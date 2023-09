Top 15+ Anime phép thuật học đường hay nhất mà bạn không nên bỏ lỡ!

Đạo diễn: Asaka Morio

Bài hát nổi bật: Cardcaptor Sakura OP 1 - Catch You Catch Me! Hinata Megumi

Điểm IMDb: 8.0/10

Giới hạn độ tuổi: Mọi độ tuổi

Thủ lĩnh thẻ bài - Cardcaptor Sakura (1998)

Đối với những người yêu thích thể loại anime học đường phép thuật thì đây là bộ phim hoạt hình Nhật Bản siêu kinh điển và còn là bộ truyện mở đường cho nhiều độc giả đến với thế giới anime. Bộ phim này có lịch sử phát hành từ khá lâu đời, cho đến ngày nay các phần tiếp theo vẫn đang được thực hiện. Cốt truyện hay, nhiều thông điệp ý nghĩa là những gì giúp Thủ Lĩnh Thẻ Bài lọt top 100 bộ phim hoạt hình tiêu biểu của đất nước Mặt trời mọc.

Nội dung phim xoay quanh cô bé 9 tuổi, Kinomoto Sakura, tình cờ phát hiện ra mình đang nắm giữ một sức mạnh kì diệu sau khi cô bé vô tình giải phóng một bộ thẻ bài ma thuật đã được niêm phong nhiều năm trong một quyển sách.

Cerberus đã chọn Sakura để trở thành người thu phục tất cả các thẻ bài đã chạy thoát nhằm ngăn chặn chúng phá hủy thế giới. Và trên con đường thu phục các thẻ bài này, Sakura đã gặp được những người bạn tuyệt vời, cũng như vô tình khám phá ra những bí ẩn to lớn khác về một thế giới mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Ở các phần sau, cốt truyện càng được đẩy lên cao trào với những chuyến phiêu lưu mới và những bí ẩn “vi diệu” hơn cùng sự “nâng cấp” về khả năng phép thuật của Sakura, khi cô bé có thể tạo ra những thẻ bài theo ý muốn của mình.

2. Con đường trở thành pháp sư đại tài - Kenja No Mago (2019)

Ngày phát hành: 2019

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: hoạt hình, hành động, phiêu lưu, phép thuật

Đạo diễn: Tamura Masafumi

Diễn viên: Hon izumi Rina, Kobayashi Yuusuke, Komatsu Shouhei

Điểm IMDb: 6.8/10

Con Đường Trở Thành Pháp Sư Đại Tài kể về câu chuyện của Magi – một pháp sư đại tài được cả thế giới biết đến, bởi ông đã nhiều lần sử dụng pháp thuật của mình để giải quyết một số vấn đề giúp thế giới tránh khỏi nhiều tai ương. Tình cờ một ngày nọ, ông nhặt được một cậu bé loài người và quyết định đem về nuôi nấng và xem cậu như người nhà của mình với tên gọi là Shin.

Nhưng thật ra, bên trong thân thể bé nhỏ của Shin lại là một người đàn ông trưởng thế giới loài người, vẫn còn ký ức của tiền kiếp và vô tình bị chuyển sinh sang thế giới phép thuật này. Shin cùng Magi lui về ở ẩn sống tách biệt với thế giới, ông nuôi dạy và truyền dạy những kỹ năng về phép thuật cho anh.

Vào thời điểm Shin 15 tuổi, Magi bảo anh phải sống tự lập và mở ra con đường đi của riêng mình. Tuy khả năng phép thuật của cậu đã vượt xa so với một con người bình thường nhưng cậu lại thiếu hiểu biết về kiến thức thông thường của thế giới này. Khi Maga nhận ra ông đã quên dạy cậu những kiến thức thường thức này thì Shin đã đến Vương quốc Alseid - nơi cậu sẽ tham gia học viện pháp thuật cao cấp.

