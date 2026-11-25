Ô tô bốc cháy khi bị tàu hỏa tông trúng, tài xế mắc kẹt trong xe, 3 người khác bị thương

Đoạn clip cho thấy chiếc xe ô tô bốc cháy dữ dội khi bị kẹt vào phía trước đoàn tàu đang di chuyển trên tuyến đường sắt ở Simalungun, Bắc Sumatra, Indonesia. Khói đen dày đặc bốc lên trên những tán cây khi xác xe bốc cháy, ngọn lửa lan rộng khắp phía trước đoàn tàu.

Video 3 giờ 56 phút trước 3 giờ 56 phút trước Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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