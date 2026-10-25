Nghi vợ phản bội, tôi buông nhẹ một câu làm cô ta giật mình tự dâng nộp bằng chứng

Tâm sự 25/10/2026 13:00

Tôi và vợ quen biết nhau từ nhỏ, cấp 3 đã yêu nhau, ra trường thì ổn định việc làm, kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có một tình yêu đẹp từ khi là học sinh, là vợ chồng 8 năm dài, khiến bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ bằng một câu nói, tôi đã phát hiện vợ ngoại tình.

Chúng tôi đã yêu nhau 15 năm, là vợ chồng 8 năm. Sau quãng thời gian dài ở bên nhau như thế, tôi lại gánh chịu nỗi đau bị phản bội. Vợ chồng tôi từ trước đến nay ít khi chạm vào điện thoại của nhau. Một phần là vì tin tưởng, thứ hai là thể hiện sự tôn trọng với nhau. Đến một hôm, tôi chỉ vô tình cầm điện thoại của vợ lên thì thấy tin nhắn Zalo của vợ và đồng nghiệp.

Lúc đó, vợ tôi đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối nên không hề hay biết. Đó là một dòng tin nhắn không có dấu, hiện ra rồi biến mất trên màn hình nên tôi cũng không để ý. Bán tính bán nghi thế nào, đến tối khi vợ ngủ rồi thì tôi mới mở điện thoại ra xem lại thì phát hiện tin nhắn đó đã bị xóa.

Tôi và vợ quen biết nhau từ nhỏ, cấp 3 đã yêu nhau, ra trường thì ổn định việc làm, kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có một tình yêu đẹp từ khi là học sinh, là vợ chồng 8 năm dài, khiến bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Vợ tôi có sức khỏe không tốt, phải nhờ vào thụ tinh nhân tạo mới có thể mang thai. Dù tôi và cha mẹ rất mong em có thai nhưng gia đình bên vợ lại sợ sức khỏe em yếu. Tôi cũng yêu vợ nên dù trong lòng nóng vội nhưng vẫn ở cạnh an ủi, động viên vợ.

Nghi vợ phản bội, tôi buông nhẹ một câu làm cô ta giật mình tự dâng nộp bằng chứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi vợ tôi bảo em bị trễ kinh, que thử thai hai vạch. Em vui vẻ nói:

“Thiệt là nhiều niềm vui, mua được nhà, giờ còn có con”.

Không hiểu sao lúc đó tôi nhớ đến tin nhắn tối qua trong điện thoại của vợ, tôi nói:

“Cua được trai nữa. Đừng có mà vớ vẩn, đi làm thì đi làm thôi, cẩn thận không qua mắt được anh đâu!”.

Lúc đó, tôi thấy mặt vợ khựng lại vài giây rồi trở lại bình thường. Sau đó, tôi tìm cách vào xem tin nhắn Zalo trong điện thoại của vợ bằng máy tính bàn. Vợ tôi vừa gửi một tin nhắn cho đồng nghiệp: “Hôm qua em không trả lời tin nhắn nên anh giận à? Em không thấy tin nhắn thật mà”. Ngay sau đó, vì đề phòng, vợ tôi liền xóa đi tin nhắn này.

Khi phát hiện vợ ngoại tình khi cô ấy đang mang thai, tôi rất đau lòng. Tôi đã mong ngóng ngày làm bố này từ lâu, lại chẳng ngờ lại trải qua cảm giác bị phản bội thế này.

Vợ tôi xin lỗi, khai rằng chỉ mới nhắn tin với người đồng nghiệp kia hai tuần nay, chưa hề làm gì. Em còn lấy đứa con trong bụng ra thề. Nhưng tôi làm sao tin được nữa khi họ còn làm việc cùng nhau. Họ không nhắn tin thì có thể gặp nhau, làm gì sau lưng tôi. Còn những tin nhắn vợ tôi xóa đi, có những gì làm sao tôi biết được. Dù vậy, vợ tôi vẫn khẳng định không làm gì có lỗi với tôi, xin tôi cho cô ấy cơ hội.

Tôi rất khổ sở và không biết phải làm sao. Con tôi còn chưa ra đời, tôi cũng không muốn ly hôn vợ. Nhưng tôi cũng không còn yêu và tin vợ như trước.

Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Bị nhà bạn trai dè bỉu ‘đã già xấu còn đòi leo cao’, tôi thong thả rút điện thoại phán một câu làm cả họ câm nín

Tôi không yêu nhiều, vì ngày trước chỉ biết lo làm việc, tìm đường thăng tiến sự nghiệp. Đến giờ, đàn ông trẻ tuổi hơn tôi thì ngại tôi tài giỏi hơn đàn ông tôi thích thì đã có vợ con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

4 tháng chịu tang chồng vẫn đều đặn nhận 7 triệu gửi đến, tự tay bóc trần sự thật mà tôi uất hận thấu xương

4 tháng chịu tang chồng vẫn đều đặn nhận 7 triệu gửi đến, tự tay bóc trần sự thật mà tôi uất hận thấu xương

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Vừa cảm động vì chồng đón chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi gục ngã khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Vừa cảm động vì chồng đón chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi gục ngã khi đọc tin nhắn anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Bất ngờ gặp người yêu cũ khám thai cho mình, tôi rùng mình lo sợ nhưng câu nói của anh lại khiến chồng sướng rơn

Bất ngờ gặp người yêu cũ khám thai cho mình, tôi rùng mình lo sợ nhưng câu nói của anh lại khiến chồng sướng rơn

Tâm sự Eva 56 phút trước
Tình cờ giáp mặt bạn cũ, tôi rụng rời khi bóc trần quá khứ rợn người của chồng và đứa con mình coi như ruột thịt

Tình cờ giáp mặt bạn cũ, tôi rụng rời khi bóc trần quá khứ rợn người của chồng và đứa con mình coi như ruột thịt

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Tiếng động bất ngờ trong đêm tân hôn khiến bố mẹ chồng tá hỏa, còn tôi đỏ mặt vì sự cố khó nói với chồng già

Tiếng động bất ngờ trong đêm tân hôn khiến bố mẹ chồng tá hỏa, còn tôi đỏ mặt vì sự cố khó nói với chồng già

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Mùi nồng nặc bốc ra từ phòng bố chồng, tôi đẩy cửa bước vào rồi ngã ngửa khi thấy việc em dâu làm

Mùi nồng nặc bốc ra từ phòng bố chồng, tôi đẩy cửa bước vào rồi ngã ngửa khi thấy việc em dâu làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Thấy em dâu ném ngay bộ chăn ga tôi cẩn thận tặng vào thùng rác sau đêm tân hôn, nghe câu giải thích mà tôi gục ngã vì xấu hổ

Thấy em dâu ném ngay bộ chăn ga tôi cẩn thận tặng vào thùng rác sau đêm tân hôn, nghe câu giải thích mà tôi gục ngã vì xấu hổ

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Hảo ý đến dự tiệc cưới của vợ cũ sau 4 tháng ly hôn, tôi gục ngã khi biết bí mật đằng sau

Hảo ý đến dự tiệc cưới của vợ cũ sau 4 tháng ly hôn, tôi gục ngã khi biết bí mật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Chị dâu vừa nhìn bát chè tôi mang sang đã lạnh lùng buông lời khó nghe, phản ứng của cả nhà mới bất ngờ

Chị dâu vừa nhìn bát chè tôi mang sang đã lạnh lùng buông lời khó nghe, phản ứng của cả nhà mới bất ngờ

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cứ tưởng chồng tốt bụng cưu mang chị gái bệnh tật, tôi rụng rời khi lén đọc tin nhắn anh gửi cho chồng chị

Cứ tưởng chồng tốt bụng cưu mang chị gái bệnh tật, tôi rụng rời khi lén đọc tin nhắn anh gửi cho chồng chị

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng thưởng nóng sổ tiết kiệm 7 tỷ khi vợ báo tin vui, tôi rụng rời trước tờ giấy mảnh đính kèm bên dưới

Chồng thưởng nóng sổ tiết kiệm 7 tỷ khi vợ báo tin vui, tôi rụng rời trước tờ giấy mảnh đính kèm bên dưới

Vừa cưới chồng hơn nhiều tuổi, tôi đã gặp tình huống trớ trêu trong đêm tân hôn khiến cả nhà náo loạn

Vừa cưới chồng hơn nhiều tuổi, tôi đã gặp tình huống trớ trêu trong đêm tân hôn khiến cả nhà náo loạn

Đêm đầu tiên về nhà chồng, tôi gặp sự cố khiến bố mẹ chồng hốt hoảng lao đến đập cửa phòng

Đêm đầu tiên về nhà chồng, tôi gặp sự cố khiến bố mẹ chồng hốt hoảng lao đến đập cửa phòng

Tiếng động bất ngờ trong đêm tân hôn khiến bố mẹ chồng tá hỏa, còn tôi đỏ mặt vì sự cố khó nói với chồng già

Tiếng động bất ngờ trong đêm tân hôn khiến bố mẹ chồng tá hỏa, còn tôi đỏ mặt vì sự cố khó nói với chồng già

Hảo ý đến dự tiệc cưới của vợ cũ sau 4 tháng ly hôn, tôi gục ngã khi biết bí mật đằng sau

Hảo ý đến dự tiệc cưới của vợ cũ sau 4 tháng ly hôn, tôi gục ngã khi biết bí mật đằng sau

Chị dâu vừa nhìn bát chè tôi mang sang đã lạnh lùng buông lời khó nghe, phản ứng của cả nhà mới bất ngờ

Chị dâu vừa nhìn bát chè tôi mang sang đã lạnh lùng buông lời khó nghe, phản ứng của cả nhà mới bất ngờ