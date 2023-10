Những bộ phim tình cảm dành cho người lớn đáng xem nhất

2. Belle de Jour (1967)

Đây là phim tình cảm dành cho người lớn mang tính siêu thực và chi tiết. Đạo diễn Luis Buñuel có thể tự hào vì đã sở hữu cho mình một trong những bộ phim diễm tình được đánh giá là xuất sắc mọi thời đại. Và Belle de Jour cũng trở thành bộ phim nóng bỏng hiếm hoi của điện ảnh Pháp Catherine Deneuve thuở thịnh vượng.

Trái ngược với hình dung của khán giả về dòng phim tình cảm người lớn, Belle de Jour không khai thác sâu vào những khoảnh khắc ái ân ướt át hoặc cách mô tả tính dục như thường thấy ở các phim khác. Thay vào đó, phim là những lát cắt nhỏ nhưng đủ sức gợi: chú mèo liếm sữa hay chiếc vớ rách,...

Những giằng xé bên trong người đàn bà sở hữu vẻ ngoài đức hạnh, chợt bùng nổ khi Séverine đồng ý trở thành gái điếm hạng sang thường "đi khách" mỗi buổi chiều theo khung giờ nhất định.

Bộ phim có nội dung táo bạo, cách thể hiện khác thường đã biến Belle de Jour trở thành tác phẩm đỉnh cao, nếu xét về dòng phim người lớn thì nó gần như nó không có đối thủ.

3. Lust, Caution (2006)

Đây là bộ phim gián điệp cách điệu của đạo diễn nổi tiếng Lý An, giúp người xem khám phá thêm những điều ẩn khuất sâu bên trong mỗi người, đặc biệt là khao khát tình dục của con người vào bối cảnh Nhật chiếm đóng Thượng Hải.

Cô sinh viên năm thứ nhất tên Vương Giai Chi, bị cha bỏ rơi tại Trung Hoa vào thời kỳ chiến tranh khói lửa. Cô nàng được giao nhiệm vụ phải quyến rũ tên trùm mật thám thân Nhật họ Dịch để cả nhóm tìm cách thủ tiêu. Mặc dù vậy, khi gần gũi xác thịt với Dịch, Vương Giai Chi lại rơi vào cạm bẫy của tình yêu làm cho mù quáng.

Dưới bàn tay lão luyện của mình, đạo diễn Lý An và nhà quay phim Rodrigo Prieto đã thực hiện thành công những cảnh phim làm tình trần trụi, được xử lý tinh xảo giữa kỹ thuật lẫn diễn xuất với quy trình khép kín cùng hai diễn viên chính Thang Duy và Lương Triều Vỹ.

Các cảnh nóng đã trở thành "vũ khí" giúp phim khi vừa ra mắt được báo chí phương Tây hết lời ca ngợi.

4. Betty Blue (1986)

Những người đam mê phim ảnh thuộc thế hệ 7X chắc chắn sẽ chẳng xa lạ gì với Betty Blue - tác phẩm điện ảnh kinh điển là nguồn cảm hứng bất tận cho những dòng phim tình cảm người lớn sau này.

Nội dung phim không có gì đặc biệt, kể về Zorg - một gã đàn ông ngoài 30 dày dạn kinh nghiệm. Hắn ta đem lòng yêu Betty - cô gái tuổi 20 rực lửa, đầy nhựa sống.

Họ làm tình với nhau mỗi đêm kể từ khi bắt đầu yêu và chung sống với nhau như vợ chồng trong căn nhà gỗ, nơi Zorg đang làm công việc quản lý kiêm tân trang các căn nhà gỗ cho thuê gần đấy. Giữa họ thường xuyên xảy ra những giận hờn, cãi vã đến điên loạn. Zorg dần nhận ra mọi thái cực của Betty vì anh quá yêu cô, dù là thân xác hay tâm hồn.

Ngập tràn trong những phân cảnh khỏa thân, ân ái nhưng lạ thay là Betty Blue chẳng hề gợi dục mà ngược lại, nó khiến người xem phải rung động trước vẻ đẹp rất thoáng đãng. Các góc máy quay không cố xâm nhập, nhấn mạnh đến những chi tiết nhạy cảm nào mà nhẹ nhàng lướt qua.

5. Call me by your name (2017)

Đây là bộ phim dành cho người lớn có độ phủ sóng từ những năm 80 còn kéo dài tới tận năm nay khi được công chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia.Phim đã nhận được đến 4 đề cử giải Oscar nhờ vào sự đầu tư chỉnh chu cả về nội dung lẫn cách dàn dựng.

