Top 15 phim phiêu lưu hay nhất của Mỹ mà bạn không thể bỏ lỡ!

Thời lượng phim: 128 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên chính: Harrison Ford. Denholm Elliott. Alison Doody, John Rhys-Davies

Series Indiana Jones gồm 4 phần kéo dài qua 27 năm: Chiếc rương thánh tích, Ngôi đền tàn khốc, Cuộc thập tự chinh cuối cùng và Vương quốc sọ người. Các phần của câu chuyện bắt đầu từ khi Indiana Jones còn là một chàng thanh niên nông nổi bốc đồng đến khi trở thành một người đàn ông trung niên nhanh nhẹn, lõi đời. Đây là một trong những series về thể loại phiêu lưu tiêu biểu nhất. Dù bắt đầu công chiếu từ năm 1981 nhưng series phim vẫn đứng top về doanh thu phòng vé cũng như độ phổ biến khi khán giả nói về dòng phim phiêu lưu.

Indiana Jones Và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng - Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Nội dung phần Indiana Jones Và Chiếc Rương Thánh Tích (1989) kể về cuộc hành trình đi tìm Chén thánh do các hiệp sĩ sống từ thời trung cổ canh giữ của Indiana Jones. Đây là vật quý đã được chúa Jesus dùng trong bữa tối cuối cùng, do đó nó mang đến cho người đời nhiều giá trị.

Hitler là một kẻ luôn ôm mộng bá chủ thế giới và đánh thức quá khứ. Bên cạnh việc dùng quân đội xâm chiếm các nước khác trên khắp Châu Âu, Hitler còn điều động một đạo quân chuyên săn tìm các bảo vật quý giá với mong muốn tìm hiểu sức mạnh nguyên thủy trong truyền thuyết. Liệu rằng Jones có tìm ra được chén thánh kỳ diệu và ngăn cản âm mưu bá vương của Hitler?

Với kinh phí 48 triệu USD, phần phim này đã thu về 474 triệu USD, một con số bảo chứng cho chất lượng của bộ phim. Bên cạnh đó, với diễn xuất của tài tử Harrison Ford - nguwoif được mệnh danh là ông hoàng của thể loại phim phiêu lưu mạo hiểm, chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng đâu!

2. 127 giờ sinh tử - 127 Hours (2010)

Điểm IMDb: 7.5/10

Thể loại: Phiêu Lưu, kịch tính

Quốc gia: Mỹ

Thời lượng: 97 phút

Đạo diễn: Danny Boyle

Diễn viên: Amber Tamblyn, James Franco, Kate Mara

Nội dung phim theo chân chàng trai ưa mạo hiểm Aron Ralston và cuộc hành trình thoát hiểm đầy gay cấn của mình. Trong một chuyến leo núi, khi bị rơi vào một hố sâu và không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài, anh đã tự mình cắt đứt phần dưới cánh tay bằng một con dao cùn để tự cứu lấy cuộc sống của mình

Dựa trên câu chuyện có thật, phim sẽ là nguồn cảm hứng cũng như bài học đầy ý nghĩa cho những bạn yêu thích phiêu lưu mạo hiểm. Để khám phá, chinh phục được thiên nhiên, chúng ta phải có lòng can đảm, gan lì và sự tỉnh táo.

Diễn xuất tuyệt đỉnh cùng những phân cảnh ám ảnh đến rợn người của James Franco đã giúp phim nhận được 6 đề cử Oscar danh giá. Nếu bạn muốn thử thách tinh thần thép của mình, chắc chắn bộ phim 127 Giờ Sinh Tử sẽ là phép thử hoàn hảo dành cho bạn.

127 giờ sinh tử - 127 Hours (2010)

3. Chuyến phiêu lưu của Hugo - Hugo (2011)

Điểm IMDB: 7.5/10

Ngày ra mắt: 23/11/2011

Thể loại phim: Phiêu lưu, gia đình, viễn tưởng

Thời lượng phim: 126 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Martin Scorsese

Diễn viên chính: Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Christopher Lee

Giải thưởng nổi bật: Giải Oscar cho Hình ảnh phim xuất sắc nhất, Giải Oscar cho m thanh phim xuất sắc nhất

Hugo - Chuyến phiêu lưu của Hugo (2011)

Đây là một bộ phim phiêu lưu dựa trên cuốn tiểu thuyết The Invention Of Hugo Cabret của nhà văn Brian Selznick của đạo diễn Martin Scorsese.