3. Thế giới không màu - Irozuku Senkai no Ashita kara (2018)

Ngày phát hành: 6/10/2018

Thời lượng: 13 tập

Thể loại: Xuyên không, hoạt hình, phép thuật

Đạo diễn: Shinohara Toshiya

Bài hát nổi bật: Haruka to Miyuki - 『17 Sai / Seventeen 』 / Irozuku Sekai no Ashita kara OP

Điểm IMDb: 7.3/10

Thế giới không màu - Irozuku Senkai no Ashita kara (2018)

Bối cảnh phim diễn ra tại thành phố Nagasaki, nội dung kể về một thế giới giả tưởng, nơi mà một lượng nhỏ phép thuật vẫn còn tồn tại song song với cuộc sống bình thường. Hitomi Tsukishiro ở lứa tuổi 17 là hậu duệ của một gia tộc phù thuỷ, lớn lên với sự thiếu thốn về mặt cảm xúc vì cô đã mất đi khả năng cảm nhận màu sắc từ nhỏ.

Kohaku - bà của cô là một phù thủy nổi tiếng, cảm thấy có lỗi với tương lai của cháu gái mình nên đã gửi cô bé về quá khứ năm 2018. Tại đó, Hitomi đã được gặp người bà của mình hồi còn trẻ. Qua việc trải nghiệm cuộc sống với bà cùng những thành viên câu lạc bộ, Hitomi đã được lớn lên như một người bình thường mà không phải bận tâm quá nhiều đến phép thuật nữa.

4. Học viện phù thủy thủy nhỏ - Little Witch Academia (2017)

Ngày phát hành: 9/1/2017

Thời lượng: 25 tập

Thể loại: hoạt hình, kỳ ảo

Đạo diễn: Yoh Yoshinari

Bài hát nổi bật: Little Witch Academia「 AMV 」- Stick Together

Điểm IMDb: 7.8/10

Trong danh sách các anime về trường học phép thuật không thể thiếu cái tên Học Viện Phù Thuỷ Nhỏ. Đây là một bộ phim hoạt hình không chỉ nổi tiếng ở Nhật mà còn ở nhiều quốc gia Châu Á khác. Học Viện Phù Thuỷ Nhỏ mang đến cái nhìn tích cực về những đam mê của tuổi trẻ. Chính vì ý nghĩa vô cùng hay này mà cho đến nay, bộ phim đã được chiếu lại rất nhiều lần.

Học Viện Phù Thuỷ Nhỏ kể về cô gái Atsuko vào học tại ngôi trường phép thuật chuyên đào tạo các cô gái trẻ trở thành phù thủy - Luna Nova. Vào lúc đó, ma thuật đã bị xem nhẹ và suy giảm đáng kể. Với hy vọng trở thành phù thủy thực thụ như thần tượng của mình là Shiny Chariot, Atsuko đã luôn nỗ lực hết mình.

Rồi một ngày, cô vô tình phát hiện những tàn tích phép thuật mạnh mẽ mà Shiny Chariot - phù thủy vĩ đại đã để lại. Liệu Atsuko có thể cho mọi người thấy phép thuật là một điều tuyệt vời hay không?

5. Ông Thầy vi diệu - Akashic Records of Bastard Magic Instructor (2017)

Ngày phát hành: 4/4/2017

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: hoạt hình, học đường, phép thuật

Đạo diễn: Kazuto Minato

Bài hát nổi bật: Most Outstanding OST of All Time: Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records

Điểm IMDb: 7/10

Ông thầy vi diệu kể về câu chuyện trong học viện ma thuật Hoàng Gia Alzano - trường học ma thuật nổi tiếng bậc nhất trong Đế chế Alzano, nơi các sinh viên phải trải qua quá trình đào tạo mạnh mẽ để trở thành những pháp sư xuất sắc.

Đây cũng là nơi Sistine Fibel - người có xuất thân từ một dòng tộc phép thuật cao quý cùng người bạn Rumia Tingel của mình đang theo học. Họ đều mang trong mình khao khát giải đáp những bí ẩn nơi Sky Castle.

