Những bộ phim hài Trấn Thành cực hay và ý nghĩa bạn không nên bỏ lỡ

Những bộ phim hài Trấn Thành góp mặt đều mang lại thành công và tiếng vang lớn. Những năm trở lại đây, với thực lực của mình, Trấn Thành đã dần khẳng định vị trí “ngôi sao phòng vé” và càng được nhiều khán giả yêu mến qua từng nhân vật mà anh thể hiện.

Trấn Thành được biết đến là một trong những ngôi sao nghệ thuật nổi trội với nhiều tài năng. Đặc biệt tỏa sáng trong hài kịch và phim hài.

Nếu bạn chưa biết đến những bộ phim hài làm nên tên tuổi của Trấn Thành thì hãy tham khảo ngay 10 bộ phim bên dưới. Đọc ngay những bộ phim này sẽ giúp bạn đọc không chỉ cười ngất mà còn thấm thía nhiều ý nghĩa nhân văn.

Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng, Trấn Thành

Diễn viên: Trấn Thành, Ngọc Giàu, Tuấn Trần, Lê Giang, Hoàng Mèo, Lan Phương,...

Thể loại: Tâm lý, tình cảm, hài

Bố Già là bộ phim điện ảnh hài tình cảm gần đây nhất có sự tham gia đóng chính của Trấn Thành

Đây là bộ phim điện ảnh hài tình cảm gần đây nhất có sự tham gia đóng chính của Trấn Thành, vừa được ra mắt trong dịp Tết Nguyên Đán 2021 được đạo diễn bởi chính Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng, do với HK Film Galaxy Studio sản xuất. Phim được thực hiện dựa trên bộ phim chiếu mạng cùng tên của Trấn Thành và công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán 2020.

Phim xoay quanh câu chuyện của đại gia đình Giàu, Sang, Phú, Quý tại một xóm lao động ở Sài Gòn. Họ luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, tuy nhiên vẫn có những tranh cãi, xung đột xuất phát từ những cách biệt thế hệ. Bên cạnh đó bộ phim còn đem lại cho người xem những giây phút giải trí hài hước nhưng đầy ý nghĩa.

2. Bệnh viện ma (2016)

Ngày phát hành: 15/4/2016

Đạo diễn: Võ Thanh Hòa

Diễn viên: Trấn Thành, Hari Won, Thu Trang, Tiến Luật, La Thành,...

Thể loại: Kinh dị, hài

Thời lượng: 103 phút

Bệnh viện ma là tác phẩm điện ảnh hài mang yếu tố kinh dị với sự góp mặt của đôi vợ chồng Trấn Thành và Hari Won. Phim kể về nhân vật chính tên Thành do Trấn Thành thủ vai.

Anh là một bác sĩ mới ra trường và được nhận vào làm việc tại bệnh viện. Ở đây nhân vật do Trấn Thành thủ vai đã gặp cô y tá tên Hằng (Hari Won). Và từ đây, vô số hiện tượng ma quái đã khiến cả hai vô cùng sợ hãi. Sau khi trải qua những sự kiện không thể giải thích, vị bác sĩ trẻ quyết định cùng cô y tá Hằng khám phá các bí ẩn tại bệnh viện này.

Bệnh viện ma là tác phẩm điện ảnh hài mang yếu tố kinh dị với sự góp mặt của đôi vợ chồng Trấn Thành và Hari Won

3. Trạng Quỳnh (2019)

Ngày phát hành: 5/2/2019

Đạo diễn: Đức Thịnh

Diễn viên: Trấn Thành, Nhã Phương, Khả Như.v.v...

Thể loại: Lịch sử, hài

Thời lượng: 1h34p

Hành trình giải cứu người thầy của Trạng Quỳnh cùng với 2 người bạn đó là Điềm và Xẩm

Nội dung phim xoay quanh cuộc hành trình giải cứu người thầy của Trạng Quỳnh cùng với 2 người bạn đó là Điềm và Xẩm. Phim truyền tải thông điệp tiếng nói của những con người nhỏ bé trong xã hội, họ không hề ngần ngại đương đầu với bọn cường quyền ác bá.