Lấy bối cảnh của Paris trong những năm 1930, bộ phim kể về một cậu bé mồ côi sống tại nhà ga xe lửa Gare Montparnasse tại thành phố Paris của nước Pháp. Cậu bé có những bí mật được giấu kín và đột nhiên cuộc sống của cậu bỗng chốc thay đổi và bị cuốn vào cuộc phiêu lưu khám phá kỳ lạ khi gặp phải một chú robot bị hỏng, một cô gái lập dị và một ông chủ cửa hàng đồ chơi lạnh lùng.

Dù là cái tên khá xa lạ đối với đa số người xem tại Việt Nam nhưng Hugo đã nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực từ giới phê bình ngay khi vừa được ra mắt. Không những vậy, bộ phim còn nhận được giành 5 Giải Oscar và 11 đề cử khác tại giải này bất chấp doanh thu khiêm tốn.

4. Khiêu vũ với bầy sói - Dances with Wolves (1990)

Điểm IMDB: 8/10

Ngày ra mắt: 19/10/1990

Thể loại phim: Phiêu lưu, hành động

Thời lượng phim: 181 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Kevin Costner

Diễn viên chính: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene, Rodney Grant

Khiêu vũ với bầy sói - Dances with Wolves là phim điện ảnh sử thi Viễn Tây của Mỹ phát hành năm 1990, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Michael Blake với sự tham gia đặc biệt của Kevin Costner dưới vai trò đạo diễn, sản xuất và diễn viên chính.

Khiêu vũ với bầy sói - Dances with Wolves (1990)

Nội dung phim kể về một viên trung úy quân đội Mỹ thời nội chiến đi tới biên giới Mỹ để tìm một đồn quân sự rồi được bộ lạc người da đỏ Sioux cưu mang và gọi tên là "Dances With Wolves". Ngày qua ngày, Dunbar dần trở thành một thành viên của bộ lạc Sioux. Anh quên hẳn cuộc sống hiện đại mà trước kia anh đã từng sống. Nhưng khi quân đội Fort Sedgewick đặt chân đến vùng đất này và tìm ra anh, Dunbar phải đứng trước những sự lựa chọn nghiệt ngã.

Với Kinh phí chỉ khoảng 22 triệu USD, bộ phim đã xuất sắc thu về 424 triệu USD, gần gấp 20 lần kinh phí đổ ra. Không chỉ vậy, bộ phim còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi thu về bảy giải Oscar danh giá, trong đó có giải phim hay nhất và giải Quả cầu vàng cho phim chính kịch hay nhất.

Khiêu vũ với bầy sói còn được ghi nhận là nguồn ảnh hưởng chính cho sự hồi sinh của thể loại phim Viễn Tây ở Hollywood. Đến năm 2007, bộ phim được Thư viện Quốc hội Mỹ lựa chọn để bảo tồn tại Viện lưu trữ phim quốc gia Hoa Kỳ vì "có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ".

Một bộ phim có đủ chất đủ lượng và đủ uy tín cho bạn một trải nghiệm phiêu lưu hấp dẫn nhất!

5. Điệp viên 007: Sòng bạc hoàng gia - Casino Royale (2006)

Điểm IMDb: 8/10

Thể loại: Hành động, phiêu lưu, gián điệp

Quốc gia: Mỹ

Thời lượng: 144 phút

Đạo diễn: Martin Campbell

Diễn viên: Daniel Craig, Mads Mikkelsen, Eva Green…

Giải thưởng nổi bật: Giải BAFTA cho âm thanh xuất sắc nhất

Điệp viên 007: Sòng bạc hoàng gia - Casino Royale (2006)

Sòng bạc hoàng gia lấy đề tài gián điệp, là phần thứ 21 trong loạt phim điện ảnh của Eon Productions về mật vụ người Anh vô cùng tài năng – James Bond. Phim tái hiện lại khoảng thời gian đầu trong sự nghiệp của Bond ở vị trí đặc vụ 007 tại cơ quan mật vụ MI6, lúc này anh vừa nhận quyền được giết của mình.

