con đi học trễ, sa sút, thi lại, mẹ... 'hỏi han lấy lệ' rồi thôi

Một mình nuôi dạy bé Tí Nị khôn lớn suốt 19 năm qua, Hiền Thục khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những gì mà cô dạy cho con gái. Không nghiêm khắc, không áp lực, nữ ca sĩ xem việc nuôi dạy con đơn giản là một “cuộc dạo chơi”.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Thục Hiền Thục khoe dáng Hiền Thục diện bikini

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 24 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 29 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"