Nhân vật tên Quỳnh do Quốc Anh đóng là một chàng trai nhiều mưu mẹo, lanh lợi. Anh đã đem lòng yêu đơn phương cô con gái tài giỏi, xinh đẹp tên Điềm (Nhã Phương) của thầy đồ họ Đoàn. Còn Trịnh Bá là kẻ có họ hàng với chúa Trịnh âm mưu bắt thầy đồ để ép Điềm cưới hắn. Và Quỳnh quyết định cùng người bạn thân là Xẩm do Trấn Thành thủ vai, hai người cùng nhau lên đường tìm cách giúp Điềm và giải oan cho thầy đồ.

4. Cua Lại vợ bầu (2019)

Ngày phát hành: 25/1/2019

Đạo diễn: Nhất Trung

Diễn viên: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Hữu Châu, Khả Như,...

Thể loại: Lãng mạn, hài

Thời lượng: 100 phút

Đây là bộ phim hài Trấn Thành tham gia vào năm 2019, do đạo diễn Nhất Trung viết kịch bản và làm đạo diễn, được phát hành vào tết năm 2019. Phim đã đạt được doanh thu lớn và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và giới phê bình.

Cua lại vợ bầu là bộ phim hài Trấn Thành tham gia vào năm 2019, do đạo diễn Nhất Trung viết kịch bản và làm đạo diễn, được phát hành vào tết năm 2019

Nội dung phim bắt đầu từ mối tình 7 năm giữa anh chàng sửa xe tên Trọng Thoại (Trấn Thành) và cô nàng giám đốc Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc). Cả hai đang ở trong tình trạng chán nhau. Đúng lúc Nhã Linh gặp lại người yêu cũ của mình từ thời học trò và trở thành đối tượng tranh giành của cả 2 người đàn ông.

5. Quý tử bất đắc dĩ (2016)

Ngày phát hành: 2016

Đạo diễn: Trần Ngọc Giàu

Diễn viên: Hoài Linh, Việt Hương, Hoài Lâm, Trấn Thành,...

Thể loại: Tâm lý tình cảm, hài

Thời lượng: 90 phút

Bộ phim điện ảnh này thuộc thể loại tình cảm hài hước, với sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng như: Hoài linh, Việt Hương, Trấn Thành, Hoài Lâm.v.v… Chuyện phim xoay quanh câu chuyện tìm lại đứa đứa con trai thất lạc hơn chục năm trời.

Bên cạnh đó, phim còn nói về mối tình già giản dị của ông Minh (Hoài Linh) và bà hai Mùi (Việt Hương). Vào một ngày, ông Minh bỗng nhiên có được một số tiền lớn và đốc thúc bà Mùi tìm lại đứa con thất lạc của mình để đoàn tụ. Không may khi thông tin đó bị phát hiện bởi những con người đầy mưu mô, toan tính, họ luôn tìm mọi cách để trở thành quý tử của gia đình này.

Quý tử bất đắc dĩ (2016)

6. Hoán đổi (2018)

Ngày phát hành: 31/8/2018

Đạo diễn: Võ Thanh Hòa

Diễn viên: Trấn Thành, Việt Hương, Nhã Phương, Ngô Kiến Huy, Khả Như,...

Thể loại: Hài, lãng mạn

Thời lượng: 96 phút

Bộ phim là câu chuyện về nữ ca sĩ Tiên Tiên do Nhã Phương đóng và một vị võ sư do Việt Hương đóng. Họ đã vô tình gặp 1 cơn lốc xoáy khiến cho cả 2 đánh đổi thân xác với nhau. Và những tình huống dở khóc dở cười của 2 nhân vật cũng bắt đầu từ đây. Bên cạnh đó, bộ phim còn lồng ghép vào thông điệp nhẹ nhàng về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình và bạn bè.

Bộ phim là câu chuyện về nữ ca sĩ Tiên Tiên do Nhã Phương đóng và một vị võ sư do Việt Hương đóng

7. Trùm cỏ (2015)

Ngày phát hành: 11/9/2015

Đạo diễn: Phan Minh

Diễn viên: Việt Hương, Trấn Thành, Hari Won, Thu Trang

Thể loại: Hài

Thời lượng: 98 phút

Đây là bộ phim hài Trấn Thành góp mặt vào năm 2015, xoay quanh cuộc phiêu lưu của anh chàng tên Mộc Lâm - Người được kế thừa một trang trại cỏ rất rộng lớn nhưng luôn ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Một ngày nọ, anh quyết định bán hết trang trại của mình để lên thành phố, bước vào Showbiz. Từ đây, Lâm Mộc phải đối đầu với vô số cạm bẫy của những người xung quanh mình mình.

