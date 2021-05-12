Top 15 phim xuyên không hay năm 2021 bạn không nên bỏ lỡ

Top 15 phim xuyên không hay năm 2021 chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều bất ngờ. Chúng lấy bối cảnh vượt qua về thời gian và không gian như xuyên không từ cổ đại đến thời hiện tại, xuyên không từ thời hiện tại về cổ đại, xuyên không từ thời hiện đại đến tương lai. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu 15 bộ phim xuyên không về cổ đại đang được nhiều khán giả yêu thích.

Hà Thịnh Minh trong vai Tứ a ca Dận Chân - Ung Chính

Phùng Thiệu Phong trong vai Bát a ca Dận Tự

Lưu Tuyết Hoa trong vai Đức phi

Đồng Lệ Á trong vai Niên Tố Ngôn và một số diễn viên khác.

Đây là một trong số những phim truyền hình Trung Quốc hay nhất lấy đề tài xuyên không được khán giả rất quan tâm. Kịch bản phim do nhà biên kịch nổi tiếng Vu Chính chắp bút đã tạo nên tính cuốn hút, hấp dẫn người xem qua từng tình tiết, diễn biến của câu chuyện trong phim.

Cung tỏa tâm ngọc

Cung tỏa tâm ngọc xoay quanh cô gái trẻ Lạc Tình Xuyên - chủ nhân của một cửa hiệu đồ cổ. Cô nàng có đam mê với những bộ phim lấy đề tài xuyên không. Nhưng cô không ngờ rằng, một ngày nọ định mệnh đã khiến cô quay ngược về thời gian hàng ngàn năm trước, vào thời của vua Khang Hy. Tại đây nhiều chuyện đã xảy đến làm thay đổi cuộc đời cô gái trẻ.

Với kết thúc phim đầy bất ngờ và có hậu, "Cung tỏa tâm ngọc" đã khiến khán giả thích thú và yêu mến bộ phim hơn bao giờ hết. Với cách diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp, dàn diễn viên của phim đã để lại trong lòng khán giả truyền hình nhiều ấn tượng khó phai.

2. Bộ bộ kinh tâm

Đạo diễn: Lý Quốc Lập, Ngô Cẩm Nguyên, Lâm Ngọc Phân, Đặng Vỹ Ân.

Diễn viên:

Lưu Thi Thi trong vai Mã Nhĩ Thái Nhược Hy - Trương Hiểu

Ngô Kỳ Long trong vai Tứ a ca Dận Chân - Ung Chính

Trịnh Gia Dĩnh trong vai Bát a ca Dận Tự

Viên Hoằng trong vai Thập tam a ca Dận Tường

Lưu Tâm Du trong vai Mã Nhĩ Thái Nhược Lan (Bát Trắc phúc tấn) và một số diễn viên khác.

Nhắc đến top 15 phim xuyên không hay năm 2021, chắc chắn không thể bỏ qua tác phẩm truyền hình vô cùng ăn khách "Bộ bộ kinh tâm". Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Trương Hiểu (Lưu Thi Thi thủ vai), trong một lần bị tai nạn đã vô tình xuyên không, trở về thời Mãn Thanh.Ở đây, cô trở thành Nhị tiểu thư Mã Nhĩ Thái Nhược Hi. Nhược Hi đã chiếm được tình cảm của nhiều vị a ca bằng sự đáng yêu, mạnh mẽ, cá tính và trái tim nhân hậu.

Poster phim Bộ bộ kinh tâm

Với cách thể hiện rất "hồn", tạo chiều sâu trong tâm lí nhân vật cùng với nội dung đặc sắc, "Bộ bộ kinh tâm" đã mang lại cho nhà đài lượng rating rất cao và đưa tên tuổi của dàn diễn viên trong phim đến gần hơn với công chúng hơn.

3. Song Thế Sủng Phi

Đạo diễn: Ngô Cường

Diễn viên:

Hình Chiêu Lâm vai Mặc Liên Thành

Lương Khiết vai Khúc Tiểu Đàn

Vương Thụy Xương vai Mặc Dịch Hoài

Chung Kỳ vai Khúc Phán Nhi

Nữ chính của phim là Khúc Tiểu Đàn - một cô gái sống ở thời hiện đại vô tình gặp một sự cố hy hữu và xuyên không về thời cổ đại. Linh hồn của cô đã nhập vào Nhị tiểu thư Khúc Đàn Nhi khi cô này tự sát vì tình bất thành. Từ đó, Tiểu Đàn buộc phải sống dưới thân phận mới, mang trong mình hai tính cách, lúc thì mạnh mẽ, phóng khoáng, lúc thì nhu mì, ôn hòa.

