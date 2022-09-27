Top 15 phim lẻ hài hước khiến bạn cười không nhặt được miệng!

Dưới đây là TOP 15 những bộ phim lẻ hài hước kinh điển, đảm bảo coi xong là “cười không nhặt được miệng” luôn nhé!

Bên cạnh những dòng phim chính kịch đầy drama hay bí ẩn, hồi hộp chỉ phù hợp với một số lượng khán giả nhất định, thì thể loại phim hài hước lại có thể “chấp hết”. Với những thước phim khiến người xem “cười ra nước mắt”, quên hết mọi buồn phiền, thì chẳng lạ gì khi thể loại phim này mang danh hiệu “không thể bị đánh gục”.

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn

Thời lượng: 171 phút

Đạo diễn: Rajkumar Hirani

Diễn viên: Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi

Điểm IMDb: 8.4/10

3 chàng ngốc - 3 Idiots (2009)

Đây là một trong những bộ phim hiếm hoi của làng điện ảnh Ấn Độ đã oanh tạc phòng vé tại nhiều quốc gia, thu về lượng doanh thu cao ngất ngưởng cùng cả “rổ” giải thưởng từ các giải liên hoan phim trong nước và quốc tế.

Cụ thể, Ba chàng ngốc đã thắng 6 giải Giải Filmfare trong có hạng mục Phim hay nhất và 3 giải điện ảnh Ấn Độ, bao gồm cả hạng mục Phim đại chúng hay nhất. Trên bình diện quốc tế, phim đoạt Giải thưởng Lớn (Grand Prize) tại lễ trao giải Video Yasan Awards của Nhật, đồng thời còn giành đề cử cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất của giải Viện Hàn lâm Nhật Bản và Phim nước ngoài hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh của Trung Quốc. Không chỉ vậy, về mặt thương mại, bộ phim này còn được nhiều quốc gia mua lại bản quyền để remake.

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm bộ phim nào từ quốc gia Ấn Độ này có thể hạ bệ ngôi vương của “3 Chàng ngốc”.

Chính như tên gọi của phim, Ba chàng ngốc là câu chuyện của ba chàng sinh viên: Rancho, Farhan và Raju. Ba người là bạn thân với nhau, cùng học ở Học viện Cơ khí Hoàng gia. Họ có những hoàn cảnh, tính cách và sở thích khác nhau.

Rancho là một anh chàng phóng khoáng, thông minh, và đôi lúc rất liều lĩnh. Farhan thì có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh động vật hoang dã, nhưng vì ước muốn của gia đình nên đã thi vào Học viện Cơ khí. Raju thì có niềm đam mê trở thành kỹ sư, nhưng ngoài sở thích cá nhân anh còn phải học với áp lực vực dậy kinh tế gia đình với bà mẹ là giáo viên về hưu, bố bị liệt giường và người chị gái ế chồng do không có tiền sắm của hồi môn.

Phim là hành trình tìm lại bản thân của 3 chàng ngốc, ngông nghênh, chẳng sợ đời này, từ những chàng trai bị đuổi học vì phản đối nền giáo dục cứng nhắc tới những con người can đảm theo đuổi ước mơ của mình. Tuy có đôi lúc chật vật khiến người xem vừa thương vừa không thể dừng cười, nhưng đọng lại trong lòng người xem là sự thiêng liêng của tình bạn, sự can đảm của những con người chống lại những lề thói xấu đã quá lỗi thời.

Đặc biệt, không thể bỏ qua chính là các tình tiết gây hài xuyên suốt bộ phim. Ngay cả trong những tình huống khẩn cấp, những chàng ngốc này cũng làm cho khán giả “cười lăn cười bò” vì những hành động ngộ nghĩnh cùng lời thoại đầy “muối”.

