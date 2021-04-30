Hiền Thục gây 'sốt' vì loạt hình ảnh diện bikini cực nóng bỏng ở tuổi U40

Ở tuổi U40 nhưng Hiền Thục vẫn sở hữu thân hình thon gọn, chuẩn chỉnh đến khó tin. Mới đây, cô nàng xuất hiện trong bộ bikini nóng bỏng khiến dân mạng "phát sốt".
- Bố ruột Hiền Thục bất ngờ hé lộ lý do gây 'sốc' khi con gái vẫn mãi độc thân ở tuổi 40
- Đứng cùng ba mẹ, 'gái 18' Hiền Thục cà khịa: 'Tội nghiệp quá, đẻ ra đứa con gái bị khùng'
Nữ ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981, đến nay cô nàng đã vào tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc lại trẻ trung đến ngỡ ngàng. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhan khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì body "không chút mỡ thừa", 3 vòng siêu đẹp.
Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng trên trang cá nhân. Theo cô, sống vui vẻ, lạc quan, kết hợp với tập thể dục và ăn uống điều độ là những gì mà cô luôn tâm đắc để sở hữu vẻ ngoài "không tuổi" như hiện tại.
Ảnh: FBNV