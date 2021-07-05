Top những bộ phim hay nhất của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba!

Sở hữu gương mặt xinh đẹp xinh đẹp không tì vết, thần thái cuốn hút và khả năng diễn xuất tốt, mỹ nhân người Tân Cương này nhanh chóng trở thành diễn viên trẻ có lượng hâm mộ đông đảo cùng danh tiếng đứng vào hàng top so với lứa tiểu hoa đán sau này.

Chẳng ngoa khi nói Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những tiểu hoa đán mới nổi bật và thành công nhất trong những năm trở lại đây của nền điện ảnh Hoa ngữ.

Trong những năm gần đây, người đẹp ngày càng trau dồi khả năng diễn xuất của mình bằng độ phủ sóng trong nhiều bộ phim nổi đình nổi đám với tần suất dày đặc. Mời các bạn cùng điểm lại top những bộ phim hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân Tân cương Địch Lệ Nhiệt Ba nhé!

Thể loại: Chính kịch, Cận đại

Đạo diễn: Diêm Thanh Tú

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, A Bặc Lực Khắc Mộc, THổ Nhĩ Hồng

Số tập: 20 tập

A Na Nhĩ Hãn là bộ phim đánh dấu sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trên màn ảnh. Bộ phim đầu tay này của cô đã nhận được đề cử "Bộ phim xuất sắc nhất" tại Giải Phi thiên lần thứ 30.

Nội dung phim xoay quanh thiếu nữ A Na Nhĩ Hán xinh đẹp, có trái tim nhân hậu. Cô đã có một tình yêu đẹp bên chàng Khố Nhĩ Ban chất phác và dũng cảm.

Dù rất yêu thương nhau nhưng do hoàn cảnh nên A Na Nhĩ Hãn bị Ô Tư Mạn ép gả làm thiếp cho đại địa chủ giàu có Y Minh. Cô nhất định không đồng ý và cuối cùng phải nhận cái kết bi thương nát cửa tan nhà và bị bức hại.

Cũng trong thời điểm này, quân giải phóng bắt đầu tiến vào Tân Cương. Với sự nhiệt huyết tuổi trẻ, A Na Nhĩ Hãn và Khố Nhĩ Ban đã dùng mồ hôi và máu của mình để bảo vệ chính quyền nhân dân, chào đón một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

Ana Samarkand - A Na Nhĩ Hãn (2013)

2. The Long Ballad - Trường Ca Hành (2020)

Ngày công chiếu: dự kiến 31/12/2020

Thể loại: Cổ trang, Lãng mạn

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh

Số tập: 50 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 8.3/10

Trường Ca Hành được xem là một cái tên cổ trang làm mưa làm gió vào đầu năm 2021. Phim đã nhận được đề cử và đoạt giải ở hơn 5 giải thưởng lớn trong năm 2021, đồng thời cũng được dịch sang 16 thứ tiếng và có lượng khán giả phủ sóng khắp thế giới.

Lấy bối cảnh vào thời nhà Đường, nội dung phim kể về cuộc đời của công chúa Vĩnh Ninh hay còn gọi là Lý Trường Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba).

Khi cung đình có biến, cha bị giết hại, cô đã may mắn trốn thoát khỏi hoàng cung và cải trang thành nam nhân nhằm che giấu thân phận để tìm cơ hội báo thù cho cha. Từ là một công chúa sống đời sống vương giả cao sang quyền quý, cô đã trở thành một người dân bình thường. Cô không ngại khó khăn và cố gắng nỗ lực tiến về phía trước để tìm kiếm hy vọng trả thù cho cha. Tuy nhiên, Trường Ca lưu vong, trải qua loạn thế khắp nơi, người con gái này cũng dần lĩnh hội đạo lý và cuối cùng đã hoàn toàn buông bỏ ân oán cá nhân…

Bộ phim kết hợp các yếu tố lịch sử và hư cấu, khắc họa lên một Lý Trường Ca hiên ngang bất khuất.



The Long Ballad - Lý Trường Ca (2020)

3. You Are My Glory - Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021)

Ngày công chiếu: 2021

Thể loại: Ngôn tình

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương

Số tập: 27 tập

Thời lượng: 40 phút/tập

Điểm IMDb: 8.4/10

You Are My Glory - Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2021)

Em là niềm kiêu hãnh của anh là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của tác giả Cố Mạn. Với gần 200 triệu lượt xem chỉ sau 8 tập đầu phát sóng - một con số cao vượt trội so với mặt bằng các phim chiếu trong năm, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành cái tên Hot nhất trên các diễn đàn trong thời gian phim công chiếu.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ.

