Top 8 bộ phim hài Trường Giang hay nhất và được yêu thích nhất

Nghệ sĩ Trường Giang nổi tiếng là nghệ sĩ hài vui tính cùng với khả năng thể hiện nhân vật vô cùng xuất sắc được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ.

Trường Giang đang là diễn viên hài nổi tiếng và được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ. Gần đây anh có lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và đem lại thành công dữ dội. Dưới đây là những bộ phim Trường Giang đóng hay, hài hước, dí dỏm bạn không nên bỏ qua.

Ngày sinh: 20/04/1983

Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Diễn viên, Người dẫn chương trình

Học vị: Trường Sân khấu Điện Ảnh

Giải thưởng đạt được:

Bắt đầu hoạt động trong làng giải trí từ 2007 đến nay, Trường Giang đã nhận được 17 giải thưởng cùng 4 lần vinh danh với các hạng mục lớn nhỏ.

Nổi trội phải kể đến giải thưởng “Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất” do Giải Mai Vàng trao tặng. Trong năm 2019, kênh youtube của nghệ sĩ này đã nhận được “Nút Vàng”. Kể cả thể loại kịch nghệ hay điện ảnh, Trường Giang đều rất thành công.

Trường Giang hay được khán giả nhắc tới với cái tên thân thương Mười Khó

Trường Giang hay được khán giả nhắc tới với cái tên thân thương Mười Khó. Nghiệp diễn bắt đầu từ năm 2007 với một vai diễn quần chúng. Vượt qua nhiều thăng trầm, thông qua nhiều tiểu phẩm hài, những bộ phim điện ảnh,… anh đã dần khẳng định được khả năng diễn xuất của bản thân.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, anh còn là MC cho chương trình Nhanh như chớp, Giọng ải giọng ai, Ca sĩ giấu mặt,… Khiếu hài hước và sự khéo léo của anh được thể hiện rõ khi làm MC trên sóng truyền hình.

Đồng thời, anh chàng còn được biết đến là ứng cử viên sáng giá cho giải mai vàng. Năm 2017, Trường Giang được đề cử với hai giải thưởng “Nam diễn viên sân khấu” và “Diễn viên hài”. Trường Giang còn được vinh danh vào “Top 10 nghệ sĩ của năm”.

Có thể thấy, Trường Giang đang có độ phủ sóng rộng rãi. Sau đây là top 5 bộ phim hay nhất của chàng diễn viên này mà bạn không nên bỏ qua.

II. Phim hài có sự góp mặt của Trường Giang

1. Taxi! Em tên gì?

Ngày ra mắt: 4/3/2016

Đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ, Đức Thịnh.

Diễn viên: Trường Giang, Angela Phương Trinh,..

Thời lượng: 1h35p

Nội dung phim xoay quanh hành trình của nhà khoa học bò sát đãng trí tên là Thượng Phong.

Đây là bộ phim Trường Giang vào vai nhà khoa học si tình rất đạt. Anh chàng này chấp nhận gác lại sự nghiệp để lên Đà Lạt tìm vị hôn thê.

Tuy nhiên, anh chàng gặp phải sự cố bị lỡ chuyến bay nên đành phải bắt taxi để đi đến địa điểm mà anh chuẩn bị cầu hôn bạn gái Mây.

Taxi! Em tên gì? xoay quanh hành trình của nhà khoa học bò sát đãng trí tên là Thượng Phong

Mọi chuyện đi lệch khỏi dự tính bởi chính tài xế taxi. Cuộc đời vốn đã định sẵn của anh dường như đã thay đổi hoàn toàn từ cuộc gặp gỡ kỳ lạ với cô gái lái taxi.

Cô tài xế taxi tên Chi, một cô gái gan dạ. Có vô số những thử thách khó khăn diễn ra trên hành trình của cả hai. Ngay cả với đầu óc của Phong cũng không thể nào ngờ đến được.

Tai nạn bất ngờ ập đến khiến chiếc xe lao xuống vực. Chi liều mình đưa chân cản xe. Chân cô bị thương và khiến cô không thể lái xe.

