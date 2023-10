Top 15 phim bách hợp đáng xem nhất mà bạn không nên bỏ lỡ

Quốc gia: Việt Nam

Thời lượng: 104 phút

Thể loại: bách hợp, tình cảm

Nằm trong top 15 phim bách hợp hay nhất gần đây là Chị chị em em của Việt Nam sản xuất. Nội dung phim kể về mối quan hệ phức tạp giữa Thiên Kim, Bảo Nhi và Huy. Trong tình yêu của họ là những âm mưu, thủ đoạn đấu đá lẫn nhau.

Đặc biệt, phim có những phân cảnh bách hợp 18+ làm cho khán giả không khỏi trầm trồ về độ “chịu chơi” của phim Việt. Chị Chị Em Em đã được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan, đồng thời dành được giải Mai vàng cho nữ diễn viên điện ảnh và phim truyền hình.

Chị Chị Em Em (Sister sister)

2. Thiếu Nữ Thừa Gei (Transit Girl)

Ngày công chiếu: 7 tháng 11 năm 2015

Đạo diễn: Masato Maeda

Diễn viên: Sairi Ito, Yui Sakuma, Kentaro,…

Quốc gia: Nhật Bản

Thời lượng: 8 tập (25 phút/ tập)

Thể loại: tình cảm, tâm lý

Chuyện phim xoay quanh nhân vật Sayuri Hayama, mẹ mất được 2 năm và hiện đang sống cùng với bố. Sau khi bố cô tái hôn, Sayuri Hayama gặp Yui và thành 2 chị em. Một ngày nọ, Yui đột nhiên hôn Sayuri làm cho cô nàng bất ngờ và lo lắng. Chính sự quan tâm, chăm sóc của Yui đã khiến Sayuri rung động.

Cả hai đã yêu nhau, nhưng sau đó ba mẹ đều biết được. Yui nói rằng cô rất nghiêm túc trong mối quan hệ này và mong ba mẹ chấp nhận. Dù vậy, sau đó Yui cùng mẹ cô đi mất, Sayuri đã chủ động tìm kiếm thông tin liên lạc của Yui.

Thiếu Nữ Thừa Gei

3. Mùa Thu Ở Ngôi Nhà Trong Rừng

Thể loại phim: Phim bách hợp

Thời lượng của phim: 111 phút

Độ tuổi phù hợp: 15+

Diễn viên chính: Đình Tú, Hồng Xuân, Phương Thúy

Ngày công chiếu: 27/9/2019

Phim là một webdrama nói về mối tình tay ba rắc rối giữa cô chủ Bảo Lam (Hồng Xuân) cùng thiếu gia điển trai Thiên Quân (Đình Tú) và cô giúp việc trẻ Ý Lam (Phương Thúy).

Lấy bối cảnh một ngôi nhà kính trong khu rừng lãng mạn biệt lập, ba con người với 3 hoàn cảnh khác nhau đã cùng chung sống. Một thiếu gia ăn chơi, độc đoán nhưng tâm hồn đầy cô đơn, đau khổ. Một cô chủ xinh đẹp, cao ngạo, đầy thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng thực chất lại khao khát được yêu thương.

Và một ngày nọ, cô sinh viên tràn đầy năng lượng cùng nụ cười tỏa nắng đã xuất hiện tại ngôi nhà trong rừng, làm thay đổi hoàn toàn số phận của 3 người.

Mùa Thu Ở Ngôi Nhà Trong Rừng

4. The Greatest Love – Mối Tình Bất Diệt

Thể loại phim: Phim bách hợp

Thời lượng của phim: 1 tập

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Pitchapa Phanthumchinda, Charebelle Lanlalin

Ngày công chiếu: 2016

Cặp đôi Jo và Jane đã bên nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa thể công khai mối quan hệ đồng tính bởi những kỳ thị xung quanh. Đến một ngày, cả hai quyết định công khai tình yêu với mẹ của mình bị bà phản đối kịch liệt và cấm đoán hai người tiếp tục gặp gỡ.

Trong lúc đau khổ, Jane đã mang thai với một người đàn ông khác. Cứ ngỡ cuộc tình của Jo và Jane đã đến hồi kết, nhưng Jo lại chọn tha thứ và luôn ở cạnh động viên, giúp đỡ Jane vượt qua mọi khó khăn. Sự vị tha cùng tình yêu chân thành đã giúp 2 cô gái có được một cái kết viên mãn.

