Cứ tưởng chồng tốt bụng cưu mang chị gái bệnh tật, tôi rụng rời khi lén đọc tin nhắn anh gửi cho chồng chị

Tâm sự Eva 25/10/2026 13:05

Nhưng vì kinh tế dần cạn kiệt, anh rể đành đưa chị xuất viện, định kỳ lấy thuốc hàng tháng. Dù vậy, từ khi về nhà, chị tôi dần bình tĩnh lại, tinh thần cũng khá hơn. Thấy chị mình như thế, tôi thương xót ruột gan. Tôi thường xuyên qua thăm chị, còn gửi tiền giúp đỡ gia đình chị.

Tôi chỉ có một người chị ruột, chúng tôi yêu thương nhau lắm. Thời gian qua, chị tôi chịu nhiều đả kích tinh thần khó vượt qua. Sau khi mẹ tôi qua đời, đứa con trong bụng của chị tôi cũng không còn. Tinh thần của chị tôi vốn đã yếu nên khi chịu đựng hai nỗi mất mát này, chị đã ngã gục. Chị bị trầm cảm nặng, phải điều trị trong bệnh viện một thời gian.

Nhưng vì kinh tế dần cạn kiệt, anh rể đành đưa chị xuất viện, định kỳ lấy thuốc hàng tháng. Dù vậy, từ khi về nhà, chị tôi dần bình tĩnh lại, tinh thần cũng khá hơn. Thấy chị mình như thế, tôi thương xót ruột gan. Tôi thường xuyên qua thăm chị, còn gửi tiền giúp đỡ gia đình chị.

2 tuần trước, anh rể nói với tôi phải đi công tác xa khoảng một năm. Anh nhờ tôi chăm sóc chị trong thời gian này. Tôi cũng không đi làm, chỉ ở nhà làm nội trợ nên sẽ có thời gian ở bên chị nhiều hơn. Không biết chừng có tôi ở bên thì bệnh tình của chị sẽ được cải thiện?

Cứ tưởng chồng tốt bụng cưu mang chị gái bệnh tật, tôi rụng rời khi lén đọc tin nhắn anh gửi cho chồng chị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi nghĩ đến việc nói chuyện này với chồng, tôi đã đoán chồng sẽ không đồng ý. Bất ngờ thay, chồng tôi gật đầu không đắn đo, anh còn giúp tôi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đón chị về ở cùng.

Dù tôi thấy bất ngờ trước phản ứng của chồng, vì anh trước giờ khó tính và thường hẹp hòi với người nhà tôi. Nhưng từ ngày chị tôi về ở cùng, chồng tôi chưa từng tỏ ra khó chịu, thay vào đó anh luôn quan tâm, chăm sóc chị tôi hết lòng.  

Đến hôm trước, điện thoại tôi hết pin nên tôi mượn tạm máy của chồng. Tôi không thường lấy điện thoại của chồng xem. Nhưng hôm đó không hiểu sao tôi lại tò mò vào phần tin nhắn của em xem. Khi thấy một đoạn tin nhắn, tôi chết sững.

Đó là đoạn tin nhắn giữa chồng tôi và anh rể. Chồng tôi lén đòi tiền anh rể để đồng ý cho chị về ở cùng nhà với tôi. Anh rể tôi mỗi tháng phải gửi cho chồng tôi 10 triệu. Tháng nào anh rể tôi chưa kiếm đủ tiền thì chồng tôi thúc giục nói lời gay gắt. Tôi vừa tức giận vừa đau lòng. Nhưng khi nói chuyện với chồng thì anh lại nói tôi đem gánh nặng của mình về bắt anh gánh. Chúng tôi cãi nhau to.

Tôi vừa thương cho vợ chồng chị ruột, vừa không thể thuyết phục chồng. Tôi phải làm sao đây?

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Tôi biết có nhiều hôm anh lặng lẽ đứng dưới lầu nhìn lên phòng của mẹ con tôi. Tôi biết rất nhiều ngày anh âm thầm đi theo sau mẹ con tôi mỗi khi ra ngoài. Tôi cũng biết anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, một lòng ngã đau mà chẳng thể quên.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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