Nội dung phim xoay quanh việc James Bond vừa mới bước chân vào MI6 và được thăng chức lên bí danh số 007. Nhiệm vụ đầu tiên của anh trong cương vị mới diễn ra ở Madagascar. Tại đây, 007 đã phải chạm trán với tên trùm khủng bố khét tiếng Mollaka cùng những ván bài nghẹt thở nhiều triệu USD mà đôi bên có thể phải trả giá bằng cả sinh mệnh.

Bộ phim nhận được đa số phản hồi tích cực với những nhận xét nhấn mạnh sự cách tân nhân vật của Craig và sự khởi đầu của phim từ ngụ ý của những phim Bond trước. Tác phẩm đã thu về 600 triệu USD toàn cầu và trở thành phim điện ảnh James Bond có doanh thu cao nhất cho đến thời điểm trước khi Tử địa Skyfall ra rạp vào năm 2012. James Bond đã trở thành một cái tên kinh điển của thể loại phim phiêu lưu mạo hiểm.

6. Những tay súng miền hoang dã - The Wild Bunch (1969)

Điểm IMDB: 7.9/10

Ngày ra mắt: 18/06/1969

Thể loại phim: Phiêu lưu, hành động

Thời lượng phim: 145 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Sam Peckinpah

Diễn viên chính: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien

Những tay súng miền hoang dã - The Wild Bunch (1969)

Những Tay Súng Miền Hoang Dã - The Wild Bunch là một câu chuyện vào năm 1969, ở miền Tây nước Mỹ, kể về băng cướp Bunch dưới sự dẫn dắt của lão “Giám mục Pike” (William Holden), gồm những gã cao bồi già hết thời, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật ở vùng biên giới Mexico – Mỹ là Dutch Engstrom (Ernest Borgnine), Angel (Jaime Sanchez), và anh em Lyle và Tector Gorch (Warren Oates và Ben Johnson), Freddie Sykes (Edmond O’Brien).

Sau một vụ cướp tàu chở tiền lương bất thành, Pike nhận ra rằng không còn chỗ đứng cho họ ở miền Tây nước Mỹ đang thay đổi nhanh chóng nữa. Cả băng tìm đường đến Mexico để nương náu, nhưng theo sau họ là sự truy đuổi gắt gao của một nhóm thợ săn tiền thưởng do Deke Thornton (Robert Ryan) cầm đầu, còn đằng trước thì phải đối mặt mối oán thù với viên tướng người Mexico Mapache (Emilio Fernández) và cả quân đội của hắn.

7. Đế chế Maya - Apocalypto (2006)

Điểm IMDB: 7.8/10

Ngày ra mắt: 08/12/2006

Thể loại phim: Phiêu lưu, hành động, tình cảm

Thời lượng phim: 138 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Mel Gibson

Diễn viên chính: Rudy Youngblood, Raoul Trujillo, Mayra Sérbulo, Dalia Hernández

Đế chế Maya - Apocalypto (2006)

Cái tên tiếp theo lọt top 15 phim phiêu lưu hay nhất là cái tên Đế chế Maya. Phim lấy bối cảnh những năm đầu đầu thế kỷ XVI, khi Châu Mỹ giàu mạnh ngày nay chỉ là những khu rừng nguyên sinh rậm rạp bạt ngàn và là nơi sinh sống của người Maya mông muội và lạc hậu. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng nụ cười và hạnh phúc luôn tràn ngập trong một ngôi làng nhỏ giữa rừng rậm. Họ đâu ngờ, hiểm họa đang rình rập bên ngoài làng….

