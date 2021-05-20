Với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao võ thuật nổi tiếng châu Á Thành Long, bộ phim vừa có nhiều yếu tố hành động xen lẫn hài hước, giúp cho người xem có được những khoảng thời gian giải trí vui vẻ và tràn ngập tiếng cười.

Top 10+ phim hài Hồng Kông hay nhất mọi thời đại sẽ là món ăn tinh thần giúp chúng ta có những giây phút thư giãn thoải mái bên bạn bè và người thân. Nếu như các bộ phim hài nổi tiếng của Âu – Mỹ như Mr Bean hay Charlie Chaplin từng khiến bạn cười lăn quay thì chúng ta cũng nên xem thử qua những phim hài đến từ quốc gia có nền điện ảnh nổi bật nhất châu Á - Hồng Kông.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Dragon (Thành Long) sau khi thất bại trong một cuộc thi đấu võ thuật và đành phải đi lang thang để tìm lại người em thất lạc của mình. Suốt cả hành trình gian nan đó là những trận đấu võ lộn xộn và những tình huống hiểu lầm đầy hài hước.

2. Wheels on Meals – Quán ăn lưu động (1984)

Theo nhận định từ giới chuyên môi thì Quán ăn lưu động là một trong những bộ Hồng Kông mang về doanh thu cao nhất năm 1984. Wheels on meals có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao điện ảnh Thành Long đã mang đến cho khán giả những tình tiết hài hước cùng những pha hành động võ thuật vô cùng “mãn nhãn”.

Wheels on Meals – Quán ăn lưu động là một trong những bộ Hồng Kông mang về doanh thu cao nhất năm 1984

3. Drunken Master – Túy quyền (1978)

Mặc dù đã công chiếu từ giữa thế kỉ 20 nhưng cho đến nay, Drunken Master vẫn là một trong những phim hài thành công nhất của Thành Long. Nhân vật chính của phim là Hoàng Phi Hồng (Thành Long) vì tính cách tinh nghịch nên bị cha gửi cho vị sư phụ Tô Khất Di – vị sư phụ chuyên đánh đập học trò dạy dỗ.

Drunken Master là một trong những phim hài thành công nhất của Thành Long

Hoàng Phi Hồng bị thầy mình hành hạ đến cùng cực mà không nhận ra là anh đang được sư phụ dạy võ theo cách thức mới. Cuối cùng, anh cũng luyện xong tuyệt kỹ túy quyền để trở về bảo vệ cha của mình.

4. Armour Of God II – Kế hoạch phi ưng (1991)

Kế hoạch phi ưng là bộ phim được đánh giá mang phong cách Indiana Jones nhưng của châu Á. Nội dung phim kể về nhân vật tên Jackie – một điệp viên ngầm được giao nhiệm vụ truy tìm số vàng bị cho là bỏ rơi trong thời chiến ở khu vực Bắc Phi vào 40 năm trước. Trong cuộc hành trình gian nan để truy tìm kho báu thất lạc đó, Jackie nhận ra mình đang phải cạnh tranh với những đối thủ sẵn sàng giết người để sở hữu kho báu.

Kế hoạch phi ưng là bộ phim được đánh giá mang phong cách Indiana Jones nhưng của châu Á

5. Police Story – Câu chuyện cảnh sát (1985)

Khi mới công chiếu, Police Story mang về cho mình giải thưởng danh giá phim hay nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông năm 1986. Nội dung phim kể về viên thanh tra Trần Gia Câu (Thành Long), anh được giao nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng tên có tên Salina - một thư ký của tay trùm ma tuý Chu Thao. Nhưng Gia Câu không hề biết mình bị gài bẫy vào một vụ giết người. Để giải oan cho bản thân, anh buộc phải đi tìm bằng chứng và một mình chống lại băng đảng của Chu Thao.