Vào thời cấp 3, Kiều Tinh Tinh (Địch Lệ Nhiệt Ba) thầm mến nam sinh tài giỏi Vu Đồ (Dương Dương) và đã tỏ tình nhiều lần nhưng vẫn bị anh từ chối. Nhiều năm sau gặp lại, anh vẫn là chàng trai tài giỏi hơn người mà cô thì cũng ngập trong ánh hào quang rực rỡ của một nữ diễn viên nổi tiếng.

Trong một lần tham gia trò chơi trên mạng, cô vô tình tìm thấy Vu Đồ và quyết định theo đuổi lại anh thêm một lần nữa.

Liệu rằng chàng trai tài giỏi nhưng lạnh lùng này có bị chinh phục và họ có thể có kết thúc đẹp như cô mong muốn không?

4. The Flame's Daughter - Liệt Hỏa Như Ca (2018)

Ngày công chiếu: 1/3/2018

Thể loại: Cổ trang, Võ thuật

Đạo diễn: Lương Thắng Quyền

Diễn viên: Châu Du Dân, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân

Số tập: 52 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 7.1/10

Liệt Hỏa Như Ca là một bộ phim truyền hình dài tập được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của Minh Hiểu Khê, nội dung phim kể về tiểu thư Liệt Như Ca (Địch Lệ Nhiệt Ba) – người thừa kế sơn trang Liệt Hỏa.

Liệt Như Ca cùng hai vị sư huynh Chiến Phong (Trương Bân Bân), Ngọc Tự Hàn (Lưu Nhuế Lân) kết giao cùng Ngân Tuyết công tử (Châu Du Dân). Cả bốn người cùng bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu thù hận của giang hồ đầy đau khổ và đẫm nước mắt.

Bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là phim cổ trang đáng xem nhất năm 2018. Sau khi lên sóng, Liệt Hỏa Như Ca đã “gây bão” màn ảnh nhỏ và đạt lượt xem online trên mạng khá cao. Thành công của bộ phim cũng giúp tên tuổi của mỹ nhân Tân Cương vươn lên dẫn đầu top chỉ số truyền thông của diễn viên Hoa ngữ.

Nàng Liệt Ca với nhan sắc xinh đẹp trong phim Liệt Hỏa Như Ca

5. Sweet Dream - Nghìn Lẻ Một Đêm (2018)

Ngày công chiếu: 25/6/2018

Thể loại: Lãng mạn, Khoa học viễn tưởng

Đạo diễn: Kim Sâm

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Đặng Luân, Chúc Tự Đan

Số tập: 48 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 6.8/10

Nghìn Lẻ Một Đêm là sự kết hợp đầy ngọt ngào giữa hai diễn viên nổi tiếng Địch Lệ Nhiệt Ba và Đặng Luân. Ngoài nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba thì diễn xuất đầy tự nhiên của bộ phim cũng là điểm nhấn giúp tác phẩm truyền hình này chinh phục khán giả.

Nội dung phim Nghìn Lẻ Một Đêm xoay quanh câu chuyện tình giữa cô nàng Lăng Thất Thất với Bách Hải - CEO của Hoa gia.

Lăng Thất Thất trong lúc không hay biết đã yêu thầm cấp trên Bách Hải của mình từ lúc nào.

Trong một dịp Lăng Thất và Bách Hải cùng tham gia trải nghiệm dùng thử vòng tay điện tử có thể giúp cải thiện giấc ngủ. Hai người đã thực sự bước vào giấc ngủ của nhau và nhập vai vào trong nhân vật.

Trong mơ, Bách Hải là Triển Chiêu còn Lăng Thất là oan gia của Triển Chiêu. Tựa như có mối dây liên kết số phận giữa họ, về sau, cứ mỗi khi đêm đến hai người lại đi vào giấc mơ và trở thành một cặp tình nhân đích thực của nhau.

Với kỹ thuật diễn xuất ngày càng tiến bộ và nhan sắc xinh đẹp không tỳ vết, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng được công chúng đón nhận và yêu mến.

