Top 15 bộ phim Hàn Quốc đặc sắc nhất, bạn không nên bỏ lỡ

Thể loại: châm biếm, tâm lý xã hội

Lâu Đài Trên Không (Sky Castle) là bộ phim Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao thứ hai trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc. Bên cạnh đó, xuất sắc giành được bốn giải tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 55.

Với sự tham gia của Yum Jung Ah, Lee Tae Ran, Yoon Se Ah, … Đây là bộ phim không đi theo motip tình yêu nam nữ thông thường. Nội dung phim đi sâu vào mặt tối của tầng lớp thượng lưu trong việc. Đồng thời còn đề cao những thành tựu của bản thân và con cái, đặc biệt là vấn đề học vấn.

Lâu Đài Trên Không (2018)

Tóm tắt phim Lâu Đài Trên Không

Lâu đài trên không là câu chuyện kể về cuộc sống của những gia đình thượng lưu. Những người con của họ cùng có mục tiêu thi vào ba trường đại học danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc là Seoul, Korea và Yonsei.

Sự bình yên của khu phố mất đi với biến cố của một trong những gia đình quyền lực nhất trong một đêm. Đồng thời, sự xuất hiện của một gia đình khác khi dọn vào đây cũng đã gây không ít xáo trộn cho những hộ gia đình sống xung quanh.

2. Khách Sạn Ánh Trăng (2019)

Năm sản xuất: 2019

Đạo diễn: Oh Choong Hwan

Diễn viên: IU, Yeo Jin Goo, Sulli,…

Số tập: 16 tập

Thể loại: kỳ ảo, lãng mạn

Kịch bản bộ phim Khách Sạn Ánh Trăng (Hotel Del Luna) được viết bởi hai chị em biên kịch nổi tiếng họ Hong của Hàn Quốc. Xếp thứ 9 trong danh sách những bộ phim có tỉ lệ người xem cao nhất của đài cáp.

Sau khi phát sóng trên tvN, đây là siêu phẩm có nội dung đầy mới lạ. Người xem sẽ được mãn nhãn với những thước phim đầy tính nghệ thuật. Đây là bộ phim đã phản ánh chân thật một phần đen tối của xã hội như nạn quay lén, hối lộ,…

Khách Sạn Ánh Trăng (2019)

Tóm tắt phim Khách Sạn Ánh Trăng

Nội dung phim Khách Sạn Ánh Trăng xoay quanh khách sạn bí ẩn mang tên Hotel Del Luna – chuyên phục vụ những hồn ma vất vưởng.

Cô nàng xinh đẹp Jang Man Wol là người điều hành khách sạn này. Tuy sở hữu vẻ ngoài sang chảnh, lạnh lùng nhưng trong lòng lại ẩn chứa nhiều vết thương. Cùng quản lí khách sạn là Goo Chan Seong có tính cách ngây ngô, tốt bụng. Cùng nhau trải qua những tình huống kì bí cùng những khách hàng kỳ lạ, họ sau đó đã có cảm tình đặc biệt với nhau.

3. Tầng Lớp Itaewon (2020)

Năm sản xuất: 2020

Đạo diễn: Kim Sung Yoon

Diễn viên: Park Seo Joon, Kim Dami, Kwon Nara,…

Số tập: 16 tập

Thể loại: tâm lý xã hội, lãng mạn

Bộ phim Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class) có nội dung dựa trên webtoon cùng tên của tác giả kiêm biên kịch Jo Gwang Jin. Đây là bộ phim đã tạo nên cú hit lớn đối với làn sóng Kdrama đầu năm 2020. Quy tụ dàn diễn viên thực lực Park Seo Joon, Kim Da Mi, Kwon Nara, …

Đặc biệt, đây là bộ phim đầu tay của nam tài tử Park Seo Joon sau thời gian nhập ngũ. Phân cảnh Jo Yi Seo khoe chứng minh nhân dân là một trào lưu hot trên Tik tok.

Tầng Lớp Itaewon (2020)

Tóm tắt phim Tầng Lớp Itaewon

Itaewon Class xoay quanh câu chuyện của anh chàng Park Sae Yori, người sở hữu quán nhậu Danbam tại khu phố Itaewon cùng chuyện tình tay ba của anh. Yi Seo là cô nàng quản lý với căn bệnh "chống đối xã hội". Còn Soo Ah là mối tình đầu của Yo Ri.

Park Sae Yori cùng những người bạn tại Danbam gồm quản lí Jo Yi Seo cùng các nhân viên của mình đã đồng hành cùng nhua trong cuộc chiến chinh phục con đường thành công của bản thân. Đồng thời lật đổ những kẻ đã đẩy cuộc đời anh vào bất hạnh.

