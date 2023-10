Top 14 phim lẻ chiếu rạp hay 2021 bạn không nên bỏ lỡ

Diễn viên: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri,...

Godzilla vs. Kong là bộ phim chiếu rạp được mong đợi nhất 2021. Đây là một trong những bộ phim bom tấn hàng đầu trong vũ trụ điện ảnh của các quái vật trên thế giới.

Trong Godzilla và King Kong, những quái vật nổi tiếng nhất trên màn ảnh sẽ được tái hiện chung.

2. Quá nhanh quá nguy hiểm 9 - Fast and Furious 9

Thời gian phát hành dự kiến: 02/04/2021

Thời lượng: 100 phút

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Đạo diễn: Justin Lin

Diễn viên: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges,...

Điểm IMDb: 2.5/10

Đây là phần tiếp theo của The Fate of the Furious 2017. Nội dung phim xoay quanh cuộc đụng độ của Dom và em trai Jakob - kẻ hợp tác nữ quái Cipher để khiêu khích anh trai. Hacker Cipher (Charlize Theron) sau khi thoát chết ở cuối phần 8 sẽ quay trở lại với nhiều chiêu trò nguy hiểm, nhằm hạ gục Dominic và gia đình anh.

Theo dự đoán, đây sẽ là một trong những bom tấn ăn khách nhất năm nay.

Quá nhanh quá nguy hiểm 9 sở hữu những màn hành động với tâm điểm là những cỗ xe. Đặc biệt phải kể đến chiếc Pontiac Fiero do Dom cầm lái được gắn động cơ tên lửa và trang bị sức mạnh đáng gờm.

Không những vậy, khán giản sẽ thót tim và mãn nhãn với các màn lao xe qua vách núi, dàn container lật ngược hay đối đầu với đội quân trực thăng.

Đây là phần phim vắng bóng “The Rock” Dwayne Johnson và Jason Statham. Tuy nhiên, thay vào đó Fast & Furious 9 đã mời được một gương mặt vàng thay thế – huyền thoại đô vật John Cena. Phim được dời lịch chiếu đến ngày 28/05/2021.

3. Cuộc thảm sát bắt đầu - Venom 2

Thời gian phát hành dự kiến: 24/6/2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Phiêu lưu, siêu anh hùng

Đạo diễn: Andy Serkis

Diễn viên: Tom Hardy, Woody Harrelson

Theo dự kiến, bộ phim sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh.

Eddie Brock phát hiện được rằng Cletus Kasady tấn công trại mồ côi của hắn. Chính hành động này đã góp phần khiến danh sách tội ác của Cletus Kasady dài thêm rất nhiều. Và Eddie đã trở thành thám tử để trả thù cho những tội ác mà Cletus đã gây ra.

4. Ma Trận 4 - Matrix 4

Thời gian phát hành dự kiến: 23/12/2021

Thời lượng: 120 phút

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, hành động

Đạo diễn: Lana Wachowski

Diễn viên: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Laurence Fishburne,...

Ma trận đầu là bộ phim sở hữu những hình ảnh ngoạn mục và một thế giới khoa học viễn tưởng chi tiết, sống động khiến khán giả choáng váng. Được phát hành lần đầu vào năm 1999, bộ phim sẽ khiến người xem chìm trong những ẩn ý đầy hấp dẫn và những suy ngẫm triết học.

Trong The Matrix 4, bộ đôi Keanu Reeves Và Carrie-Anne Moss sẽ trở lại. Trong phần The Matrix Revolutions, cả hai nhân vật đều đã bị giết. Đây là sự hồi sinh không nằm ngoài những câu hỏi đã được những khán giả đề cập trước đó và sự trở lại của Neo.

5. Minions: Sự trỗi dậy của Gru

Thời gian phát hành dự kiến: 17/06/2021

Thời lượng: 100 phút

Thể loại: Hoạt hình, hài

Đạo diễn: Kyle Balda

Diễn viên: Steve Carell, Lucy Lawless, Michelle Yeoh,...

Nội dung bộ phim hé lộ những bí mật thú vị về quá khứ của ác nhân Gru thời còn trẻ. Tiếp nối phần trước đó, Minions: Hành trình “lột xác” của gã ác nhân Gru và sự trỗi dậy của hắn ta là điều lôi cuốn người xem.

Hắn bắt đầu kế hoạch trở thành ác nhân số một thế giới ngay khi chiêu mộ được Minions.

Gru đầu muốn thực hiện ước mơ nên đã đầu quân cho nhóm tội phạm khét tiếng Vicious 6. Điều đáng nói đó là băng đảng này lại chê cười và khinh thường vì cậu chỉ là một đứa trẻ con.

Với tính cách bốc đồng, Gru đã dùng súng chuyên dụng đánh cắp viên đá quý của bọn chúng. Kéo theo đó là hàng loạt sự kiện rắc rối.