Sweet Dream - Nghìn lẻ một đêm (2018)

6. Love Advanced Customization - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2020)

Ngày công chiếu: 19/5/2020

Thể loại: Ngôn tình

Đạo diễn: Thẩm Dương, Bôn Phóng

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Cảnh Du, Trương Hinh Dư, Dịch Đại Thiên

Số tập: 45 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 7.4/10

Link xem phim: Hạnh Phúc Trong Tầm Tay trên ứng dụng FPT Play

Hạnh Phúc Trong Tầm Tay được chuyển thể từ tiểu thuyết Yêu Đương Mới Là Việc Đúng Đắn của tác giả Ngải Tiểu Đồ.

Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ phức tạp, từ oan gia đến bạn bè rồi đến người yêu giữa nhà thiết kế thời trang Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) cùng với anh chàng giám đốc công ty thương mại điện tử Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du). Hai người quen biết nhau cũng thật đặc biệt, lúc cô phát hiện ra chồng sắp cưới có người khác còn anh thì đang trên đường đi du lịch.

Hai con người cứng đầu, cứng rắn va chạm liên tục đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng trong quá trình cạnh tranh với nhau, họ đã trưởng thành, đồng thời họ đã tìm thấy sự gắn kết với nhau và dần dần yêu nhau.

Bộ phim truyền hình Trung Quốc này nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ vào phản ứng hóa học đầy ngọt ngào giữa nam nữ chính do Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đảm nhận. Bên cạnh đó, nhan sắc của nữ chính do Địch Lệ Nhiệt Ba quả thật vô cùng xuất sắc, khiến người xem không thể rời mắt được.

Love Advanced Customization - Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2020)

7. Eternal Love Of Dream - Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư (2020)

Quốc gia: Trung Quốc

Ngày công chiếu: 22/1/2020

Thể loại: Cổ trang, Tình cảm, Huyền huyễn

Đạo diễn: Dương Huyền

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trần Sở Hà, Dương Mịch, Quách Phẩm Siêu

Số tập: 56 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 8.1/10

Eternal Love Of Dream - Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư (2020)

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư là một bộ phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba được nhiều khán giả yêu thích. Sau thành công với vai diễn Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba đã được "chọn mặt gửi vàng" tiếp tục vào vai Phượng Cửu trong tác phẩm chuyển thể cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử chính là Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư.

Nội dung phim xoay quanh quanh mối tình đầy trắc trở giữa tiểu hồ ly chín đuôi của Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và tôn thần của Thiên Giới Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang).

Trong một do ham chơi mà đụng phải yêu quái hung dữ khi còn nhỏ, tiểu hồ ly Phượng Cửu đã được vị Đế Tôn - vị thần có từ thời thượng cổ là Đông Hoa tiện tay giải cứu. Chỉ là tiện tay, nhưng tiểu hồ ly nhỏ đã luôn ái mộ và khắc ghi trong tâm.

Từ đây bắt đầu mở ra hành trình tìm mọi cách báo ân của người nàng tiểu hồ ly nhỏ. Giữa muôn trùng những trở ngại cùng hiểu lầm, liệu nàng hồ ly nhỏ ngây thơ, thẳng thắn này có làm động lòng được vị Thần tuổi thọ sánh ngang với trời đất, vốn nổi danh là vô cầu vô dục này không?

8. Swords Of Legends - Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014)

Ngày công chiếu: 2/7/2014

Thể loại: Cổ trang, Ngôn tình, Tiên hiệp

Kịch bản: Thiệu Tư Hàm, Trục Phượng

Diễn viên: Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Trần Vỹ Đình, Trịnh Sảng, Mã Thiên Vũ, Trần Tử Hàm, Địch Lệ Nhiệt Ba

Số tập: 52 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 6.2/10

Swords Of Legends - Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014)

Đây là bộ phim đã đưa tên tuổi của Địch Lệ Nhiệt Ba đến gần hơn với khán giả trong nước.

Nội dung phim được chuyển thể từ game Kiếm Hiệp, kể về một chàng trai mang trong mình sát khí thần bí – Bách LÝ Đồ Tô (Lý Dịch Phong). Trong nỗ lực cứu sống mẹ của mình, Đồ Tô trở thành mục tiêu của kẻ xấu U Dương Thiếu Cung. Nhờ sự trợ giúp của Phong Tình Tuyết, Phương Lan Sinh. Đồ Tô đã đánh bại được U Dương Thiếu Cung, ngăn chặn dã tâm thống trị Bồng Lai của hắn.

Trong phim này, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai tiểu sư muội Phù Cừ. Với ngoại hình xuất sắc mặc dù chỉ là vai phụ nhưng cô đã thu hút được sự chú ý của khán giả.