The Greatest Love – Mối Tình Bất Diệt

5. Tình yêu Vượt Giới

Thể loại phim: Phim bách hợp, tâm lý tình cảm

Thời lượng của phim: 4 tập

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Cheer Tikhamporn, Ann Sirium, Indy Intad…

Ngày công chiếu: 06/4/2019

Tình yêu vượt giới nằm trong top 15 phim bách hợp hay nhất châu Á do Thái Lan sản xuất. Nội dung kể về kiến trúc sư tài giỏi và xinh đẹp tên Tan. Cô có một tình yêu đẹp với anh chàng Yo điển trai. Ngày Yo đưa Tan về ra mắt bố mẹ, cô nàng lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của mẹ Yo.

Ban đầu mối quan hệ của cả hai là mẹ chồng – nàng dâu. Nhưng sau nhiều biến cố, người luôn bên cạnh bà động viên, an ủi chỉ có Tan. Chính điều đó đã khiến trái tim người phụ nữ tưởng như chai sạn với tình yêu lại rung động một lần nữa, để rồi sa vào lưới tình bách hợp lúc nào không biết.

Tình yêu Vượt Giới

6. Yes Or No (Thái Lan)

Thể loại phim: Phim bách hợp

Thời lượng của phim: 3 phần (1, 2 và 2.5)

Đạo diễn: Sarasawadee Wongsompetch

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Sucharat Manaying, Suppanad Jittaleela,

Ngày công chiếu: 16/12/2010

Yes Or No là câu chuyện về hai cô gái tên Pie và Kim. Trong khi Pie “thẳng tưng” và có tư tưởng bài xích những người đồng tính nhưng lại phải sống chung ký túc xá với Kim – một tomboy thứ thiệt rất đẹp trai.

Ban đầu, cả hai như nước với lửa, luôn tìm cách chống đối đối phương. Nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Pie đã nhận ra mình có tình cảm với Kim. Nhưng cô gái lại lo sợ sự đánh giá của xã hội, sự kỳ thị của bạn bè. Chính bản thân Pie cũng không tin tưởng vào tình yêu giữa nữ với nữ có thể tồn tại lâu dài.

Yes Or No (Thái Lan)

7. Love Among Us (Thái Lan)

Thể loại phim: Phim bách hợp

Thời lượng của phim: 1 tập

Đạo diễn: Arunsak Ongla-or

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Apinya Sakuljaroensuk, Isabella Lete, Pudit Kunchanasongkarm, Pattadon Jan-Ngern

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Pim (Apinya) - một nữ sinh xinh đẹp, đã có bạn trai James. Nhưng sau đó cả hai chia tay khi Pim bị sảy thai tại trường học. Trong lúc đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần thì Pim gặp được Pat (Isabella Lete). Cô gái này như chiếc mỏ neo quý giá giúp Pim tìm lại được niềm tin yêu và hy vọng vào cuộc sống, để rồi sự biết ơn biến thành tình yêu.

Pim và Pat tìm đến một nơi xa, không ai biết đến họ và tổ chức lễ cưới. Cuộc sống của cả hai có lẽ đã trọn vẹn và hạnh phúc nếu như Pat không gặp tai nạn giao thông…

Love Among Us (Thái Lan)

8. Làm Lại Từ Đầu

Thể loại phim: Bách hợp

Thời lượng của phim: 87 phút

Đạo diễn: Min Kyu Dong

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Uhm Jung-hwa, Hwang Jeong-min, Kim Hyo-jin

Ngày công chiếu: 2013

Đây là bộ phim bị gắn mác “phim người lớn” bởi những phân cảnh nhạy cảm, đề cập đến bạo lực tình dục. Nội dung phim cũng tối tăm và khó hiểu, vì thế bạn nên cân nhắc trước khi xem.

Một phụ nữ có gia đình tên Jung Ha luôn mong muốn cuộc sống bình dị, giản đơn. Mọi thứ dường như đảo lộn hoàn toàn khi chồng cô – Jae In qua đời sau 1 tai nạn giao thông. Jung Ha phát hiện ra anh ta chết vì mải ân ái với tình nhân trên xe.