6. Nhóc Trùm 2 - The Boss Baby 2

Thời gian phát hành dự kiến: 26/03/2021

Thời lượng: 100 phút

Thể loại: Hoạt hình, hài

Đạo diễn: Tom McGrath

Diễn viên: Alec Baldwin, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel, James Marsden, Eva Longoria,...

Với dàn diễn viên siêu đáng yêu, Nhóc Trùm đã từng là bộ phim chiếm trọn trái tim của khán giả. Đó là những em bé mặt còn búng ra sữa, mồm luôn đòi ăn. Vậy mà lại là thành viên của tổ chức bí mật và chỉ cư xử, nói chuyện y như người lớn.

Bối cảnh của phần 2 đó là nhiều năm sau khi Ted và anh trai Tim Templeton của cậu trưởng thành. Nhóc Trùm: Nối Nghiệp Gia Đình với một dàn “nhóc trùm” hoàn toàn mới. Độ tinh ranh miễn bàn, chẳng kém cạnh gì thế hệ cha anh.

Cô bé Tabitha 7 tuổi là cô con gái lớn của Tim. Vốn thần tượng chú Ted, cô bé quyết tâm chăm chỉ học tập ngày đêm để đạt được thành công.

7. Flora & Ulysses

Thời gian phát hành dự kiến: 19/02/2021

Thời lượng: 95 phút

Thể loại: Hài, phiêu lưu

Đạo diễn: Lena Khan

Diễn viên: Matilda Lawler, Alyson Hannigan, Ben Schwartz, Benjamin Evan Ainsworth,...

Điểm IMDb: 6.4/10

Nội dung phim là cuộc phiêu lưu của một cô bé và một chú sóc có siêu năng lực. Flora Buckman có sở thích thích lạc vào thế giới của các siêu anh hùng trong truyện tranh mà cô bé đọc.Cô là một đứa trẻ 10 tuổi hay hoài nghi.

George có cha là một tác giả truyện tranh nhưng không đạt được thành công và đang làm việc tại một cửa hàng cung cấp đồ dùng văn phòng. Mẹ cô là một tiểu thuyết gia lãng mạn tài năng đã từng giành được nhiều giải thưởng. Họ rời xa nhau bởi những khó khăn của mỗi người gặp phải.

8. Biệt đội cảm tử - The Suicide Squad

Thời gian phát hành dự kiến: 04/08/2021

Thời lượng: Chưa xác định

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Đạo diễn: James Gunn

Diễn viên: Pete Davidson, Margot Robbie, Jared Leto, John Cena, Idris Elba,...

Phần nội dung phim đề cập tới danh tính nhiều phản diện và phản anh hùng xuất hiện trong vũ trụ DC như Bloodsport, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin và Harley Quinn. Mục tiêu của nhiệm vụ nằm trên hòn đảo Corto Maltese được canh phòng kỹ càng.

Nhiệm vụ lần này đưa đẩy nhóm ác nhân tới chỗ bị vứt lại hòn đảo biệt lập, được canh phòng cẩn mật Corto Maltese. Băng rừng, vượt suối, đề phòng kẻ thù có thể tấn công từ bất kỳ lùm cây bụi cỏ nào, Biệt đội Cảm tử tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng tay lính Colonel Rick Flag, dưới sự giám sát chặt chẽ của Amanda Waller.

9. Nhiệm vụ bất khả thi - Mission: Impossible 7

Thời gian phát hành dự kiến: 19/11/2021

Thời lượng: 95 phút

Thể loại: Hành động, phiêu lưu

Đạo diễn: Christopher McQuarrie

Diễn viên: Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Simon Pegg,...

Nhiệm vụ bất khả thi là một loạt phim hành động Mỹ có nội dung dựa trên bộ phim truyền hình Mission: Impossible ra mắt năm 1996.

Xoay quanh biệt đội của tổ chức IMF do điệp viên Ethan Hunt dẫn đầu. Với Hunt là nhân vật chính duy nhất của loạt phim. Cùng đó là Luther Stickell hay Benji Dunn có thể xuất hiện trong nhiều hơn một phần phim.

Ở năm 2021, đây là bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người xem.

10. The Eternals

Eternals là bộ phim đưa Angelina Jolie chính thức gia nhập Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Minh tinh Angelina Jolie tham gia vào dự án này là một bất ngờ lớn. Angelina Jolie đảm nhận vai nữ thần sức mạnh Thena, trí tuệ của tộc Eternals.

Cái tên Zuras được cha cô đổi sau đó nhằm để gợi nhớ đến người con gái của Zeus là Athena. Với mong muốn nhằm đạt được thỏa thuận hiệp ước giữa hai tộc người.

Eternals sống hiền hòa nhưng sẽ trở thành một chiến binh mạnh nhất của chủng tộc khi cần thiết.