9. Three Lives Three Worlds, Ten Miles of Peach Blossom - Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (2017)

Ngày công chiếu: 30/1/2017

Thể loại: Lãng mạn, Kỳ ảo, Tiên hiệp, Thần thoại

Đạo diễn: Lâm Ngọc Phân, Dư Thúy Hoa, Nhâm Hải Đào

Diễn viên: Dương Mịch, Triệu Hựu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Vu Mông Lung, Chúc Tự Đan

Số tập: 58 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 8.3/10

Link xem phim: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa trên ứng dụng Netflix

Năm 2017, bộ phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tên của tác giả Đường Thất Công Tử đã làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn điện ảnh không chỉ bởi nội dung phim hấp dẫn mà còn vì dàn diễn viên “chất lượng cao”, trong đó có Dương Mịch, Triệu Hựu Đình, Địch Lệ Nhiệt Ba…

Nội dung phim kể về chuyện tình kéo dài ba đời ba kiếp của nữ đế Thanh Khâu Bạch Thiển thượng thần (Dương Mịch) và thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Bên cạnh cặp đôi chính, cặp đôi phụ được khán giả yêu mến không kém là chuyện tình của nàng cửu vĩ hồ xinh đẹp Bạch Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân của Cửu Trùng Thiên.

Trong vai Bạch Phượng Cửu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã thể hiện xuất sắc tính cách ngây thơ, trẻ con của nàng hồ ly, khi tìm mọi cách báo ân và “tán tỉnh” vị Đế Quân vô cầu vô dục, đồng thời để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai nàng tiểu hồ ly tinh nghịch Phượng Cửu

10. Pretty Li Hui zhen - Lý Huệ Trân Xinh Đẹp (2017)

Ngày công chiếu : 2/2/2017

Thể loại: Hài kịch lãng mạn

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Thịnh Nhất Luân, Trương Bân Bân, Lý Khê Nhuế...

Số tập: 46 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 5.9/10

Link xem phim: Lý Huệ Trân Xinh Đẹp trên ứng dụng FPT Play

Là phiên bản remake từ phim truyền hình She Was Pretty của Hàn Quốc. Nội dung phim kể về nàng Lý Huệ Trân trở nên xấu xí sau bao năm vất vả nỗ lực.

Cô vô tình gặp lại mối tình đầu của mình nhưng anh hoàn toàn không nhận ra cô bởi dáng vẻ hiện tại của cô khác xưa quá nhiều.

Cô quyết định thay đổi bản thân, cải tạo lại ngoại hình để bảo vệ và theo đuổi mới tình đầu của mình. Liệu rằng cô có thành công theo đuổi được người cô yêu?

Dù hóa thân với dung mạo xấu xí nhưng Địch Lệ Nhiệt ba vẫn được khen ngợi là rất xinh đẹp. Cô cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi kĩ thuật diễn xuất ngày càng được trau dồi.

Pretty Li Hui zhen - Lý Huệ Trân Xinh Đẹp (2017)

11. The King's Woman - Lệ Cơ Truyện (2017)

Ngày công chiếu: 14/8/2017

Thể loại: Cổ trang

Đạo diễn: Lưu Tân

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Lý Thái, Lưu Sướng

Số tập: 48 tập

Thời lượng: 45 phút/tập

Điểm IMDb: 7.5/10

Được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Tần thời minh nguyệt tiền truyện: Kinh Kha ngoại truyện" của Ôn Thế Nhân với nhân vật chính là nàng Lệ Cơ xinh đẹp, thông minh, nhân hậu. Bộ phim đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả ngay từ những tập đầu tiên phát sóng.

Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Lệ Cơ cùng với mối tình đầy biến cố của cô với Tần Vương Doanh Chính và sư huynh Kinh Kha, người cô đem lòng yêu thích từ nhỏ.

Lệ Cơ truyện không chỉ hấp dẫn bởi cốt truyện hay, kết nối chặt chẽ, mà còn thu hút bởi dàn diễn viên tài sắc. Qua bộ phim này, diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vai Lệ Cơ ngày càng được đánh giá cao.

The King's Woman - Lệ Cơ Truyện (2017)

12. Mr Pride vs Miss Prejudice - Kiêu Hãnh Và Định Kiến (2017)

Ngày công chiếu: 20/4/2017

Thể loại: Ngôn tình, Hài hước

Đạo diễn: Lý Hải Thục

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Vân Long

Thời lượng: 108 phút

Điểm IMDb: 5.8/10

Linh xem phim: Kiêu Hãnh Và Định Kiến trên ứng dụng FPT Play

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mị Mị Miêu, nội dung phim Kiêu Hãnh Và Định Kiến xoay quanh về cuộc sống, sự nghiệp và tư tưởng của nữ chính là Đường Nam Nam - một tác giả online không quá nổi tiếng.Mỗi ngày cô đều phải cực cố gắng để có đủ chi tiêu sinh hoạt.

