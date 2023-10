Top 12 bộ phim drama Hàn Quốc hứa hẹn “bùng nổ” 2021

Đạo diễn: Joo Dong-Min

Diễn viên: Lee Ji ah, Kim So yeon, Eugene, Park Eun Seok, Uhm Ki Joon

Bài hát nổi bật: Crown

Penthouse đã đạt mức rating khủng sau khi kết thúc mùa 1. Bộ phim đạt được thành công lớn khi giành vị trí thứ 8 trong danh sách 50 bộ phim truyền hình Hàn Quốc tính theo lượt người xem trên toàn quốc.

Tiếp nối thành công này, phần 2 được lên sóng vào tháng 2 năm 2021. Theo đó, mức rating được ghi nhận là 19.2% và tập 2 vươn lên con số 20,4%.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cuộc chiến của giới thượng lưu bất động sản. Trình độ giáo dục, sự tham vọng là người dẫn đầu.

Cuộc chiến thượng lưu 2 - Penthouse 2

Đặc biệt, kịch bản trả thù của phần 2 vô cùng gay cấn, hồi hộp. Hàng loạt tình tiết bất ngờ diễn ra ngay từ khi lên sóng. Cùng đó là sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật mang đến sự hấp dẫn của bộ phim.

2. Chuyện đời bác sỹ 2 - Hospital playlist 2

Lịch phát sóng dự kiến: 2021

Thể loại: Y khoa, tình cảm, hài hước

Thời lượng: 12 tập

Đạo diễn: Lee Myung-Han

Diễn viên: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Jeon Mi Do, Kim Dae Myung

Chuyện đời bác sỹ phần 1 với những tình huống cười nghiêng ngả đến khóc hết nước mắt đã mang đến những cung bậc cảm xúc khó tả đến khán giả.

Nội dung bộ phim là câu chuyện tình bạn, tình yêu vừa cảm động vừa giàu tính nhân văn của 5 bác sĩ với những tính cách khác nhau.

Khắc họa sự khác biệt về tính cách của họ. Đồng thời bộ phim cho thấy niềm đam mê vô tận của họ với âm nhạc và đó cũng là thứ gắn kết tình tri kỷ này. Nối tiếp sự thành công ngoài mong đợi của phần 1, bộ phim hứa hẹn sẽ ra mắt phần 2 vào nửa đầu năm 2021.

Chuyện đời bác sỹ 2 - Hospital playlist 2

3. Chuông báo tình yêu 2 - Love alarm 2

Lịch phát sóng dự kiến: 12/03/2021

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, hài hước, viễn tưởng

Đạo diễn: Lee Na Jeong

Diễn viên: Kim So Hyun, Jung Ga Ram, Song Kang, Go Min Si, Kim Shi Eun

Nội dung phim Chuông báo tình yêu được chuyển thể từ webtoon cùng tên. Ở mùa đầu tiên, nội dung phim là câu chuyện về khái niệm tỏ tình độc đáo thông qua một ứng dụng sẽ gửi thông báo khi có người thích bạn trong bán kính 10 mét. Cùng đó là câu chuyện thanh xuân vườn trường về những tình cảm ngây ngô, đáng yêu.

Trong phần 2, mối tình tay ba giữa Hwang Sun Oh (Song Kang), Kim Jojo (Kim So Hyun) và Lee Hye Young (Jung Ga Ram) ở thời điểm trưởng thành sẽ được phát triển tối đa. Theo dự đoán, đây sẽ là bộ phim thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Chuông báo tình yêu 2 - Love Alarm 2

4. Hoa tuyết điểm - Snowdrop

Lịch phát sóng dự kiến: 28/05/2021

Thể loại: Tâm lý, tình cảm

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Jo Hyun-tak

Diễn viên: Jung Hae-in, Kim Ji-soo, Yoo In-na, Jang Seung-jo, Yoon Se-ah

Hoa tuyết điểm là bộ phim của đạo diễn Jo Hyun-Tak và biên kịch Yoo Hyun-Mi. Đặc biệt , bộ phim có sự tham gia của Jisoo, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink. Theo dự đoán, đây là bộ phim sẽ trở thành “cơn sốt” của năm 2021.