Cuộc sống vốn yên bình trong khu rừng của bộ tộc người Mesoamerica bị tấn công bởi bộ tộc Aztec và trừ trẻ em, tất cả đàn ông đàn bà đều bị bắt làm tù binh. Họ bị áp giải về kinh thành, nơi đang diễn ra một lễ tế thần vô cùng hoành tráng và man rợ để giải cơn khát hạn hán bấy lâu nay trên vương quốc

Jaguar Paw, chàng thổ dân dũng cảm và thiện chiến, cũng có mặt trong đám người xấu số sắp lên đàn hiến tế. Phải chứng kiến cái chết thê lương của những người bạn không khỏi khiến anh lo sợ, không phải chỉ lo sợ cho bản thân anh, mà còn lo sợ cho người vợ yêu bụng mang dạ chửa cùng đứa con thơ đang ẩn náu dưới giếng khô khi quân giặc vào làng. Liệu rằng anh có thể cứu được bộ tộc và vợ con mình hay không?

8. Bảy tay súng oai hùng - The Magnificent Seven (1960)

Điểm IMDB: 7.7/10

Ngày ra mắt: 12/10/1960

Thể loại phim: Phiêu lưu, hành động

Thời lượng phim: 128 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: John Sturges

Diễn viên chính:Yul Brynner, Eli Wallach, Steve McQueen, Charles Bronson

Bộ phim đạt doanh thu ấn tượng với 9.75 triệu USD chỉ riêng thị trường Bắc Mỹ, tức là gấp vài lần con số kinh phí 2 triệu USD. Phim cũng đánh dấu sự khai sinh chủ nghĩa anh hùng Hollywood kiểu mới: Thay vì tự tay thực hiện hành vi nghĩa hiệp, các nhân vật chính đi từ cưỡng bách tới huấn luyện thuần thục những người nông phu chân chất thành dân binh.

Vào năm 2013, Thư viện Quốc hội Mỹ quyết định đưa Bảy tay súng oai hùng vào Viện Lưu trữ Điện ảnh Quốc gia bảo quản vĩnh viễn dựa trên tiêu chí "văn hóa, lịch sử và ý nghĩa thẩm mĩ”.

Một nhóm cao thủ do Chris dẫn đầu để bảo vệ cuộc sống an bình của người dân

Nội dung phim kể miền biên viễn Mỹ-Mễ những ngày đói giáp hạt, đảng cường tặc Calvera quen mùi lại kéo về làng "trưng thu" lương thực cho vụ đông giá sắp tới. Nhưng lần này, nông dân không cam chịu thêm được nữa, họ bèn thuê những tay du đãng ven biên về trừng trị bọn cướp một trận, với ý định rằng, cứ để mặc lũ cường khấu tự triệt hạ lẫn nhau để nông dân hưởng lợi.

Họ đã thuê được 6 tay súng già với giá rẻ bèo và cùng với Chico - một thiếu niên tá điền lai Mễ lẵng nhẵng bám theo vì mong được làm anh hùng nghĩa hiệp. Bảy người này đã tạo thành một nhóm bảo vệ, lảng vảng đi tuần quanh làng.

Ban đầu người dân còn nửa mừng nửa lo khi các các tay súng lảng vảng trong làng, nhưng về sau chính nghĩa cử cao đẹp của họ đã giúp xua tan ngờ vực và giờ đây đám lưu manh nhận ra vụ thu hoạch không còn dễ xơi như trước.

9. Trở về tương lai - Back To The Future (1985)

Điểm IMDB: 8.5/10

Ngày ra mắt: 3/7/1985

Thể loại phim: Phiêu lưu, hài hước, khoa học viễn tưởng

Thời lượng phim: 116 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Robert Zemeckis

Diễn viên chính: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Giải thưởng nổi bật: Giải Oscar cho Hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất, Giải Saturn cho Phim khoa học viễn tưởng hay nhất

Back To The Future là một bộ phim khoa học viễn tưởng phiêu lưu hài hước của Mỹ. Dù đã ra mắt từ năm 1985 nhưng Back To The Future đã trở thành biểu tượng cho văn hóa đại chúng Mỹ và là cảm hứng cho rất nhiều phim phiêu lưu liên quan đến vấn đề du hành thời gian sau này.