4. Thế Giới Hôn Nhân (2020)

Năm sản xuất: 2020

Đạo diễn: Mo Wan Il

Diễn viên: Kim Hee Ae, Park Hae Joon, Han So Hee, Park Sun Young

Số tập: 16 tập + 2 tập đặc biệt

Thể loại: gia đình, tâm lý tình cảm

Nối tiếp thành công của Tầng Lớp Itaewon, Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) là siêu phẩm của đài JTBC.

Đây là bộ phim được đánh giá cao về kịch bản cũng như lối diễn xuất của dàn cast chính.

Đặc biệt, bộ phim này có rating chạm mốc 28,371% trên toàn quốc. Vượt mặt Lâu đài trên không, đây là bộ phim có tỷ lệ người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp Hàn Quốc.

Thế Giới Hôn Nhân (2020)

Tóm tắt phim Thế Giới Hôn Nhân

Bộ phim vạch trần những giả dối của đời sống hôn nhân khi tình yêu bị đáp trả bởi sự phản bội.

Kim Hee-ae là người phụ nữ xinh đẹp, thành công, hạnh phúc viên mãn. Tưởng chừng đã có tất cả mọi thứ trong tay nhưng cô không hề biết rằng, cô đã bị phản bội bởi chính người chồng của mình.

Một loạt plot twist đầy căng thẳng. Để rồi chính con cái của họ đã nhận những vết thương trong tâm hồn. Xuyên suốt phim còn là những phân cảnh 18+ thu hút người xem.

5. Điên Thì Có Sao (2020)

Năm sản xuất: 2020

Đạo diễn: Park Shin Woo

Diễn viên: Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji,…

Số tập: 16 tập

Thể loại: hài, lãng mạn

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Điên Thì Có Sao (It’s Okay to Not Be Okay) có ý nghĩa đặc biệt đối với cặp đôi gây sốt cộng động mạng toàn Châu Á. Vừa đánh dấu trở lại của Kim Soo Hyun sau thời gian nhập ngũ . Vừa tăng thêm giá trị nhận diện cho nữ thần Seo Ye Ji.

Sở hữu cốt truyện mới lạ, cùng đó là những phân cảnh từ lãng mạn đến hài hước. Tuy nhiên, hình tượng nhân vật Go Moon Young được so sánh với mợ chảnh Chung Song Yi – từng là hiện tượng khi kết hợp cùng Kim Soo Hyun trong Vì sao đưa anh tới (2013).

Điên Thì Có Sao (2020)

Tóm tắt phim Điên Thì Có Sao

Nội dung phim Điên thì có sao xoay quanh câu chuyện tình yêu của anh chàng Moon Gang Tae cùng cô nàng Go Moon Young.

Moon Gang Tae là một nhân viên y tế cộng đồng phải nuôi anh trai bị tự kỷ. Go Moon Young một tác giả truyện thiếu nhi không biết đến tình yêu. Họ vô tình gặp nhau. Cô nàng không ngần ngại bày tỏ sự hứng thú thái quá của bản thân đối với chàng trai này. Có thể vừa đi vừa tỏ tình với người thương.

Sau đó, họ dần có tình cảm với nhau và dần chữa lành những tổn thương tình cảm cho nhau. Người hâm mộ sẽ được xem những phân cảnh ướt át đến trụy tim.

6. Sunbae, Don’t Put On That Lipstick - Tiền bối, đừng tô màu son đó

Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn

Dự kiến công chiếu: 18/01/2021

Số tập dự kiến: 16 tập

Diễn viên chính: Rowoon, Won Jin Ah

Sunbae, Don’t Put On That Lipstick là bộ phim tình cảm, lãng mạn, xoay quanh câu chuyện tình chị em của Song Yoon A (Won Jin Ah) và Chae Hyun Seung (Rowoon).

Yoon A là một chuyên viên marketing thành đạt đang ấp ủ ước mơ được mở một cửa hàng mỹ phẩm cho riêng mình. Huyn Seung là đàn em trong công ty Yoon A.

Anh đã dần nảy sinh tình cảm với đàn chị của mình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Anh chàng tìm mọi cách để cưa đổ Yoon A.

Tuy nhiên, trong mắt Yoon A tham vọng, những chàng trai trẻ nhỏ tuổi hơn không phải là đối tượng hẹn hò của cô. Liệu rằng câu chuyện "chị ơi, anh yêu em" này có đạt được cái kết viên mãn không?

Với sự kết hợp giữa chàng trai "Haru" Rowoon và đàn chị xinh đẹp Won Jin Ah, bộ phim Sunbae, Don’t Put On That Lipstick hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những phút giây ngọt như kẹo.

