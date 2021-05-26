Top 15 phim bác sĩ hay nhất bạn không nên bỏ lỡ

Phim kể về câu chuyện của bác sĩ Park Hoon (do Lee Jong-suk thủ vai). Từ nhỏ, anh cùng cha mình đã bị bắt cóc đến Triều Tiên để thực hiện việc chữa bệnh cho một vị lãnh đạo ở đó.

Top 15 phim bác sĩ hay nhất sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc mang tính nhân văn đầy ý nghĩa. Hình ảnh những y bác sĩ trong các bộ đồng phục trắng hoặc xanh ngày càng lan rộng và được đông đảo công chúng đón nhận.

Sau khi Park Hoon trưởng thành thì cha anh qua đời, Park Hoon cùng Jae Hee tìm cách trốn về Hàn Quốc. Trên đường đi, anh đã để lạc mất Jae Hee. Park Hoon đã quyết định ở lại Hàn Quốc và làm bác sĩ ở một bệnh viện tại trung tâm với mong muốn tìm kiếm được Jae Hee.

Trong suốt thời gian lớn lên ở Triều Tiên, Park Hoon đã được cha dạy dỗ để trở thành một bác sĩ phẫu thuật lòng ngực tài giỏi. Cũng tại đây, anh đã quen biết một cô gái Triều Tiên tên Jae Hee.

Bác sĩ xứ lạ - Doctor Stranger (2014) kể về câu chuyện của bác sĩ Park Hoon (do Lee Jong-suk thủ vai)

2. Người thầy y đức - Series Dr. Romantic (2016)

Trong top 15 phim bác sĩ hay nhất, chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ Người thầy y đức. Đây là bộ phim lấy chủ đề bác sĩ rất được khán giả yêu thích không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thế giới.

Nội dung phim xoay quanh bác sĩ tài ba tên Boo Yong Joo, rất có tâm với nghề cứu người. Vì một sự cố trong quá khứ, Boo Yong Joo đã nghỉ việc ở bệnh viện lớn và về phục vụ cho một bệnh viện nhỏ ở quê. Ông đã dành hết tâm huyết của mình để đào tạo và dìu dắt học trò để họ trở thành những bác sĩ có cả đức lẫn tài.

Người thầy y đức - Series Dr. Romantic (2016) là bộ phim lấy chủ đề bác sĩ rất được khán giả yêu thích không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thế giới

3. Bác sĩ John - Doctor John (2019)

Bộ phim truyền hình về chủ đề bác sĩ này đã được công chiếu vào năm 2019. Đây là lần đầu tiên, có một bộ phim Hàn Quốc kể về những vị bác sĩ gây mê, hồi sức dựa trên cuốn tiểu thuyết “ On hand of God” của Nhật Bản.

Nhân vật chính của phim là Cha Yo Han, một bác sĩ gây mê. Là một thiên tài, có năng lực tốt nhưng vị bác sĩ này lại mắc một căn bệnh vô cảm với nỗi đau từ lúc nhỏ.

Cuộc sống của bác sĩ Cha Yo Han đã thay đổi, tích cực và ấm áp hơn sau khi anh ta gặp được thực tập sinh Kang Si Young, Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ dần thấu hiểu được những nỗi đau của người bệnh và hành trình tâm huyết cứu người của bác sĩ Cha Yo Han.

Bộ phim Hàn Quốc Bác sĩ John - Doctor John (2019) kể về những vị bác sĩ gây mê, hồi sức dựa trên cuốn tiểu thuyết “ On hand of God” của Nhật Bản

4. Con tàu y đức - Hospital Ship (2017)

Đây là bộ phim rất cảm động về tấm lòng cao cả và tinh thần y đức của các bác sĩ làm việc trên một con tàu đặc biệt. Họ làm nhiệm vụ cứu chữa cho những cư dân sinh sống trên đảo không có đủ điều kiện, phương tiện và khả năng để điều trị tại các bệnh viện đắt đỏ.