Police Story – Câu chuyện cảnh sát đạt giải thưởng danh giá phim hay nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông năm 1986

6. The Tai chi Master – Thái cực Trương Tam Phong (1993)

Một trong những bộ phim hay nhất của top 10+ phim hài Hồng Kông hay nhất mọi thời đại là Thái cực Trương Tam Phong. Nội dung phim tái hiện thời trẻ của nhân vật Trương Quân Bảo trước khi trở thành cao thủ võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu Trương Tam Phong.

Tại một cuộc thi đấu tranh hạng ở Thiếu Lâm, người bạn thuở nhỏ của Trương Quân Bảo suýt nữa sát hại đối thủ bằng một loại vũ khí bí mật. Sau khi ông và người bạn bị đuổi khỏi Thiếu Lâm, cả hai đã xảy ra xung đột và người bạn của ông đã phản bội ông cùng những người bạn còn lại.

Vào lúc bế tắc, Trương Quân Bảo phát hiện ra môn võ Thái Cực Quyền đang ở giai đoạn phục hồi. Chính quyết tâm trả thù người bạn của mình đã tiếp thêm sức mạnh cho Trương Quân Bảo chinh phục môn võ Thái Cực Quyền.

The Tai chi Master – Thái cực Trương Tam Phong (1993) tái hiện thời trẻ của nhân vật Trương Quân Bảo trước khi trở thành cao thủ võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu Trương Tam Phong

7. City Hunter – Điệp viên thành phố (1992)

Trong bộ phim này, Thành Long vào vai Ryo Saeba – một hám tử được giao nhiệm vụ tìm ra cô con gái của một vị thương nhân người Nhật không may bị lạc trên một con tàu du lịch khổng lồ. Cũng từ lúc này, anh bị cuốn vào cuộc chiến của những kẻ âm mưu chiếm đoạt con tàu du lịch nói trên. Cuộc phiêu lưu của Ryo Saeba đầy ắp những pha hành động “dở khóc dở cười” khiến người xem không thể rời mắt.

Cuộc phiêu lưu của Ryo Saeba đầy ắp những pha hành động “dở khóc dở cười” khiến người xem không thể rời mắt

8. Trouble Maker – Tiểu tử siêu quậy (1995)

Trong top 10+ phim hài Hồng Kông hay nhất mọi thời đại, không thể không nhắc đến cái tên Tiểu tử siêu quậy. Bộ phim đem lại cho người xem nhiều tràng cười sảng khoái. Nội dung phim nói về câu chuyện của cậu bé tinh nghịch có tên Siao San, cậu có khả năng biểu diễn Kungfu cao siêu.

Phim vừa mang yếu tố hài hước, nhí nhảnh nhưng qua đó, nó cũng đọng lại với người xem nhiều cảm nghĩ và những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Ngoài ra, bộ phim còn lồng ghép vào những tình tiết tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng để mang đến một màu sắc tươi mới và trẻ trung cho bộ phim.

Trouble Maker – Tiểu tử siêu quậy (1995) đem lại cho người xem nhiều tràng cười sảng khoái

9. Dragon from Shaolin – Rồng thiếu lâm (1996)

Đây là bộ phim có đầy những màn võ thuật sẵn sàng làm “mãn nhãn” người xem, cùng với đó là các tình huống hài hước thú vị làm cho Dragon from Shaolin không còn đơn thuần chỉ là một bộ phim “đánh đấm” khô khan như các bộ phim võ thuật khác.

Dragon from Shaolin – Rồng thiếu lâm (1996) là bộ phim có đầy những màn võ thuật sẵn sàng làm “mãn nhãn” người xem, cùng với đó là các tình huống hài hước thú vị

10. Who Am I – Tôi là ai (1998)

Bộ phim kể về nhân vật Thành Long – một điệp viên không may bị mất trí nhớ sau khi quyết định nhảy khỏi chiếc trực thăng đang bay. Xui xẻo hơn khi anh còn bị những kẻ lạ mặt truy sát mà không biết lý do vì sao mình bị thế. Nhưng với khả năng võ thuật cùng những kĩ năng sinh tồn, anh phải vận dụng chúng để loại bỏ những sát thủ và tìm lại chính mình.

