Danh sách 10 phim Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại được xem nhiều nhất

Thể loại: tâm lý, lãng mạn

Bộ phim truyền hình Trái Tim Mùa Thu (Autumn Heart) ra mắt vào mùa thu năm 2000. Đây là bộ phim đầu tiên nằm trong series phim Tình Yêu Bốn Mùa của đài truyền hình KBS. Bộ phim đạt được thành công lớn với rating chạm mốc 46,1%. Quy tụ những gương mặt nổi tiếng như Song Hye Kyo, Song Seung Hun,… bộ phim này đã giúp làn sóng Hallyu được biết tới rộng rãi tại thị trường Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa hai anh em Yun Joon Suh và Eun Suh

Tóm tắt phim Trái Tim Mùa Thu

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa hai anh em Yun Joon Suh và Eun Suh.

Vốn là hai anh em vô cùng thân thiết và yêu thương nhau ngang trái thay họ không phải là anh em ruột. Từ lúc sinh ra, người em gái Eun Suh đã bị đánh tráo, để rồi cô phải trở về cuộc sống nghèo khó vốn dành cho mình.

Sau nhiều năm xa cách, họ đã gặp lại nhau và dần nhận ra tình cảm đặc biệt họ dành cho nhau đã vượt mức tình thân. Sự ra đi của người em Eun Suh cũng như câu chuyện tình bi thương của hai người đã khiến người xem tốn không ít nước mắt.

2. Bản Tình Ca Mùa Đông (2002)

Năm sản xuất: 2002

Đạo diễn: ‎Yoon Seok Ho

Diễn viên: Choi Ji Woo, Bae Yong Joon

Số tập: 20 tập

Thể loại: tâm lý, tình cảm

Tiếp nối thành công của Chuyện Tình Mùa Thu, Bản Tình Ca Mùa Đông (Winter Sonata) là bộ phim thứ 2 đã tạo cú nổ thứ hai cho series phim Bốn Mùa.

Từ bộ phim này, dàn diễn viên chính như Choi Ji Woo, Bae Yong Joon đã khẳng định được chỗ đứng. Đồng thời, đảo Nami, Chuncheon – vốn là bối cảnh chính trong phim đã nổi tiếng và trở thành quốc đảo được khách du lịch trong và ngoài nước biết đến.

Phim Bản Tình Ca Mùa Đông xoay quanh chuyện tình đầy bi thương của Jun Sang và Yoo Jin

Tóm tắt phim Bản Tình Ca Mùa Đông

Bộ phim xoay quanh chuyện tình đầy bi thương của Jun Sang và Yoo Jin.

Sau khi chuyển đến một thị trấn nhỏ trong nước, Jun Sang gặp Yoo Jin tại trường trung học địa phương. Jun Sang đã gặp một bi kịch khủng khiếp và bị giết trong một tai nạn xe hơi.

Sau 10 năm, Yoo Jin gặp một chàng trai trông giống hệt Jun Sang. Yoo Jin phải lựa chọn giữa bạn trai hiện tại và người yêu của quá khứ khiến cô ngày đêm nhớ đến.

Bộ phim để lại ấn tượng với những khung cảnh đầy lãng mạn trên đảo Nami thơ mộng.

3. Nàng Dae Jang Geum (2003)

Năm sản xuất: 2003

Đạo diễn: Kim Keun Hong

Diễn viên: Lee Young Ae, Ji Jin Hee, Jung Sook Park

Số tập: 54 tập

Thể loại: cổ trang, dã sử

Nàng Dae Jang Geum được biết đến là "bom tấn" cổ trang Hàn đặc biệt có sức lan tỏa.

Với 57% tỉ suất người xem tại Hàn Quốc, đây là bộ phim đã gây sốt tại Hàn Quốc và thu về gần $40 triệu cho việc phát sóng hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới.