Dàn diễn viên phim Sunbae, Don’t Put On That Lipstick - Tiền bối, đừng tô màu son đó

7. Be a meal/Cook Rice - Đầu bếp thiên tài

Thể loại: Ẩm thực, Hài hước, Gia đình

Dự kiến công chiếu: 11/01/2021

Số tập dự kiến: 120 tập

Diễn viên chính: Jung Woo Yeon, Jae Hee

Nội dung phim Be a meal là bộ phim có nhịp phim chậm rãi, cốt truyện nhẹ nhàng được chuyển thể từ tiểu thuyết Fantastic Girl của Kim Hye Jung. Nhân vật chính là cô gái Young Shin (Ryu Hyo Young), sở hữu tài năng nấu ăn cực đỉnh, đặc biệt là những món ăn hoàng gia.

Xoay quanh cuộc sống và chuyện tình yêu của Young Shin (Ryu Hyo Young), cùng đó là những màn trình diễn ẩm thực Hàn Quốc độc đáo, đặc sắc.

Xuyên suốt bộ phim là cuộc sống hàng ngày của Young Shin một cách chân thật nhất. Đồng thời là mối tình của cô nàng và anh chàng Kyung Soo (Jae Hee) dịu dàng, tốt bụng.

Be a meal/Cook Rice - Đầu bếp thiên tài

8. Hello It's me - Xin chào! Là tôi đây

Thể loại: Hài, Lãng mạn, Giả tưởng

Dự kiến công chiếu: 27/01/2021

Số tập dự kiến: 32 tập

Diễn viên chính: Choi Gang Hee

Hello It's me xoay quanh xoay quanh câu chuyện của một nữ phụ độc thân 37 tuổi, xuyên không trở về năm 17 tuổi.

Ban Ha Ni (Choi Gang Hee) đang sống một cuộc sống tẻ nhạt, cô độc. Bỗng chốc mọi thứ bị đảo lộn khi cô xuyên không về năm 17 tuổi. Khoảng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp, sôi nổi đang chuẩn bị cho những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Cũng tại nơi đây, cô đã gặp lại những người bạn, người thân yêu của mình, cùng người đặc biệt. Hãy đón xem phim để theo dõi những tình tiết thú vị nhé!

Hello It's me - Xin chào! Là tôi đây

9. Marriage lyrics and divorce music - Bản nhạc hôn nhân

Thể loại: Tâm lý, Lãng mạn

Dự kiến công chiếu: 23/01/2021

Số tập dự kiến: 16 tập

Diễn viên chính: Jeon Soo Kyung, Park Joo Mi, Lee Ga Ryung, Jeon No Min, Lee Tae Gon, Sung Hoon

Nội dung phim Marriage lyrics and divorce music xoay quanh đời sống hôn nhân đầy sóng gió của ba người phụ nữ cùng làm nghề phát thanh và có tuổi đời khác nhau.

Chị đại Lee Shi Eun (Jeon Soo Kyung dành rất nhiều tâm huyết cho nghề biên tập viên radio. Trong suốt 30 năm hôn nhân, cô hết sức chăm lo vun vén cho gia đình.

Chị kế Sa Pi Young (Park Joo Mi) là đạo diễn chương trình đã dành rất nhiều cố gắng để gia đình có cuộc sống ổn định, cùng công việc thuận lợi. Cuối cùng là Bu Hye Ryeong (Lee Ga Ryung) - một DJ radio đang chật vật trong công việc, hôn nhân và không muốn có con.

Cuộc sống gia đình yên ổn ở những lớp tuổi khác nhau này rồi sẽ gặp những vui buồn gì? Liệu rằng những người phụ nữ này sẽ vượt qua những biến cố xảy ra trong hôn nhân của mình như thế nào?

Marriage lyrics and divorce music - Bản nhạc hôn nhân

10. Dear. M

Thể loại: Tình cảm, Học đường, Hài hước

Dự kiến công chiếu: 26/02/2021

Số tập dự kiến: 12 tập

Diễn viên chính: Bae Hyun Sung, Jaehyun (NCT), Park Hye Soo, Kim Sae ron

Dear. M là bộ phim thuộc thể loại học đường có nội dung xoay quanh cuộc sống của các sinh viên đại học Seyoon.

Người bí ẩn với biệt danh M đang làm xáo trộn cuộc sống của những sinh viên đại học nơi này. Xuyên suốt bộ phim là hành trình khám phá và tìm ra người này.

Dear. M

11. Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2

Thể loại: Gia đình, Tình cảm, Hôn nhân

Dự kiến công chiếu: 05/02/2021

Số tập dự kiến: 12 tập

Đạo diễn: Joo Dong-min

Diễn viên chính: Kim So Yeon, Park Eun Seok, Eugene, Uhm Ki-joon,...

Siêu phẩm drama Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2 là một trong những bộ phim thành công trong thể loại phim hôn nhân và gia đình và thành công bậc nhất màn ảnh Hàn 2020.