Nếu nhân vật bác sĩ Song Eun Jae luôn chán nản và muốn chạy trốn khỏi cuộc sống hiện tại để tìm kiếm sự mới mẻ và tốt đẹp hơn cho bản thân thì Kwak Hyun lại là người có khả năng thấu hiểu và xoa dịu trái tim đầy vết đứt của người khác. Dần dà sau khi trải nghiệm cuộc sống trên chiếc thuyền ấy, các bác sĩ đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong họ.

Con tàu y đức - Hospital Ship (2017) là bộ phim rất cảm động về tấm lòng cao cả và tinh thần y đức của các bác sĩ làm việc trên một con tàu đặc biệt

5. Bác sĩ trại giam - Doctor Prisoner (2019)

Bộ phim được đánh giá cao bởi cốt truyện cuốn hút và dàn diễn viên tài năng. Nội dung phim xoay quanh nhân vật bác sĩ Na Yi Je, tốt bụng và thành công nhưng vì bị đổ lỗi oan trong một tai nạn y tế gây ra bởi giám đốc bệnh viện, mà anh bị điều tới làm việc ở trại giam Seoul.

Tại nơi này, anh đã phối hợp với một số người trong trại để trả thù vị giám đốc kia. Với kịch bản thuộc thể loại tâm lý hình sự có yếu tố trả thù, Bác sĩ trại giam kịch tính đến phút chót, vô cùng hồi hộp và gây cấn.

Bác sĩ trại giam - Doctor Prisoner (2019) là bộ phim được đánh giá cao bởi cốt truyện cuốn hút và dàn diễn viên tài năng

6. Chuyện tình bác sĩ - Doctors (2016)

Phim là câu chuyện kể về mối tình của hai bác sĩ Hye Jung và Ji Hong. Trong quá trình học tập để trở thành bác sĩ, Hye Jung đã đã gặp được người thầy của mình là Ji Hong, người đã khiến Hye Jung thay đổi từ một học sinh nghịch ngợm, bất trị thành một người có những suy nghĩ và hành động tích cực.

Con tim Hye Jung đã dần trở nên thật thân thuộc và ấm áp khi tiếp xúc nhiều với người thầy của mình, may mắn hơn nữa là tình cảm của cô đã được Ji hong đáp lại.

Chuyện tình bác sĩ - Doctors (2016) là câu chuyện kể về mối tình của hai bác sĩ Hye Jung và Ji Hong

Cặp đôi điều tra - Investigation Couple (2018)

Nội dung phim hấp dẫn nhờ sự phối hợp làm nhiệm vụ phá án giữa cặp đôi Baek Beom (do Jung Jae Young thủ vai) và Eun Sol (Jung Yoo Mi thủ vai). Nhân vật Baek Beom là một bác sĩ pháp y giàu kinh nghiệm có tinh cách khó chịu, không mở lòng nhưng lại vô cùng chu đáo và đạt được nhiều thành công trong việc.

Eun Sol là một cô công tố viên mới vào nghề, có xuất thân từ một gia đình giàu sang. Trái ngược với Baek Beom, Eun Sol có tính tình khá tươi sáng và tâm hồn ấm áp. Cô và vị bác sĩ khó tính đã cùng nhau hợp tác và thành công phá nhiều vụ án oái ăm.

Nội dung phim Cặp đôi điều tra - Investigation Couple (2018) hấp dẫn nhờ sự phối hợp làm nhiệm vụ phá án giữa cặp đôi Baek Beom (do Jung Jae Young thủ vai) và Eun Sol (Jung Yoo Mi thủ vai)

8. Cảm ơn bác sĩ - Thank you, Doctor (2020)

Đây là bộ phim của điện ảnh Trung Quốc vừa được ra mắt vào năm 2020. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ICU 48 giờ đã khiến khán giả đầy bất ngờ vì có nét tương đồng với tình hình dịch Corona hiện nay.