Ở thời điểm đó, Lee Young Ae sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn vốn có đã được tin tưởng giao cho vai nữ chính Dae Jang Geum. Bộ phim thu hút bởi nội dung hấp dẫn cùng bối cảnh đầu tư công phu. Quy tụ dàn diễn viên xinh đẹp, thực lực, cho đến nay, đây là bộ phim cổ trang số 1 mà khó có bộ phim nào có thể vượt qua cái bóng của Nàng Dae Jang Geum.

Nàng Dae Jang Geum (2003)

Tóm tắt phim Nàng Dae Jang Geum:

Có câu: “Hàn Quốc có gạo, kim chi và nàng Dae Jang Geum”. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cung nữ Jang Geum. Từ là một cung nữ làm việc trong khu bếp hoàng gia, cô đã trở thành nữ ngự y đầu tiên trong hoàng cung dưới triều đại vua Jung Jong thời Joseon.

Bộ phim kể về hành trình đầy chông gai của nàng Dae Jang Geum. Đồng thời còn thể hiện nét đẹp truyền thống của Hàn Quốc như văn hóa ẩm thực hoàng cung, những loại dược liệu truyền thống.

4. Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004)

Năm sản xuất: 2004

Đạo diễn: ‎Pyo Min Soo

Diễn viên: Bi Rain, Song Hye Kyo

Số tập: 16 tập

Thể loại: hài, tình cảm

Ra mắt vào năm 2003

Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Full House) với kịch bản mới lạ, vui nhộn cùng sự góp mặt của hai cái tên đình đám Bi Rain, Song Hye Kyo vốn là sao hạng A thời bấy giờ đã nhanh chóng thu hút người hâm mộ.

Đã có không ít phiên bản remake của bộ phim được sản xuất ở những quốc gia khác, phải kể đến Việt Nam (do Minh Hằng và Lương Mạnh Hải thủ vai), Thái Lan (do Mike và Aom thủ vai). Mặc dù vậy, cái bóng của phiên bản gốc quá lớn đã khiến các nhà làm phim remake gặp không ít những trở ngại.

Ngôi Nhà Hạnh Phúc (2004)

Tóm tắt phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc:

Nội dung phim kể về biên kịch tự do Han Ji Eun vốn sống trong căn nhà do bố mẹ để lại tên Full House.

Cô bị hai người bạn thân lừa bán ngôi biệt thự. Sau đó, bị cuốn vào hợp đồng hôn nhân với diễn viên điện ảnh nổi tiếng Lee Young Jae.

Họ trở thành đôi vợ chồng hờ để che giấu những người xung quanh. Cùng đó là những tình huống dở khóc dở cười. Để rồi họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương sau nhiều biến cố. Cùng nhau sống hạnh phúc tại Full House – ngôi nhà định mệnh gắn kết hai người lại với nhau.

5. Hoàng Cung (2006)

Năm sản xuất: 2006

Đạo diễn: Hwang In Roi

Diễn viên: Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon, Kim Jeong Hoon, Song Ji Hyo

Số tập: 24 tập

Thể loại: hài, lãng mạn

Bộ phim truyền hình Hoàng Cung (Goong) được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Park So Hee.

Đây là bộ phim theo mô típ “lọ lem sánh đôi cùng hoàng tử” kinh điển. Quy tụ dàn diễn viên trẻ đầy tài năng như Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon, Song Ji Hyo,.. Đây là bộ phim đã tạo nên cơn sốt phim truyền hình Hàn Quốc trên nhiều quốc gia.

Hoàng Cung (2006)

Tóm tắt phim Hoàng Cung

Chae Kyung đang là một học sinh trung học và sống cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, cô buộc phải kết hôn với Thái tử Lee Shin- người cũng đang học trung học của cô theo ý muốn của ông nội.

Cuộc hôn nhân gượng ép cùng những quy tắc hoàng gia phức tạp đã khiến Chae Kyung cảm thấy chẳng mấy vui vẻ, thoải mái. Họ dần dần có cảm tình với đối phương. Tuy nhiên, câu chuyện tình lại bị lung lay bởi sự xuất hiện của người bạn thân Min Hyo Rin và Lee Yool – anh họ của Shin.