Thật không may, giáo viên bộ môn yêu thích của cô đã nghỉ hưu và người được thay thế là một chàng trai trẻ Glenn Radar. Vị giáo viên trẻ này khác hoàn toàn với những giáo viên khác trong trường, anh ta rất tệ hại, lười biếng và dường như không đủ năng lực trở thành một người hướng dẫn. Làm thế nào mà Glenn được tay thủ lĩnh giỏi nhất trong học viện chọn, liệu thân phận thật sự của ông thầy đầy tật này là gì ?

6. Học viện tình yêu - Juuou Mujin no Fafnir (2015)

Ngày phát hành: 8/1/2015

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: Anime, hoạt hình, phiêu lưu, hành động

Đạo diễn: Keizō Kusakawa, Jun Takahashi

Điểm IMDb: 5.8/10

Bối cảnh bộ phim mở đầu từ câu chuyện của 25 năm trước, một loạt các sinh vật bí ẩn được biết đến với cái tên "Rồng" đã xuất hiện mang đến thảm họa cho thế giới loài người. Sau vụ tấn công, người ta phát hiện ra một số cô gái có sức mạnh phi thường giống như rồng, được gọi là "D", những người này sẽ được tập hợp đến Midgar để được đào tạo tăng cường sức mạnh đồng thời khai thác sức mạnh để chống lại mối đe dọa của Rồng.

Đến một ngày, cậu trai Yuu Mononobe bất ngờ “được” vào học tại trường nữ sinh Midgar – ngôi trường vốn chỉ dành cho những cô gái “D”. Từ đây, cuộc sống của cậu đã bắt đầu những thay đổi đầy bất ngờ khi mới vô học ngày đầu tiên đã “giúp con gái nhà người ta khỏi lấy chồng”. Trong cái rủi may, nhờ việc này mà cậu được đoàn tụ với cô em gái Mitsuki của mình.

7. Trường học phép thuật - The Irregular at Magic High School (2014)

Ngày phát hành: 6/4/2014

Thời lượng: 39 tập

Thể loại: Anime, hoạt hình, hành động, phiêu lưu

Đạo diễn: Manabu Ono, Risako Yoshida

Bài hát nổi bật: Mahouka Koukou no Rettousei OST - Election

Điểm IMDb: 7.1/10

Trường Học Pháp Thuật là bộ phim được chuyển thể từ light novel cùng tên. Vào năm 2015, tác phẩm đã trở thành bộ truyện bán chạy nhất tại Nhật Bản. Với cốt truyện chặt chẽ, ý nghĩa về tình anh em sâu sắc, rất nhiều người đã bị thu hút bởi bộ phim anime học đường phép thuật đầy hấp dẫn này.

Câu chuyện kể về hai anh em ruột Tatsuya và Miyuki cùng được đánh giá tại học viện phép thuật. Tuy nhiên, sức mạnh của hai người là khác nhau. Trong khi Miyuki được kỳ vọng đứng đầu lớp học thì Tatsuya lại ngược lại. Nhưng thực tế khả năng chiến đấu của cả hai có thật sự đúng như bài đánh giá đó? Liệu họ có thể vượt qua những khó khăn trong quá trình học và cuộc sống hay không?

8. Học viện phù thủy trên không - Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan (2015)

Ngày phát hành: 8/7/2015

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, phép thuật

Đạo diễn: Takayuki Inagaki

Điểm IMDb: 6.5/10

Nội dung phim là câu chuyện của vài năm trước, khi nhân loại bị đe dọa bởi sự xuất hiện của một con quái vật hung dữ có ma thuật áp đảo. Trước mối đe dọa này, loài người có nguy cơ không thể sống tiếp trên Trái Đất mà phải sống ở một vùng đất nổi có tên là "Mystogan". Ở đây, học viên pháp sư đặc biệt được thành lập với hy vọng thế hệ trẻ sẽ chiến đấu tiêu diệt quái vật và bảo vệ nhân loại.