Do đó, Phong thay cô cầm lái và tiếp tục cuộc hành trình đầy gian truân thử thách. Liệu rằng còn sóng gió gì nữa đang chờ phía trước? Liệu rằng anh Phong có về kịp để cầu hôn Mây không? Những diễn biến sau của phim sẽ giải đáp tất cả những điều này?

Bộ phim nói về đề tài tình yêu, tuy nhiên không hề bi lụy, sướt mướt mà còn rất dí dỏm, hài hước. Những tiếng cười giòn giã cùng những câu thoại hóm hỉnh sẽ giúp khán giả nhìn thấy chính bản thân qua bộ phim.

2. Siêu sao siêu ngố

Ngày ra mắt: 1/6/2018

Đạo diễn: Đức Thịnh

Diễn viên: Trường Giang, Đức Thịnh,..

Thời lượng:1h30p.

Siêu sao siêu ngố được biết đến là một trong những bộ phim hài hay nhất của Trường Giang. Anh thủ 2 vai Thế Sơn và người em sinh đôi Thế Tùng.

Thế Sơn là siêu sao nổi tiếng cfon Thế Tùng lại có phần ngốc nghếch. Sơn muốn dành thời gian bên bạn gái nên quyết định thuê em mình đóng giả làm chính bản thân để đi dự tiệc.

Tuy nhiên, Tùng với sự ngốc nghếch sẵn có đã gây ra vô số rắc rối cho người anh của mình. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà hoá giải rất nhiều hiểu lầm.

Đây là bộ phim khai thác khía cạnh tình yêu của những người trẻ và đã chạm đến trái tim của người xem.

Trong phim Trường Giang thủ 2 vai Thế Sơn và người em sinh đôi Thế Tùng

3. Lật mặt

Ngày ra mắt: 15/5/2015.

Đạo diễn: Lý Hải.

Diễn viên: Lý Hải, Trường Giang,..

Thời lượng: 1h38p.

Đây là phần đầu tiên trong series Lật Mặt ăn khách của đạo diễn Lý Hải được khởi chiếu năm 2015.

Phần này kể về câu chuyện anh nông dân nghèo tên Khải dù cực khổ hàng ngày để có thể lo đủ cho vợ. Anh muốn tìm cách đổi đời nên đã tìm đến xã hội đen, may mắn đã mỉm cười với Khải khi anh tìm thấy 3 viên kim cương. Từ đó dính vào một cuộc rượt đuổi nguy hiểm.

Theo thỏa thuận ban đầu, anh sẽ được hưởng 1 nửa và phần còn lại sẽ thuộc về bọn xã hội đen. Tuy nhiên, bọn chúng lại quyết định lật mặt và đòi giết chết Khải.

May mắn nhờ sự giúp đỡ của Toàn (Trường Giang) Khải đã thoát chết. Đây là bộ phim sở hữu nhiều pha hành động đẹp mắt và được đầu tư về chất lượng kỹ xảo.

Bên cạnh nội dung mới lạ, hình ảnh đẹp mắt, bộ phim còn để lại ấn tượng với nội dung về tình bạn chân thành và tấm lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ người khác không ngại nguy hiểm.

Đây là bộ phim sở hữu nhiều pha hành động đẹp mắt và được đầu tư về chất lượng kỹ xảo

4. 49 ngày

Ngày ra mắt: 30/8/2015

Đạo diễn: Nhật Trung

Diễn viên: Trường Giang, Nhã Phương,…

Thời lượng: 1h38p.

Nội dung phim xoay quanh về chàng trai tên Đông (Trường Giang) mồ côi từ nhỏ và hay gặp những điều xui rủi. Anh bị cô bạn gái phũ phàng bỏ rơi, sau đó lại bị trộm vào nhà "cuỗm" sạch tài sản khiến anh không còn một xu dính túi. Bất mãn với cuộc đời, Đông quyết định tự tử.

