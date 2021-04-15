Đã qua cái tuổi "tứ tuần" nhưng Hiền Thục vẫn vui vẻ, yêu đời tận hưởng cuộc sống độc thân quyến rũ của mình.
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Hiền Thục được khán giả biết đến là nữ ca sĩ có ngoại hình "trẻ mãi không già". Giọng ca Nhật ký của mẹ vẫn sở hữu vóc dáng xinh đẹp, gợi cảm và tươi tắn dù đã bước qua U40. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tận hưởng cuộc sống độc thân quyến rũ, năng động của mình lên trang cá nhân. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc "lão hóa ngược" của mình và tiết lộ lý do mà đến giờ cô vẫn "ế".
Theo như bố của nữ ca sĩ thì lý do lớn nhất mà đến bây giờ vẫn không có người "hốt" con gái là vì độ "nhoi" của cô nàng. Nhiều fan của nữ ca sĩ cũng không ngại ngần vào bình luận ủng hộ chia sẻ của bố nữ ca sĩ. Những bình luận như: "Nhìn chị còn trẻ và hồn nhiên như gái 20 vậy" hay "Nhìn nghịch quá chị ơi, bớt nhoi lại để lấy chồng đi nào" cũng đủ cứng tỏ Hiền Thục trong mắt gia đình và fan hâm mộ là một người "lầy lội" cỡ nào.
Độ "nhoi" của Hiền Thục được cô nhiều lần thể hiện trên trang cá nhân thông qua các bình luận cùng fan hoặc các bức ảnh chụp cùng gia đình. Mà mới đây nhất là loạt hình ảnh nữ ca sĩ "phá" mẹ mình khi đang chụp ảnh.
Nói về tính cách có phần "nhoi" của mình, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi đăng tải những khoảnh khắc "nhây lầy" như vậy trên trang cá nhân, điều này giúp giọng ca sinh năm 1981 cảm thấy yêu đời và cũng là bí quyết giúp cô trẻ lâu hơn.
Cô cảm thấy độc thân không có gì đáng sợ, mà ngược lại nữ ca sĩ cảm thấy vui vì điều đó. Ở tuổi 40, mỗi ngày với Hiền Thục là một ngày mới với nhiều niềm vui và năng lượng bởi cô có thể "ngủ nướng" nếu thích, có thể thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm, miễn là bản thân thấy vui và thoải mái.