Trùm cỏ là bộ phim hài Trấn Thành góp mặt vào năm 2015, xoay quanh cuộc phiêu lưu của anh chàng tên Mộc Lâm

8. Nắng 2 (2017)

Ngày phát hành: 1/9/2017

Đạo diễn: Đồng Đăng Giao

Diễn viên: Thu Trang, Kim Thư, Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn,...

Thể loại: Gia đình

Thời lượng: 93 phút

Nắng 2 là phần tiếp theo của thành công Nắng. Phim kể về tình cảm mẹ con Nắng và Mưa do Thu Trang và Kim Thư thủ vai. Và lần này, câu chuyện đi tìm mẹ của Nắng có thêm sự trợ giúp của 2 người chú. Bộ phim đã đem lại cho khán giả những tình huống hài hước của các nhân vật và đồng thời cũng lấy đi nước mắt của các khán giả đến rạp.

Poster phim Nắng 2 (2017)

9. Chờ em đến ngày mai (2016)

Ngày phát hành: 2016

Đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ

Diễn viên: Trấn Thành, An Nguy, Tiết Cương, Will.v.v...

Thể loại: Lãng mạn, hài

Thời lượng: 1h47p

Tác phẩm điện ảnh này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Anh không là con chó của em” của tác giả Lê Hoàng. Cốt truyện được xây dựng với một nền tảng vững chắc nhờ sự đa chiều, kết hợp cùng nhiều nhân vật có tính cách rất thú vị. Phim mang đến cho khán giả không khí lãng mạn, trẻ trung và niềm tin trong cuộc sống.

Chờ em đến ngày mai (2016)

Phim kể về nhân vật Ly Cún - một cô gái xinh đẹp, là một nhân viên tại nhà hàng thức ăn nhanh. Sau lần giúp đỡ một bà lão lạ mặt, cô đã trải qua nhiều câu chuyện khí tin trong cuộc đời.

* Trấn Thành là ai?

Trấn Thành (sinh ngày 5 tháng 2 năm 1987), tên đầy đủ là Huỳnh Trấn Thành. Được biết đến là một nghệ sĩ đa tài, không chỉ là nam nghệ sĩ hài, diễn viên, mà còn là người dẫn chương trình, …

Trấn Thành sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cha là người gốc Hoa và mẹ là người Tiền Giang. Anh có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và Quan thoại. Trấn Thành từng theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh.

Trấn Thành có tài nhái giọng nên Trấn Thành dễ dàng hơn trong việc trở thành diễn viên lồng tiếng. Một số bộ phim hoạt hình anh đã lồng tiếng có thể kể đến như Sóc chuột siêu quậy 3, Madagascar 3: Thần tượng châu Âu, Kẻ trộm mặt trăng 2 và Turbo: Tay đua siêu tốc.

Anh có khả năng nhái giọng người khác, có thể giả giọng hát, giọng nói của các ca sĩ Lam Trường, Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Thanh Lam, Hồng Ngọc, các nghệ sĩ Việt Anh, Thành Lộc, Minh Nhí, Trung Dân, Lệ Thủy, Việt Hương, Phi Thanh Vân.

Trấn Thành là một nghệ sĩ đa tài, không chỉ là nam nghệ sĩ hài, diễn viên,mà còn là người dẫn chương trình, …

Tổng hợp các tiểu phẩm hài có Trấn Thành tham gia:

