Top 10+ phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa hay nhất mọi thời đại

Tây Du Ký là bộ phim đầu tiên phải nhắc đến trong top những bộ phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa hay nhất. Đây là tác phẩm truyền hình được yêu thích ở nhiều nước trên thế giới với nhiều khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau.

Khi mà mạng xã hội chưa được phổ biến, đây là những bộ phim hấp dẫn khiến chúng ta từng phải đợi từng ngày để xem.

Không biết bao nhiêu yêu quái xuất hiện, cùng đó là bao nhiêu hiểu nhầm mà thầy trò phải diệt trừ và cùng nhau đối đầu. Sau khi vượt qua 81 kiếp nạn, thầy trò đã có thể đến được Tây Thiên thỉnh kinh từ Như Lai Phật Tổ về để truyền bá nhân gian. Đây là bộ phim có thông điệp về tình thầy trò, sự nhẫn nại, kiên trì với đức tin của mình, sống luôn hi vọng để đạt tới mục tiêu mình mong muốn.

99% người dân ở khu vực Châu Á đều biết đến bộ phim này. Bộ phim nổi tiếng này có nội dung được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Thừa Ân.

Tuy bộ phim này được làm từ cuối thế kỷ 19, thời điểm mà kỹ xảo điện ảnh còn thô sơ, lạc hậu nhưng theo thời gian, dù đã hơn 30 năm Tây Du Ký vẫn được các thế hệ yêu thích đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi.

Chàng khỉ Tôn Ngộ Không là nhân vật được yêu thích nhất trong suốt bộ phim này. Được mọi người biết đến là Tề Thiên Đại Thánh với 72 phép biến hóa thần thông, bản lĩnh phi phàm đại náo thiên cung.

2. Hoàn Châu Cách Cách

Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim sẽ khiến khán giả nhớ tới ký ức tuổi thơ mỗi lần xem lại.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của nữ sĩ Quỳnh Dao. Sau khi công chiếu trên màn ảnh nhỏ, bộ phim cổ trang Trung Quốc này đã nhanh chóng trở thành cơn sốt trên toàn châu Á.

Bộ phim này cũng là bệ phóng để đưa tên tuổi của nhiều diễn viên tới với đông đảo khán giả châu Á. Có thể nhắc đến những diễn đang là nghệ sĩ quyền lực nhất nhì showbiz Hoa ngữ như Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Lâm Tâm Như,…

Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim sẽ khiến khán giả nhớ tới ký ức tuổi thơ mỗi lần xem lại

3. Bao Thanh Thiên

Bộ phim Bao Thanh Thiên với phiên bản của bác Kim Siêu Quần là kinh điển nhất. Bao Thanh Thiên với khuôn mặt "than" để lại ấn tượng đặc biệt trong ký ức của mỗi người. Cùng đó là bài hát "chế" dựa theo nhạc phim.

Nội dung phim xoay quanh về một nhân vật có thật trong lịch sử có tên là Bao Chửng. Vị quan này nổi tiếng là thanh liêm, không sợ cường quyền nên được mệnh danh là Bao Thanh Thiên.

Thuộc hạ của ông gồm Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán, đều là những người tài trí. Đặc biệt phải kể đến nhân vật Triển Chiêu điển trai từng làm thổn thức biết bao trái tim thiếu nữ. Bao Thanh Thiên Cùng với thuộc hạ của mình đã phá được biết bao vụ án hóc búa.

Đi sâu vào ký ức của mỗi khán giả đó là rất nhiều tình tiết đặc biệt ấn tượng như tiếng hô "Uy vũ" mỗi lần thăng đường xử án cùng "cẩu đầu đao chờ lệnh" của Bao đại nhân.

Bộ phim Bao Thanh Thiên với phiên bản kinh điển của Kim Siêu Quần

4. Anh Hùng Xạ Điêu

Được chuyển thể từ phần đầu của tiểu thuyết xạ điêu tam khúc của Kim Dung. Đây cũng là một bộ phim nổi tiếng được nhiều người yêu thích và đánh giá là hay nhất mọi thời đại.