2. Bố già - Dad, I'm Sorry (2021)

Ngày công chiếu: 12/03/2021

Thể loại: Hài hước, Gia đình

Quốc gia : Việt Nam

Thời lượng: 128 phút

Điểm IMDb: 6.7/10

Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng, Trấn Thành

Diễn viên: Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu

Link nhạc phim: Bố già OST tại NhacCuaTui

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống gia đình Ba Sang (Trấn Thành đóng). Cũng như bao gia đình khác, ông từng ngày kiếm sống với số tiền chạy xe ôm ít ỏi. Dù cơ cực nhưng ông luôn đảm bảo chi tiêu cho gia đình và tiền học cho con cái.

Dù dành tất cả tình yêu thương cho con và hết lòng hy sinh là vậy, nhưng vẫn luôn xảy ra những mâu thuẫn giữa Ba Sang và cậu con trai Quắn (Tuấn Trần đóng). Bộ phim còn xoay quanh cuộc sống của những hộ gia đình ở xóm trọ nghèo này.

Người xem sẽ tận hưởng những giây phút thư giãn cùng tiếng cười với những tình huống hài hước đan xen. Cùng đó, bộ phim mang đến thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình sâu sắc và ý nghĩa.

Bố già - Dad, I'm sorry (2021)

3. Mỹ nhân ngư - The mermaid (2016)

Ngày công chiếu: 08/02/2016

Thể loại: Hài hước, Viễn tưởng

Quốc gia : Trung Quốc

Thời lượng: 94 phút

Điểm IMDb: 6.2/10

Đạo diễn: Châu Tinh Trì

Diễn viên: Đặng Siêu, Lâm Doãn

Link xem phim: Mỹ nhân ngư trên FPT Play

Link nhạc phim: Mỹ nhân ngư OST tại NhacCuaTui

Mỹ nhân ngư là một bộ phim giả tưởng hài lãng mạn Trung Quốc-Hồng Kông năm 2016 do Châu Tinh Trì đạo diễn, đồng biên kịch và sản xuất. Bộ phim là một hit lớn khi liên tục phá vỡ các kỷ lục : Phim đạt 100 triệu NDT nhanh nhất và phim đạt 200 triệu NDT nhanh nhất.

"Mỹ nhân ngư" là câu chuyện kể về tộc người cá sinh sống tại vùng vịnh Thanh La, nơi bị ô nhiễm nặng nề do sự hủy hoại của loài người. Sinh mạng bộ tộc bị đe dọa khi một tập đoàn bất động sản muốn cải tạo khu vực này thành khu du lịch, đưa máy phát sóng siêu âm xuống đại dương để xua đuổi các loài sinh vật dưới nước.

Đứng trước nguy cơ diệt vong, tộc người cá đã cử nàng tiên cá San San (Lâm Doãn đóng) đi ám sát kẻ đứng đầu tập đoàn là ông chủ Lưu Hiên (do Đặng Siêu đóng). Nhưng trong quá trình thi hành nhiệm vụ được giao, nàng tiên cá San San đã nảy sinh tình cảm với kẻ thù.

4. Lừa đểu gặp lừa đảo - The con-heartist (2020)

Ngày công chiếu: 03/12/2020

Thể loại: Hài hước, Tình cảm

Quốc gia : Thái Lan

Thời lượng: 128 phút

Đạo diễn: Mez Tharatorn

Diễn viên: Nadech Kugimiya, Baifern Pimchanoki

Điểm IMDb: 7.1/10

Link xem phim: Lừa đểu gặp lừa đảo trên FPT Play

Nội dung phim xoay quanh chuyện tình oan gia của cặp đôi lừa đảo Ina và Tower (Nadech đóng). Bị bạn trai cũ Petch (Bank đóng) lừa và để lại món nợ “trời ơi đất hỡi” cho mình, Ina (Baifern đóng) bỗng từ một nhân viên ngân hàng lại phải sống trong cảnh nợ nần chồng chất.