Mật độ các cảnh nóng của Call me by your name do chính đạo diễn Luca Guadagnino cắt bớt với mục đích mở rộng đối tượng người xem, nhưng không phải vì thế mà sức gợi tình của phim bị suy giảm. Các chi tiết mang đầy tính ẩn dụ như trái đào, quả trứng... đem lại cho phim chất trữ tình, lãng mạn.

6. The Piano Teacher (2001)

Dựa theo quyển tiểu thuyết cùng tên của Elfriede Jelinek, The Piano Teacher đã nhận được đến ba giải thưởng uy tín tại Liên hoan phim Cannes nhờ việc dũng cảm mô tả chân dung Erika - giáo viên piano nghiện tình dục, sống chung với người mẹ hà khắc luôn muốn nắm quyền kiểm soát cô con gái đã quá tuổi 40 của mình.

Bên cạnh các chi tiết nhằm xây dựng nhân vật Erika có tính cách khó gần thì The Piano Teacher cũng lột tả nét quyến rũ phong phú kể từ khi nhân vật Walter Klemmer - chàng sinh viên ngành kỹ thuật rất điển trai với ngón đàn điêu luyện xuất hiện.

Liệu rằng anh chàng này có đủ sức cảm hóa, kiểm soát Erika hay ghê sợ, tránh xa chính người phụ nữ mà anh cũng có cảm tình?

7. Y tu mama tambien (2001)

Những người có sở thích xem phim tình cảm dành cho người lớn chắc chắn không thể bỏ qua Y tu mama tambien. Ngôn ngữ điện ảnh của phim vô cùng tuyệt hảo, mà xét ở cấp độ gợi tình thì phim cũng rất xuất sắc khi có dàn diễn viên diễn như không, cùng các trích đoạn được tạo ra rất hấp dẫn nhưng không hề thô thiển.

Poster phim Y tu mama tambien (2001)

Nội dung phim kể về các chàng trai lần đầu khám phá thế giới và thân thể đàn bà, họ đã chẳng ngại ngần làm những chuyến phiêu lưu đầy ly kỳ của cảm xúc. Đạo diễn Alfonso Cuarón thực hiện bộ phim này khi chưa nhận giải Oscar cho Gravity, nhưng ông đã chứng tỏ tài năng thực sự của bản thân..

8. Secretary (2002)

Nếu bạn đã xem qua Secretary và 50 sắc thái thì sẽ dễ dàng chấp nhận phim sau chỉ là bản lỗi của phim trước. Steve Shainberg - đạo diễn kiêm biên kịch của phim đã đề cao tình yêu ở một bối cảnh không mới nhưng cách thể hiện lại hơn người khác ở chỗ không có sự lặp lại, không hề dễ đoán với hai nhân vật bất bình thường.

Secretary (2002)

Secretary bắt đầu bằng với một cảnh phim gây sốc, báo hiệu những điều khác biệt không phải ai cũng chấp nhận được: cô gái Lee Holloway làm việc như một thư ký trong khi thân thể bị trói và bị xem như một công cụ tình dục. Với những ký ức tồi tệ, Lee xuất hiện dấu hiệu tâm lý nặng nề và thích tự hành hạ bản thân để vơi đi nỗi buồn.

9. From the Land of the Moon (2016)

Tuy đây là tác phẩm điện ảnh không được đón nhận nồng nhiệt nhưng nói về sức gợi tình thì diễn xuất của Marion Cotillard đã đủ thuyết phục khán giả và giới chuyên môn. Vai diễn của cô là Gabrielle - một phụ nữ trẻ với trái tim si tình có thể sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì bất kỳ người đàn ông nào cho cô cảm giác yêu đương trọn vẹn.

Poster phim From the Land of the Moon (2016)

Được dàn dựng bởi nữ đạo diễn Nicole Garcia, không khí của phim tràn ngập nữ tính và sự ủ dột y như Gabrielle. Ánh mắt ngây dại vì tình, những khung hình ẩm ương trong một bối cảnh xưa cũ hay một vài đoạn khỏa thân rất liêu trai đã giúp From the Land of the Moon giữ chân người xem suốt hai giờ đồng hồ.

10. Body Heat (1981)

Đây có lẽ là bộ phim tình cảm dành cho người lớn đơn giản, dễ hiểu nhất. Nó gợi cảm một cách thành thật, không ẩn dụ, không giấu giếm mà đánh thẳng vào cảm xúc của người xem.

Body Heat (1981)

Bối cảnh mùa hè Florida oi ả phần nào làm cho sức nóng của nhân vật và câu chuyện được đẩy đến sự bùng nổ cao trào. Không chỉ gợi cảm, thu hút nhờ những đường cong tuyệt mỹ của nữ chính mà bộ phim còn tạo nên hiệu ứng đặc sắc nhờ những màn đối đáp đầy thách thức giữa hai diễn viên gạo cội William Hurt và Kathleen Turner lúc trẻ.