Phim lấy bối cảnh vào thời nhà Tống(960-1279). Xoay quanh câu chuyện về chàng thành niên tên Quách Tĩnh ngây ngô gặp được một cô gái hồn nhiên thông minh tên Hoàng Dung. Với 2 tính tình trái ngược nhau nhưng khi phối hợp lại bổ sung cho nhau. Họ đã là một đôi anh hùng nữ kiệt trên giang hồ.

Pha thêm một chút kiếm hiệp, tình cảm lãng mạn, hài hước, đây là bộ phim cổ trang Hoa Ngữ khiến biết bao trái tim không khỏi thổn thức.

Anh hùng xạ điêu xoay quanh câu chuyện về chàng thành niên tên Quách Tĩnh ngây ngô gặp được một cô gái hồn nhiên thông minh tên Hoàng Dung

5. Thần Điêu Đại Hiệp

Thần điêu đại hiệp còn có tên gọi khác là thần điêu hiệp lữ. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Kim Dung và cũng là phần 2 của bộ phim “Anh hùng xạ điêu”.

Đối với những người yêu thích những bộ phim cổ trang, đây chính là một trong những bộ phim kinh điển đã làm rung động biết bao nhiêu con tim.

Bối cảnh của bộ phim cổ trang kiếm hiệp này là vào cuối thời Nam Tống.

Xoay quanh câu chuyện về một cậu bé tên Dương Quá, không cha không mẹ. Cậu được nuôi bởi một vị tỷ tỷ được gọi là Tiểu Long Nữ trong môn phái cổ mộ. Càng lúc họ càng có tình cảm với nhau.

Mặc dù vậy, chuyện tình cảm của hai người phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, những cuộc sinh ly tử biệt, muôn vàn sóng gió cùng với những cuộc chiến đẫm máu trên chiến trường. Họ phải xa nhau và không ít lần hiểu lầm về nhau. Liệu 2 người có thể đến được với nhau không?

Thần Điêu Đại Hiệp

6. Tuyết Hoa Thần Kiếm 1997

Tuyết Hoa Thần Kiếm có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết Giáng Tuyết Huyền Sương của nhà văn Ngọa Long Sinh.

Phiên bản truyền hình đầu tiên của Đài Loan có tên Giáng Tuyết Huyền Sương năm 1986. Tuy nhiên, Tuyết Hoa Thần Kiếm bản truyền hình (1997) do đài ATV Hồng Kông sản xuất lại là tác phẩm chuyển thể nổi tiếng nhất của tiểu thuyết này.

Được đánh giá rất cao về tính liên kết sự kiện và rất thành công trong việc đưa những nhân vật trong nguyên tác lên màn ảnh một cách chân thực nhất.

Đồng thời, bộ phim này còn truyền tải một thông điệp sống đến khán giả: "Nếu gặp phải gã đàn ông không phải là một đấng quân tử, người phụ nữ dù có mạnh mẽ thế nào rồi cũng rơi vào tình trạng đau khổ tận tâm can."

Đây chính là yếu tố đã chạm đến nỗi lòng của các khán giả nữ. Đặc biệt là với khán giả ở độ tuổi trung niên. Phiên bản do đạo diễn Hoàng Cẩm Điền thực hiện quá thành công. Cái bóng để lại quả thực rất lớn. Đó là lý do để tính đến thời điểm hiện tại, chưa có nhà sản xuất xứ Trung nào có ý định thực hiện bản remake cho Tuyết Hoa Thần Kiếm.

Tuyết Hoa Thần Kiếm có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết Giáng Tuyết Huyền Sương của nhà văn Ngọa Long Sinh.

7. Chân Mệnh Tiểu Hòa Thượng 1997

Diễn viên: Tào Tuấn, Trần Thiên Văn, Châu Lợi, Lâm Ích Thịnh

Thời gian phát sóng: 1997

Số tập: 20 tập

Vốn là hoàng tử nhưng tiểu hòa thượng Khai Tâm được gửi vào chùa từ nhỏ. Cũng bởi thân phận đặc biệt này mà Khai Tâm không được sư phụ truyền thụ võ công. Mặc dù vậy, trong một lần tình cờ, Khai Tâm đã nhặt được bí kíp Vô Tự Thiên Thư và luyện được võ công thượng thừa.