Nội dung phim là câu chuyện của một bác sĩ lạnh lùng Bạch Thuật và cô gái trẻ vừa mất chồng - Tiêu Nghiên (do Dương Mịch thủ vai). Mặc dù ban đầu không thích nhau nhưng theo thời gian, họ đã trở thành những người bạn tri kỷ, cùng nhau sát cánh để cứu chữa cho các bệnh nhân trong tình trạng khẩn cấp.

Do được công chiếu trong thời gian dịch corona bùng phát, Cảm ơn bác sĩ đã thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài ra, nữ chính Dương Mịch trong vai cô bác sĩ vô cùng nghiêm túc đã khiến không ít fan phải mê mệt.

Cảm ơn bác sĩ - Thank you, Doctor (2020) là bộ phim của điện ảnh Trung Quốc vừa được ra mắt vào năm 2020

9. Bác sĩ nhi khoa tài ba - Healer of Children (2020)

Đây là bộ phim đề tài bác sĩ của Trung Quốc được liệt vào danh sách top 15 phim bác sĩ hay nhất đáng xem. Nội dung phim kể về hành trình trưởng thành của 2 bác sĩ khoa nhi trẻ tuổi là Đặng Tử Ngang và Tiêu Giai Nhân. Họ được chỉ bảo và dìu dắt tận tình bởi Giám đốc bệnh viện Cốc Lập Phong.

Đặng Tử Ngang trong phim là một nhân vật có gia thế thuộc hạng phú nhị đại nhưng lại vô cùng tài năng và chuyên tâm theo đuổi công việc. Trong thời gian làm việc tại Cốc Lập Phong, anh đã gặp Tiêu Giai Nhân và cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, Đặng Tử Ngang có tình cảm đối với Tiêu Gia Nhân và sau đó họ có được kết phim đầy hạnh phúc.

Bác sĩ nhi khoa tài ba - Healer of Children (2020)

10. Quân trang thân yêu - Dear Uniform (2021)

Một bộ phim rất đáng yêu của điện ảnh xứ Trung kể về câu chuyện của cô quân y dễ thương, dịu dàng tên Hạ Sơ cùng với một sĩ quan cứng nhắc, lạnh lùng tên Lương Mục Trạch.

Cả hai đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ và tìm ra được tình yêu mà đối phương dành cho mình. Đây là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Sự mềm mại dưới quân trang của tác giả Chiết Chỉ Mã Nghĩ.

Quân trang thân yêu - Dear Uniform (2021)

11. Hy vọng cuối cùng - Last hope (2013)

Đây là bộ phim của Nhật bản nói về Hatano Takumi - bác sĩ thực tập tại phòng khám của cha mình. Anh đã chuyển đến làm việc tại Trung tân chữa trị y khoa ở đại học Teito sau khi nghe theo lời khuyên từ ông nội.

Hatano Takumi có khả năng học tập và làm việc tốt nhưng điểm nổi bật nhất ở anh chính là khả năng thấu cảm được nỗi đau của người bệnh và đọc được cảm xúc ẩn giấu tận sâu bên trong họ, từ đó tìm ra cách chữa trị tốt nhất.

Chính nhờ khả năng này mà anh được mọi người biết đến là một chuyên gia chuẩn đoán. Trong khi đó, bác sĩ Tachibana Ayumi làm việc cùng Hatano Takumi lại khá điềm tĩnh và dường như có một bí mật nào đó đang được che giấu.

Hy vọng cuối cùng - Last hope (2013) à bộ phim của Nhật bản nói về Hatano Takumi - bác sĩ thực tập tại phòng khám của cha mình

12. Bác sĩ X Ngoại khoa - Doctor X (2012)

Đây là bộ phim kể về nữ bác sĩ phẫu thuật tên Daimon Michiko có tài năng tuyệt hảo. Mặc dù vậy, Daimon Michiko lại không làm việc lâu dài ở bệnh viện của trường đại học mà chuyển tới các bệnh viện khác nhau để hành nghề tự do.