Who Am I – Tôi là ai (1998)

11. Hitman – Sát thủ bá vương (1998)

Bộ phim khắc họa một phần về sự tăm tối của xã hội Trung Quốc khi các băng đảng xã hội nổi lên ngày càng nhiều và tội ác diễn ra khắp nơi. Vị cảnh sát chính trực Fu (do Lý Liên Kiệt đóng) có nhiệm vụ càn quét các băng đảng tội phạm nhưng không thành. Cuối cùng, anh lại tự biến mình thành 1 sát thủ để tiêu diệt các thế lực tội ác.

Hitman – Sát thủ bá vương (1998)

12. Gallants – Đả Lôi Đài (2010)

Nội dung phim xoay quanh nhóm nhạc Gallants vào thập niên 1960 và 1970. Một thành viên trong nhóm không may bị đột quỵ và bắt đầu nhận ra anh ta đã không làm được bất cứ điều gì quan trọng trong cuộc sống của mình. Cảm thấy rằng mình có thể rời bỏ trần đời bất cứ lúc nào, anh ta có mong muốn cuối cùng là tìm được tất cả bạn bè và thực hiện một buổi diễn để đời.

Gallants – Đả Lôi Đài (2010)

13. Treasure Inn – Quán trọ thần tài (2011)

Bộ phim kể về Cung Thiếu Gia và Lão Ba - hai tân bộ đầu của huyện Bạch Mã. Dù rằng có khả năng công phu nhưng họ chưa một lần có cơ hội thể hiện mình vì họ chỉ quanh quẩn với những công việc nhỏ bé trong nha huyện.

Đến một ngày nọ, gia đình Trương lão gia rơi vào thảm họa và bức tượng quý giá “Ngọc Quan âm” của Trương gia cũng bị đánh cắp. Cung thiếu gia và lão Ba đã lên đường đến Quán Trọ Thần Tài - một quán trọ thần bí nằm trong sa mạc với quyết tâm khám phá vụ án, đồng thời khai phá những bí mật về gia đình Trương gia.

Treasure Inn – Quán trọ thần tài (2011)

14. Goldbuster – Yêu linh linh (2017)

Nội dung phim kể về hai cha con chủ nhà tên Từ Đại Phú và Từ Thiên Vũ, họ muốn có quyền sở hữu khu dân cư cũ Manh Quý Phường. Trớ trêu thay là có 4 hộ gia đình cương quyết không muốn dời đi chỗ ở mới. Bất đắc dĩ, hai cha con Từ Đại Phú và Từ Thiên Vũ phải thuê người giả ma để đuổi 4 hộ gia đình kia đi, nhưng không ngờ hành động giả ma của họ lại vô tình dụ ma thật tới quấy phá. Và vô số tình huống hồi hộp xen lẫn hài hước cũng xuất hiện từ đây.

Goldbuster – Yêu linh linh (2017)

15. Empero's Holidays – Kỳ nghỉ của bố (2015)

Phim là câu chuyện về ba người cha có tính cách vui vẻ thuộc hàng đại gia, giàu có nhất vùng. Các ông bố vì thương con đã tổ chức một chuyến du lịch với mong muốn gắn kết tình cảm cha con, bù đắp lại những khoảng thời gian bận rộn khi ông không ở bên con cái.

Empero's Holidays – Kỳ nghỉ của bố (2015) là một bộ phim tình cảm gia đình có thêm những tình tiết nhí nhảnh gây cười

Đây là một bộ phim tình cảm gia đình có thêm những tình tiết nhí nhảnh gây cười bởi diễn xuất tài tình của các diễn viên nhí cùng những hành động ngộ nghĩnh vụng về khi các ông bố chăm con.