Sau khi băng hà, hoàng thượng đã để lại di chiếu truyền ngôi cho Thập Nhất hoàng tử. Cũng từ đây, Khai Tâm không còn tiếp tục cuộc sống yên bình ở chùa.

Lên kinh thành, Khai Tâm bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị chốn thâm cung. Càng lúc Khai Tâm lại càng không còn hứng thú với ngôi vị đứng đầu thiên hạ.

Khai Tâm thích được làm hòa thượng hơn làm hoàng thượng. Do đó, cuối cùng cậu bé quyết định nhờ anh trai lên ngôi và trở về chùa tiếp tục tu hành.

Chân mệnh tiểu hòa thượng

8. Khang Hy Vi Hành Ký 1997

Diễn viên: Trương Quốc Lập, Triệu Lượng, Đặng Tiệp, Hầu Khôn…

Thời gian phát sóng tại Trung Quốc: 1997

Số tập: 144 tập

Hoàng đế Khang Hy thường xuyên cải trang đi vi hành nhằm để gần gũi và tìm hiểu về cuộc sống của người dân hơn. Nhờ những lần vi hành này, Khang Hy thấu hiểu hơn cuộc sống của dân chúng, nếm trải những cay đắng ngọt bùi chốn dân gian và trừng trị không ít tham quan vô lại.

Khang Hy Vi Hành Ký 1997

9. Tiểu Lý Phi Đao 1999

Diễn viên: Tiêu Ân Tuấn, Ngô Kinh, Tiêu Trường, Du Phi Hồng, Phạm Băng Băng, Giả Tịnh Văn…

Thời gian phát sóng tại Trung Quốc: 1999

Số tập: 42 tập

Lý Tầm Hoan và Lâm Thi Âm là thanh mai trúc mã. Huynh đệ kết nghĩa của Lý Tầm Hoan là Long Tiêu Vân cũng đem lòng yêu Lâm Thi Âm. Để tác thành cho họ, Lý Tầm Hoan đã quyết định rút lui.

Không có nỗi đau nào hơn việc phải chứng kiến người mình yêu thành đôi với huynh đệ mình. Chàng trai họ Lý quyết định bỏ lại hết tất cả phiêu bạt giang hồ.

Lý Tầm Hoan sở hữu tuyệt kỹ phi đao bách phát bách trúng. Được giới giang hồ gọi là Tiểu Lý Phi Đao, nghe danh thôi cũng đã đủ phải khiếp sợ.

Dù rằng có không ít hồng nhan tri kỷ xung quanh, nhưng anh vẫn một mực chung tình với Lâm Thi Âm. Thời gian sau đó, anh quay trở lại Trung Nguyên và vô tình bị cuốn vào những âm mưu đen tối giữa giang hồ và triều đình.

Lý Tầm Hoan sở hữu tuyệt kỹ phi đao bách phát bách trúng, được giới giang hồ gọi là Tiểu Lý Phi Đao, nghe danh thôi cũng đã đủ phải khiếp sợ

10. Bạch Phát Ma Nữ 1999

Diễn viên: Tưởng Cần Cần, Trương Trí Lâm, Trần Tuấn Sinh…

Thời gian phát sóng: 1999

Số tập: 44 tập

Bộ phim Bạch Phát Ma Nữ còn có tên Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình của Luyện Nghê Thường và Trác Nhất Hàng.

Chuyện tình của họ không nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh bởi môn phái của hai người vốn có thù oán với nhau. Vì hiểu lầm nên Trác Nhất Hàng đã đâm Luyện Nghê Thường bị thương. Nàng suýt mất mạng và kể từ đó sinh hận, tóc bạc trắng trong một đêm.

Sau đó, nàng quyết rời bỏ. Trác Nhất Hàng sau đó dùng mọi cách để tìm lại vợ. Để rồi, sau bao âm mưu thù hận, hai người cuối cùng cũng về được với nhau.