Phần 2 của Penthouse tiếp nối câu chuyện của phần 1. Bộ phim này hứa hẹn sẽ mang đến những tình tiết bất ngờ, thú vị. Theo dõi tiếp ở phần 2 để xem rằng Shim Soo-ryeon có được hồi sinh? Oh Yoon-hee có chết sau vết đâm ở phần cuối? Sẽ có những cái tên mới nào xuất hiện?

Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu phần 2

12. Wonderland - Xứ sở thần tiên

Thể loại: Giả tưởng, Lãng mạn

Dự kiến công chiếu: tháng 04/2021

Số tập dự kiến:

Đạo diễn: Kim Tae Yong

Diễn viên chính: Gong Yoo, Choi Woo Sik, Park Bo Gum, Suzy

Tại một không gian ảo mang tên "Wonderland", các tuyến nhân vật khác nhau đã có cuộc gặp gỡ với người đã khuất. Đó là câu chuyện của người đàn ông ngoài 40 (Gong Yoo) gặp gỡ người vợ đã khuất, câu chuyện của cô gái trả 20 tuổi (Suzy),...

Với những cuộc gặp gỡ này, bộ phim mang đến những câu chuyện cảm động. Thông qua đó gửi đến thông điệp rằng những giá trị tình cảm đáng quý mà phải đến khi mất đi, con người ta mới nhận thức được.

Dàn diễn viên phim Wonderland - Xứ sở thần tiên

13. Snowdrop - Hoa tuyết điểm

Thể loại: Drama, Tình cảm, Lãng mạn

Dự kiến công chiếu: tháng 05/2021

Số tập dự kiến:

Đạo diễn: Jo Hyun-tak, Yoo Hyun Mi

Diễn viên chính: Jung Hae-in, Kim Jisoo, Kim Hye Yoon

Nội dung phim Snowdrop là xoay quanh chuyện tình của Im Soo Ho (Jung Hae In) và Jisoo (Eun Young Cho). Họ đã gặp không ít những trái ngang.

Trong lần đầu gặp mặt, Young Cho - cô gái học tại Đại học Nữ sinh đã dành tình cảm cho Soo Ho - du học sinh người Đức gốc Hàn.

Young Cho gặp Soo Ho trong tình trạng thân hình bê bết máu tại ký túc xá của cô vào một đêm nọ. Cô nhanh chóng dành tình cảm cho chàng du học sinh này, cô hết lòng giúp đỡ và chăm sóc anh. Càng lúc Soo Ho càng có tình cảm với Young Cho. Một ngày nọ, cô đã phát hiện ra bí mật kinh hoàng của anh...

Snowdrop - Hoa tuyết điểm

14. The Devil Judge - Thẩm phán quỷ dữ

Thể loại: Thám tử, Trinh thám, Bí ẩn

Dự kiến công chiếu: tháng 06/2021

Số tập dự kiến: 16 tập

Đạo diễn: Choi Jung Gyu

Diễn viên chính: Park Gyu Young, Ji Sung, Park Jin Young

Xoay quanh việc truy tìm, trừng phạt cái ác của một vị thẩm phán trưởng. Cùng đó là cuộc rượt đuổi gay cấn nhằm điều tra danh tính thật sự của người đó.

Vị thẩm phán ẩn danh nọ có phong cách làm việc không giống ai và nổi tiếng khắp thành phố. Tòa án trở thành một chương trình thực thế và thực thi pháp luật, tiêu diệt kẻ ác. Tuy nhiên, đã xuất hiện một vị thẩm phán trẻ cố gắng tìm kiếm thân phận của vị thẩm phán trưởng kia khiến mọi chuyện rẽ ngoặt...

Diễn viên phim The Devil Judge - Thẩm phán quỷ dữ

15. Vincenzo

Thể loại: Trinh thám, Lãng mạn

Dự kiến công chiếu: 20/02/2021

Đạo diễn: Kim Hee Won

Diễn viên chính: Song Joong Ki, Jeon Yoo Bin

Vincenzo xoay quanh Vincenzo (Song Joong Ki). Anh trở về Hàn Quốc, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ của băng đảng.

Xuyên suốt bộ phim là hành trình thực thi công lý theo phương thức của "thế giới ngầm" - thế giới của những tên tội phạm khét tiếng.

Anh gặp được cô luật sư nổi tiếng Hong Cha Young (Jeon Yoo Bin). Cùng kết hợp với Cha Young để truy tìm và giải quyết đám tội phạm này.

Anh dần nảy sinh tình cảm đặc biệt Cha Young. Tuy nhiên, đáng nói thân phận của anh là một trùm mafia. Liệu rằng những nhân vật này sẽ có cái kết như thế nào?

Vincenzo

Trên đây là tổng hợp những bộ phim Hàn Quốc đặc sắc với dàn diễn viên đẹp như mơ thuộc các thể loại phim khác nhau. Hy vọng bạn đọc sẽ có những trải nghiệm phim tuyệt vời nhất.