Bối cảnh của Hoa tuyết điểm là vào năm 1987. Xoay quanh câu chuyện về Im Soo-ho (Jung Hae-in) - một sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Đức và Eun Young-cho (Kim Ji-soo) - một sinh viên Hàn Quốc đáng yêu, tính cách sôi nổi, hoạt bát.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Eunyoung-cho đã yêu Soo-ho. Họ có cuộc gặp đầu tiên bất ngờ khi Soo-ho lao vào ký túc xá nữ với người đầy máu. Cô đã giúp đỡ và chăm sóc vết thương cho anh.

Liệu rằng bí mật gì đang được Im Soo-ho cố gắng che giấu? Diễn biến tình cảm của họ sẽ ra sao?

Hoa tuyết điểm - Snowdrop

5. Xứ sở thần tiên - Wonderland

Lịch phát sóng dự kiến: Tháng 04/2021

Thể loại: Khoa học, viễn tưởng

Đạo diễn: Kim Tae-yong

Diễn viên: Park Bo-gum, Bae Suzy, Jung Yu-mi, Choi Woo-shik

Xứ sở thần tiên là bộ phim của đạo diễn danh tiếng Kim Tae Yong. Nối tiếp sau nhiều tác phẩm nổi bật như “Late Autumn” (2010), “You Are More Than Beautiful” (2013),...

Sở hữu dàn “cast khủng” bộ phim dự kiến sẽ được bùng nổ rating khi công chiếu. Bối cảnh của Wonderland là một vũ trụ mô phỏng nơi mọi người có thể đoàn tụ và giao tiếp với những người thân yêu. Đây là nơi mà nhiều người thầm ao ước có được ở thế giới thực nhưng không thể thực hiện được.

Xứ sở thần tiên - Wonderland sở hữu dàn sao hạng A

6. Thanh tra bí mật của Hoàng gia - Royal secret agent

Ngày phát hành: 21/12/2020

Thể loại: Lịch sử, bí ẩn, hài hước.

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Kim Jung-min

Diễn viên: Kim Myung-soo, Kwon Nara, Lee Tae-hwan, Jo Soo-min, Lee Yi-kyung

Bài hát nổi bật: I'll Find You

Điểm IMDb: 8.3/10

Royal Secret Agent là bộ phim truyền hình bí ẩn, hài hước của Hàn Quốc được công chiếu vào cuối năm 2020. Bộ phim này nhận được nhiều sự yêu thích của giới trẻ.

Nội dung phim xoay quanh thanh tra bí mật của hoàng gia. Được ra lệnh đi thị sát vạch trần những vụ án tham nhũng và bảo vệ, giải quyết nỗi oan khuất cho người dân.

Bộ phim nhận mức rating trung bình trên toàn quốc là 10,2 và 14,0% ở tập cuối.

Poster phim Thanh tra bí mật của Hoàng gia - Royal secret agent

7. Tuổi trẻ của tháng năm - Youth of may

Lịch phát sóng dự kiến: Tháng 5/2021

Thể loại: Lãng mạn, chính kịch

Thời lượng: 12 tập

Đạo diễn: Song Min-yeon

Diễn viên: Lee Do-hyun, Go Min-si, Lee Sang-yi, Keum Sae-rok

Đạo diễn của phim Youth Of May là Song Min Yeob - người chỉ đạo Doctor Prisoner (Bác Sĩ Trại Giam). Sau "bom tấn" Sweet Home (Thế Giới Ma Quái vừa được ra mắt trong năm 2020, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lee Do Hyun và Go Min Si.

Bộ phim lấy bối cảnh năm 1980. Nội dung phim là câu chuyện kể về Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun) - một sinh viên y khoa. Vấp phải không ít những định kiến xã hội nhưng luôn cố gắng vượt qua.