Không có kỹ xảo hoành tráng nhưng điều gây ấn tượng mạnh với người xem chính là cốt truyện có chiều sâu và mang lại nhiều bài học đáng giá trong cuộc sống, nhất là về tình cảm gia đình.

Trở về tương lai - Back To The Future (1985)

Bộ phim kể về câu chuyện cậu bé Marty McFly có một cỗ máy có thể đi xuyên thời gian. Thế nhưng do một số trục trặc Marty McFly đã bị quay trở về quá khứ năm 1955. Khi đó, cậu đã gặp cha mẹ của mình lúc còn học trường trung học và vô tình cậu lại trở thành người trong mộng của mẹ mình lúc bấy giờ.

Marty McFly bắt buộc phải sửa chữa lại những xáo trộn của lịch sử do sự xuất hiện của bản thân bằng cách giúp cho cha mẹ cậu yêu nhau. Cùng với sự giúp đỡ của tiến sĩ Emmett "Doc" Brown - một nhà khoa học thiên tài nhưng lập dị, người đã chế tạo ra cỗ máy thời gian. Liệu rằng cậu có sửa chữa được quá khứ và trở về hiện tại của cậu là năm 1985 hay không?

10. Cá lớn - Big Fish (2003)

Điểm IMDB: 8/10

Ngày ra mắt: 04/12/2003

Thể loại phim: Phiêu lưu, tình cảm

Thời lượng phim: 125 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Tim Burton

Diễn viên chính: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange

Big Fish - Cá lớn là bộ phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết cùng tên của Daniel Wallace, đây là một bộ phim rất ý nghĩa dành cho những người đã trở thành cha mẹ. Nếu như bạn đi câu cá thì chắc hẳn bạn sẽ mong muốn câu được một con cá lớn, thế nhưng cá lớn thì rất ít và rất khó để câu vì chúng có những bí quyết riêng của chúng. Bí quyết đó là gì? Điều này sẽ được Daniel Wallace bật mí trong bộ phim.

Cá lớn - Big Fish (2003)

Nhân vật chính của phim là William Bloom - người lớn lên với những câu chuyện phiêu lưu kỳ ảo của cha mình, với những câu chuyện về người khổng lồ, phù thủy, người sói,... Cậu luôn muốn khi mình lớn lên được hiểu thêm về cha cũng như biết thêm các sự kiện trong cuộc đời thực của ông nhưng Edward luôn tránh né.

Đến khi người cha hấp hối, Will trở về nhà cùng người vợ của mình. Tại đây, anh khám phá ra những câu chuyện mà cha anh kể trước kia, nó dựa trên thực tế mà ông đã trải qua và cách mà ông kể lại đã khiến cho chúng thêm ly kỳ, hấp dẫn.

11. Một mình trên hoang đảo - Cast Away (2000)

Điểm IMDB: 7.8/10

Ngày ra mắt: 22/12/2000

Thể loại phim: Phiêu lưu, hành động

Thời lượng phim: 143 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Robert Zemeckis

Diễn viên chính:Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy

Một mình trên hoang đảo - Cast Away (2000)

Cast Away được coi là phiên bản hiện đại của câu chuyện Robinson Crusoe nổi tiếng. Bộ phim xoay quanh Chuck Noland (Tom Hanks đóng), một chuyên viên phân tích hệ thống của hãng chuyển phát nhanh FedEx, gặp tai nạn máy bay trên đường đi công tác. Anh bị trôi dạt vào một hoang đảo và phải tìm cách để sinh tồn trong suốt bốn năm. Ở đây, anh phải vận dụng tất cả các kỹ năng của mình, kể cả việc phải thay đổi bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần để sống sót.

Với tổng doanh thu 429 triệu USD cùng nhiều đề cử ở các giải thưởng lớn, bộ phim là một trong những bộ phim bùng nổ và mặt doanh số cũng như thành công về mặt thương mại. Đặc biệt, Với vai diễn Chuck Noland, Tom Hanks giành được một Quả Cầu Vàng và một đề cử Oscar dành cho “Nam diễn viên chính xuất sắc” vào năm 2001.

