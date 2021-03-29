Lâm Khánh Chi hạnh phúc vì con trai giống bố, tiết lộ sẽ sinh thêm con gái

Sao Việt 29/03/2021 16:40

Sau một thời gian dài kín tiếng, mới đây, Lâm Khánh Chi đã khiến cư dân mạng bất ngờ khi cho "cục vàng" của mình "lên sóng". Cậu bé ngày nào được ba mẹ chăm bẵm nay đã lên 3 tuổi.

Đã từ rất lâu, Lâm Khánh Chi đã mơ ước có được thiên chức làm mẹ vì bản thân là người chuyển giới. Niềm ao ước đó giờ đã thành hiện thực vì trước khi chuyển giới cô đã quyết định lưu lại tinh trùng của mình và xin trứng từ chị dâu, sau đó sang Thái Lan tìm người mang thai hộ. 

Lam Khanh Chi
Lâm Khánh Chi và con trai - Ảnh: FB

Sau đó, cậu nhóc Kupi đã chào đời trong niềm vui không thể tả nỗi của vợ chồng cô. Sau khi đón con trai về nước và chăm sóc từ năm 2018, đến nay cậu bé đã lên 3. Đặc biệt, cậu bé trong bức ảnh mới nhất xuất hiện với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Được biết bé có tên là Trần Huỳnh Thiên Long, cái tên được ghép từ họ của ba là Trần Phi Hùng và họ của mẹ là Huỳnh Phương Khanh. 

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Cả gia đình Lâm Khánh Chi trong lần lên 'sóng' gần đây - Ảnh: Cắt từ Clip

Mẹ trẻ Lâm Khánh Chi cũng cho biết, dạo gần đây cô ít cho con xuất hiện hơn vì bận công việc và phần nào cũng muốn đảm bảo sự riêng tư cho con.

Khi trở thành cậu nhóc 3 tuổi, Kubi cũng đã có sự thay đổi rõ rệt hơn trước rất nhiều. Vẻ bụ bẫm ngày nào nay đã nhường chỗ cho việc cao lớn phổng phao và một kiểu tóc xoăn điển trai giống ba Hùng. Mối quan hệ giữa hai cha con Kubi cũng vô cùng thân thiết, cậu nhóc không ngừng hôn âu yếm ba còn Phi Hùng thì cưng nựng con trai, liên tục âu yếm dỗ dành con trai. Hơn nữa khi mọi người khen Kupi giống ba thì chính Lâm Khánh Chi cũng lên tiếng thừa nhận: "Kubi giống cả ba và mẹ nhưng chính xác là giống ba nhiều hơn, giống mẹ ít lắm". Trước đó cô cũng tỏ ra rất vui khi được khen con mình giống ba, cô cho biết cô thấy con trai quấn bố suốt ngày vì bố Hùng rất thương con. Điều đó không khiến cô chạnh lòng mà ngược lại, cô thấy rất hạnh phúc.

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Ba Phi Hùng đang bồng bé Kupi - Ảnh: FB

Cô chia sẻ về Phi Hùng khi anh cùng cô chăm con: "Bố còn kĩ hơn cả mẹ, luôn quan tâm đến khẩu phần dinh dưỡng, cân nặng để con luôn có sức khỏe tốt". Chính vì thế, hai cha con có nhiều nét giống nhau là điều hiển nhiên. 

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Trong lần lên sóng gần đây cậu bé rất năng động liên tục đổi chỗ ngồi giữa ba và mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, trong lần xuất hiện mới đây trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng tiết lộ, sẽ sớm sinh thêm một cô công chúa trong thời gian tới khi hết dịch COVID-19 để Kubi có em chơi cùng.

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