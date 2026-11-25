Xe tải đâm trúng xe buýt chở học sinh đang đỗ trên đường cao tốc khiến hàng chục người bị thương

Ít nhất 4 trẻ em đã thiệt mạng và 32 người khác, trong đó có 24 học sinh, bị thương sau khi một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt chở học sinh đang đỗ trên đường cao tốc Lucknow-Agra ở Kannauj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào sáng ngày 24/11.

Video 2 giờ 38 phút trước 2 giờ 38 phút trước Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

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