Tưởng chừng bấy nhiêu sự xui xẻo đó đã là quá đủ. Nhưng chưa dừng lại, suýt nữa cô nàng lại phải nhận thêm một vố lừa nữa từ Tower. Tuy nhiên, lần này cô đã may mắn tóm được tên lừa đảo Tower, nhưng thay vì đưa tên lừa đảo cho cảnh sát, cô đã đề nghị hợp tác với Tower để dạy cho tên bạn trai cũ - Petch một bài học.

Liệu rằng Ina có thể trả thù thành công khi bắt tay với tên lừa đảo Tower. Liệu Petch có nhận được bài học xứng đáng hay không?

Lừa đểu gặp lừa đảo (The con-heartist) kể về chuyện tình oan gia của cặp đôi lừa đảo Ina và Tower

5. Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 (Miracle in cell no 7) - 2013

Đạo diễn: Lee Hwan Kyung

Năm sản xuất: 2013

Diễn viên chính: Ryu Seung Ryong, Kal So Won, Oh Dal Su, Park Shin Hye

Thể loại: gia đình, tình cảm, hài hước

Thời lượng phim: 127 phút

Điểm IMDb: 8,1/10

Link xem phim: Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 trên FPT Play

Link nhạc phim: Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 OST tại Spotify

Nội dung câu chuyện xoay một người cha bị thiểu năng trí tuệ - Yong Goo (Ryu Seung Ryong) cùng cô con gái 6 tuổi đáng yêu của mình là Ye Seung.

Bộ phim mở đầu bằng việc người cha thiểu năng bị kết án oan cho tội cưỡng hiếp và sát hại cô con gái nhỏ của thủ trưởng. Từ đây, tại nơi nhà giam ngục tối, chờ ngày xử tử, người cha thiểu năng nhưng đầy nhân ái và hết mực yêu thương con gái này chỉ mong được gặp lại con gái nhỏ của mình một lần.

Câu chuyện đã rẽ qua một ngã rẽ bất ngờ, khi những người bạn tù của anh lại cùng chung tay thực hiện 1 phi vụ không tưởng là lén lút đem cô con gái bé nhỏ của anh vào thăm cha, và thậm chí, họ còn chung tay giải oan và chăm sóc cho 2 cha con đáng thương này. Nhưng liệu người cha đáng thương này có được minh oan?

Với nội dung cảm động, chân thật và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, Điều kì diệu ở phòng giam số 7 đã lấy đi không ít nước mắt của người xem và bộ phim cũng toàn thắng khi giành được đánh giá cao từ giới chuyên môn với giải biên kịch xuất sắc nhất tại Giải Đại Chung lần thứ 50, cùng sự ủng hộ hết mình của khán giả với giải thưởng Bộ phim được khán giả yêu thích nhất tại Giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 34.



Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 (Miracle in cell no 7)

6. Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô - Ocean’s 8 (2018)

Ngày công chiếu: 05/06/2018

Thể loại: Hành động, Hình sự

Quốc gia : Mỹ

Thời lượng: 110 phút

Điểm IMDb: 6.3/10

Đạo diễn: Gary Ross

Diễn viên: Sandra Bullock, Cate Blanchett

Link xem phim: Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô trên Netflix

Link nhạc phim: Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô OST tại Spotify

Bộ phim kể về một băng cướp xinh đẹp này đang âm mưu kế hoạch cho một vụ trộm kinh điển tại lễ hội thời trang Met Gala. Mục tiêu không ai khác chính là cô nàng minh tinh hợm hĩnh trong phim Daphne Kluger do Anne Hathaway thủ vai, sở hữu chiếc vòng cổ được chế tác từ 3 kg kim cương đắt giá.

Bộ phim hài Âu Mỹ này ra đời góp phần hưởng ứng phong trào nữ quyền đang ngày càng “thống trị” Hollywood. Bộ phim tụ họp các nữ minh tinh hàng đầu Hollywood như Rihana, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson để trở thành một băng cướp vừa nóng bỏng lại vừa tinh quái.



Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô (Ocean’s 8)

7. Ở nhà một mình - Home alone (1990)

Ngày công chiếu: 16/11/1990

Thể loại: Hài hước, gia đình

Quốc gia : Mỹ

Thời lượng: 103 phút

Điểm IMDb: 7.7/10

Đạo diễn: Chris Columbus

Diễn viên: Macaulay Culkin, Joe Pesci

Link xem phim: Ở nhà một mình trên FPT Play

Link nhạc phim: Ở nhà một mình OST tại Spotify

Ra mắt vào năm 1990, Home Alone đến nay vẫn là một bộ phim huyền thoại, được yêu thích nhất mỗi dịp Noel về.

Phim đúng như tên gọi, khi nhân vật chính là một cậu bé 8 tuổi - Kevin (Macaulay Culkin đóng) vô tình bị gia đình bỏ quên ở nhà trong chuyến du lịch. Xui xẻo hơn, cậu nhóc còn đụng độ với 2 tên trộm đang dòm ngó nhà mình.

Bằng sự thông minh, lém lỉnh của mình, cậu nhóc 8 tuổi đã biến ngôi nhà nhỏ của mình thành một pháo đài với những pha “bẫy chồng bẫy”, khiến hai tên trộm to xác ngốc nghếch phải chịu đau đủ đường, và tất nhiên, khán giả thì cười không nhặt được miệng!

Với thành công vang dội từ phần 1, Home Alone sau đó đã được sản xuất thêm 4 phần nữa vẫn với cốt truyện hài hước xoay quanh cậu bé nhân vật chính.

Cái tên cực hot trong top phim hài của thế giới này chắc chắn là lựa chọn bạn không khiến bạn thất vọng đâu nhé!

Ở nhà một mình (Home alone) - 1990

8. Cảnh sát tập sự - Midnight runners (2017)

Ngày công chiếu: 09/08/2017

Thể loại: Hài hước, Hình sự

Quốc gia : Hàn Quốc

Thời lượng: 109 phút

Điểm IMDb: 7.3/10

Đạo diễn: Kim Joo Hwan

Diễn viên: Park Seo Joon, Kang Ha Neul

Nội dung phim Cảnh sát tập sự (Midnight runners) kể về những cảnh sát tương lai. Mỗi người có một hoàn cảnh và nét tính cách không ai giống ai nhưng mục tiêu lớn nhất mà họ hướng đến đó là trở thành những người bảo vệ đất nước.

Ki Joon (Park Seo Joon) – là một thanh niên bộc trực, nóng tính. Trong khi đó, Hee Yeol (Kang Ha Neul đóng) lại “mọt sách”. Cùng học chung tại ngôi trường Đại học Cảnh sát, sau nhiều lần sát cánh cùng nhau họ đã trở thành một đôi bạn thân thiết.

Trên con đường thực hiện mơ ước của mình, họ đã vô tình phát hiện ra một đường dây buôn bán nội tạng phụ nữ. Dù gắng hết sức để lần theo tội phạm để phá án, nhưng hàng loạt các thủ tục pháp lý rườm rà đã cản trở họ.Song tinh thần chính trực của cảnh sát đã ngấm vào tư tưởng và khiến họ trở nên dũng cảm, không chịu bỏ cuộc. Bộ đôi đã quyết định tự ra tay phá tan hang ổ của lũ tội phạm mà không có trợ giúp từ các cơ quan chức năng.

Cảnh sát tập sự (Midnight runners) - 2017

9. Biệt đội săn ma - Ghostbusters (2016)

Ngày công chiếu: 15/07/2016

Thể loại: Hài hước, Viễn tưởng

Quốc gia : Mỹ

Thời lượng: 116 phút

Điểm IMDb: 6.7/10

Đạo diễn: Paul Feig

Diễn viên: Melissa McCarthy, Kristen Wiig

Link nhạc phim: Biệt đội săn ma OST tại Spotify

Xung quanh khu vực Đại học Columbia, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những hồn ma. Một nhóm nghiên cứu gồm nhà vật lý học Abby (Melissa McCarthy đóng) và Erin Gilbert (Kristen Wiig đóng) đã hợp tác cùng với Jillian (Kate McKinnon đóng), nhân viên MTA Patty Tolan (Leslie Jones đóng) để lên đường đi tìm hiểu lí do ra đời của bộ máy tạo ra những sinh vật siêu nhiên.