Song Thế Sủng Phi

Giữa lúc thị trường phim Trung Quốc có quá nhiều phim về đề tài cung đấu, học đường, tình cảm thì Song thế sủng phi xuất hiện như một “làn gió lạ” thu hút sự chú ý của khán giả.

4. Thái tử phi thăng chức ký

Đạo diễn: Lữ Hạo Cát Cát

Diễn viên:

Trương Thiên Ái trong vai Trương Bồng Bồng

Thịnh Nhất Luân trong vai Tề Thịnh

Vu Mông Lung trong vai Cửu Vương

Hải Linh trong vai Lục Ly và một số diễn viên khác.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Thiên Ái. Đây là cái tên đáng chú ý trong top 15 phim xuyên không hay năm 2021 nhờ vào sự hài hước, đặc sắc từ cốt truyện đến dàn diễn viên trẻ với ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên. "Thái tử phi thăng chức ký" có kinh phí rất thấp nhưng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người xem, cũng như thu về doanh thu đáng kể.

Thái tử phi thăng chức ký

Nhân vật chính của phim là Trương Bằng, anh đã xuyên không về hàng ngàn năm trước. Thật lạ là khi tỉnh dậy, anh phát hiện mình đang ở trong thân xác của một nữ nhân. Và người đó là Trương Bồng Bồng - thê tử của thái tử Tề Thịnh. Tuy sống dưới hình dạng nữ nhi nhưng Trương Bồng Bồng vẫn mang những tính cách của một nam nhân. Vì thế, nhiều tình tiết thú vị, hài hước, tréo ngoe cũng đã xảy ra.

5. Cỗ máy thời gian

Đạo diễn: Mun Wai-hung

Diễn viên:

Cổ Thiên Lạc trong vai Hạng Thiếu Long

Lâm Phong trong vai Triệu Bàng/ Doanh Chính

Quách Thiện Ni trong vai Cầm Thanh/ Tần Thanh

Tuyên Huyên trong vai Ô Đình Phương và một số diễn viên khác.

Được trình chiếu lần đầu tiên vào năm 2001, Cỗ máy thời gian vẫn là bộ phim nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả truyền hình, cũng như sự đánh giá cao từ giới chuyên môn trong lĩnh vực phim xuyên không, giả tưởng.

Cỗ máy thời gian

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về một cảnh sát Hồng Kông tên Hạng Thiếu Long. Người này đã du hành ngược thời gian về 2000 năm trước, vào thời đại nhà Tần thống nhất Trung Hoa.

Thiếu Long chấp nhận xuyên không với hi vọng bạn gái cũ sẽ quay trở lại với mình. Tuy nhiên anh không thể ngờ rằng, mình đã bị cuốn theo dòng lịch sử, và từ đây định mệnh cũng thay đổi, khiến anh ở lại thời chiến quốc và kết hôn với hai thiếu nữ là Cầm Thanh và Ô Đình Phương.

6. Mỹ nam Đường triều

Diễn viên:

Trương Quân Hàm trong vai Vương Tử Hào

Trương Dư Hy trong vai tiểu thiếp và một số diễn viên khác.

Phim xoay quanh nhân vật tên Vương Tử Hào, người đã vô tình xuyên không trở về thời nhà Đường trong địa vị một công tử giàu sang, có tiếng nói, có cô vợ vô cùng xinh đẹp. Với sự thông minh, tài trí và tinh thần trách nhiệm, anh đã thay đổi cuộc sống của mình, tạo nên sự khác biệt khi mang những tư tưởng hiện đại áp dụng vào xã hội phong kiến.

Rất nhiều các tình tiết hài hước, vui nhộn trong phim đã được xây dựng trên cơ sở sự khác biệt về tư tưởng đó, mang đến cho khán giả sự thích thú, hài lòng ngay từ những tập phim đầu tiên.

Mỹ nam Đường triều

7. Phong hỏa truyền kỳ

Đạo diễn: Tôn Khải Khải

Diễn viên:

Tôn Kiên

Quách Phi Phi

Châu Á Luân và một số diễn viên khác

Một tác phẩm thuộc thể loại xuyên không độc đáo của màn ảnh Hoa ngữ nữa là “Phong hỏa truyền kỳ”. Với sự đầu tư từ nội dung đến diễn viên, đây thực sự là một bộ phim rất đáng xem.

Phim kể về câu chuyện của một bác sĩ pháp y hoàn hồn về thời Minh. Ở đây, anh ta lấy rất nhiều vợ nhưng vẫn không thể có con. Chính điều này đã khiến anh ta càng mong muốn tiếp tục con đường thăng tiến làm quan để nạp thêm nhiều thiếp. Và vô số tình tiết bất ngờ của câu chuyện cũng bắt đầu xảy ra.