Trong một lần đi mua sắm, Nam Nam vô tình phá vỡ buổi lễ cầu hôn của Chu Hầu. Từ đó giữa họ đã xảy ra những tình huống hiểu lầm giở khóc giở cười. Tuy nhiên, tình yêu giữa họ cũng dần nảy sinh lúc nào không hay.

Có thể nói đây là một trong những vai diễn ấn tượng và thành công nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba. Bằng việc hóa thân vào nàng Nam Nam xinh đẹp và cá tính, Địch Lệ Nhiệt Ba đã mang về cho mình giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong Liên hoan phim điện ảnh Trung – Anh.

Mr Pride vs Miss Prejudice - Kiêu Hãnh Và Định Kiến (2017)

13. Lục phiến môn – The Legend Liu Shan Men (2016)

Năm công chiếu: 2016

Thể loại phim: Võ Thuật, Trinh thám, Cổ trang – Kiếm hiệp

Số tập: 40 tập

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Văn Hào, La Tấn, Lâm Phong, Ứng Hạo Minh, Phương Trung Tín, Tôn Diệu Kỳ,…

Lục phiến môn – The Legend Liu Shan Men (2016)

Lục Phiến Môn được lấy bối cảnh vào thời Minh xoay quanh các âm mưu tranh đoạt quyền lực. Vào lúc tình hình rối ren nhất thì xảy ra một vụ án mạng và Lục Phiến Môn được chỉ định phá vụ án này. Thân Lực Hành có thiên phú hơn người đã nhanh chóng xử lý được vụ án.

Nhưng trong quá trình điều tra chàng lại dần dần biết được nhiều bí mật quan trọng. Bức màn sự thật cũng dần dần được hé lộ khi nhiều người để lại dấu vết. Cuối cùng Thân Lực Hành trả thù được cho cha và giúp được hoàng tử lên ngôi.

Đây là một trong những vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba.

14. Ngự giao ký – The Blue Whisper (2022)

Năm công chiếu: 2022

Thể loại: Cổ trang, Thần thoại, Tâm Lý - Tình Cảm

Đạo diễn: Chu Duệ Bân

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Hải Nhất Thiên, Hồ Ý Hoàn, Nhậm Gia Luân, Quách Hiểu Đình, Tiếu Thuận Nghiêu

Thời lượng: 42 tập

Điểm IMDb: 7.9/10

Ngự giao ký – The Blue Whisper (2022)

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang huyền huyễn nổi tiếng của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương. Ngự giao ký gồm 2 phần là Dữ quân sơ tương thức (30 tập) và Kháp tự cố nhân quy (21 tập). Chuyện phim kể về mối tình giao nhân (người cá) và ngự yêu sư (người thuần hóa yêu quái).

6 năm trước, Thuận Đức công chúa dưới sự trợ giúp của Thiên Sư đã bắt được một giao nhân vô cùng mạnh mẽ. Giao nhân này được đưa tới Ngự Yêu Cốc, là nơi chuyên hàng phục yêu quái.

Kỷ Vân Hòa (do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng) là ngự yêu sư mạnh nhất Ngự Yêu Cốc. Nàng cùng với Thiếu Cốc Chủ Lâm Hạo Thanh được giao nhiệm vụ dốc toàn lực hàng yêu. Ai quy phục được giao nhân trước sẽ kế vị Cốc Chủ, trở thành chủ nhân mới của Ngự Yêu Cốc.

Khi hàng phục Trường Ý (Nhậm Gia Luân), một giao nhân bị bắt, Kỷ Vân Hòa đã rơi vào lưới tình với anh. Song giữa thời đại tình yêu giữa người và yêu bị ngăn cấm và thậm chí là bị xử giết, liệu tình yêu của nàng ngự yêu sư luôn khao khát tự do và một chàng người cá chân thành và ấm áp sẽ đi đến đâu?

Trên đây là tổng hợp những bộ phim hay nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba mà các bạn không nên bỏ lỡ. Nếu bạn là fan cứng của nàng mỹ nhân Tân Cương này thì nhất định phải cày hết nhé!