Họ trở thành một nhóm diệt trừ ma quỷ cừ khôi và gánh trên vai trách nhiệm lấy lại bình yên vốn có của thành phố New York này. Và mục đích cuối cùng của họ là tìm ra tung tích kẻ bí ẩn đã sáng chế ra cỗ máy giải phóng các sinh vật siêu nhiên đi khắp thành phố.

10. Tèo em - Little Teo (2013)

Ngày công chiếu: 20/12/2013

Thể loại: Hài hước

Quốc gia : Việt Nam

Thời lượng: 99 phút

Điểm IMDb: 6.7/10

Đạo diễn: Charlie Nguyễn

Diễn viên: Johnny Trí Nguyễn, Thái Hòa

Link xem phim: Tèo em trên Netflix

Link nhạc phim: Tèo em OST tại NhacCuaTui

Hai anh em Tí (Johnny Trí Nguyễn đóng) và Tèo (Thái Hòa đóng) vì tình thế bắt buộc nên đã thực hiện hành trình hài hước từ Sài Gòn về Sa Đéc.

Hai anh em không còn giữ liên lạc sau khi Tí lên thành phố lập nghiệp. Oái oăm thay, ngày hội ngộ lại của họ lại chính là ngày Tí nghe tin bạn gái Minh Minh (Lan Ngọc đóng) về quê lấy chồng.

Trên chiếc xe cũ kỹ của Tèo, họ thực hiện cuộc hành trình về Sa Đéc. Vốn không hợp tính nhau, từ đây nảy sinh ra vô số xung đột cùng bao tình huống dở khóc dở cười.

Liệu Tí có kịp giờ để đến gặp và ngăn chặn đám cưới của Minh Minh, bày tỏ tấm lòng mình?

11. Ông ngoại tuổi 30 - Speedy scandal (2008)

Ngày công chiếu: 03/12/2008

Thể loại: Hài hước, Tâm lý

Quốc gia : Hàn Quốc

Thời lượng: 108 phút

Điểm IMDb: 7.2/10

Đạo diễn: Kang Hyeong Cheol

Diễn viên: Cha Tae Hyun, Park Bo Young, Wang Seok-hyeon

Link xem phim: Ông ngoại tuổi 30 trên FPT Play

Link nhạc phim: Ông ngoại tuổi 30 OST tại Spotify

Ông ngoại tuổi 30 (Speedy scandal)

Nam Hyeong Su (Cha Tae Hyun đóng) vốn từng là một thần tượng nổi tiếng và giờ đây trở thành DJ trên một đài phát thanh địa phương. Một ngày nọ, có hai con người xa lạ tự nhận là con gái của anh - Hwang Jeong Nam (Park Bo Young đóng) và cháu ngoại đến trước cửa nhà và buộc anh cưu mang.

Vốn ích kỷ và ghét trẻ con, một người đàn ông độc thân như Nam Hyeong Su chẳng dễ dàng gì để đối diện sự thật này. Cuộc sống độc thân vốn yên ả của anh chẳng mấy chốc rối tung lên cùng những tình huống dở khóc dở cười khi Hyeong Su trở thành ông ngoại ở độ tuổi 30.

Với cốt truyện hài hước, độc đáo cùng lối diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên chính, đặc biệt là những phân cảnh với nụ cười nửa miệng “chất chơi” của ngôi sao nhí Wang Seok-hyeon, nhất định sẽ mang đến cho bạn những tràng cười sảng khoái.