Jung Ha còn ngạc nhiên hơn khi Naru – tình nhân của Jae In đã tìm đến tận nhà, mong muốn được sống chung cũng như bù đắp cho cô, thậm chí phục vụ cô như một người hầu. Đến cuối cùng, Jung Ha mới nhận ra âm mưu của Naru không như những gì cô vẫn nghĩ.

Làm Lại Từ Đầu

9. Người Hầu Gái

Thể loại phim: Phim bách hợp, phim tâm lý

Thời lượng của phim: 145 phút

Đạo diễn: Park Chan-wook

Độ tuổi phù hợp: 19+

Diễn viên chính: Kim Min-hee, Ha Jung-woo, Kim Tae-ri

Ngày công chiếu: 25/6/2016

Nhân vật chính của phim là Sook Hee (Kim Tae Ri) - một cô gái hành nghề móc túi, sống trong khu ổ chuột xập xệ. Một ngày, cô gặp tên lừa đảo đẹp trai Fujiwara (Ha Jung Woo), hắn đến và đưa ra một kế hoạch lừa đảo hoàn mỹ.

Sook Hee được tên này cài vào làm người hầu gái của nữ thừa kế xinh đẹp giàu tên Hideko (Kim Min Hee), với mong muốn cô thuyết phục Hideko đồng ý lấy hắn, sau đó nhốt cô nàng vào bệnh viện tâm thần để chiếm đoạt tài sản.

Nhưng sau khi Sook Hee gặp tiểu thư Hideko và khám phá ra những bí mật đằng sau cuộc sống hào nhoáng đó, cô quyết định trở mặt, giúp đỡ tiểu thư trả thù cả người dượng biến thái cùng gã lừa đảo Fujiwara kia.

Người Hầu Gái

10. Life Is Peachy

Thể loại phim: Bách hợp

Thời lượng của phim: 1 tập

Đạo diễn: Kim Soo Hyun

Độ tuổi phù hợp: 19+

Diễn viên chính: Choi Min Yong, Kim Hyo Jin, Kim Kkot Bi, Seo Hyun Jin

Ngày công chiếu: 08/12/2011

Đây là bộ phim đề tài bách hợp của Hàn Quốc dựa trên câu chuyện có thật của 2 cô gái, được đạo diễn bởi Kim Soo Hyun và Kim Su-hyeon. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống cùng mối quan hệ của Yoon Ji-woo và Kang Ji-woo.

Trong khi Yoon Ji-woo là cô gái có tâm lý bất thường, mắc bệnh trầm cảm và có xu hướng tự hủy hoại bản thân thì Kang Ji-woo là một kẻ móc túi bị cảnh sát bắt và tình cờ gặp Ji-Woo. Cả hai yêu nhau giống như định mệnh sắp đặt.

Life Is Peachy

11. Sai Giới Tính Đúng Ở Tình Yêu

Thể loại phim: Bách hợp

Thời lượng của phim: 2 tập

Đạo diễn: Hà Giai dĩnh

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Dương Tiểu Khiết, Hà Giai Dĩnh

Ngày công chiếu: 2016

Cô nàng bánh bèo Tiểu Nhu khi vào ở tại ký túc xá đại học phải chung phòng với tomboy đẹp trai nhất trường - Mễ Lạc. Không hiểu vì Mễ Lạc quá đẹp, galan hay do nguyên nhân nào khác mà Tiểu Nhu ngày càng bị cuốn hút, luôn mặt đỏ tim đập mạnh khi Mễ Lạc đến gần.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mễ Lạc đã thẳng thắn thể hiện tình cảm với Tiểu Nhu và cả hai chính thức thành đôi. Nhưng hội bạn xấu tính cùng anh chàng si tình Hạ Vũ ôm hận vì bị Tiểu Nhu từ chối đã phát tán những bức ảnh hẹn hò của cặp đôi bách hợp ra toàn trường. Lúc này thứ mà Tiểu Nhu phải đối mặt là sự kì thị từ bạn bè, nhà trường và cả bố mẹ.

Sai Giới Tính Đúng Ở Tình Yêu

12. Ngụy Hôn Nam Nữ

Thể loại phim: Phim bách hợp, phim đam mỹ

Thời lượng của phim: 5 tập

Độ tuổi phù hợp: 18+

Ngày công chiếu: 2017

Anh trai là gay, em gái là lesbian thì gia đình phải làm sao để đối mặt? Có lẽ lúc này anh trai giả vờ cưới người yêu của em gái, em gái lại kết hôn với bạn trai của anh mình để “hợp thức hóa” trước mặt gia đình và xã hội là ổn nhất. Tuy nhiên, tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi mẹ của cả hai quyết định đến sống cùng các con cho đỡ cô đơn.