9. Thất tinh - Trinity Seven (2014)

Ngày phát hành: 8/10/2014

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, học đường, phép thuật

Đạo diễn: Hiroshi Nishikiori

Điểm IMDb: 6.8/10

Giới hạn độ tuổi: Trên 16 tuổi

Thất tinh - Trinity Seven (2014)

Thất Tinh là bộ anime hay không thể thiếu trong series phim về phép thuật học đường này. Câu chuyện kể về cậu bé tên Arata Kasuga sống tại một thị trấn nhỏ yên bình cùng người em họ Hijiri Kasuga và những người bạn bình thường thời thơ ấu. Mọi chuyện thay đổi và một ngày có hiện tượng lạ – Mặt Trời Đen. Nó đã phá hủy mọi thứ nơi đây và cuốn Hijiri sang một thế giới khác.

Với mong muốn có thể giải quyết được Mặt Trời Đen và tìm kiếm manh mối về cô em họ đã mất tích nên Arata đã quyết định gia nhập Học Viện Hoàng Gia Biblia , một ngôi trường bí mật dành cho các pháp sư liên quan đến các vấn đề ma thuật trên thế giới, nổi danh với 7 nữ pháp sư tài ba và xinh đẹp nhất học viện – chính là Trinity Seven .

10. Điều ước cho nhau - Seirei Tsukai no Blade Dance (2014)

Ngày phát hành: 14/7/2014

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, phép thuật, hài hước

Đạo diễn: Tetsuya Yanagisawa

Bài hát nổi bật: Seirei Tsukai no Blade Dance 精霊使いの剣舞 OST - Track 21

Điểm IMDb: 6.4/10

Giới hạn độ tuổi: Trên 16 tuổi

Nội dung phim kể về Spirit Areishia, một ngôi trường đặc biệt chuyên đào tạo hậu duệ của giới quý tộc để trở thành những tinh linh sứ trong tương lai. Tương truyền rằng, chỉ có những trinh nữ mới có thể lập giao ước với tinh linh. Nhưng giờ đây, mọi quy tắc bắt đầu thay đổi khi Kazehaya Kamito - một cậu nam sinh đã lập giao ước thành công với tinh linh, điều mà 1000 năm nay chưa từng xảy ra.

11. Trường trung học rồng - Highschool DxD Kuoh (2012)

Ngày phát hành: Năm 2012

Thời lượng: 49 tập (4 phần)

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, học đường, phép thuật

Đạo diễn: Yanagisawa Tetsuya

Điểm IMDb: 7.6/10

Giới hạn độ tuổi: Trên 18 tuổi

Trường Trung Học Rồng là bộ phim anime học đường phép thuật có lẽ khá quen thuộc với 4 mùa cùng các câu chuyện mới đang được thực hiện.

Nội dung phim kể về anh chàng Hyoudou Issei – nam sinh trung học bị giết khi đi hẹn hò. Và người giết anh là một thiên thần sa ngã vốn bị nhiều người căm ghét. Sau đó, Issei được hồi sinh bởi Rias Gremory và đồng ý tham gia vào nhóm của cô. Tuy nhiên sức mạnh sau khi hồi sinh quả thực phải làm “3 giới khiếp sợ”.

Issei là vật chủ của Rồng Đỏ – sức mạnh tối thượng. Anh quyết định sử dụng chúng để bảo vệ những người mà mình yêu quý.

12. Cuộc chiến ma thuật - Magical Warfare (2014)

Ngày phát hành: 9/1/2014

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, kỳ ảo

Đạo diễn: Yūzō Satō

Điểm IMDb: 6.1/10

Giới hạn độ tuổi: Mọi độ tuổi

Nội dung phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, nhân vật chính là Nanase Takeshi - một nam sinh bình thường và có một quá khứ rắc rối không mấy tốt đẹp. Trong một lần trên đường cậu đi tập kiếm, cậu đã tình cờ gặp được một cô gái có tên Mui Aiba với một bộ đồ đồng phục học sinh lạ mắt mà cậu chưa từng thấy qua bao giờ.