Nữ Hiệp Sĩ Tóc Trắng là một trong những bộ phim được khán giả ù là trẻ con hay người lớn say mê và thuê băng ngoài tiệm nhiều nhất thời bấy giờ.

Luyện Nghê Thường suýt mất mạng và kể từ đó sinh hận, tóc bạc trắng trong một đêm

11. Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc 1999

Diễn viên: Trương Vệ Kiện, Điềm Nữu, Hà Mỹ Điền, Phiền Thiểu Hoàng, Trịnh Bội Bội, Tạ Na…

Thời gian phát sóng: 1999.

Số tập: 40 tập

Vốn là người thông minh lanh lợi, thích phá phách, Phương Thế Ngọc đã lỡ tay đánh chết Lôi Lão Hổ trong một lần đấu võ đài. Lý Tiểu Hoàn - vợ Lôi Lão Hổ - tìm đến đòi trả thù.

Miêu Thúy Hoa muốn bảo vệ tính mạng con mình, nên đã gửi Phương Thế Ngọc đến Thiếu Lâm Tự làm đệ tử tục gia. Đồng hành cùng Thế Ngọc là hai người bạn thân Hồng Hy Quan và Hồ Huệ Càn.

Trong thời gian học võ ở Thiếu Lâm Tự, Thế Ngọc quen và yêu Tiểu Tiểu.

Cha con Lý Tiểu Hoàn tìm đến Thiếu Lâm Tự để đòi người. Thế Ngọc quyết định ra mặt và thêm một lần nữa vô tình đánh chết Lý Bá Sơn. Lý Tiểu Hoàn tuy hận Thế Ngọc đã giết chết chồng và cha mình nên đã tìm người nghĩ cách trả thù. Cuối cùng, cả Thế Ngọc và Hy Quan đều vượt qua Thập Bát Đồng Nhân Trận thành công, đánh bại kẻ thù và tìm được một nửa của mình.

Trong thời gian học võ ở Thiếu Lâm Tự, Thế Ngọc quen và yêu Tiểu Tiểu

12. Tuyết sơn phi hồ 1999

Tuyết sơn phi hồ là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Kim Dung. Được đánh giá là một trong những phim cổ trang kiếm hiệp trung quốc hay nhất. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện ân oán của bốn dòng họ: Hồ, Miêu, Phạm và Điền. Qua nhiều thế hệ khác nhau nhưng ân oán này vẫn chưa được hóa giải. Để rồi cho đến thời đại của Hồ Phỉ (Biệt danh là Tuyết Sơn Phi hồ) đã được hóa giải.

Tuyết sơn phi hồ là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Kim Dung

13. Thiên long bát bộ

Thiên long bát bộ là bộ phim hấp dẫn và lôi cuốn với những lần chiến đấu đầy kịch tính dù kỹ xảo lúc đấy chưa được hiện đại.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung, đây là bộ phim xoay quanh cuộc đời đầy kịch tính của 3 huynh đệ kết bái là Tiêu Phong, Hư Trúc và Đoàn Dự. Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ 8 loại hữu tình của Phật Giáo. Khán giả sẽ được cảm nhận những tình tiết, cuộc chiến mãn nhãn cùng tính nhân văn trong Phật Giáo.

Thiên long bát bộ là một trong những bộ phim kiếm hiệp được mọi người yêu mến nhất

14. Bộ bộ kinh tâm

Được biết đến là một bộ phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa lấy được nhiều nước mắt khán giả nhất. Bộ bộ kinh tâm chính lấy bối cảnh từ vua Khang Hy, khi các thái tử tranh giành ngôi vua.

Xoay quanh câu chuyện về tình yêu của Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Xem xong bộ phim, dư âm về cuộc đời của cô sẽ luôn còn đọng lại và khiến khán giả luôn nhớ tới bộ phim.

Bộ bộ kinh tâm được biết đến là một bộ phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa lấy được nhiều nước mắt khán giả nhất

Trên đây là tổng hợp những bộ phim cổ trang Trung Quốc ngày xưa hay nhất và được nhiều người xem nhất.