Kim Myung Hee (Go Min Si) - một nữ y tá năm ba không chịu đầu hàng trước khó khăn, luôn không ngừng phấn đấu và vươn lên.

Tuổi trẻ của tháng năm - Youth of may

8. Tiền bối, đừng tô màu son đó - She would never know / Sunbae, don’t put on that lipstick

Ngày phát hành: 18/01/2021

Thể loại: Hài hước, lãng mạn

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Lee Dong-yoon, Ra Ha-na

Diễn viên: Kwon Jin Ah, Ro Woon, Lee Hyun Wook, Lee Joo Bin

Bài hát nổi bật: Lean on me, I feel you

Điểm IMDb: 8.3/10

She would never know có nội dung dựa trên webtoon cùng tên nổi tiếng vào năm 2017. Bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn này vừa được ra mắt tại Hàn Quốc và đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả.

Nội dung phim là câu chuyện tình yêu công sở của Yoon Song Ah, một nhà tiếp thị thương hiệu chuyên nghiệp tại một nhãn hàng mỹ phẩm cùng anh chàng cấp dưới sở hữu ngoại hình cực phẩm, “táo bạo” thông minh, tài năng. Bằng tất cả sự nỗ lực, Yoon Song Ah luôn mơ ước sẽ sở hữu thương hiệu của riêng mình.

Tiền bối, đừng tô màu son đó

9. Vượt Ra Tội Ác - Beyond evil

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thể loại: Kinh dị, tâm lý

Thời lượng: 16 tập

Đạo diễn: Shim Na-yeon

Diễn viên: Shin Ha-kyun, Yeo Jin-goo

Bài hát nổi bật: The Night

Điểm IMDb: 7.5/10

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Dong Sik và Joo Won - hai người đàn ông can đảm trong cuộc truy đuổi kẻ giết người hàng loạt. Để truy ra tung tích của kẻ sát nhân, họ buộc phải không bỏ sót bất kể nghi phạm nào dù là vô tội nhất – bao gồm chính họ để tìm “kẻ quái dị” thực sự.

Bộ phim hứa hẹn thành công với sự góp mặt của diễn viên gạo cội Shin Ha Kyun từng được khán giả biết đến qua tác phẩm Thằng Em Lý Tưởng, cùng với Yeo Jin Goo - diễn viên tài năng đã ghi dấu ấn với Khách sạn ánh trăng.

Vượt Ra Tội Ác - Beyond evil

10. Vincenzo

Ngày phát hành: 20/02/2021

Thể loại: Hài, lãng mạn, tội phạm

Thời lượng: 20 tập

Đạo diễn: Kim Hee-won

Diễn viên: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taecyeon

Bài hát nổi bật: Ombra mai fu

Điểm IMDb: 7.7/10

Nội dung phim Vincenzo xoay quanh câu chuyện kể về Joo Hyung là một luật sư người Ý dưới cái tên Vincenzo Cassano và làm cố vấn tối cao cho Mafia.

Anh buộc phải chạy trốn đến Hàn Quốc để tránh khỏi mối nguy hiểm khi cuộc chiến nổ ra. Duyên số đưa đẩy khiến anh gặp Cha Young và nhanh chóng yêu cô. Họ cùng theo đuổi công lý và bắt đầu một mối tình lãng mạn.

Bộ phim có sự góp mặt của nam tài tử Song Joong Ki. Tài năng diễn xuất và vẻ ngoài điển trai của nam tài tử với những cảnh đánh nhau “ngầu lòi” cũng như những phân cảnh đầy cảm xúc và mới mẻ. Hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khó quên.

Vincenzo có sự góp mặt của nam tài tử Song Joong Ki

11. Navillera (Vũ Điệu Của Bướm)

Đạo diễn: Han Dong Hwa

Biên kịch: Lee Eun Mi

Diễn viên chính: Park In Hwan, Song Kang, Na Moon Hee, Hong Seung Hee

Phát sóng bởi: tvN/ Netflix

Số tập: 12

Ngày phát sóng: 22/3/2021 – 27/4/2021

Thời gian phát sóng: Thứ Hai và Thứ Ba hàng tuần

Thể loại: Tình bạn, Cuộc sống, Gia đình

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về sự trưởng thành của những người luôn theo đuổi ước mơ. Họ có cùng phương châm sống “cuộc sống chỉ đến một lần”.