Mui Aiba đã vô tình kích hoạt khả năng của Takeshi và cho cậu biết về một thế giới song song đang tồn tại cùng thế giới mà mình đang sống. Chính vì vậy, cậu đã quyết định đăng ký học viện ma thuật Subaru - nơi Mui Aiba đang theo học.

Học viện này chuyên đào tạo các pháp sư về cách kiểm soát được sức mạnh của mình nhằm mục đích chung sống hòa bình cùng với những con người bình thường. Ở học viện, Takeshi đã làm quen được những người bạn mới và cùng nhau lập thành một nhóm. Cậu và các thành viên trong đội phải trở nên mạnh mẽ khi đối mặt với cuộc Đại Chiến Ma Thuật lần hai sắp diễn ra.

13. Puella Magi Madoka Magica – Mahou Shoujo Madoka Magika (2011)

Ngày phát hành: 7/1/2011

Thời lượng: 12 tập

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu

Đạo diễn: Shinbo Akiyuki

Điểm IMDb: 8.2/10

Giới hạn độ tuổi: Mọi độ tuổi

Nhân vật chính của phim là Kaname Madoka - một nữ sinh năm hai bình thường ở trường trung học Mitakihara. Cô có hai người bạn thân là Shizuki Hitomi và Miki Sayaka.

Một đêm nọ, cô gái mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ về một cô gái đang chiến đấu với phù thủy. Sáng hôm sau thức dậy, bỗng có một nữ sinh bí ẩn chuyển đến lớp Madoka và ngoại hình của cô ta y hệt như cô gái trong giấc mơ của mình - Akemi Homura. Bằng cách nào đó, Homura gần như biết rất rõ về Madoka.

14. Hội pháp sư - Fairy Tail (2009)

Ngày phát hành: 12/10/2009

Thời lượng: 277 tập

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, phép thuật

Đạo diễn: Ishihara Shinji

Bài hát nổi bật: Fairy Tail OST - Battle / Epic Music Mix

Điểm IMDb: 8.0/10

Giới hạn độ tuổi: Mọi độ tuổi

Là tượng đài trong top anime phép thuật hay nhất, Fairy Tail chính là cái tên không thể bỏ qua cho các fan yêu thích phép thuật. Bắt đầu ra mắt khán giả từ năm 2009, bộ phim đã trải qua 277 tập và vẫn liên tục lên sóng. Phim kể về vùng đất kỳ diệu mang tên Fiore, nơi mà phép thuật xuất hiện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Tại đó, rất nhiều hội pháp sư ra đời, trở thành điểm đến để mọi người kết bạn và hoàn thành nhiệm vụ. Trong số đó, Fairy Tail là hội pháp sư nổi tiếng nhất nhờ vào sức mạnh, tinh thần cũng như tình đoàn kết như gia đình của các thành viên.

Lucy Heartfilia là một Tinh linh pháp sư trẻ tuổi đang trên đường tìm kiếm chìa khóa tinh linh đã quyết định gia nhập vào hội pháp sư Fairy Tail này. Trong hành trình này, cô gặp gỡ nhiều người bạn mới như Natsu Dragneel, Happy… và đồng hành cùng họ trong các nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng không kém phần thú vị.

15. Sử ma của Zero - Zero no Tsukaima (2006)

Ngày phát hành: 3/7/2006

Thời lượng: 13 tập

Thể loại: Anime, hoạt hình, phiêu lưu

Đạo diễn: Yoshiaki Iwasaki

Điểm IMDb: 7.0/10

Giới hạn độ tuổi: Trên 16 tuổi

Chuyện phim xảy ra ở một thế giới tách biệt hoàn toàn với Trái Đất. Ở nơi này, những người dân nghèo hèn không có quyền quyết định bất cứ điều gì, tất cả các điều khoản, luật lệ đều nằm trong tay giới quý tộc, họ là những người có quyền sử dụng phép thuật, và ngược lại, còn người dân thì không thể sử dụng được phép thuật. Do đó, xã hội đã bị phân chia giai cấp thành hai bậc một cách rõ rệt.