12. Để mai tính - Fool for love (2010)

Ngày công chiếu: 23/04/2010

Thể loại: Hài hước, Tình cảm

Thời lượng: 95 phút

Điểm IMDb: 6.6/10

Đạo diễn: Charlie Nguyễn

Diễn viên: Dustin Nguyễn, Thái Hòa

Link xem phim: Để mai tính trên Netflix

Link nhạc phim: Để mai tính OST tại NhacCuaTui

Để Mai tính là một bộ phim hài hước, tâm lý, tình cảm lãng mạn Việt Nam của đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn - vị đạo diễn từng rất thành công với bộ phim Dòng máu anh hùng. Bộ phim là câu chuyện tình cảm mang đậm nét lãng mạn, hài hước. Trong đó, những chi tiết đan xen vào mối quan hệ giữa các nhân vật dẫn đến nhiều tình huống bất ngờ, đầy cảm xúc và tiếng cười.

Phim xoay quanh chuyện tình của ba nhân vật chính: Mai, Dũng và Hội. Mai (Kathy Uyên), cô Việt kiều Đức xinh đẹp, hoạt bát, luôn ấp ủ trong lòng khát khao trở thành nữ ca sĩ, đã tình cờ gặp Dũng (Dustin Nguyễn) - một anh chàng hiền lành, tốt bụng, nhân viên 'quèn' tại khách sạn 5 sao. Còn đại gia Hội (Thái Hòa), Việt kiều Mỹ trong ngành chăm sóc sắc đẹp, cũng bất ngờ chạm trán với Dũng ngay trên bãi biển Nha Trang.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Mai và Dũng trở nên rạn nứt bởi sự khác biệt về hoàn cảnh sống. Dũng đang thất tình thì gặp anh chàng đồng tính giàu có Hội (Thái Hòa đóng). Cũng chính từ đây, vô số tình huống dở khóc dở cười xoay quanh cặp đôi Dũng - Hội đã xảy ra.

13. Kỳ nghỉ hè của Bean (Mr. Bean's holiday) - 2007

Thể loại: Hài hước, Gia đình

Thời gian công chiếu: 24/03/2007

Quốc gia : Anh, Mỹ

Thời lượng: 85 phút

Đạo diễn: Steve Bendelack

Diễn viên chính: Rowan Atkinson, Emma de Caunes, Willem Dafoe

Điểm IMDb: 6.4/10

Link xem phim: Kỳ nghỉ hè của Bean trên Netflix

Link nhạc phim: Kỳ nghỉ hè của Bean OST tại Spotify

Để trốn khỏi thời tiết ẩm ướt của mùa mưa ở London, ông Bean (Rowan Atkinson đóng) đã quyết định thực hiện chuyến du lịch đến bãi biển miền Nam nước Pháp sau khi may mắn trúng được giải thưởng ở buổi quay số của nhà thờ.

Tuy nhiên, mọi chuyện không được diễn ra thuận lợi theo đúng như dự tính vì Bean bị kẹt chiếc cà vạt vào máy nướng bánh mì và bị trễ chuyến tàu của mình.

Ông Bean không những không được thực hiện chuyến du lịch nghỉ ngơi, mà còn bất đắc dĩ vướng vào một cuộc hành trình đầy những tình huống trớ trêu, để đến bãi biển miền Nam đầy nắng và gió.

Rowan với nét duyên dáng vốn có và cách diễn hài hình thể đặc trưng đã xây dựng hình tượng ngài Mr.Bean ngô nghê, mang đến những trận cười lăn cười bò đến người xem.