Sim Deok Cheol (Park In Hwan) từ lâu đã ấp ủ ước mơ được biểu diễn ba lê từ lâu. Ông hiện đã 70 tuổi, là một nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu. Vì mưu sinh nên ông đành phải gác lại ước mơ và làm một công việc khác để lo cho mái ấm của mình. Giờ đây, Deok Chool sẽ tiếp tục ước mơ khi xưa còn dang dở.

Tuy nhiên, quyết định của ông không được gia đình, bao gồm cả vợ và những đứa con đã trưởng thành của ông ưng ý.

Mặc dù vậy ông luôn cương quyết trong việc theo đuổi đam mê cháy bỏng của mình. Để học múa ba lê, ông gia nhập một công ty múa ba lê. Tại đây, ông gặp chàng trai trẻ Lee Chae Rok.

Lee Chae Rok (23 tuổi) là chàng trai đã chơi tất cả các môn thể thao khác nhau như bóng chày, bơi lội và bóng đá. Tuy nhien, anh không thấy mình vượt trội ở bộ môn nào.

Mẹ của anh đã qua đời khi anh còn nhỏ. Cha anh sau đó bị phá sản. Mặc dù có tài năng về múa ba lê nhưng anh gặp không ít khó khăn về tài chính và ngọn lửa đam mê với ba lê của anh cũng nguội dần.

Lee Chae Rok tình cờ xem một buổi biểu diễn ba lê. Anh cảm nhận được điều gì đó khó diễn tả thành lời. Sự xuất hiện của Sim Deok Cheol đã giúp anh hiểu được những cảm xúc khó bộc lộ ấy từ sâu thẳm con người mình.

Navillera (Vũ Điệu Của Bướm) xoay quanh câu chuyện về sự trưởng thành của những người luôn theo đuổi ước mơ

12. Mouse

Đạo diễn: Choi Joon Bae, Kang Cheol Woo

Biên kịch: Choi Ran

Diễn viên chính: Lee Seung Gi, Lee Hee Jun, Park Joo Hyun, Kyung Soo Jin

Phát sóng bởi: tvN

Số tập: 20

Thời lượng phát sóng: 60 phút/tập

Ngày phát sóng: 3/3/2021 – 6/5/2021

Thời gian phát sóng: Thứ Tư và Thứ Năm hàng tuần

Thể loại: Hành động, Kinh dị, Bí ẩn, Tội phạm, Khoa học viễn tưởng

Hàng loạt vụ giết người tàn nhẫn điên cuồng của một kẻ giết người hàng loạt xảy ra đã khiến cả nước rơi vào thảm cảnh sợ hãi và hỗn loạn.

Trong lúc này, Jung Bo Reum (Lee Seung Gi) - một cảnh sát tân binh, làm việc tại một trạm cảnh sát. Jung Ba Reum thấy cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi. Sau khi sống sót sau cuộc chạm trán nguy hiểm với kẻ sát nhân tâm thần.

Cùng đối tác Go Moo Chi (Lee Hee Joon), anh đã nỗ lực khám phá sự thật đằng sau những hành vi biến thái nhân cách của những sát nhân.

Bằng cách sử dụng xét nghiệm di truyền thai nhi, liệu có thể xác định được một bào thai còn đang nằm trong tử cung của người mẹ có rối loạn nhân cách không?

Trong trường hợp đứa trẻ trong bụng mẹ có rối loạn nhân cách thì liệu có nên đứa trẻ chào đời?

Mouse

Với tổng hợp những bộ phim drama Hàn mới nhất và hay nhất 2021 trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều gợi ý để thưởng thức phim.