Cách dạy con gây 'sốc' của mẹ đơn thân Hiền Thục: Con đi học trễ, sa sút, thi lại, mẹ... 'hỏi han lấy lệ' rồi thôi

Bên dưới bài chia sẻ của mình, cách dạy con có phần lạ lùng này của Hiền Thục lại được đông đảo cộng đồng mạng khen ngợi và ủng hộ nhiệt tình. Nhiều bình luận đồng tình để lại bên dưới bài viết như: “Quá hay, cách thể hiện tình yêu thương của Thục thật là tâm lý lắm. Mình học hỏi ở Thục, không bắt ép con học như ngày xưa của tụi mình nữa. Bạn nói rất rất đúng, chỉ có để cháu tự giác thì học mới có hiệu quả thôi. Khen bạn và nể bạn biết vượt ra khỏi cái lối mòn ngày xưa của phong tục Việt mình”; “Cùng chung suy nghĩ nè. Mình chỉ cần con trai mình trưởng thành mạnh khỏe, lương thiện và hạnh phúc là được”.

Trở thành một bà mẹ đơn thân tự lập, Hiền Thục đã dạy con theo cách riêng của mình và đồng hành cùng con trên mọi chặng đường khôn lớn. Ở tuổi 40, nữ ca sĩ không chỉ khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ về nhan sắc không tuổi, tài năng ca hát mà còn tạo cảm hứng nuôi dạy con cho nhiều gia đình khác.

Nguyên văn chia sẻ về cách dạy con của nữ ca sĩ Hiền Thục

Có thể một vài bố mẹ thấy mình thật lạ lùng khi biết mình và con gái đã trải qua tuổi thơ thế này...Ngày còn mẫu giáo mình cũng cho con gái đi học, nhưng tới trưa là mình đón nó về, lại cùng đi công viên nước. Có khi nó đi học rất muộn, chị vú đưa đến trường, rồi khi mình thức dậy vào gần trưa là phóng ngay đến đem nó đến thảo cầm viên, ở đó nó tha hồ cho voi ăn mía, trông thấy hà mã, hello con cọp, và ngước nhìn hươu cổ cao dài...Đến khi vào tiểu học, suốt năm lớp 1 và nửa năm lớp 2 cũng vậy, cứ dậy trễ, đi học trễ. Không sao cả, mệt quá ôm mẹ ngủ. Hôm nào mẹ đi làm chỗ hay hay thì vác theo luôn, xin nghỉ học. Rất tranh thủ từng phút ở bên nó. Mẹ con mình đã có những mùa nắng đẹp, mùa lá bay và mùa đông hai bàn tay buốt cóng đan vào nhau...khắp thế giới, khắp Việt Nam, mẹ đâu thì con đó. Cho đến 1 ngày nó bảo: “Mẹ à, từ nay con sẽ không bao giờ đi học trễ nữa”. Và kể vào lúc đó, chưa bao giờ muộn học 1 ngày! Mình không hỏi nó tại sao, nhưng sáng sớm nó đặt đồng hồ báo thức là chúng ta trỗi dậy, nhanh chóng đến trường. Vậy là trong 19 năm và sẽ còn tiếp tục những năm học khác, mình để nó tự nhiên, thỉnh thoảng học lực sa sút, mình nhận email khẩn của nhà trường, vài vấn đề về biểu hiện, mình sẽ hỏi rất điềm nhiên nhưng cặn kẽ, nó giải thích hoặc chỉ xin lỗi, rồi thôi, mọi việc cứ thế trôi. Đôi khi nó quyết định thi lấy vài cái bằng gì đó rất nhanh, chẳng thấy ôn tập, cứ thế vác xác đi thi, mình cũng hỏi han lấy lệ, nó trả lời lãng đãng, thế rồi bảo đậu! Là thế! Kì lạ thật! Đôi lần cũng phải học lại, thi lại, mình hỏi sao lại thế? Mất công quá! Nó bảo: "Ok, thì học lại thôi! Mình ừ."

Ai đã là đứa nhỏ trong thế hệ của mình đều thấu hiểu cách dạy dỗ của bố mẹ thời đó: Hết sức áp đặt, căng thẳng và khắc nghiệt. Mình thấy đuối sức, đuối cả tâm hồn. Nên mình thay đổi chút phương pháp để con gái thấy dễ chịu hơn. Và hơn thế, nó thấy được tri thức là của quý là món lợi chứ không phải là trách nhiệm!

Mình mong rằng sự cầu nguyện Ơn Trên soi sáng, mẹ con mình nắm tay nhau bình thản hạnh phúc năm tháng bên nhau. P/s: Tí Nị, mami love you.