Sau khi tự tử, anh không những không chết mà còn bị 3 con ma theo sau. Vô số tình huống hài éo le đến với anh chàng. Không chỉ khiến người xem có những trận cười thư giãn mà còn lặng người suy ngẫm thông điệp "chết để sống tốt hơn" và hãy trân trọng mạng sống của chính mình.

49 Ngày là bộ phim của đạo diễn Nhất Trung được khởi chiếu vào năm 2015.

Nội dung phim xoay quanh về chàng trai tên Đông (Trường Giang) mồ côi từ nhỏ và hay gặp những điều xui rủi

5. 30 chưa phải là Tết

Ngày ra mắt: 25/1/2020.

Đạo diễn: Quang Huy.

Diễn viên: Việt Anh, Trường Giang,..

Thời lượng: 1h32p.

Nội dung phim xoay quanh cậu con trai ở xa đang cố gắng tìm cách chiếm đất của cha mẹ mình. Cậu bị cuốn vào vòng lặp thời gian diễn đi diễn lại ngày cuối cùng trong năm.

Hân là một người con xa quê có tuổi thơ bất hạnh, nhưng tài giỏi. Sau 12 năm lập nghiệp ở Sài Gòn, anh quyết định trở về ngồi nhà xưa với người cha già.

Mục đích duy nhất của Hân là chiếm miếng đất hương hỏa của tổ tiên và đuổi người cha ra ngoài nhằm chuộc lợi cho bản thân. Hân liên tục cãi cha mắng dì, thậm chí còn trù cha chết.

Một sự cố ập đến khiến Hân bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, hắn đang ngồi trên chuyến xe về qua ngày 30 Tết. Lặp lại sau đó là những sự kiện y như thể lúc Hân chưa bất tỉnh, từ việc chở mai chơi Tết cho đến việc người bạn thân lâu năm xuất gia,... Mọi việc diễn ra một cách trùng hợp cứ thể khiến Hân nhận ra anh đã bị cuốn vào một vòng lặp thời gian kỳ dị không hề có lối thoát.

Đây là bộ phim sở hữu kịch bản mới lạ cùng nhiều tình tiết thú vị. Bộ phim mang lại nhiều tiếng cười cùng đó là bài học nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình đầy ấm áp.

Poster phim 30 chưa phải là Tết

6. Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ (2015)

Ngày phát hành: 24/12/2015

Thể loại: Hài, hành động

Thời lượng: 1 giờ 31 phút

Đạo diễn: Đức Thịnh

Diễn viên: Hoài Linh, Trường Giang, Tóc Tiên, Thương Tín, Kiều Minh Tuấn

Bài hát nổi bật: Hai chúng ta

Điểm IMDb: 5.2/10

Thành tựu: Phim đạt doanh thu hơn 46 tỷ đồng.

Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ xoay quanh nhân vật Tỏi do Hoài Linh thủ vai- một lão “già gân” cô đơn, luôn hoài niệm về một thời xưa cũ và mặc cảm tội lỗi vì đã để người vợ bỏ đi.

Tuy nhiên, hành trình của Lão Tỏi lại vấp phải không ít những gian nan khi phải đụng độ với những người mà ông chẳng hề ưa, mà cũng chẳng hề ưa ông. Hành trình càng lúc càng trở nên chẳng dễ dàng và đối diện với nhiều nguy hiểm.

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên sáng giá cùng ý tưởng lạ đã thu hút sự chú ý của công chúng Việt Nam. Những thước phim hài hành động thú vị có tính giải trí cao.

Vai diễn lần này của danh hài Hoài Linh khác với vẻ ngoài dân dã thường thấy. Đó là một ông già máu lửa, khôn ngoan và sẵn sàng tham gia các pha hành động mạo hiểm.

Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ xoay quanh nhân vật Tỏi do Hoài Linh thủ vai- một lão “già gân”

7. Năm Sau Con Lại Về (2014)

Ngày phát hành: 18/01/2014

Thể loại: Hài

Thời lượng: 1 giờ 30 phút

Đạo diễn: Trần Ngọc Giàu

Diễn viên:Trường Giang, Hoài Linh, NSƯT Việt Anh, Thanh Thủy, Lê Khánh, Quý Bình, Chí Tài

Thành tựu: Đề cử Cánh Diều Vàng Việt Nam cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất

Sau thành công của bộ phim Nhà có 5 nàng tiên, Năm Sau Con Lại Về là bộ phim của NSND Trần Ngọc Giàu. Bộ phim dựa trên vở kịch Đón Con Về nổi tiếng một thời, được khởi chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2014.

