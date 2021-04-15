Hiền Thục được khán giả biết đến là nữ ca sĩ có ngoại hình "trẻ mãi không già". Giọng ca Nhật ký của mẹ vẫn sở hữu vóc dáng xinh đẹp, gợi cảm và tươi tắn dù đã bước qua U40. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tận hưởng cuộc sống độc thân quyến rũ, năng động của mình lên trang cá nhân. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc "lão hóa ngược" của mình và tiết lộ lý do mà đến giờ cô vẫn "ế".



Con gái mãi không chịu lấy chồng khiến cư dân mạng liên tục thắc mắc và hối thúc, bố Hiền Thục chia sẻ ngay lý do cho fan đỡ thắc mắc - Ảnh chụp màn hình

Theo như bố của nữ ca sĩ thì lý do lớn nhất mà đến bây giờ vẫn không có người "hốt" con gái là vì độ "nhoi" của cô nàng. Nhiều fan của nữ ca sĩ cũng không ngại ngần vào bình luận ủng hộ chia sẻ của bố nữ ca sĩ. Những bình luận như: "Nhìn chị còn trẻ và hồn nhiên như gái 20 vậy" hay "Nhìn nghịch quá chị ơi, bớt nhoi lại để lấy chồng đi nào" cũng đủ cứng tỏ Hiền Thục trong mắt gia đình và fan hâm mộ là một người "lầy lội" cỡ nào.