6. Gia Đình Là Số Một (2006)

Năm sản xuất: 2006

Đạo diễn: Kim Byung Wook

Diễn viên: Lee Soon Jae, Na Moon Hee, Park Min Young, Kim Bum,…

Số tập: 167 tập

Thể loại: hài kịch tình huống

Gia Đình Là Số Một (High Kick) là bộ phim thuộc thể loại phim sitcom dài tập về đề tài gia đình. Những tình huống cười ra nước mắt, những giây phút đầy lắng đọng cùng những thông điệp về gia đình khiến bộ phim trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người hâm mộ. Mặc dù vậy, phần kết mở là điểm trừ nhỏ khiến khán giả không hài lòng về bộ phim.

Gia Đình Là Số Một (2006)

Tóm tắt phim Gia Đình Là Số Một

Nội dung phim kể về gia đình nhà họ Lee với ba thế hệ sinh sống cùng nhau. Mỗi thành viên sở hữu một nét tính cách khác nhau, vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm riêng.

Từng tập phim là những tình huống dở khóc dở cười về những câu chuyện trong đời sống hàng ngày của từng thành viên trong gia đình. Và cũng chính từ đây, mối quan hệ giữa họ lại càng trở nên gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau hơn.

Song song đó là những phân đoạn cảm động và những câu chuyện tình yêu đầy cẩu huyết. Kết phim là sự chia xa rồi lại tìm thấy những giá trị tinh thần trong từng mối quan hệ mang đến nhiều xúc cảm cho người xem.

7. Vườn Sao Băng (2009)

Năm sản xuất: 2009

Đạo diễn: Kim Byung Ook

Diễn viên: Goo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum, Kim Joon

Số tập: 25 tập

Thể loại: hài kịch, lãng mạn

Nội dung phim Vườn Sao Băng ( Boys Over Flowers) dựa trên bộ truyện tranh, phim truyền hình và anime Nhật Bản Con nhà giàu (Hana Yori Dango).

Bộ phim nổi bật so với những phiên bản trước đó khi hội tụ dàn mỹ nam đẹp hơn hoa như Lee Min Ho, Kim Bum, Kim Hyun Joong,…Cùng đó là phần nhạc phim đặc sắc khiến bộ phim được chú ý hơn tại Việt Nam.

Vườn Sao Băng (2009)

Tóm tắt phim Vườn Sao Băng

Xoay quanh câu chuyện tình yêu gà bông của cô học sinh nghèo vượt khó Geum Jan Di cùng dàn nam thần F4 do Goo Jun Pyo – người thừa kế của tập đoàn hàng đầu thế giới Shinhwa cầm đầu. Bối cảnh của phim là trường trung học nổi tiếng dành cho giới siêu giàu.

Jan Di là một cô gái can đảm và cứng đầu. Khi chứng kiến những trò đùa lố bịch, cô không ngần ngại trừng trị anh chàng đầu xoăn nhà giàu. Và cũng chính từ đây, cô bắt đầu với chuyện tình tay ba đầy trái ngang bởi có cảm tình với Ji Hoo – thành viên vốn trầm lặng của F4.

8. Khu Vườn Bí Mật (2010)

Năm sản xuất: 2010

Đạo diễn: Shin Woo Chul, Kwon Hyuk Chan

Diễn viên: Hyun Bin, Ha Ji Won,…

Số tập: 20 tập

Thể loại: hài, lãng mạn

Bộ phim Khu Vườn Bí Mật (Secret Garden) với đề tài hoán đổi thân xác đầy mới lạ, đã dành rất nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải danh tiếng.

Đây là bộ phim được ví như drama quốc dân vào thời điểm đó với sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh hàng đầu làng giải trí xứ Hàn – Hyun Bin và Ha Ji Won.

Khu Vườn Bí Mật không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc mà cả khắp Châu Á. Phiên bản Pargody được nhóm nhạc Big Bang thực hiện cho bộ phim này, từ đó biệt danh quý bà Smell cũng ra đời từ đây.