16. Lộc Đỉnh Ký

Nội dung phim Lộc Đỉnh Ký xoay quanh câu chuyện về cuộc đời nhiều biến cố của Dương Châu - Vi Tiểu Bảo.

Hắn là gã lưu manh xuất thân từ Lệ Xuân Viện thành. Tiểu Bảo may mắn được lọt vào trong cung cấm và phục vụ dưới trướng của Tổng quản Công Công Hải Đại Phú. Nhờ trí thông minh, Tiểu Bảo đã hợp sức với vua Khang Hy trừ đi nghịch tặc Ngao Bái.

Nhân vật Vi Tiểu Bảo dưới sự thể hiện mới mẻ của Châu Tinh Trì đã trở nên giảo hoạt hơn. Khán giả sẽ được mãn nhãn với các màn võ thuật trong phim...

Nội dung phim Lộc Đỉnh Ký xoay quanh câu chuyện về cuộc đời nhiều biến cố của Dương Châu - Vi Tiểu Bảo

Năm phát hành: 1992

Thể loại: Hài, cổ trang

Thời lượng: 106 phút

Đạo diễn: Vương Tinh

Diễn viên: Ngô Mạnh Đạt, Trần Bách Tường, Ôn Triệu Luân, Khâu Thục Trinh…

Điểm IMDb: 7.1/10

17. Thực Thần - God of Cookery (1996)

Nội dung bộ phim hài Thực Thần nói về chủ đề ẩm thực. Xoay quanh những cuộc thi nấu ăn ở Hồng Kông để tranh vị trí "Thần ăn". Đây là bộ phim được đánh giá cao cả về doanh thu và nghệ thuật.

Trong bộ phim này, Châu Tinh Trì đảm nhận vai là một đầu bếp tài giỏi, cao ngạo. Tuy nhiên, sau khi được phong danh hiệu “Vua đầu bếp” từ Pháp trở về Hong Kong, anh bị người bạn thân bán đứng. Sau đó phải lưu lạc chốn giang hồ, sống cuộc đời thân bại danh liệt.

Không chỉ để lại ấn tượng với những pha hài hước đậm chất Châu Tinh Trì. Đây còn là bộ phim kết hợp với nhiều yếu tố tình cảm và để lại nhiều bài học ý nghĩa của cuộc sống. Đặc biệt, sự cân bằng các yếu tố bi - hài trong nội dung, tình tiết của câu chuyện là điều khiến tác phẩm này được giới truyền thông đánh giá cao.

Sự cân bằng các yếu tố bi - hài trong nội dung, tình tiết của câu chuyện là điều khiến tác phẩm này được giới truyền thông đánh giá cao

Năm phát hành: 1996

Thể loại: Hành động, hài

Thời lượng: 96 phút

Đạo diễn: Châu Tinh Trì

Diễn viên: Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy, Cốc Đức Chiêu, Ngô Mạnh Đạt…

Điểm IMDb: 7.3/10

18. Vua phá hoại – Love on Delivery (1994)

Xoay quanh nhân vật chính là anh chàng Hà Kim Ngân không tài năng, không tiền bạc và đang là nhân viên của một công ty vận chuyển.

Hà Kim Ngân đem lòng yêu cô Lệ, học viên lớp Karate. Anh chàng tìm đủ mọi cách để được làm quen với người đẹp.

Nhằm ghi điểm với đối phương, anh chàng tìm cách theo học đại cao thủ “Đạt đen” để đánh bại các cao thủ Karate.

Lợi dụng anh chàng si tình, Đạt đen chỉ dạy qua loa vài chiêu thức. Tuy nhiên, bất ngờ thay khi Hà Kim Ngân thực sự luyện thành chiêu “Vô Địch Phong Hỏa Luân”.

Vua phá hoại – Love on Delivery (1994)

Với top 10+ phim hài Hồng Kông hay nhất mọi thời đại mà chúng tôi đã sưu tầm và tuyển chọn, hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn hữu ích cho thực đơn giải trí cuối tuần cùng gia đình, bạn bè.