Phong hỏa truyền kỳ

8. Xuân Hoa Thu Nguyệt

Đạo diễn: Huang Chun

Diễn viên:

Triệu Lộ Tư trong vai Xuân Hoa

Lý Hoành Nghị trong vai trong vai Thu Nguyệt

Ngô Tuấn Dư trong vai Tiểu Bạch

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Xuyên qua chi Thiên lôi nhất bộ của nhà văn Thục Khách. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của cô gái có tính cách rất kỳ lạ Lôi Lôi.

Với mong muốn được một lần xuyên không về thời cổ đại để tìm nam chính của cuộc đời mình nên cô nàng đã đóng 2 vạn tệ cho một công ty mang tên Chung Tô Thục. Và mong muốn của cô nàng cũng trở thành hiện thực, nhưng vô số câu chuyện ngoài sức tưởng tượng cũng xảy ra với Lôi Lôi. Hãy cùng xem hết bộ phim để biết kết cục nhé!

Xuân Hoa Thu Nguyệt

9. Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ của ta

Đạo diễn: Cao Bác

Diễn viên:

Triệu Lộ Tư trong vai Lạc Phi Phi

Tiêu Chiến trong vai Bắc Đường Mặc Nhiễm

Cố Gia Thành trong vai Bắc Đường Dịch

Phim là câu chuyện về Lạc Phi Phi - cô sinh viên thực tập ngành y khoa. trong một lần đang trên đường đi gặp thần tượng, cô vô tình gặp tai nạn và xuyên không tới một đất nước không có tên trong lịch sử - Hoàng Đạo Quốc.

Tại đây, cô được Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm (cung Bảo Bình, dị năng: tiên đoán) cứu khi Hoàng thượng Bắc Đường Dịch (cung Ma Kết, dị năng: đông cứng) muốn giết Phi Phi vì nghĩ cô là thích khách.

Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta là bộ phim xuyên không hiếm hoi khai thác đề tài về 12 chòm sao. Chính vì thế, khi phim mới lên sóng đã tạo nên cơn sốt không nhỏ với những ai yêu thích các dòng phim cổ trang Trung Quốc.

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ của ta

10. Thiên kim háo sắc

Đạo diễn: Nguyên Đức

Diễn viên:

Trịnh Tiêu Hoằng trong vai Lâm Lạc Cảnh

Cung Tuấn trong vai Chung Vô Mị

Phương Dật Luân trong vai Liễu Tử Văn

Dư Khải Ninh trong vai Giang Thiên Vũ

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời Lâm Lạc Cảnh. Cô nàng vô tình xuyên không từ thời hiện đại về vương triều Thịnh Nguyên và trở thành thiên kim tể tướng. Tại đây, cô gặp được 4 chàng trai là Uyên Thân Vương Chung Vô Mị bá đạo, thâm tình , thị vệ tuấn dật Liễu Tử Văn, soái ca phong lưu Giang Hiên Vũ và Hoa Ứng Trì - một kiếm sĩ kiêu ngạo , thanh nhã. Trải qua nhiều sóng gió, liệu Lâm Lạc Cảnh có tìm được tình yêu đích thực của mình với một trong 4 chàng trai?

Thiên kim háo sắc

11. Mộng hồi Đại Thanh

Đạo diễn: Đường Nhân

Diễn viên:

Lý Lan Địch vai Minh Vy

Vương An Vũ vai Thập Tam A Ca

Tân Vân Lai vai Thập Tứ A Ca

Tôn An Khả vai Minh Tuệ

Đinh Kiều vai Tứ A Ca

Đây là bộ phim lấy bối cảnh thời đại Thanh triều, kể lại cuộc chiến của cửu vương đoạt vị nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Một cô gái đến từ thế kỉ XXI tên là Tiểu Vi (Lý Lan Địch) trong một lần ghé thăm Cố Cung đã vô tình rơi vào một chuyến du ngoạn ngược thời gian trở về thời Khang Hy. Phim có motif xuyên không ngôn tình quen thuộc, nữ chính Tiểu Vi đã trở thành tâm điểm luôn được các hoàng tử Thanh triều chú ý, trong đó có nam chính Thập tam A ca Dận Tường.