Với sự tham gia độc quyền của nghệ sĩ hài Hoài Linh, bộ phim là câu chuyện lồng ghép giữa tình mẫu tử và tình làng nghĩa xóm bình dị, gần gũi.

Qua lối diễn xuất tự nhiên của những diễn viên gạo cội, bộ phim đã mang đến nhiều tiếng cười xen lẫn cảm động về tình yêu thương của cha mẹ. Mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn thoải mái.

Vợ chồng ông Lương bà Lương làm lụng vất vả để cậu con trai Thiện được đi du học bên Mỹ. Thiện được tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định, lấy một người vợ tên Mai và định cư ở bên Mỹ.

Tuy nhiên, sau đó Thiện quyết định cùng vợ trở về Việt Nam. Để không mất mặt con trai khi rước dâu, ông bà Lương quyết định vay nóng xã hội đen một khoản tiền lớn thuê một căn biệt thự, dựng lên màn kịch "Trúng số độc đắc".

Năm Sau Con Lại Về (2014)

8. Sơn Đẹp Trai (2015)

Ngày phát hành: 06/03/2015

Thể loại: Tâm Lý - Tình Cảm, hài Hước

Thời lượng: 1 giờ 30 phút

Đạo diễn: Trương Quang Thịnh

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Trường Giang, Lan Phương, Đinh Tiến Đạt, Miko Lan Trinh

Bài hát nổi bật: Ngọc Ngà Và Lâu La

Thành tựu: Doanh thu hơn 12 tỷ đồng

Bộ phim Sơn đẹp trai được Bằng Kiều thủ vai chính. Dù là lần đầu tiên đóng phim nhưng Bằng Kiều đã diễn tốt và khiến khán giả phải bật cười trước những câu thoại rất “tỉnh”. Đồng thời, bộ phim này cũng sở hữu nhiều góc máy rất lạ và cảnh quay cũng rất thu hút.

Sơn Đẹp Trai (Bằng Kiều) là 1 tên xã hội đen quê mùa. Chuyên nghề lừa gạt, móc túi,… cùng với anh bạn Tú Lác (Trường Giang) và 2 đứa nhóc. Tuy rằng nghề nghiệp chẳng mấy tốt lành, nhưng Sơn đem lòng yêu mến cô ca sĩ Trang Nhi (Lan Khuê) và tìm cách tiếp cận.

Sơn Đẹp Trai (Bằng Kiều) là 1 tên xã hội đen quê mùa chuyên nghề lừa gạt, móc túi,… cùng với anh bạn Tú Lác (Trường Giang) và 2 đứa nhóc

Với sự giúp đỡ của trợ thủ đắc lực là anh bạn thân, cô ca sĩ nhanh chóng bị thu hút bởi vẻ ngoài của Sơn "đẹp trai". Thật không may, cô nàng lại bị bắt cóc " bởi một băng đảng giang hồ nào đó. Chúng , vì cho rằng cô đang nắm giữ một báu vật vô giá.

Sau rất nhiều trở ngại, gặp gỡ bao nhiêu thể loại người, Sơn rồi cũng tìm được hang ổ của bọn chúng.

Để vượt qua khó khăn, Sơn đã kiên nhẫn và chịu đựng rất nhiều. Cũng từ đây, anh nhận ra những điều trước đây bản thân chưa từng biết.

Liệu rằng những cố gắng của Sơn có đủ sức để đánh bại được cả một băng đảng và tên trùm thông mình đang chuẩn bị ập vào anh.

Hy vọng với 8 bộ phim hài Trường Giang vừa chia sẻ trên đây sẽ mang đến những phút giây thư giãn, thoải mái cho bạn và gia đình.