Khu Vườn Bí Mật (2010)

Tóm tắt phim Khu Vườn Bí Mật

Nội dung phim Khu Vườn Bí Mật xoay quanh câu chuyện của Kim Joo Won. Anh chàng là một giám đốc điều hành duy trì hình ảnh có vẻ hoàn hảo, tính cách khá kiêu ngạo và lập dị. Gil Ra Im là một người có nhan sắc và thân hình, làm nghề đóng thế nghèo và khiêm tốn. Cô là đối tượng ghen tị của các nữ diễn viên hàng đầu.

Họ bất ngờ hoán đổi thân xác cho nhau. Cũng chính từ đây, xuất hiện nhiều tình huống đầy oán oăm và vui nhộn.

9. Bay Cao Ước Mơ (2011)

Năm sản xuất: 2011

Đạo diễn: Lee Eung Bok

Diễn viên: Kim Soo Hyun, Suzy, Eunjung, IU,….

Số tập: 16 tập

Thể loại: hài, tình cảm, thần tượng

Bay Cao Ước Mơ (Dream High) là bộ phim thần tượng âm nhạc khai thác về giấc mơ chạm đến con đường âm nhạc của nhiều người trẻ.

Quy tụ nhiều thần tượng nổi tiếng thời đó như Kim Soo Hyun, Suzy (Miss A), Eun Jung (T-ara), IU,… Phim mang lại sự thành công cho loạt phim sau như Dream High 2, Monstar, …

Bay Cao Ước Mơ (2011)

Tóm tắt phim Bay Cao Ước Mơ

Với những học sinh đam mê âm nhạc, ngôi trường Kirin là một trong trường trung học đáng mơ ước. Trong đợt tuyển chọn, các sinh viên ưu tú được chọn để nhập học chính thức. Mặc dù vậy, những thí sinh bị loại bỏ vẫn được tập hợp trong một lớp học đặc biệt.

Đây chính là nơi để họ phát triển các kỹ năng ca hát, sáng tác, vũ đạo và thi đấu với những học sinh chính thức của trường. Họ đều cố gắng không ngừng và hỗ trợ, hướng dẫn để phát huy những điểm mạnh và điểm yếu riêng.

10. Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012)

Năm sản xuất: 2012

Đạo diễn: Kim Do Hoon, Lee Seong Jun

Diễn viên: Kim Soo Hyun, Han Ga In, Jung Il Woo, Kim Min Seo,…

Số tập: 20 tập

Thể loại: lãng mạn, giả tưởng, lịch sử

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (The Moon That Embraces The Sun) là phim truyền hình dã sử do Han Ga In và Kim Soo Hyun thủ vai chính. Sở hữu lượng rating khủng 42.2%. Tuy nhiên, ở những ngày đầu phát sóng, độ chênh lệch tuổi tác của cặp đôi chính trong phim đã gây ra không ít tranh cãi.

Bộ phim này là bước ngoặt trong sự nghiệp của Kim Soo Hyun. Đồng thời, với bộ phim này, dàn diễn viên nhí như Kim Yoo Jung, Kim So Hyun,… cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (2012)

Tóm tắt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Nội dung phim xoay quanh chuyện tình giữa Lý Huyên – một vị quốc vương tưởng tượng của nhà Triều Tiên, và nàng Nguyệt – một vu nữ xinh đẹp. Cùng đó là những xung đột và âm mưu tranh giành quyền lực.

Nữ chính là công chúa được sinh ra từ một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, cô đã bị lôi kéo và phải đối mặt với sự hành quyết. Cô phải sống như một vị thầy cúng. Và cũng từ đây, sóng gió cũng xoay quanh họ.

Trên đây là danh sách 10 bộ phim Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại trong 10 năm trở lại đây mà các mọt phim Hàn không thể bỏ qua. Chúc bạn có trải nghiệm xem phim vui vẻ!