14. Đến thượng đế cũng phải cười - Gods Must Be Crazy (1980)

Thể loại: hài hước, phiêu lưu

Thời gian công chiếu

Quốc gia: Nam Phi

Đạo diễn: Jamie Uys

Diễn viên: Nǃxau ǂToma, Sandra Prinsloo, Marius Weyers

Thời lượng: 109 phút

Điểm IMDb: 7.3/10

Đến thượng đế cũng phải cười - Gods must be crazy (1980)

Cái tên Gods must be crazy luôn xuất hiện trong các bảng xếp hạng phim hài hay nhất thế giới. Tuy là loạt phim khá cũ nhưng series này cũng vẫn còn chiếm được cảm tính của khán giả. Một loạt phim hiếm hoi của Nam Phi gây ấn tượng mạnh với khán giả trên toàn thế giới.

Phát hành từ năm 1980, phim kể hành trình đem chai coca-cola đi vất nơi tận cùng thế giới của chàng thổ dân Xi. Bộ lạc người Sho của Xi vốn sống cách biệt trên sa mạc Kalahari. Họ hoàn toàn xa lạ với những gì diễn ra ở thế giới hiện đại. Rắc rối đến với bộ lạc, khi một chai Coca-Cola bị hành khách đi máy bay ném xuống nơi họ sinh sống. Tin rằng đây là món quà do Thượng đế ban tặng. Từng người trong bộ lạc đã tìm mọi cách sở hữu và sử dụng nó. Tuy nhiên, cuộc sống êm đềm của mọi người bỗng nhiên bị xáo trộn. Tin rằng vật này mang lại bất hạnh cho cộng đồng, Xi quyết định nhận trọng trách đem cái chai này đi vứt bỏ ở nơi tận cùng thế giới.

Hành trình tiếp xúc với thế giới hiện đại của Si có vô số những tình huống bất ngờ và hài hước sẽ khiến bạn cười đến sặc đấy. Bộ phim đã được nhận nhiều giải thưởng vinh danh, mức doanh thu khủng: hơn 100 triệu USD trên toàn thế giới, xứng đáng là bảo chứng hoàn hảo nhé!

15. Tuyệt đỉnh Kung Fu - Kung Fu Hustle (2004)

Năm sản xuất: 14/09/2004

Thể loại: Phim võ thuật, hài hước

Quốc gia : Trung Quốc

Thời lượng: 98 phút

Đạo diễn: Châu Tinh Trì

Điểm IMDb: 7.7/10

Diễn viên chính: Châu Tinh Trì, Nguyên Hoa, Nguyên Thu, Trần Quốc Khôn, Huỳnh Thánh Y

Giải thưởng nổi bật: Giải Kim Mã cho phim xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, chỉ đạo hành động xuất sắc nhất,...

Tuyệt đỉnh kungfu - Kung Fu Hustle (2004)



Tuyệt đỉnh kungfu lấy bối cảnh khi xã hội Trung Quốc những năm 1940, vẫn còn nhiều xáo trộn và vô cùng hỗn loạn bởi các bang phái, băng nhóm tội phạm hoạt động mạnh mẽ.

Nội dung phim kể về anh chàng Tinh – một kẻ bất tài, hay đi lang thang, chuyên trộm cướp. Bởi tin rằng người tốt không có ích trong cuộc sống, anh mong muốn trở thành “người xấu” nên đã gia nhập bang Lưỡi Búa nhưng không được nhận.

Sau một lần vô tình được đả thông kinh mạch, anh đã phát hiện được tài năng thiên bẩm về võ thuật của mình.

Được một cô gái câm cảm hóa, lòng tốt trong Tinh trỗi dậy và quyết tâm dùng võ công đặc biệt của mình chống lại xã hội đen.

Với những pha võ thuật đẳng cấp, những tình huống hài hước ngớ ngẩn khiến khán giả cười nắc nẻ và ý nghĩa nhân văn sâu sắc,bộ phim được mệnh danh là phim hài hay nhất của Hồng Kông.

Với tổng hợp TOP 15 những bộ phim lẻ hài hước hay nhất vừa chia sẻ trên đây, hy vọng bạn sẽ có những phút giây thư giãn, cười thật sảng khoái nhé!