Cuộc sống riêng tư của Daimon Michiko cũng là một bí ẩn và vì thế mà đã có rất nhiều tin đồn thất thiệt về cô như thiếu nợ hay tai nạn nghề nghiệp. Dù vậy, không ai có thể biết rõ về cô, và vị nữ bác sĩ này cũng vẫn thành công với tài năng và công việc của mình.

Bác sĩ X Ngoại khoa - Doctor X (2012) là bộ phim kể về nữ bác sĩ phẫu thuật tên Daimon Michiko có tài năng tuyệt hảo

13. Bác sĩ Jin - Jin (2009)

Nội dung phim xoay quanh bác sĩ thiên tài khoa não - Jin Minakata, người đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ một khối u có hình hài một đứa trẻ sơ sinh cho một bệnh nhân bí ẩn và để trong phòng thí nghiệm.

Sau khi bệnh nhân này trốn thoát, bác sĩ Jin đã tình cờ gặp lại anh ta trong lúc người này đang cố gắng tìm kiếm một loại thuốc nào đó. Trong lúc truy đuổi, bác sĩ Jin đã té ngã gãy chân xuống cầu thang và xuyên không về thời Edo cách đó hơn một trăm năm mươi năm.

Và bác sĩ Jin đã dùng tài năng của mình để chữa bệnh cho nhiều người, giúp cho đất nước và xã hội thời Edo vượt qua được nhiều cơn đại dịch ghê gớm. Bộ phim được đánh giá cao với những cảnh quay phẫu thuật rất chân thực và sự chuyển biến tâm trạng đầy sắc thái của bác sĩ.

Bác sĩ Jin - Jin (2009)

14. Bác sĩ thiên tài - The Good Doctor (2017)

Trong top 15 phim bác sĩ hay nhất không thể thiếu cái tên đến từ điện ảnh Mỹ - Bác sĩ thiên tài. Nội dung phim kể về Shaun Murphy, một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi mắc hội chứng tự kỷ và bác học.

Thời thơ ấu của anh ta trải qua đầy bất hạnh tại thành phố Casper, bang Wyoming. Sau đó, vị bác sĩ này chuyển đến San Jose, California để làm việc tại một bệnh viện danh tiếng tên là St. Bonaventure.

The Good Doctor không đơn thuần là bộ phim về y học thông thường mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười đồng thời sẽ lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Bác sĩ thiên tài - The Good Doctor (2017)

15. Điều Chúa đã tạo ra - Something the Lord made (2004)

Đây là bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về vị bác sĩ nổi tiếng Alfred Blalock và người thợ mộc Vivien Thomas. Alfred Blalock đang làm việc tại một trường đại học với cương vị bác sĩ phẫu thuật và ông được biết đến là một trong những người tiên phong trong kỹ thuật phẫu thuật tim mới.

Alfred Blalock đã tình cờ gặp Vivien Thomas tại trường của mình khi người này đang làm việc thuê. Sau cuộc trò chuyện, vị bác sĩ đã khám phá ra sự thông minh và kiến thức uyên bác của Vivien Thomas và Vivien Thomas được đề nghị trở thành trợ lý của vị bác sĩ. Cả hai đã cùng nhau thành công tiến tới phát triển những kỹ thuật tiến bộ, đặc biệt là kỹ thuật sửa chữa khuyết tật tim ở trẻ em. Thế nhưng, giữa hai người đã xảy ra những tranh chấp khi họ làm việc và đạt được thành tựu.

Điều Chúa đã tạo ra - Something the Lord made (2004)

Hy vọng top 15 phim bác sĩ hay nhất đã mang lại cho khán giả những trải nghiệm chân thực và mới mẻ, đồng thời cung cấp nhiều kiến thức chuyên ngành cùng những vấn đề xã hội ẩn trong các sự việc xảy ra hàng ngày.