Ngụy Hôn Nam Nữ

Từ đây, hai cặp đôi phải chật vật “diễn kịch” mỗi ngày cho mẹ xem, gây ra những tình huống đầy éo le, ngang trái. Nhưng giấu được một ngày không lừa được cả đời, người mẹ cuối cùng cũng bàng hoàng sau khi phát hiện con gái mình lại đang hôn…chị dâu.

13. Bạn Gái Tôi Là Bạch Xà

Thể loại phim: Phim cổ trang, phim bách hợp

Thời lượng của phim: 69 phút

Đạo diễn: Trương Trứ Lân

Độ tuổi phù hợp: 15+

Diễn viên chính: Nhạc Tân, Trần Hi, Trần Mĩ Lâm

Ngày công chiếu: 2017

Đây là phiên bản chế tác từ truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà rất nổi tiếng Trung Quốc. Ở phiên bản bách hợp thì sau khi Bạch Tố Tố trốn thoát khỏi Lôi Phong Tháp đã là thời hiện đại, Hứa Tiên cũng đầu thai chuyển kiếp trở thành nữ diễn viên nổi tiếng Hứa Tuyên.

Mặc dù vậy, tình yêu của Bạch Tố Tố vẫn không thay đổi, dù cho Hứa Tiên là nam hay nữ nàng. Nàng đã xả thân cứu Hứa Tuyên với mong muốn được tiếp xúc với cô ấy, thậm chí còn nhận được vai diễn cặp với Hứa Tuyên trong phim.

Cả hai đã có những cảnh quay thân mật đầy lãng mạn khiến Hứ Tuyên dần thức tỉnh cảm xúc dành cho Tố Tố. Không may sau đó Hứa Tuyên bị bắt cóc, thân phận của Bạch Tố Tố cũng bại lộ và nàng một lần nữa hi sinh thân mình, thiết lập lại Lôi Phong Tháp để cứu mạng Hứa Tuyên.

Bạn Gái Tôi Là Bạch Xà

14. Transit Girl

Thể loại phim: Bách hợp

Thời lượng của phim: 8 tập

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Kentaro, Yoshida Riko, Itoh Sairi, Sakuma Yui

Ngày công chiếu: 2015

Hai cô gái Sayuri và Yui chuyển về sống cùng nhà, cư xử với nhau như chị em gái ruột thịt. Nhưng dần dần, cả hai người lại nhận ra tình cảm của mình đã thay đổi, họ không còn xem đối phương như một người chị em bình thường nữa, mà những cái nắm tay, những lần nằm chung giường hay những cái ôm lại khiến trái tim họ đập loạn nhịp.

Transit Girl

15. Yuri Dano Kan Dano

Thể loại phim: Bách hợp

Thời lượng của phim: 5 tập

Độ tuổi phù hợp: 18+

Diễn viên chính: Baba Fumika, Ninomiya Kairi

Ngày công chiếu: 23/05/2019

Nữ sinh xinh đẹp tên Shinohara Yuri bị một kẻ biến thái quấy rối. Vì sợ hãi và muốn cắt đuôi tên biến thái, Yuri đã đi đến trung tâm môi giới bất động sản để thuê một căn hộ. Và người tư vấn cho Yuri là Ninomiya Kairi – bạn học cũ thời tiểu học của cô. Và trùng hợp hơn nữa khi căn hộ Yuri thuê lại nằm ngay cạnh căn hộ của Kairi.

Kairi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Yuri, thường có những hành động thân mật cùng những lời nói yêu thương quá mức kì lạ khiến cả Yuri và những người xung quanh đều bối rối. Cùng lúc đó, tên biến thái lại tìm được địa chỉ mới của Yuri và tiếp tục quấy rối cô. Lúc này, Yuri luôn có Kairi bên cạnh giúp đỡ và sẻ chia, thậm chí giúp cô tìm ra tên biến thái.

Yuri Dano Kan Dano

Với top 15 phim bách hợp hay nhất thời gian gần đây mà chúng tôi vừa gợi ý, hy vọng bạn sẽ có được những giờ phút giải trí thú vị cùng bạn bè hay một nửa yêu thương.