Bí quyết dạy vợ

Khách hàng là thượng đế

Xác chết loạn nghĩa trang

Đám rác

Chàng rể quý

Lò võ dỏm

Nghệ thuật buôn bán

Bệnh mất ngủ

Bệnh nan y

Cây cầu dừa

Cây xoài

Osin

Vợ chồng mới cưới

Vợ chồng Tư Tốp

Scandal

Nổ

Xuân yêu thương

Giới thiệu bạn gái

Em mơ làm nghệ sĩ

Dạy chồng – chồng dạy

Chồng ngoại

Nhà báo, ăn mày

Ma ám

Tuyển diễn viên

Cổ động viên

Chuyện ăn nhậu

Xấu lạ

Khám bệnh

Học tàn thi lụi

Chuyện tình thân và thở

Khó ở

Mộng sao

Quán lạ

Series hài Tài Tiếu Tuyệt

Chuyện tình Mắm Dzố

Làng mặt sách

Chuyện khó lường

Gói xôi

Nắng có còn xuân

Đôi bạn vui xuân

Cơm và phở

Chuyện tình Phèo Nở

Thi hoa hậu

Xã hội đen

Thầy tào lao

Thầy phong thủy

Nói lái

Về muộn

Âm mưu

Vợ chồng chơi Facebook

Diêm Vương xử án

Vợ chồng thằng Đậu

Đổng Trác cưới Điêu Thuyền

Vầng trăng khuyết

Sui gia đại chiến (Liveshow của Hoài Linh)

Và một số tiểu phẩm, vở kịch khác

Bảo giờ còn lấy chồng

Lọ lem thời nay

Và một số tiểu phẩm hài, vở kịch khác.

* Trấn Thành - Sự thay đổi từ Nắng cho đến bước ngoặt Cua Lại Vợ Bầu - Trạng Quỳnh

Nắng được xem là bộ phim thành công phải nhắc đến của Trấn Thành vào trước thời điểm 2019. Anh thiếu gia bị nhiễm HIV nên bỏ nhà đi bụi. Vô tình quen biết với người mẹ thiểu năng Nắng (Thu Trang) cùng cô con gái Mưa (Kim Thư) và tên giang hồ tép riu do Kiều Minh Tuấn thủ vai. Cuộc sống êm đềm cho đến khi biến cố kinh hoàng ập đến.

Trong bộ phim này, Trấn Thành - Kiều Minh Tuấn kết hợp ăn ý và mang đến nhiều tiếng cười. Tuy nhiên, chính họ cũng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Tác phẩm này đã đánh dấu sự tiến bộ trong lối diễn xuất của Trấn Thành.

Cũng từ bộ phim này, chàng MC chăm vào các vai bi hơn cả trên phim lẫn sân khấu.

Tuy nhiên, phải đến Trạng Quỳnh và Cua Lại Vợ Bầu mới thật sự tạo nên bước ngoặt quan trọng nhất. Trấn Thành đảm nhận mỗi nhân vật trong phim lại có một phong cách khác biệt rõ rệt.

Đó là vai diễn Trọng Thoại khi gặp tình huống biết chuyện vợ mình qua đêm cần có lối diễn cảm xúc phù hợp. Còn Xẩm chỉ là đơn thuần là chọc cười hết mức có thể.

Vai diễn trong Cua Lại Vợ Bầu đã giúp anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam 2019.

Trấn Thành có sự thay đổi từ phim Nắng cho đến bước ngoặt Cua Lại Vợ Bầu - Trạng Quỳnh

Có lẽ, cũng chính từ đây, Trấn Thành thực hiện tiếp web drama Bố Già theo hướng tình cảm gia đình.

Anh vào vai một ông bố nhà nghèo rất mượt. Cũng một phần nhờ tuổi thơ cơ cực, chứng kiến cha mẹ vất vả lo cho con cái ăn học giúp anh nắm bắt tâm lý nhân vật tốt hơn.

Series Bố Già mang lại vô vàn cung bậc cảm xúc cho người xem và nhanh chóng gây bão với hàng chục triệu lượt xem mỗi tập.

Tiếp đến là Bộ phim điện ảnh Bố Già với một Trấn Thành trong vai diễn bi kịch, đậm tính nhân văn lấy đi nước mắt của khán giả. Theo nhiều lời nhận xét, đây sẽ là tác phẩm dễ dàng cán mốc 100 tỷ và đánh dấu một bước tiến mới của ngôi sao đa tài.

Với những thông tin về phim hài Trấn Thành mà chúng tôi chia sẻ, hy vọng bạn và gia đình sẽ có thêm nhiều món ăn tinh thần để giải trí, thư giãn cùng với gia đình, bạn bè vào những lúc rảnh rỗi. Những gợi ý trên sẽ là lựa chọn "sáng suốt" để bạn có thêm tiếng người mà không cần đi ra ngoài.