Nội dung chuyện xoay quanh nhân vật chính là Louise Françoir Le Blanc de La Vallière - một cô bé có dòng dõi quý tộc nhưng lại chẳng tạo ra được chút phép thuật “ra hồn” nào. Chính vì vậy mà cô đã trở thành trò cười cho mọi người với cái tên "Louise the Zero".

Tuy nhiên, trong buổi triệu tập Linh thú, khi tất cả mọi người đều triệu hồi các linh thú có sức mạnh khủng khiếp thì cô lại mong muốn một con linh thú "vừa xinh, vừa mạnh, vừa tài giỏi, lại hết mực trung thành" nhưng cuối cùng, thứ cô bé triệu tập ra lại chính là một cậu bé bình thường người Nhật Bản tên là Saito Hiraga.

16. Học Viện Anh Hùng – My Hero Academia (2016)

Năm phát hành: Ngày 3 tháng 4 năm 2016

Thể loại: Phim truyền hình, hoạt hình, anime, hành động, viễn tưởng

Đạo diễn: Nagasaki Kenji

Thời lượng: 88 tập

Điểm IMDb: 8.4/10

Học viện anh hùng - My Hero Academia (2016)

Học Viện Anh Hùng được chuyển thể từ manga cùng tên nổi tiếng tại Nhật Bản, lấy bối cảnh một thế giới pháp thuật giả tưởng nơi mà 80% dân số đều có siêu năng lực.

Trong khi đó, nhân vật chính Midoriya Izuku lại nằm trong số 20% còn lại. Vì vậy mà cậu từ nhỏ đã phải sống trong sự cô lập và xem thường từ những người xung quanh. Tuy nhiên, Izuku luôn ấp ủ một mong muốn trở thành siêu anh hùng và thậm chí, cậu còn báo danh vào học viện anh hùng UA - học viện đào tạo anh hùng chất lượng số một thế giới.

Trong một lần tình cờ gặp gỡ thần tượng của mình – siêu anh hùng All Might, Izaku được ông tặng cho một món quà bất ngờ. Chính món quà đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu và đưa cậu đến gần hơn với giấc mơ trở thành siêu anh hùng.

17. Demon Slayer – Thanh Gươm Diệt Quỷ (2019)

Năm phát hành: Ngày 6 tháng 4 năm 2019

Thể loại: hoạt hình, phép thuật, hành động, phiêu lưu

Đạo diễn: Sotozaki Haruo

Thời lượng: 44 tập

Điểm IMDb: 8.7/10

Thanh gươm diệt quỷ - Demon Slayer (2019)

Nội dung phim kể về một gia đình khó khăn sống nương tựa nhau, lấy nghề bán than để kiếm sống. Thế nhưng, một ngày nọ, một con quỷ đột ngột xuất hiện và tàn sát cả gia đình. Chỉ còn duy nhất hai anh em là Tanjiro và Nezuko Kamado còn sống, nhưng người em gái Nezuko Kamado lại bị trúng lời nguyền và biến thành quỷ.

May mắn thay, dù bị hóa thành quỷ và quên đi phần lớn ký ức, nhưng Nezuko vẫn giữ được tính cách hiền hòa, không làm hại ai. Để giúp em gái hóa giải lời nguyền, Tanjiro cùng Nezuko bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tung tích của con quỷ đã ra tay với gia đình mình.

Trên đây là top 15+ phim anime phép thuật học đường hay và đáng xem nhất trong những năm gần đây. Nếu là fan của thể loại phim này thì bạn nhất định đừng bỏ lỡ nhé!