Mộng hồi Đại Thanh

12. Trần Thiên Thiên trong lời đồn

Đạo diễn: Tra Truyền Nghị

Diễn viên:

Triệu Lộ Tư vai Trần Thiên Thiên

Đinh Vũ Hề vai Hàn Thước

Thịnh Anh Hào vai Bùi Hằng

Chu Tử Hinh vai Trần Sở Sở

Nhân vật chính của phim là Trần Thiên Thiên của Hoa Viên thành và Hàn Thước của Huyền Hổ thành. Lúc đầu, hai người này đối đầu nhau rất gay gắt, dần dần về sau mới hóa giải được xung đột trong quan niệm giới tính của nhau. Cuối cùng, họ đã hiểu được chân lý của tình yêu và tạo nên một chuyện tình yêu đầy ngọt ngào, lãng mạn ngọt ngào nhưng vẫn vô cùng hài hước.

Trần Thiên Thiên trong lời đồn

Trần Thiên Thiên một cô gái lương thiện, thông minh linh hoạt nhưng lại bất ngờ xuyên vào tiểu thuyết do chính mình viết ra. Từ đó, cô trở thành Tam công chúa Trần Thiên Thiên với vô số tội ác chồng chất ở Đông Lương quốc. Vì mạng sống, nàng đành phải liên tục gây chú ý với nam chính Hàn Thước và nhiều chuyện rắc rối cũng bắt đầu xảy ra.

13. Tam thiên nha sát

Đạo diễn: Hồi Vũ

Diễn viên:

Trịnh Nghiệp Thành vai Phó Cửu Vân

Triệu Lộ Tư vai Đàm Xuyên

Vương Manh Lê vai Huyền Châu

Lưu Di Đồng vai Tả Tử Thần

Bối cảnh của phim là thời thượng cổ, Tả thừa tướng nước Đại Yên vốn là trọng thần triều đình nhưng lại thông đồng với kẻ địch khiến cho Đại Yên bị diệt vong. Từ một công chúa cành vàng lá ngọc, Đàm Xuyên phải gánh chịu hai nỗi đau cùng một lúc là nước mất và nhà tan. Cuối cùng, nàng đã lựa chọn từ bỏ mối tình với con trai của kẻ thù, rồi thay tên đổi phận lên núi Hương Thủy, trà trộn vào làm một tạp dịch xấu để lấy cắp linh đăng thượng cổ với mong muốn giải cứu bách tính.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch của mình, nàng quen biết với Phó Cửu Vân và nảy sinh tình cảm, ngờ đâu Phó Cửu Vân lại là “tâm đèn”. Một khi linh đăng mở ra, Phó Cửu Vân cũng sẽ chết.

Tam thiên nha sát

14. Run rẩy đi, A Bộ

Đạo diễn: Zhao Xiao Xi

Diễn viên:

Trịnh Nghiệp Thành vai Đường Thanh Phong

An Duyệt Khê vai Đường Thanh Diệp

Đây là một bộ phim chiếu mạng lấy đề tài xuyên không huyễn tưởng. Nội dung phim kể về A Bộ – một người ngoài hành tinh bất ngờ rơi xuống địa cầu và nhập vào xác của đứa con rơi nhà họ Đường tên Đường Thanh Diệp, người này chết do bị ám sát. Và từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã liên tục xảy ra khi A Bộ đội lốt Đường Thanh Diệp, luôn tìm cách trở về nhà.

Run rẩy đi, A Bộ

Khoảng thời gian A Bộ Sát Sát dùng thân xác của Đường Thanh Diệp đã tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười, và cũng tạo nên một chuyện tình tương ái tương sát với Đường Thanh Phong (Trịnh Nghiệp Thành). Không những thế, cả hai người còn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực chốn hoàng thất và nhận ra nhiều mưu của các thế lực tà ác.

15. Đại Đường nữ pháp y

Đạo diễn: Kim Ngật Phi

Diễn viên:

Chu Khiết Quỳnh vai Nhiễm Nhan

Lý Trình Bân

Bùi Tử Thiêm

Lam Bác

Nội dung phim là câu chuyện về Nhiễm Nhan - nữ pháp y, bị trợ lý bí mật giết chết. Lạ lùng thay, Nhiễm Nhan đã trọng sinh trở thành nữ nhi danh môn bị vứt bỏ thời Đại Đường, vào năm Trinh Quán. Để duy trì sự sống ở triều đại nhà Đường, nàng đã thể hiện tinh thần và ý chí mạnh mẽ bằng việc đi học dược.

Và cũng tại đây, Nhiễm Nhan đã tìm ra bảo vật mà người mẹ thời hiện đại của cô đã để lại cho mình. Nhiễm Nhan luôn nuôi hy vọng lại có thể xuyên không, quay trở về thế giới cũ.

Đại Đường nữ pháp y

Với top 15 phim xuyên không hay năm 2021 mà chúng tôi vừa giới thiệu, hy vọng bạn và gia đình sẽ có thêm nhiều giờ phút giải trí thú vị và thư giãn.