11. About Time – Đã đến lúc (2013)

Đã đến lúc với tựa gốc là About Time của đạo diễn Richard Curtis được phát hành vào năm 2013. Bộ phim hài lãng mạn của Anh này sở hữu dàn diễn viên khủng điển hình như Bill Nighy, Rachel McAdams, Domhnall Gleeson,...

Nội dung phim xoay quanh Tim Lake anh chàng luôn vướng phải những rắc rối kỳ lạ trong cuộc sống. Một điều đặc biệt đó là khi sắp sang tuổi 21, bố Tim Lake cho biết mọi người đàn ông trong gia đình anh đều có khả năng đi ngược thời gian.

Dù không thể thay đổi các sự kiện lịch sử của thế giới. Nhưng anh vẫn có thể điều chỉnh những gì xảy ra trong cuộc sống của mình.

Tận dụng cơ hội quý giá này, anh quyết định đi tìm một cô bạn gái. Mary, cô gái xinh đẹp và duyên dáng, có nụ cười hớp hồn đã khiến Tim yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, buổi gặp gỡ đầu tiên của họ đã bị xóa bỏ vì gặp phải một sự cố trong khi quay ngược thời gian. Do đó, Tim buộc phải tìm cách chinh phục cô hết lần này đến lần khác.

12. Endless Love – Tình yêu bất tận (2014)

Tình yêu bất tận là một phim được Shana Feste đạo diễn kiêm đồng viết kịch bản với Joshua Safran. Bộ phim chính kịch lãng mạn của Mỹ năm 2014 này là một bộ phim chuyển thể thuộc phiên bản điện ảnh thứ hai từ tiểu thuyết của Scott Spencer.

Quy tụ dàn diễn viên đình đám như: Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood,...

Xoay quanh câu chuyện tình yêu mãnh liệt của một đôi trai tài gái sắc. Họ tưởng chừng như không gì có thể ngăn cản được nhưng lại bị cha mẹ hai bên phản đối và tìm mọi cách để chia rẽ họ.

13. Equals – Đồng điệu (2016)

Nội dung bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm tâm lý Equals - Đồng điệu xoay quanh Trái Đất ở một tương lai xa. Đây là thời điểm mà mà con người bị loại bỏ hoàn toàn cảm xúc kể từ khi sinh ra để sống trong một xã hội hoàn toàn văn minh và hòa bình.

Xoay quanh câu chuyện của Silas và Nia, họ vô tình mắc một loại virus kì lạ và dần dần nó giúp họ khôi phục lại xúc cảm. Đi ngược lại với mọi người xung quanh, họ có cái nhìn khác về một thế Giới vô cảm. Sau đó, Silas bị phát hiện và bị xã hội ruồng bỏ.

Để tiếp tục mối tình với Silas, cô gái Nia thì vẫn cố giấu thân phận của mình.

Bộ phim ẩn chứa thông điệp về sự đồng điệu tâm hồn và xác thịt giữa hai con người. Đồng thời, cũng là thông điệp tình yêu sẽ luôn nảy mầm dù là ở nơi khô cằn nhất.

14. Adrift – Giành anh từ biển (2018)

Bộ phim Adrift có nội dung được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một đôi tình nhân vượt biển vào năm 1983.

Tami Oldham (Shailene Woodley tới Tahiti để theo đuổi những chuyến phiêu lưu và đã phải lòng chàng thủy thủ Richard Sharp (Sam Claflin). Họ đã thực hiện chuyến du lịch mơ ước vượt 4000 dặm Thái Bình Dương để đến San Diego.

Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ ập đến, họ đi thẳng vào một cơn bão thảm khốc nhất trong lịch sử.

Con thuyền đã bị phá tan, Richard bị thương nặng. Để cứu được người đàn ông duy nhất mình yêu, Tami phải tìm lấy sức mạnh và lòng quyết tâm cao nhất,…

Tiêu biểu cho thể loại phim sinh tồn, Giành Anh Từ Biển là một bộ phim đặt con người giữa sự sống và cái chết, truyền cảm hứng về tình yêu và nghị lực phi thường để chiến đấu giành sự sống.

Poster phim Adrift – Giành anh từ biển (2018)

Hy vọng những bộ phim tình cảm dành cho người lớn mà chúng tôi giới thiệu ở trên đã giúp bạn có thêm nhiều khám phá thú vị về thế giới điện ảnh đầy màu sắc. Biết đâu sau khi xem phim, mỗi người chúng ta sẽ khám phá thêm nhiều điều ẩn sâu bên trong chính con người mình mà có thể bạn chưa biết.