12. Bắc Tây Bắc - North by Northwest (1959)

Điểm IMDB: 8.3/10

Ngày ra mắt: 01/07/1959

Thể loại phim: Phiêu lưu, hình sự, hài hước

Thời lượng phim: 136 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Alfred Hitchcock

Diễn viên chính:Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Jessie Royce Landis

Bắc Tây Bắc - North by Northwest (1959)

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện dở khóc dở cười của một nhân viên quảng cáo (Cary Grant) lại bị hiểu nhầm là điệp viên mật quốc gia, và phải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của các điệp viên nước ngoài.

Một anh chàng tay không tấc sắt lại phải đối mặt với những điệp viên chuyên nghiệp đã gây ra bao tình huống thót tim cho khán giả, để rồi từ đó, người xem bị cuốn vào chuỗi hành trình đầy bất ngờ và ngày càng lún sau vào thế giới ngầm của anh chàng Roger O. Thornhill này.

North by Northwest được liệt kê trong số những bộ phim kinh điển của Hitchcock trong những năm 1950 và thường được liệt kê trong số những bộ phim hay nhất mọi thời đại . Bộ phim cũng được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chọn lựa để lưu giữ trong Cơ quan Đăng ký Phim Quốc gia với tiêu chí "có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ".

13. Người về từ cõi chết - The Revenant (2015)

Điểm IMDB: 8/10

Ngày ra mắt: 25/12/2015

Thể loại phim: Phiêu lưu, sinh tồn

Thời lượng phim: 156 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Alejandro G. Iñárritu

Diễn viên chính:Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, The Revenant kể về người thợ săn Hugh Glass. Sau một trận chiến đẫm máu với những người Mỹ bản địa, Hugh bị thương và bị đồng đội tàn nhẫn bỏ lại trong khu vực núi tuyết hiểm nguy.

Từ đó Hugh Glass phải làm tất cả mọi thứ để có thể tồn tại giữa cái lạnh tàn bạo, chống lại động vật ăn thịt và chiến tranh với những bộ lạc nơi vùng núi hoang vu.

Người thợ săn đã sống sót một cách kỳ diệu nhờ vào ý chí kiên cường, một mình băng qua quãng đường dài hơn 3.000 dặm để trở về. Mục đích của anh là phải sống, trở về và có thể trả thù được John Fitzgerald – kẻ từng là bạn của anh năm xưa.

Người về từ cõi chết - The Revenant (2015)

Bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình điện ảnh, khi khen ngợi diễn xuất của DiCaprio và Hardy, cũng như khả năng đạo diễn của González Iñárritu và hiệu ứng hình ảnh của Lubezki.

Với việc quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của phái thực lực cùng kinh phí đầu tư khủng, bộ phim không chỉ thu về 533 triệu USD, bộ phim còn bội thu giải thưởng khi thu về ba giải Quả cầu vàng, cùng 12 đề cử giải Oscar, gồm có "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho DiCaprio và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Hardy.

14. Kẻ đánh cắp giấc mơ - Inception (2010)

Điểm IMDB: 8.8/10

Ngày ra mắt: 16/07/2010

Thể loại phim: Phiêu lưu, hành động, viễn tưởng

Thời lượng phim: 148 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Christopher Nolan

Diễn viên chính:Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard,...

Giải thưởng: Giải Oscar cho Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập âm thanh xuất sắc nhất, Hòa âm hay nhất

Christopher Nolan được mệnh danh là “bậc thầy” trong việc mang đến những cốt truyện tinh tế, sâu lắng trong những tác phẩm phim của mình và Inception cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí là còn ở cấp độ cao hơn của sự tinh túy.

Bộ phim được lấy cảm hứng từ công nghệ “đánh cắp giấc mơ” và kể câu chuyện một nhóm “đạo chích” có khả năng xâm nhập vào trong tiềm thức con người.