Bối cảnh câu chuyện của “Eternals” từ cách đây hàng triệu năm trước. Khi thử nghiệm di truyền Celestials - các sinh vật vũ trụ quyền năng trên người để tạo ra những cá thể siêu năng lực.

Gồm 2 nhóm Cường nhân – Eternals và những Deviants hung ác.

Trong suốt chiều dài lịch sử, hai nhóm tiếp tục chiến đấu với nhau. Trước khi rời Trái Đất, người Eternals cũng đã chiến đấu với người Hy Lạp, La Mã và Bắc Âu để khám phá các ngôi sao. Bộ phim hay 2021 The Eternals này sẽ được dự kiến phát hành vào 04/11/2021.

11. No Time To Die

No Time To Die là bộ phim đánh dấu sự trở lại của James Bond khi lựa chọn giải nghệ để có cho mình một cuộc sống bình thường.

Ác nhân Safin (Rami Malek) xuất hiện khiến trật tự và hòa bình thế giới một lần nữa lại bị đe dọa. Anh buộc phải tái xuất. Cùng đó là những bí mật sâu khuất đang chờ được hé lộ. Tập phim cực hay này được giới thiệu với khán giả trên màn ảnh lớn với phiên bản nữ của 007.

Lý giải sự đón chờ của bom tấn 2021 này là bởi đây không chỉ là lần thứ 5 Daniel Craig thủ vai James Bond mà còn là lần cuối cùng anh xuất hiện trong loạt phim này.

Phim được dự kiến khởi chiếu vào ngày 07/05/2021.

12. G.I.JOE 3: Snake Eyes

Với những pha hành động đẹp mắt và công nghệ vũ khí hiện đại, hai phần phim trước G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009) và G.I. Joe: Retaliation (2013) đã gây ấn tượng mạnh với người xem.

Nội dung chi tiết của Snake Eyes vẫn đang được giữ kín. Theo những teaser gần đây, người hâm mộ cho rằng bộ phim sẽ có nội dung đào sâu vào quá khứ nhân vật Snakes Eyes, một thành viên cốt cán của tổ chức G.I.Joe.

Vai Snake Eyes sẽ do nam diễn viên điển trai Henry Golding đảm nhận. Cùng đó là các thành viên chủ chốt khác của tổ chức G.I.Joe sẽ được đảm nhiệm bởi Andre Koji (Storm Shadow), Iko Uwais (Hard Master), Úrsula Corberó (Baroness) và Samara Weaving (Scarlett). Hiện tại phim vẫn chưa có ngày phát hành chính thức.

13. The King’s man - Kingsman

Nội dung phim Kingsman: Khởi nguồn xoay quanh quá trình hình thành đầy gian khó của tổ chức điệp viên danh giá nước Anh.

Bối cảnh là thời Thế chiến thứ nhất, nơi bom đạn giày xéo những cánh đồng và người chết như ngả rạ.

Khán giả sẽ thấy cả 2 trailer được hãng 20th Century Fox tung ra lại có cảnh một chiến trường tan hoang và vầng mặt trời nặng trĩu.

Tổ chức Kingsman nhằm ngăn chặn âm mưu bạo tàn của những tên trùm máu lạnh.

Conrad (Harris Dickinson) là lính mới được công tước xứ Oxford (Ralph Fiennes) đã dạy những kỹ năng tối quan trọng của một điệp viên. Anh có thể diễn xuất như một quý ông nhưng và là một người hùng chân chính khi chiến đấu. The King's Man sẽ là một trong những phim hay 2021 đáng mong chờ. Ngày ra rạp được dời đến 22/12/2021.

14. The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Đây là phần 3 của mạch truyện Vũ trụ kinh dị The Conjuring. Được sản xuất bởi James Wan, người đã thành công với những tác phẩm như Saw, Insidious cùng đạo diễn The Conjuring 3 ông Michael Chaves

Đôi vợ chồng trừ tà nhà Warren do Patrick Wilson cùng Vera Farmiga đảm nhận sẽ điều tra một vụ án giết người. Trong vụ án này, thủ phạm nằng nặc khai rằng gã bị quỷ dữ sai khiến. Đây là bộ phim dựa trên nội dung phim là vụ án có thật của Arne Cheyenne Johnson vào năm 1981. Vụ án này đã trở nên nổi tiếng với tên gọi “Devil Made Me Do It” (Quỷ ép tôi làm vậy).

Phần 3 này sẽ có sự hội ngộ của dàn diễn viên lâu năm. Không chỉ là phần cuối của bộ ba phim The Conjuring, đây còn là bộ phim có liên hệ sâu sắc với tất cả những câu chuyện khác trong vũ trụ điện ảnh ma quái (The Conjuring, The Conjuring 2, Annabelle, Annabelle: Creation và The Nun).

Phim được dời ngày ra rạp đến 27/05/2021.

Trên đây là giới thiệu 14 phim lẻ chiếu rạp hay 2021. Nếu bạn là fan của dòng phim này thì đừng bỏ qua nhé!