Bố ruột Hiền Thục bất ngờ hé lộ lý do gây 'sốc' khi con gái vẫn mãi độc thân ở tuổi 40

Sao Việt 15/04/2021 11:53

Đã qua cái tuổi "tứ tuần" nhưng Hiền Thục vẫn vui vẻ, yêu đời tận hưởng cuộc sống độc thân quyến rũ của mình.

Hiền Thục được khán giả biết đến là nữ ca sĩ có ngoại hình "trẻ mãi không già". Giọng ca Nhật ký của mẹ vẫn sở hữu vóc dáng xinh đẹp, gợi cảm và tươi tắn dù đã bước qua U40. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tận hưởng cuộc sống độc thân quyến rũ, năng động của mình lên trang cá nhân. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc "lão hóa ngược" của mình và tiết lộ lý do mà đến giờ cô vẫn "ế". 

cuoc song doc than
Con gái mãi không chịu lấy chồng khiến cư dân mạng liên tục thắc mắc và hối thúc, bố Hiền Thục chia sẻ ngay lý do cho fan đỡ thắc mắc - Ảnh chụp màn hình

Theo như bố của nữ ca sĩ thì lý do lớn nhất mà đến bây giờ vẫn không có người "hốt" con gái là vì độ "nhoi" của cô nàng. Nhiều fan của nữ ca sĩ cũng không ngại ngần vào bình luận ủng hộ chia sẻ của bố nữ ca sĩ. Những bình luận như: "Nhìn chị còn trẻ và hồn nhiên như gái 20 vậy" hay "Nhìn nghịch quá chị ơi, bớt nhoi lại để lấy chồng đi nào" cũng đủ cứng tỏ Hiền Thục trong mắt gia đình và fan hâm mộ là một người "lầy lội" cỡ nào. 

cuoc song doc than 1
cuoc song doc than 2
cuoc song doc than 3
Nhìn vào loạt biểu cảm này, ai nghĩ Hiền Thục đã là mẹ một con và đã 40 tuổi - Ảnh: FB

Độ "nhoi" của Hiền Thục được cô nhiều lần thể hiện trên trang cá nhân thông qua các bình luận cùng fan hoặc các bức ảnh chụp cùng gia đình. Mà mới đây nhất là loạt hình ảnh nữ ca sĩ "phá" mẹ mình khi đang chụp ảnh.

cuoc song doc than 4
cuoc song doc than 5
Mẹ đang tạo dáng chụp hình 'khá nghiêm túc' thì cô con gái 'rượu' phá bĩnh một cách thích thú bằng hàng loạt biểu cảm tươi cười vui hết nấc. Nhìn vào loạt hình ảnh như thế này chẳng có ai nghĩ nữ ca sĩ đã có con gái lớn cả - Ảnh: FB

Nói về tính cách có phần "nhoi" của mình, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi đăng tải những khoảnh khắc "nhây lầy" như vậy trên trang cá nhân, điều này giúp giọng ca sinh năm 1981 cảm thấy yêu đời và cũng là bí quyết giúp cô trẻ lâu hơn. 

Cô cảm thấy độc thân không có gì đáng sợ, mà ngược lại nữ ca sĩ cảm thấy vui vì điều đó. Ở tuổi 40, mỗi ngày với Hiền Thục là một ngày mới với nhiều niềm vui và năng lượng bởi cô có thể "ngủ nướng" nếu thích, có thể thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, miễn là bản thân thấy vui và thoải mái. 

Cách dạy con gây 'sốc' của mẹ đơn thân Hiền Thục: Con đi học trễ, sa sút, thi lại, mẹ... 'hỏi han lấy lệ' rồi thôi

Cách dạy con gây 'sốc' của mẹ đơn thân Hiền Thục: Con đi học trễ, sa sút, thi lại, mẹ... 'hỏi han lấy lệ' rồi thôi

Một mình nuôi dạy bé Tí Nị khôn lớn suốt 19 năm qua, Hiền Thục khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những gì mà cô dạy cho con gái. Không nghiêm khắc, không áp lực, nữ ca sĩ xem việc nuôi dạy con đơn giản là một “cuộc dạo chơi”.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Thục cuộc sống độc thân nhoi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 50 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 56 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 12 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"