Kẻ đánh cắp giấc mơ - Inception (2010)

Nhân vật chính của phim là Cobb (do Leo DiCaprio thủ vai) - một đạo chích xuất sắc của lĩnh vực trích đoạt. Anh có khả năng đánh cắp những bí mật được cất sâu trong tiềm thức của mọi đối tượng khi họ đang mơ. Năng lực đặc biệt này khiến Cobb là nhân vật được săn đón trong giới tình báo và xã hội đen. Chính điều này cũng biến anh trở thành một tội phạm quốc tế bị truy nã trên toàn cầu, buộc phải rời xa ngôi nhà thân thuộc và những đứa con yêu quý.

Mọi chuyện thay đổi khi Cobb có cơ hội được trở về với cuộc sống lương thiện trước đây. Anh được đề nghị thực hiện một vụ trộm hoàn hảo. Tuy nhiên, Cobb phải tạo ra được một thứ không tưởng là sự khởi nguồn.

Cùng với bạn bè của mình, Cobb phải đi vào bên trong trí óc của đối tượng và gieo vào đó một ý tưởng chứ không phải đánh cắp thông tin như thông thường nữa. Đây là phi vụ cuối cùng và mạo hiểm nhất mà Cobb tham gia. Nếu không thành công, anh và những người tham gia sẽ mãi mãi bị mắc kẹt lại trong những giấc mơ.

Gặt hái được doanh thu kỷ lục và vô số giải thưởng uy tín, cho đến nay “Inception” vẫn nằm trong top những phim hay nhất mọi thời đại và cũng là một trong những bộ phim hack não người xem nhất.

15. Chúa tể những chiếc nhẫn - Lord Of The Rings (cả 3 phần phim) (2001 - 2003)

Điểm IMDB: 8.9/10

Ngày ra mắt: 19/12/2001

Thể loại phim: Phiêu lưu, hành động

Thời lượng phim: 180 phút

Quốc gia: Mỹ

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên chính: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

Giải thưởng nổi bật: Giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất, Giải Oscar cho Phim có kỹ xảo hay nhất

The Lord of the Rings đã trở thành một “huyền thoại” trong làng phim ảnh với 17 giải Oscar và doanh thu gần 3 tỷ USD toàn cầu. Sẽ còn rất lâu nữa mới lại có một tác phẩm có thể tạo ra sự kỳ vĩ và sức ảnh hưởng lâu dài như The Lord of the Rings.

Đây là một Series cực kỳ nổi tiếng được xây dựng dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh J.R.R Tolkien. Bối cảnh của phim là vùng đất giả tưởng Middle Earth. Nội dung phim kể về cuộc hành trình tìm kiếm và tiêu diệt chiếc nhẫn quyền lực của Chúa tể bóng đêm Sharon - một kẻ đã chết từ hàng ngàn năm trước nhưng vẫn có hy vọng hồi sinh nhờ vào chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn ấy được Sharon tạo ra để thống trị vùng Middle Earth, tộc Người và tộc Tiên đã sát cánh đứng lên để lật đổ để chế của hắn. Trong cuộc chiến đầy cam go này, ngón tay đeo nhẫn của Sharon bị chặt mất làm cho toàn bộ quân đoàn của hắn bị tê liệt. Sau đó, linh hồn của hắn ta tiếp tục nhập vào chiếc nhẫn và hắn chỉ chết khi chiếc nhẫn bị phá hủy.

Chúa tể những chiếc nhẫn - Lord Of The Rings (cả 3 phần phim) (2001 - 2003)

Sau một quãng thời gian dài bị lưu lạc khắp nơi, chiếc nhẫn ấy hiện nay đã rơi vào tay chàng Frodo Baggins của tộc Hobbit. Lúc này, trọng trách của anh ta là phải tiêu diệt chiếc nhẫn nằm trên vai mình, và tất nhiên không dễ gì để mà phá hủy được nó.

Trải qua ba tập phim The Fellowship of the Ring, The Two Towers và The Return of the King, khán giả được chứng kiến nhiều trận chiến đấu hoành tráng, những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn và huyền ảo cùng khung cảnh vô cùng hùng vĩ, cổ kính.

Trên đây là top 15 phim phiêu lưu Mỹ hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ. Hy vọng với những bộ phim này, bạn sẽ có được những phút giây khám phá những điều kỳ lạ mới, những vùng đất thú vị mới nhé!